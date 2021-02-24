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Яшин - Логика

Борис Леонидович Яшин - Логика - учебник
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Educational, Cultural Studies Art
Все более глубокое осознание нашим обществом необходи­мости сохранения национальной культуры, насущной потреб­ности ведения продуктивного диалога с культурами Запада и Востока, с культурами, имеющими глубокие исторические кор­ни, и культурами становящимися, способствует развитию ин­тереса к проблемам гуманитаризации образования и собствен­но к гуманитарным наукам.
Одной из главнейших среди этих проблем является пробле­ма повышения уровня культуры мышления и речи, решение ко­торой тесным образом связано с формированием логической культуры, являющейся необходимым условием любого вида дея­тельности, связанного с убеждающим словом. Умения логически грамотно сформулировать свою мысль, аргументированно дока­зать высказанное утверждение или опровергнуть недостаточно обоснованное положение, умения ясно и точно определить то или иное понятие, правильно сформулировать вопрос, построить свои рассуждения таким образом, чтобы они безоговорочно убеждали в истинности полученного результата — все это является необхо­димыми условиями подготовки специалиста любого профиля, а тем более специалиста, характер деятельности которого непре­менно включает профессиональное общение с людьми.
Не случайно приоритет логики (наряду с философией) в Европе признается уже к XIII веку, а ее главенство в общеобра­зовательных программах школ (как основной дисщшлины так называемого тривия) сохраняется на протяжении всего средне­вековья. Логика, включенная в программы обучения уже пер­вых европейских университетов как обязательная дисциплина, выполняющая общекультурную функцию, остается таковой на протяжении многовековой истории высшей школы.
«Когда я принимаю в соображение как проста теория умо­заключения, какого небольшого времени достаточно для приоб­ретения полного знания ее принципов и правил, и даже значи­тельной опытности в их применении я не нахожу никакого из­винения для тех, кто, желая заниматься с успехом каким­ ни­будь умственным трудом, упускает это изучение. Логика есть великий преследователь темного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и зас­тавляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем. Я убежден, что в современном вос­питании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, остающихся верными смыслу слов и пред­ложений и находящихся постоянно настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика»,— отмечал Дж. С. Т. Милль, один из известнейших философов Нового време­ни, много сделавший для развития логики.

Борис Леонидович Яшин - Логика - учебник для учащихся высших и средних учебных заведений

­Москва ; Берлин : Директ­ Медиа, 2019 г. -­ 417 с.
ISBN 978­-5­-4499-­0129­-3

Борис Леонидович Яшин - Логика - учебник для учащихся высших и средних учебных заведений - Содержание

Введение
Глава I. Предмет и значение логики
  • Абстрактное мышление и его роль в процессе познания
  • Язык — ка к знаковая система
  • Логическая структура (форма) мысли
  • Законы логики и принципы правильного мышления
  • Логика — ка к наука
  • Значение логики
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава II. Понятие
  • Понятие ка к форма мышления
  • Понятие и слово
  • Логическая структура понятия. Закон обратного отношени я между содержанием и объемом понятия ...
  • Отношения между понятиями
  • Классы. Операции над классами Обобщение и ограничение понятий
  • Деление понятий. Классификация и типология ...
  • Определение понятий
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава III. Суждение. Норма. Вопрос
  • Суждение и его виды
  • Простое категорическое суждение. Его виды
  • Сложное суждение
  • Отношения между суждениями по их истинности . .
  • Модальность суждений
  • Норма
  • Вопрос
  • Логика высказываний и булевы алгебры
  • Логика высказываний в технике
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава IV. Основные законы (принципы) правильного мышления
  • Закон тождества
  • Закон непротиворечия
  • Закон исключенного третьего
  • Закон достаточного основания
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава V. Умозаключение
  • Обща я характеристика умозаключений
  • Дедуктивные умозаключения
  • Умозаключения на основе связи между суждениями
  • Прямые умозаключения
  • Непрямые умозаключения
  • Умозаключения на основе связи между терминами простых суждений. Силлогизмы и их классификация
  • Непосредственные силлогизмы
  • Опосредованные силлогизмы. Простой категорическ и й силлогизм
  • Энтимема
  • Полисиллогизм и сорит
  • Логика предикатов. Общая характеристика
  • Недедуктивные умозаключения
  • Индуктивные умозаключения
  • Полна я индукция
  • Популярная индукция (Неполная индукция через простое перечисление)
  • Научная индукция
  • Аналогия
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава VI. Логические основы теории аргументации
  • Общая характеристика и виды аргументации
  • Виды доказательства
  • Способы опровержения
  • Правила доказательства и опровержения
  • Спор и его разновидности
  • Диалог, его типы и виды
  • Паралогизмы, софизмы и парадоксы
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава VII. Гипотеза. Версия
  • Понятие и виды гипотез
  • Подтверждение гипотез
  • Опровержение гипотез
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
Глава VIII. Неклассическая логика
  • Модальная логика
  • Временная логика
  • Деонтическая логика
  • Многозначная логика
  • Интуиционистская и конструктивная логики
  • Паранепротиворечивая логика
  • Контрольные вопросы
  • Задачи и упражнения
  • Примерные тестовые задания по курсу логики
  • Примерные темы рефератов для самостоятельной работы учащихся
Views 467
Rating 5.0 / 5
Added 24.02.2021
Author brat Aleksey
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5.0/5 (1)

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