Звягинцев Вячеслав - Слово под запретом - Суды в истории Церкви, I – XX вв.

Обращаясь к наиболее знаковым судебным процессам в мировой истории, в ходе которых одни люди судили других за их взгляды, слова и мысли, искал ответ на вопрос: почему во все времена так сурово карались свободомыслие, вольнодумство, инакомыслие, выражение взглядов, отличавшихся от тех, которые считались в том или ином обществе и государстве официально принятыми? За два тысячелетия нашей эры таких судов – огромное количество. Поэтому пришлось делать выборку, применив два ограничительных фильтра. За точку отсчета возьмем судебный процесс над Иисусом Христом, прошедший в самом начале нашей эры, поскольку с этим судом и этим именем так или иначе связаны все остальные судебные разбирательства, описанные в книге. Первый фильтр – произвольная выборка самых значимых судов над инакомыслящими, состоявшимися в Европе , с интервалом, приблизительно равным четырем столетиям: начало нашей эры – 4-й век – 8-й век – 12-й век – 16-й век – 20-й век (по два наиболее характерных судебных процесса – в каждом периоде).

Второй фильтр – все обвиняемые, подсудимые и осужденные на этих процессах имели непосредственное отношение к религии, то есть являлись священнослужителями. Либо под- вергались критике и репрессиям за свои религиозные взгляды. Объясняется такой выбор тем, что по таким делам сохранилось больше всего материальных следов, прежде всего – архивных документов. Соответственно – в шести главах книги повествуется о двенадцати судебных процессах. Объем каждой написанной главы зависел от объема первоисточников, рассказывающих об этих судах. Понятно, что не по всем делам первого тысячелетия сохранились протоколы и судебные акты. Поэтому пришлось столкнуться с дефицитом информации, необходимой для полноценного анализа. К тому же, дошедшие до нас сведения, как правило, противоречивы. Но не подлежит сомнению, что по всем делам, приведенным в книге, обвиняемые оказывались на скамье подсудимых именно за свои слова и мысли. В одних случаях, обвинители этого и не скрывали. В других – маскировали истинные причины различными фальсификациями. Еще несколько слов о проблеме первоисточников. В процессе работы над книгой, осо- бенно над первыми ее главами, в очередной раз подтвердилась основная причина однобокости наших знаний о судах тех лет. Она связана с тем, что победившая сторона уничтожала все материальные следы стороны проигравшей. Что это за следы?

Это – книги, трактаты, письма, воззвания и другие документы, в которых крамольные мысли и слова проявлялись. Так, нам мало, что известно о законе, на основании которого был осужден Иисус Христос, поскольку фарисеи уничтожили все написанное их противниками – саддукеями, составлявшими в начале нашей эры большинство в суде синедриона. «К несчастью – справедливо заметил Й. Телушкин – не сохранилось никаких текстов саддукеев, поэтому все, что мы о них знаем, исходит от их оппонентов-фарисеев». Причины церковных разногласий в IV веке и, как следствие, судов над еретиками дошли до нас, в основном, в трактовке Афанасия Великого и его сторонников, поскольку практически все труды ариан были сожжены. В VIII веке та же участь постигла сочинения иконоборцев, а также документы Иконоборческого собора 754 года… В большинстве случаев описанные в книге деяния вольнодумцев, людей инакомыслящих, представших перед судом, были квалифицированы как ересь или идолопоклонство.

Звягинцев Вячеслав - Слово под запретом - Суды в истории Церкви, I – XX вв.

В. Е. Звягинцев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-652393-7

Звягинцев Вячеслав - Слово под запретом - Суды в истории Церкви, I – XX вв. - Содержание

Предисловие

Глава 1. Иисус Христос и Стефан

1.Самый известный неизвестный суд

2. Об учении Иисуса

3. Не по букве Закона

4. О формуле обвинения

5. Суд синедриона

6. Суд Пилата

7. «Осуждаю, пойдешь на крест»

8. Дело архидиакона Стефана

9. В чем же мог выразиться «соблазн»?

Глава 2. Арий и Афанасий Великий

1. Считать Ария и «единомыслящих с ним за людей нечестивых»

2. Арианский спор

3. Суд над Арием

4. Суд над Евстафием Антиохийским

5. Первые обвинения

6. Дело об убийстве Арсения

7. Первая ссылка и новые обвинения

Глава 3. Стефан Новый и патриарх Константин II

1. Истоки и причины иконоборчества

2. О законах и судах Византии

3. Иконоборческий собор

4. Преследование монахов

5. Дело Стефана

6. Дело девятнадцати сановников и патриарха Константина

Глава 4. Василий Богомил и Петр Абеляр

1. Костры и диспуты

2. Законы и суды, их применявшие

3. Следствие по делу богомилов в Константинополе

4. Суд над Василием Богомилом и его казнь

5. Суд над Петром Абеляром

6. «Его новые заблуждения хуже прежних»

Глава 5. Мартин Лютер и Джордано Бруно

1. Реабилитации не подлежит

2. 95 тезисов

3. Суд в Вормсе

4. Мученик науки или отступник от веры?

5. По законам инквизиции

6. Суд в Венеции

7. Суд в Ватикане

Глава 6. Митрополит Вениамин и патриарх Тихон