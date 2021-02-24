Все более глубокое осознание нашим обществом необходи­мости сохранения национальной культуры, насущной потреб­ности ведения продуктивного диалога с культурами Запада и Востока, с культурами, имеющими глубокие исторические кор­ни, и культурами становящимися, способствует развитию ин­тереса к проблемам гуманитаризации образования и собствен­но к гуманитарным наукам.

Одной из главнейших среди этих проблем является пробле­ма повышения уровня культуры мышления и речи, решение ко­торой тесным образом связано с формированием логической культуры, являющейся необходимым условием любого вида дея­тельности, связанного с убеждающим словом. Умения логически грамотно сформулировать свою мысль, аргументированно дока­зать высказанное утверждение или опровергнуть недостаточно обоснованное положение, умения ясно и точно определить то или иное понятие, правильно сформулировать вопрос, построить свои рассуждения таким образом, чтобы они безоговорочно убеждали в истинности полученного результата — все это является необхо­димыми условиями подготовки специалиста любого профиля, а тем более специалиста, характер деятельности которого непре­менно включает профессиональное общение с людьми.

Не случайно приоритет логики (наряду с философией) в Европе признается уже к XIII веку, а ее главенство в общеобра­зовательных программах школ (как основной дисщшлины так называемого тривия) сохраняется на протяжении всего средне­вековья. Логика, включенная в программы обучения уже пер­вых европейских университетов как обязательная дисциплина, выполняющая общекультурную функцию, остается таковой на протяжении многовековой истории высшей школы.

«Когда я принимаю в соображение как проста теория умо­заключения, какого небольшого времени достаточно для приоб­ретения полного знания ее принципов и правил, и даже значи­тельной опытности в их применении я не нахожу никакого из­винения для тех, кто, желая заниматься с успехом каким­ ни­будь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и зас­тавляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем. Я убежден, что в современном вос­питании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, остающихся верными смыслу слов и пред­ложений и находящихся постоянно настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика»,— отмечал Дж. С. Т. Милль, один из известнейших философов Нового време­ни, много сделавший для развития логики.