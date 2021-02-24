Яшин - Логика
Все более глубокое осознание нашим обществом необходимости сохранения национальной культуры, насущной потребности ведения продуктивного диалога с культурами Запада и Востока, с культурами, имеющими глубокие исторические корни, и культурами становящимися, способствует развитию интереса к проблемам гуманитаризации образования и собственно к гуманитарным наукам.
Одной из главнейших среди этих проблем является проблема повышения уровня культуры мышления и речи, решение которой тесным образом связано с формированием логической культуры, являющейся необходимым условием любого вида деятельности, связанного с убеждающим словом. Умения логически грамотно сформулировать свою мысль, аргументированно доказать высказанное утверждение или опровергнуть недостаточно обоснованное положение, умения ясно и точно определить то или иное понятие, правильно сформулировать вопрос, построить свои рассуждения таким образом, чтобы они безоговорочно убеждали в истинности полученного результата — все это является необходимыми условиями подготовки специалиста любого профиля, а тем более специалиста, характер деятельности которого непременно включает профессиональное общение с людьми.
Не случайно приоритет логики (наряду с философией) в Европе признается уже к XIII веку, а ее главенство в общеобразовательных программах школ (как основной дисщшлины так называемого тривия) сохраняется на протяжении всего средневековья. Логика, включенная в программы обучения уже первых европейских университетов как обязательная дисциплина, выполняющая общекультурную функцию, остается таковой на протяжении многовековой истории высшей школы.
«Когда я принимаю в соображение как проста теория умозаключения, какого небольшого времени достаточно для приобретения полного знания ее принципов и правил, и даже значительной опытности в их применении я не нахожу никакого извинения для тех, кто, желая заниматься с успехом каким нибудь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем. Я убежден, что в современном воспитании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, остающихся верными смыслу слов и предложений и находящихся постоянно настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика»,— отмечал Дж. С. Т. Милль, один из известнейших философов Нового времени, много сделавший для развития логики.
Борис Леонидович Яшин - Логика - учебник для учащихся высших и средних учебных заведений
Москва ; Берлин : Директ Медиа, 2019 г. - 417 с.
ISBN 978-5-4499-0129-3
Борис Леонидович Яшин - Логика - учебник для учащихся высших и средних учебных заведений - Содержание
Введение
Глава I. Предмет и значение логики
- Абстрактное мышление и его роль в процессе познания
- Язык — ка к знаковая система
- Логическая структура (форма) мысли
- Законы логики и принципы правильного мышления
- Логика — ка к наука
- Значение логики
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава II. Понятие
- Понятие ка к форма мышления
- Понятие и слово
- Логическая структура понятия. Закон обратного отношени я между содержанием и объемом понятия ...
- Отношения между понятиями
- Классы. Операции над классами Обобщение и ограничение понятий
- Деление понятий. Классификация и типология ...
- Определение понятий
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава III. Суждение. Норма. Вопрос
- Суждение и его виды
- Простое категорическое суждение. Его виды
- Сложное суждение
- Отношения между суждениями по их истинности . .
- Модальность суждений
- Норма
- Вопрос
- Логика высказываний и булевы алгебры
- Логика высказываний в технике
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава IV. Основные законы (принципы) правильного мышления
- Закон тождества
- Закон непротиворечия
- Закон исключенного третьего
- Закон достаточного основания
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава V. Умозаключение
- Обща я характеристика умозаключений
- Дедуктивные умозаключения
- Умозаключения на основе связи между суждениями
- Прямые умозаключения
- Непрямые умозаключения
- Умозаключения на основе связи между терминами простых суждений. Силлогизмы и их классификация
- Непосредственные силлогизмы
- Опосредованные силлогизмы. Простой категорическ и й силлогизм
- Энтимема
- Полисиллогизм и сорит
- Логика предикатов. Общая характеристика
- Недедуктивные умозаключения
- Индуктивные умозаключения
- Полна я индукция
- Популярная индукция (Неполная индукция через простое перечисление)
- Научная индукция
- Аналогия
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава VI. Логические основы теории аргументации
- Общая характеристика и виды аргументации
- Виды доказательства
- Способы опровержения
- Правила доказательства и опровержения
- Спор и его разновидности
- Диалог, его типы и виды
- Паралогизмы, софизмы и парадоксы
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава VII. Гипотеза. Версия
- Понятие и виды гипотез
- Подтверждение гипотез
- Опровержение гипотез
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
Глава VIII. Неклассическая логика
- Модальная логика
- Временная логика
- Деонтическая логика
- Многозначная логика
- Интуиционистская и конструктивная логики
- Паранепротиворечивая логика
- Контрольные вопросы
- Задачи и упражнения
- Примерные тестовые задания по курсу логики
- Примерные темы рефератов для самостоятельной работы учащихся
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