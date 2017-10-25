Немногие исторические эпохи могут представить больший интерес, чем те времена, когда христианское учение начало распространяться в римской империи и находить последователей в её столице.

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - 4 части

Москва 1877

Переворотъ, произведенный новымъ вѣрованіемъ въ жизни и нравахъ римскаго общества, тѣ особенности, которыя выразились въ пониманіи имъ христіанскихъ идей и принциповъ, все это факты и явленія громаднаго значенія, и памятники, уцѣлѣвшіе отъ этой необыкновенной эпохи, должны быть для нась особенно драгоцѣнны. Число ихъ притоыъ очень ограниченно; памятники литературы немногочисленны; въ первые вѣка христіане писали мало, а языческіе историки, не предугадывая великой будущности вѣры въ Спасителя, выразились объ этой новой, по ихъ мнѣнію восточной сектѣ, съ презрительною краткостью.

Все, что тѣ и другіе сказали о первыхъ временахъ распространенія христіанства, не ыожетъ разоблачить намъ скрытое броженіе, вызванное имъ въ языческомъобществѣ, ни представить его тайный ходъ, его постепенное развитіе. Это было бы намъ не извѣстно, если бы первые христіанене оставили послѣ себя катакомбъ и въ нихъ произведеній своего искусства. Потому то эти

гигантскія подземныя кладбища, и все, что еще сохранилось въ нихъ, начиная отъ стѣнной живописи и мраморныхъ саркофаговъ до глиняныхъ лампъ и стеклянныхъ сосудовъ, до самыхъ ничтожныхъ повидимому вещей найденныхъ въ гробахъ, достойны подробнаго изученія. Подобно тому какъ въ Помпеѣ мы возстановляемъ нравы и понятія Римлянъ по произведеніямъ ихъ искусства, по тѣмъ предметамъ, на которыхъ, можно сказать, еще теплы слѣды ихъ жизни, — точно также въ римскихъ катакомбахъ—христіанской подземной Помпеѣ — первобытное христіанское общество воскресаетъ для насъ въ своихъ памятникахъ.

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 1 - Римские катакомбы М О С К В А

И з д а н і е К. Т. С о л д а τ е н к о в а

1877 Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 1 - Римские катакомбы - Отдел первый

Въ Римѣ; въ городѣ великихъ воспоминаній, имя котораго никто не нроизнесетъ равнодушно, гдѣ по словамъ поэта говорятъ камни, въ нѣдрахъ земли этой прежней столицы міра находятся памятники интересные не ыенѣе его величественныхъ раявалинъ, грандіозные не менѣе тѣхъ тріумфальныхъ арокъ, водопроводовъ, храмовъ, дворцовъ, мавзолеевъ, на которые мы до сихъ поръ не можемъ смотрѣть безъ грусти и удивленія, безъ особеннаго чувства, знакомаго всѣмъ, кто задумывался передъ этими разрушающимися и заброшенными теперь свидѣтелями послѣднихъ дней пышной и богатой жизни античнаго міра, преисполненнаго для насъ какимъ то особеннымъ очарованіемъ. Подъ этими великолѣпными постройками находятся скромные, но столько же привлекательные памятники той вѣры, которая, начавшись въ презрѣніи и изгнаніи, должна была впослѣдствіи охватить собою всю вселенную. Я говорю о неизмѣримомъ лабиринтѣ подземныхъ галерей, постепенно въ продолжен а трехъ столѣтій вырытыхъ римскими христианами, гдѣ они хоронили своихъ умершихъ, молились, совершали религіозные обряды и иногда скрывались во время преслѣдованій; гдѣ еще до сихъ поръ живы слѣды ихъ пребыванія.

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 2 - Надписи и символические изображения

М О С К В А

И з д а н і е К. Т. С о л д а τ е н к о в а

1877

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 2 - Надписи и символические изображения - Введение

Языческій, равно какъ и христіанскій, лапидарный стиль въ Римѣ, имѣлъ свою особенную пунктуацію, не употребляемую въ письмѣ другаго рода и иногда совершенно произвольную. Всего чаще Римляне послѣ важдаго слова ставили точку, исключая въ концѣ строкъ и самаго текста, чтобы облегчить читателю отдѣленіе составныхъ частей рѣчи, обыкновенно очень близко поставленныхъ одна возлѣ другой. То же самое находвмъ мы и у христіанъ. Эпиграфическіе памятники первыхъ временъ республики, равно какъ и Ѵ-го и VI-го сто-я послѣ Р. X., часто лишены знаковъ препинанія, или они являются только послѣ сокращенныхъ словъ.Во ІІ-аъ и въ Ш-мъ вѣкѣ напротивъ, пунктуація въ надписяхъ умножается до безконечности, и не только каждое слово, но слоги его и даже самыя буквы раздѣлены знаками.

Форма послѣднихъ была очень разнообразна; они имѣли иногда фигуру пальмы, иногда буквы О или S, звѣздочки, треугольника, но, всего чаще листика о - нерѣдко раздѣленнаго линіей что даетъ ему видъ сердца пронзеннаго стрѣлой, особенность заставлявшая! предполагать что этимъ хотѣли выразить печаль объ уыершемъ. Но фигура листа встрѣчается также и въ надписяхъ ненадгробныхъ т. н. на игорныхъ доскахъ, какъ мы увидимъ ниже. Всего вѣроятнѣе что это былъ только знакъ раздѣленія, болѣе красивый обыкновенныхъ, по понятіямъ рѣщиковъ того времени, и не имѣвшій никакого символическаго значенія, что доказывается однимъ эпиграфическимъ памятникомъ изъ сѣверной Африки, въ текстѣ котораго подобная фигура, оставшаяся въ употребленіи до 1Х-го ст-я, названа „hederae d i s tinguentes" т. е. "отличительный" или „раздѣляющій листъ плюща".

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 3 - Изображения Спасителя, Богоматери и Апостолов у первых христиан М О С К В А . И з д а н і е К. Т. С о л д а τ е н к о в а.

1877. Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 3 - Изображения Спасителя, Богоматери и Апостолов у первых христиан - Отдел 1 Образъ основателя новой вѣры — Спасителя, обѣщавшаго жизнь вѣчную вѣрующимъ въ Него, разуиѣется долженъ былъ появиться у послѣдователей его ученій раньше, всѣхъ другихъ религіозныхъ изображеній и при первой попыткѣ христіанъ выразить фигуративно свои вѣрованія, надежды и стремленія. Мы въ самомъ дѣлѣ видимъ, что идеальиый образъ Сына Божьяго встрѣчается у христіанъ уже въ періодъ апостольскій, одновременно съ самыми ранними ихъ символическими знаками. Первоначально христіане представляли Спасителя добрымъ пастыремъ. Фигура пастуха долгое время, почти исключительно, папоминала имъ божественнаго учителя и повторялась ими на всякаго рода памятникахъ, всюду, гдѣ въ первые вѣка проповѣдывалось христіанство: въ Римѣ, въ Италіи, въ Галліи, въ римской Африкѣ, въ странахъ Востока, вообще по берегамъ Средиземнаго моря. Мы встрѣчаемъ ее во фрескахъ подземныхъ гробницъ, въ барельефахъ саркофаговъ, на дискахъ лампъ, на стеклянныхъ чашахъ, на разныхъ камняхъ и т. д.

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 4 - Живопись и пластика у первых христиан Запада и Востока

М О С К В А . И з д а н і е К. Т. С о л д а τ е н к о в а.

1877.

Фрикен - Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства - Часть 4 - Живопись и пластика у первых христиан Запада и Востока - Отдел 1

Было-ли у пѳрвыхъ христіанъ искусство? *) На вопросъ этотъ необходимо отвѣтить до описанія и художественной оцѣнки тѣхъ памятниковъ живописи и скульптуры, которые дошли до насъ отъ раннихъ послѣдователей новаго ученія. При первомъ взглядѣ кажется очень вѣроятнымъ, что принятіе христіанства должно.было неминуемо повести за собою отверженіе искусства, очень часто употребляемаго язычниками для изображенія боговъ и украшенія ихъ храыовъ—жилище демоновъ, по мнѣнію вѣрующихъ.

Можно-ли предположить, что люди, разорвавшіе съ прошедшимъ и отвергавшіе какъ нѣчто грѣховное все чѣмъ они прежде наслаждались, что любили, не смотря на то, сами упражнялись въ томъ художеетвѣ, которое въ мірѣ античномъ постоянно служило къ возвышенно и нрославленію языческихъ боговъ?

Опасности, которымъ по временамъ подвергались христіане, обращая на себя, какимъ бы то ни было образомъ, вниманіе властей, необходимость скрываться, серьезность ихъ подоженія, часто враждебныя отношенія къ нимъ римскаго общества, все это должно было удалять вѣрующихъ отъ искусства, вообще отъ всякаго рода украшенія ихъ гробницъ и мѣстъ собраній. Притомъ развитіе художества предполагаетъ общество правильно установленное, не только свободное, но и богатое, занятое свѣтскими заботами, склонное къ роскоши, къ пріятнымъ развлѳченіямъ ума, любящее природу и жизнь.