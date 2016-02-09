Рикёр - Конфликт интерпретаций - Очерки о герменевтике
Поль Рикёр (1913-2005) — один из выдающихся философов XX века; наряду с М. Хайдеггером, Э. Гуссерлем, Х.-Г. Гадамером, Л. Витгенштейном он принадлежит к числу классиков современной философии.
Рикёр является ведущим представителем феноменологической герменевтики.
В книге «Конфликт интерпретаций» он разрабатывает собственное понимание герменевтики как синтеза достижений современной философской мысли в понимании человека, сознания, культуры;
при этом почвой, на которой стоит сам философ, является феноменология, соединенная с рефлексивной позицией.
Поль Рикёр - Конфликт интерпретаций - Очерки о герменевтике
Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И.С. Вдовиной
М.: Академический Проект, 2008. — 695 с. — (Философские технологии)
ISBN 978-5-8291-1025-3
Поль Рикёр - Конфликт интерпретаций - Очерки о герменевтике - Содержание
От переводчика. Диалог, или конфликт интерпретаций
Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике
Существование и герменевтика
I. Герменевтика и структурализм
Структура и герменевтика
Двойной смысл как герменевтическая и семантическая проблема
Структура, слово, событие
II. Герменевтика и психоанализ
Сознательное и бессознательное
Психоанализ и развитие современной культуры
Философская интерпретация Фрейда
Техническое и нетехническое в интерпретации
Искусство и фрейдовская систематика
III. Герменевтика и феноменология
Жан Набер об акте и знаке
Хайдеггер и проблема субъекта
Вопрос о субъекте: вызов семиологии
IV. Символика интерпретации зла
«Первородный грех»: исследование значения
Герменевтика символов и философская рефлексия (1)
Герменевтика символов и философская рефлексия (2)
Демифизация обвинения
Интерпретация мифа о наказании
V. Религия и вера
Предисловие к Бультману
Свобода и надежда
Виновность, этика и религия
Религия, атеизм, вера
Отцовство: от фантазма к символу
Литература
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Поль Рикёр - Конфликт интерпретаций - Очерки о герменевтике - Диалог, или конфликт интерпретаций
Диалог мыслителей, считает Рикёр, составляет историю философии. Собственно, и сама философия, сколь индивидуальны ни были бы ее творцы, есть диалог. Подтверждением этой мысли для него является опубликование Декартом «Размышлений о первой философии» одновременно с «Возражениями некоторых ученых мужей против изложенных выше "Размышлений" с ответами на них автора». «Изданные вместе, эти тексты образуют то, что есть философствование сообща...»[1] В то же время философия едина: оригинальные философские учения составляют единую историю и делают ее philosophia perennis. И нет иного подступа к этому Единому, кроме сопоставления одной философской позиции с другой. К этому следует добавить, что философия с момента ее зарождения ведет диалог с иными, нефилософскими, типами знания. Платон, Декарт, Бергсон, Мерло-Понти, Леви-Стросс — это мыслители, которые сумели проникнуть в тайны других дисциплин: математики, биологии, психологии, этнографии.
Говоря об истории философии как о диалоге, Рикёр отмечает, что в подобном общении сталкиваются как прежние, так и ныне существующие философские позиции, близкие по духу или кардинально противостоящие друг другу. Их совмещение в корне отлично от эклектики, коль скоро сутью философии является приращение смысла: «мыслить более того, что помыслено»— вот девиз и задача подлинного философа. Отличительной особенностью самого Рикёра, как справедливо отмечает французский исследователь Франсуа Досс, является стремление «обдумывать вместе позиции, зачастую выступающие как антиномические»[2]. Именно с целью «обдумывания вместе» Рикёр принимал участие в многочисленных философских конгрессах, симпозиумах, конференциях, выступал с лекциями в различных странах мира. Словосочетание «конфликт интерпретаций», ставшее названием настоящего труда, чрезвычайно значимо для мыслителя. Рикёр определяет свое отношение к оппонентам как «критическую верность», «любовную борьбу», заимствуя последнее выражение у Ясперса[3]. При этом, пишет он, «я сам являюсьместом конфликта, а мои книги — это объяснение не с другими, а с самим собой, осажденным и оккупированным другими»[4].
На совместные обсуждения актуальных философских проблем Рикёр шел с существенными наработками, ему всегда было что сказать «от собственного лица». При знакомстве с творческой биографией мыслителя постоянно убеждаешься, что уже в начале своей философской деятельности он высказал большинство идей, которые займут центральное место в философских исканиях XX века. Дискуссии нужны были Рикёру для того, чтобы, с одной стороны, подтвердить правильность собственных позиций, с другой — развить и углубить их, используя опыт своих коллег, будь они его единомышленниками или идейными противниками.
Рикёр — прекрасный знаток истории философии. По мнению американского исследователя Герберта Шпигельберга — самый осведомленный. Из древних постоянными собеседниками мыслителя являются прежде всего Платон и Аристотель. Далее идут Августин, Декарт, Спиноза, Кант, Гегель, Ницше, Фрейд, Бергсон, Гуссерль, Хайдеггер... Себя Рикёр считает последователем трех тенденций в развитии философской мысли: рефлексивной философии, ведущими представителями которой являются Мен де Биран, Равессон, Бутру, Набер; феноменологии (Гуссерль), герменевтики (Дильтей, Хайдеггер, Гадамер). При этом, как замечает сам французский философ, его исследования сразу и продолжают, и корректируют, а иногда и ставят под вопрос эту традицию. Впоследствии к отмеченным тенденциям Рикёр добавит аналитическую философию, с которой познакомился во время преподавательской деятельности на американском континенте (1970-1985).
Одной из главных задач своего творчества Рикёр считает разработку концепции человека с учетом того вклада, который внесли в нее значительнейшие учения современности — философия жизни, феноменология, экзистенциализм, персонализм, психоанализ, герменевтика, структурализм, аналитическая философия и др., имеющие глубинные истоки, заложенные еще в Античности, и опирающиеся на идеи своих непосредственных предшественников: Канта, Фихте, Гегеля. Рикёр, обращаясь к современным философским течениям, стремится сохранить «плюрализм суждений», определить меру компетентности и исследовательские возможности каждого из них и согласовать в единой, многоплановой и многогранной концепции — феноменологической герменевтике, не пытаясь при этом затушевать их расхождения. «Очень важно, — считает он, — продемонстрировать, как различные мнения сталкиваются и пересекаются, но не менее важно побороть искушение все унифицировать»[5]. «Множество интерпретаций и даже конфликт интерпретаций являются не недостатком, а достоинством понимания, образующего суть интерпретации»[6].
Учение Рикёра о человеке, значительный импульс к которому дала персоналистская концепция личности, формировалось на протяжении всей его творческой жизни и явилось результатом осмысления им актуальных проблем современности, получавших отражение в различных философских концепциях от феноменологии до аналитической философии.
[1]RicoeurP. Parcours de la reconnaissance. P., 2004. P. 63-64.
[2]Dosse F. Paul Ricoeur. Le sens d'une vie. P., 2001. P. 38.
[3]Как отмечает ирландский исследователь Ричард Керни, Рикёр всегда был весьма терпимым арбитром, миротворцем, но когда он занимал критическую позицию, мог быть и резким (см.: Dosse F. Paul Ricoeur. P. 424).
[4]Цит. по: Mongin О. Paul Ricoeur. P., 1994. P. 36.
[5]Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995. С. 83.
[6]Там же. С. 8.
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