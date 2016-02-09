Поль Рикёр - Конфликт интерпретаций - Очерки о герменевтике

Поль Рикёр (1913-2005) — один из выдающихся философов XX века; наряду с М. Хайдеггером, Э. Гуссерлем, Х.-Г. Гадамером, Л. Витгенштейном он принадлежит к числу классиков современной философии.

Рикёр является ведущим представителем феноменологической герменевтики.

В книге «Конфликт интерпретаций» он разрабатывает собственное понимание герменевтики как синтеза достижений современной философской мысли в понимании человека, сознания, культуры;

при этом почвой, на которой стоит сам философ, является феноменология, соединенная с рефлексивной позицией.