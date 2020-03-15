Вопрос о соотношении «языка» и «философии» — а он включает в себя много вопросов: о философии языка, о языке философии; о форме, времени и месте философского высказывания/вопрошания, — или, наоборот, об его бес-форменности, не-свое-временности и не-у-местности и многое-многое другое — парадоксальным образом не связывается с русской философской традицией.

Говорим ли мы об «онтологическом повороте герменевтики на путеводной нити языка», (М. Хайдеггер и Г.‐Г. Гадамер); или о языке как среде и средстве коммуникации (Ю. Хабермас); или о слове как о трансцеденталии человеческого существования (М. Фуко); или о языковых «деконструкциях» — речь идет не о нас, не о той языковой и философской культуре, к которой мы принадлежим по праву рождения. Русская философия Булгакова, Флоренского, Флоровского, Лосева и Франка странным образом оказывается «не у дел» при обсуждении вопроса о языке. Тем не менее и в «русской философии периода систем» (определение В. В. Зеньковского) мы без труда обнаруживаем целостную традицию философствования о языке, — традицию, так и не оформившуюся в школу. Речь идет о философии имени.

Резниченко Анна - О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores

М.: Издательский дом РЕГНУМ, 2012

ISBN 987–5–91 887–012–9

Резниченко Анна - О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores - Содержание

От автора

I. Философия имени: онтологический аспект

1. Богословские и философские предпосылки формирования философии имени Краткий очерк онтологии Православия Философия имени и Вл. Соловьёв Философия имени свящ. Павла Флоренского

2. Онтологический статус языка в системе прот. Сергия Булгакова Философский смысл Троичности как Первосуждения и Первообраза Феноменология слова. Слово и имя

3. Онтологический статус языка в системе А. Ф. Лосева Допредметная структура имени. Слово и имя как факты инобытия Предметная структура имени Философия имени А. Ф. Лосева и культурное пространство философии ХХ века: попытка констатации некоторых соответствий Приложение: Прот. Г. В. Флоровский «о последних вещах»



II. О смыслах имен: С. Л. Франк и С. Н. Булгаков, всеединство и софиология

1. Семён Людвигович Франк Русский философ в Берлине (1922–1937) Приложение: Неизвестное письмо прот. С. Н. Булгакова архиеп. Чичестерскому Христианская совесть и политика Приложение: S. Frank. Christian conscience and politics [С. Л. Франк. Христианская совесть и политика]

2. Сергей Николаевич Булгаков Сергей Булгаков (энциклопедическая статья) «Свет Невечерний»: правописание и его смысл «Я». К метафизике субъекта С. Н. Булгакова в работах 20‐х годов «Новозаветное учение о Царстве Божием» и его судьба Приложение: «Устав» и «Обет» Православного Братства Имени Преподобного Серафима, Саровского Чудотворца



III. «Малые боги». О фигурах русского философского контекста

1. Пётр Петрович Перцов П. П. Перцов: морфология недостроенной системы (1897–1947) Приложение: Пётр Петрович Перцов. Основания космономии. Часть первая. Морфология. Отдел второй. Мировой философский процесс. Глава IV. [Первые] восточники [«славянофилы»]

2. Александр Сергеевич Глинка-Волжский Александр Глинка-Волжский (энциклопедическая статья) А. С. Глинка: литературные отголоски, заметки и рецензии 1901–1905 годов

3. Сергей Николаевич Дурылин (Сергей Раевский) Сергей Дурылин (энциклопедическая статья) Сергей Раевский: проекты и наброски (к реконструкции ландшафта)



Список сокращений

Именной указатель

Резниченко Анна - О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores - От автора

Эта книга писалась более десяти лет. Основой Раздела первого «Философия имени: онтологический аспект» послужила диссертация, защищенная в 1998 году на философском факультете МГУ; в качестве диссертации она была размещена в сети. В «бумажной» печати появилась, с измененным названием, лишь заключительная часть текста, значительно переработанная с точки зрения стиля, но не содержания. Прояснение генезиса почти на тот момент не разработанной русской философской традиции, так и не выросшей в силу ряда исторических причин в школу, — традиции философии имени; поиск онтологических оснований и выявление основных механизмов ее внутреннего устройства; наконец, попытки сопоставления этой философской модели с другими, современными ей, — все это составило содержание первого раздела книги. В одном из первых серьезных отзывов на мою работу говорилось, что «рафинированная диалектика, которая с таким философским мастерством реконструируется автором, только выиграла бы от введения некоторых актуальных <...> коннотаций». Все последующее десятилетие я только и делала, что преодолевала этот органический недостаток. Тем более, что интерес к онтологической сути слов с необходимостью влечет за собой и интерес к тому, что Лосев называл «судьбою имени»; сама же семантика слова «судьба» предполагает не только и не столько «структуры», но и «историю» — историю развития (или неразвития) изначального плана: если верить Далю, судьба — это «доля, жребий, доля, рок, часть, счастье, предопределение, неминучее в быту земном, пути провидения».

«Пути провидения», еле видные сквозь толщу «земного быта»; генезис и трансформация двух ключевых концептов русской философской традиции — всеединства и софиологии — в творчестве двух крупнейших ее представителей — Франка и Булгакова — составили содержание Раздела второго, значительные части которого также были мной уже введены в научный оборот. Семён Людвигович Франк писал в «Непостижимом», ссылаясь на великого язычника Гёте, о том, что если б боги говорили, они говорили бы исключительно именами собственными. Раздел третий книги посвящен «именам собственным» — именам и судьбам философов, которых В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» называет dii minores, «малые боги», — и которым удалось в своем, почти нераскрытом сейчас для нас творчестве, проговорить смыслы, оставшиеся порой непроясненными для «больших богов» русской философии, таких, как Булгаков или Франк. Мы не встретим их фамилий на страницах философских учебников или словарей, — возможно, потому, что, словами одного из них, П. П. Перцова, само время не давало им возможности «сложиться как нужно в самом себе», или, когда «сложился или почти сложился», не давало «возможности внешнего обнаружения». Однако результат их тихой, скрытой, подспудной интеллектуальной работы трудно переоценить: Истина существует предвечно, но воплотима в истории и выразима в слове. Вся книга представляется мне совокупностью аргументов и/или иллюстраций к этому постулату.