Азбука понятий

Вслед за золотой антилопой. В индийской сказке про золотую антилопу, известной большинству из нас с детства по советскому мультфильму, раджа приходит в восторг от возможности получить столько золота (т. е. денег), сколько он захочет. Открывающиеся ему перспективы несметного богатства лишают его разума и осторожности, а в итоге - и жизни. Почему деньги так важны для людей? Ответ прост: они часто ассоциируются со свободой. Если не со свободой личной, то уж, во всяком случае, со свободой выбора товаров и услуг. Как правило, чем больше у человека денег, тем больше разнообразие и выше качество того, что он может себе позволить. Советский Союз был исключением из этого правила - кроме денег требовалось иметь еще нужные связи, что напоминает нам о социальной природе денег. Но даже если выбор доступных благ ограничивается только располагаемым бюджетом, за это приходится чем-то платить - свободным временем, убеждениями, счастьем, а иногда и жизнью... Деньги стали одним из важнейших изобретений человечества, но они же стали и одним из основных его искушений, посерьезнее запретного плода из райского сада. Обычно люди считают, что деньги - это то, что лежит в кошельке или на счете в банке, то, чем мы расплачиваемся, совершая покупки. Однако за этим, казалось бы, простым и привычным понятием скрывается сложная система отношений человека с финансовыми институтами (банками), другими людьми, государством. Деньги представляют собой продукт социальных отношений, а потому они неразрывно связаны с институциональной средой, с уровнем доверия в обществе и пронизывают в той или иной мере практически все сферы жизни. Как сберечь деньги и обеспечить большую эффективность при грузоперевозках - смотрите здесь Неудивительно, что деньгами занимаются самые разные науки: историки изучают эволюцию денег и связанные с ними обычаи и законы, антропологи - экзотические виды денег и платежных систем, социологи - изменение восприятия денег в обществе в целом и среди отдельных слоев населения, криминологи - технологии подделки денег и внедрения их в обращение, нумизматы и бонисты - эволюцию дизайна, материалов, технологий изготовления денег. Список можно продолжить, и, пожалуй, общим моментом для всех профессий в этом списке будет признание (а возможно, и анализ) человеческих чувств и слабостей, связанных с деньгами. Субъективное отношение к деньгам королей, патриархов церкви, домохозяек и виртуозов преступного мира формирует отношение к деньгам в обществе на протяжении всего времени их существования. И только представители одной профессии, кажется, пытаются абстрагироваться от субъективного восприятия денег и подвергнуть их строгому объективному анализу- это экономисты. Тем не менее при всем внешнем бесстрастии, отражающемся в определениях и построении моделей, наполненных математическими выкладками, включающими деньги, экономисты далеки от единства в понимании сути денег и их роли в экономике. Чтобы убедиться в этом, российскому читателю достаточно проследить за дискуссией, время от времени попадающей в поле зрения непрофессионалов, о том, должен ли наш Центробанк сделать кредит более доступным или же он должен бороться с инфляцией, а потому сдерживать рост кредитования всеми доступными ему средствами. Эта дискуссия отражает целый букет спорных вопросов: кто должен определять количество денег в экономике (центробанк или «реальная экономика» - т. е. предприниматели, нуждающиеся в кредите); можно ли действительно управлять количеством денег в стране; что становится причиной инфляции (в данной ситуации); и является ли инфляция проблемой, требующей немедленного решения. В этой книге мы постараемся выявить основные разногласия в отношении денег среди экономистов. Начнем мы с выяснения того, что такое деньги, затем совершим экскурс в историю, чтобы попытаться установить, как и для чего появились деньги. Потом попробуем разобраться, кто же определяет, сколько в экономике будет денег и почему невозможно с уверенностью прогнозировать количество денег и уровень цен. Напоследок мы узнаем, откуда берутся деньги в современной экономике и почему монополия государства на производство денег является не более чем мифом.

Юлия Вымятнина - Деньги - или Золотая антилопа

Издательство Европейского университета

в Санкт-Петербурге, 2016. - 156 с.: ил.

[Азбука понятий; вып. 3].

ISBN 978-5-94380-217-1

Юлия Вымятнина - Деньги - или Золотая антилопа - Содержание

Введение

Вслед за золотой антилопой

А что такое деньги?

Функции денег

Деньги и время: потерянная связь

Сколько в мире денег?

I.Происхождение и эволюция: возможны варианты

1. Убедительная гипотеза Деньги и бартер Свойства денег

2. Эволюция денег: рассуждения экономиста Товарные деньги Бумажные деньги и банки Деньги на международной арене

3. Эволюция денег: возражения историка Бартер против денег Факты против рассуждений Деньги с другого ракурса

4. Начала денег Древний Восток Деньги и доверие Деньги и кредит



II. Противоречивая природа денег: как ее укротить

1. Количественная теория денег Самая длинная родословная «Инженерное» восприятие денег Количественная теория денег: версия Фишера Инфляция и дефицит бюджета Количественная теория денег: кембриджский подход

2. Конкурирующие теории денег XIX века Количество денег определяет сама экономика Теория денег Маркса: исторический подход Теория денег Викселя: краткосрочный период

3. Теории денег в XX веке: краткий обзор Теория денег Кейнса: ставка процента Фридман: возрождение количественной теории денег Теории эндогенного предложения денег Гипотеза финансовой нестабильности Мински



III. Когда деньги выпускает не государство

1. Источник денег в современной экономике Создание денег в безналичной экономике Денежный мультипликатор и реальность Инструменты денежно-кредитной политики

2. Частные деньги Исторические примеры «Свободные деньги»

3. Электронные деньги Что это такое? Варианты проведения платежей

4. Криптовалюты Историческая справка Преимущества криптовалют Создание криптовалют Криптовалюты и экономисты Криптовалюты как технология Вместо заключения Что читать по теме?



Юлия Вымятнина - Деньги - или Золотая антилопа - Функции денег

Отталкиваясь от определения денег по Марксу, отечественные экономисты часто дополняют список функций денег указанием на то, что деньги являются активом (средство сохранения стоимости), а также на то, что принято называть информационной функцией денег, а именно - выражение цен в денежных единицах. Например, А. М. Косой выделяет семь функций денег: мера стоимости, средство обращения, масштаб цен, средство платежа, средство накопления, средство сохранения стоимости и мировые деньги. Еще шире к определению денег подходит, например, Глин Дэвис,

который в своей монументальной работе «История денег» выделяет десять функций денег, сгруппированных в две крупные категории. К микроэкономическим функциям денег он относит следующие: единица счета, общая мера стоимости, средство обращения, средство платежа, стандарт отложенных платежей, средство сохранения стоимости. Вторая категория Дэвиса - макроэкономические функции - включает: наиболее ликвидный актив; средство, образующее основу распределительной функции рынка (через цены); средство, позволяющее экономике развиваться (посредством кредита, облегчения обмена и склонности людей к накоплению богатства в денежной форме);

а также средство управления экономикой. Поясним некоторые различия в наборе функций, выделяемых экономистами при определении денег. Как правило, од- ним из первых встает вопрос о разнице между функциями «средство обмена» и «средство платежа». На первый взгляд, эти две функции описывают одно и то же - возможность совершать операции купли- продажи, обменивать деньги на товары или услуги и наоборот. Однако здесь присутствует тонкое различие. «Средство обмена» предполагает одномоментный обмен денег на товары: покупка в магазине хлеба за наличные средства является типичным примером такой операции.

«Средство платежа» позволяет разделить момент получения товара и его оплаты. Примером такой ситуации является покупка товара в кредит: покупатель получает товар сегодня и должен платить за него еще какое-то время в будущем. Таким образом, функция «средство платежа», в рамках которой следует рассматривать покупку в кредит, включает более широкий набор ситуаций по сравнению с функцией «средство обмена». В отечественной экономической литературе также часто смешивают функции «единица счета/учета» и «мера стоимости». Отчасти это можно объяснить привычкой (функцию «меры стоимости» выделял Маркс),

а отчасти - непониманием различия между ними. В теории денег Маркса функция «меры стоимости» была логическим продолжением его теории стоимости, согласно которой (в крайне упрощенной формулировке) товар, в котором исторически в данном обществе выражается стоимость других товаров, становится деньгами. То есть стоимость всех товаров выражается через стоимость товара-эквивалента, играющего роль денег (у Маркса это было золото). Стоимость же этого товара определяется количеством труда, затраченного на его производство.

Функция «единица счета/учета» относится к ситуации, когда деньги представляют собой некоторую условную единицу, с помощью которой различные товары и услуги соизмеряются между собой, а также производится учет долговых обязательств (т. е. перераспределение денег во времени). Денежная единица при этом, в отличие от денежной единицы в теории денег Маркса, не обязательно представляет собой товар (который может быть использован не только как деньги) и может вообще не иметь физического воплощения.

Более того, затраты на производство материального отражения такой денежной единицы (например современных наличных денег) существенно отличаются от ее покупательной способности, что также противоречит теории денег Маркса. Как видим, экономисты не предлагают единого теоретического определения денег. Более того, простого перечисления функций для определения денег недостаточно, каждая выделяемая функция должна сопровождаться дополнительными пояснениями: что именно она в себе заключает. Это, как правило, предполагает уточнение определяющей функции денег и их места в экономике.