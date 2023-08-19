Шестое столетие до Рождества Христова. В зале Совета старейшин на Аресовом холме, в Афинах. - Скажи же, Никий, какой совет посылает нам Дельфийская жрица? Отчего напала на нас эта чума? И почему не помогли наши частые жертвоприношения Невозмутимым взором смотрел Никий прямо в лицо главы ареопага. - Пифия провозгласила, что на Афинах лежит чудовищное проклятье.

Некий бог послал на нас эту кару за тяжкое преступление царя Мегакла, вероломно поступившего с людьми Килона. - Да, да, я припоминаю теперь, - мрачно проговорил еще один член Совета, - Мегакл уговорил их сложить оружие, обещая всех отпустить с миром. А затем тут же забыл свое обещание и умертвил сторонников Килона. Но какой именно бог гневается на нас за это преступление? Мы ведь принесли искупительные жертвы всем богам! - Это не так, - отвечал Никий, - жрица утверждает, что один бог все еще не умиротворен. - Какой же это может быть бог? - удивлялись ареопагиты, глядя на Никия с недоверием.

- Этого я не могу вам сказать, - ответил Никий, - Кажется, и сама прорицательница не знает его имени. Она сказала только... - Никий помолчал, обводя взглядом встревоженные лица своих коллег. Тем временем из окружавшего их, поверженного города доносилось тысячекратное эхо погребальных песнопений. - Она сказала, что нам следует немедленно послать корабль на Крит, в город Кносс и привезти оттуда в Афины человека по имени Эпименид. Дельфийский оракул утверждает, что ему известно, как умилостивить этого разгневанного бога и спасти наш город. - Разве в Афинах не найдется достаточно мудрого человека? - возмущенно воскликнул один из старейшин. - Неужели мы должны просить о помощи какого-то... какого-то чужестранца! - Если ты знаешь такого человека среди афинян, - сказал Никий, - призови его. Если же нет - давайте поступим так, как повелевает оракул. Порыв ветра, холодного, будто остуженного ужасом, охватившего Афины, пронесся сквозь беломраморный зал Совета на Аресовом холме. Один за другим старейшины кутали плечи в свои парадные одеяния, размышляя над словами Никия. - Поезжай от нашего имени, - сказал глава Ареопага, - и если этот Эпименид внемлет твоей просьбе, доставь его в Афины.

А если он спасет наш город, мы вознаградим его. С этим были согласны и остальные члены Совета. Ни разу не возвысивший голоса Никий встал, поклонился собранию и покинул зал. Спустившись с холма, он направился к одной из гаваней порта Пирей, лежавшей в двух лигах к Фалерскому заливу. Там его ждал корабль. Проворно вслед за Никием ступил Эпименид на набережную Пирея. И оба без промедления направились к Афинам, постепенно возвращая своим ногам ощущение твердой земли после долгого морского путешествия с Крита. По мере того, как они входили в известный всему миру «город философов», повсюду обнаруживались признаки чумы.

Но Эпименид заметил и еще кое-что. - Я никогда не видел столько богов! - воскликнул критянин, моргая от изумления. Шеренги идолов тянулись по обеим сторонам дороги, ведшей из Пирея. Сотни других изваяний громоздились на крутом каменистом склоне Акрополя. Будущие поколения афинян построят здесь Парфенон. - Сколько же богов у афинян? - спросил Эпименид. - Несколько сот, по меньшей мере, - ответил Никий. - Несколько сот! - воскликнул критянин. Должно быть, здесь легче найти богов, чем людей. - Прекрасно сказано! - усмехнулся Никий ареопагит, - Кто знает, сколько сочинено людьми пословиц об «Афинах, городе изобилующем богами».

Добавить к афинским богам еще одного - равно, что притащить камень в каменоломню. Никий приостановился, размышляя над собственным словами. - И все же Дельфийский оракул гласит, нам, афинянам надлежит заключить мир еще с одним богом. А ты, Эпименид, поможешь найти к нему путь. Повидимому, вопреки тому, что я сказал, мы все еще нуждаемся в новых богах. Вдруг Никий запрокинул голову и расхохотался. - Жизнью своей клянусь, Эпименид, я не в силах догадаться, кто этот новый бог. Мы, афиняне, первые в мире коллекционеры богов!

Мы изучили религии всех окружающих народов, разыскивая каждое божество, которое можно доставить в город на корабле или в повозке. - Может быть, в этом-то все и дело, - загадочно произнес Эпименид. Никий смотрел на Эпименида прищурившись, не скрывая недоумения. Ему не терпелось, чтобы тот пояснил эти последние слова. Но что-то в поведении Эпименида остановило его. Вскоре они подошли к древней мраморной колоннаде у самого зала Совета на Аресовом холме. Весть об их прибытии уже достигла слуха старейшин города. Собравшийся ареопаг ждал. - Мы благодарны тебе, Эпименид... - начал свое обращение глава собрания.

- Высокоученые старейшины Афин, нет никакой нужды благодарить меня, - прервал его Эпименид, - завтра с восходом солнца соберите на травянистом склоне у подножия этой священной скалы отару овец и артель каменщиков, а также привезите побольше камней и раствора. Овцы должны быть здоровыми и разной масти - черные и белые. Не допускайте их пастись после ночи. Овцы должны проголодаться! Теперь я буду отдыхать с дороги, а на рассвете вы позовете меня. И пока, терзаемые любопытством, члены ареопага обменивались взглядами, Эпименид прошел через колоннаду к укромной нише, сел, завернувшись в плащ, как в одеяло, и погрузился в молитву.

Дан Ричардсон - Вечность в их сердцах

Перевод с английского: Алексей Ковалев

Научный Библейский Центр “Апологет”

Курск, 2007. - 192 с.

ISBN: 978-966-491-000-9

Дан Ричардсон - Вечность в их сердцах - Оглавление

Часть первая.

Мир, приготовленный для Благовествования

Глава 1. Народы неявного Бога

Глава 2. Народы потерянной книги

Глава 3. Народы со странными обычаями

Глава 4. Ученые со странными теориями

Часть вторая.