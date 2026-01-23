Герман Риддербос - История искупления и канон Нового Завета

Перед любым научным исследованием Писания обязательно станет вопрос о природе авторитета Библии. Большая часть современных ученых верят, что Библии не нужно приписывать особый божественный авторитет. Также они убеждены, что об авторитете Писания можно говорить только в связи с его содержанием. Сторонники такого взгляда не обязательно отвергают всякое откровение или все формы особого откровения. Скорее, они склонны различать такие понятия, как «откровение» и «Писание». Согласно этому взгляду, Писание — лишь человеческая попытка говорить о божественном откровении или человеческое свидетельство об откровении. Само по себе Писание не имеет качества откровения. Поэтому, несмотря на возвышенную природу обсуждаемых тем, библейские писания были задуманы и должны восприниматься только как обычная мировая литература. Таким образом, Библию нужно исследовать и судить по таким же стандартам, какие мы применяем к другим документам, написанным людьми.

Конечно, на вопрос о природе библейского авторитета мы не может дать простого ответа. Перед нами все еще стоит проблема библейской критики. Если Писание не является откровением само по себе, если оно лишь человеческий продукт, который подвержен ошибкам, то на каком основании должна быть установлена авторитетность его содержания? Нужно ли строить свое исследование, принимая убеждения тех, кто верит в Библию? Должна ли наука иметь в этом вопросе свой голос? Или же мы должны полностью положиться на голос Святого Духа, который делает Своим инструментом человеческое слово? Учитывая разнообразие взглядов на библейское откровение, можем ли мы все еще апеллировать к Писанию как к чему-то авторитетному? Можем ли мы продолжать на основании Библии строить доктрину? В каком смысле мы можем говорить о подчинении Писанию? Существуют ли серьезные причины, чтобы отличать документы, написанные людьми, от библейских писаний, которые мы называем каноническими?

Хотя мы можем задавать подобные вопросы до бесконечности, вывод очевиден: библейская критика, даже самая умеренная, не позволяет нам обращаться к Писанию с верой. Неуверенность не может произвести на свет уверенность. Библейская критика не приведет к признанию авторитета Библии. Сам характер библейской критики поднимает вопрос о природе и основании библейского авторитета. Также нужно учитывать, что тема, которую мы обсуждаем, затрагивает не только науку. На кону стоит то, что связывает наши церкви с реформатской традицией и наследием, — ясное исповедание авторитета Писания, которое является откровением Божьим. В Бельгийском исповедании веры говорится:

"Мы принимаем все эти книги и только их в качестве святых и канонических для регулирования, основания и утверждения веры нашей.

Мы верим безо всяких сомнений во все содержащееся в них не столько потому, что церковь принимает и одобряет их, но (в особенности) по причине свидетельства Духа Святого сердцам нашим, который убеждает нас в их божественности, а также по причине многих очевидных истин вне оных, ибо даже слепые способны постичь, что все предсказанное оными исполняется" (артикул 5).

Герман Риддербос - История искупления и канон Нового Завета

Минск : А. Н. Вараксин, 2020. — 144 с.

ISBN 978-985-7265-20-6

Герман Риддербос - История искупления и канон Нового Завета - Содержание

Введение

Глава 1. Канон Нового Завета

A. Различные взгляды

1. Современные исследования

2. Взгляд Лютера

3. Реформатский взгляд

Б. Канон и история искупления

4. Апостольство

5. Традиция

6. Традиция и Писание

7. Историко-искупительная концепция канона

B. Признание канона

8. Вера априори

9. Формирование канона

10. Границы канона

Глава 2. Авторитет Нового Завета

11. Историко-искупительный характер авторитета Нового Завета

12. Керигма (возвещение)

13. Мартюриа (свидетельство)

14. Дидахэ (учение)

Библейский указатель