Азбука понятий

Современный человек приучен мыслить исторически, задумываться над происхождением вещей и проблем, искать свое место на «оси времени» и отличать сегодняшний день от прошлого и от будущего. Но эти привычные нам ментальные процедуры не были характерны для всех обществ прошлого. Традицию исторической рефлексии европейская цивилизация ведет от древнегреческого автора Геродота из Галикарнаса , т.е. насчитывает она почти две с половиной тысячи лет.

Отношение к истории в этой традиции тем не менее постоянно меняется, меняются и представления о содержании этого поня- тия и о его месте в общественном сознании, а также и о возможности взаимодействия с историей, - какимто образом влияя на нее либо используя ее в качестве инструмента влияния. Вопрос «Что такое история?» стал названием небольшой книги английского ученого Э. X. Карра, по которой учились несколько поколений историков. Однако сегодня этот вопрос уже не может звучать так, как будто на него есть четкий и однозначный ответ.

С этой точки зрения можно оценить, в каких смыслах употребляют понятие «история» в современном обществе, что вкладывают в него и что ожидают от истории. Так, сегодняшнее общество пытается инструментализировать прошлое, сделав его лишь одним из аргументов в современной борьбе за идеитичность, в построении той или иной социальной группой желаемого ею будущего или же одним из ресурсов, способных обеспечить статус и доход. Но такое понимание истории вызывает ожесточенные споры. Рассуждениям на эту тему в значительной части посвящена данная книга. Эти споры уже привели к трансформации самого представления об истории,

В результате чего определения, данные предмету полвека назад, требуют переосмысления и уточнения. Понятие, о котором пойдет речь в нашей книге, восходит к древнегреческому (ионийскому) слову /агор/а, означающему «исследование», «расспрашивание», или «исследование с помощью расспросов».Именно так собирали сведения 06 окружавшем их мире Геродот и Фукидид. Это слово вошло в большинство европейских языков для обозначения сходных понятий.

Стех пор понимание истории эволюционировало, накапливало оттенки смыслов и результаты использования в разных контекстах, теряло и приобретало вес в системах координат европейской и мировой цивилизации.

Иван Курилла - История - или Прошлое в настоящем

История, или Прошлое в настоящем / Иван Курилла. - СПб.:

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. - 168 с. : ил.

[Азбука понятий; вып. 5].

ISBN 978-5-94380-236-2

Иван Курилла - История - или Прошлое в настоящем - Содержание

Введение

1. Исследование с помощью расспросов

2. Вопросы истории

I. Контексты

1. История и время

2. История и прошлое

«Разметка» истории

Существуют ли «исторические факты»?

3. История и память

4. История и мораль

II. Прошлое истории

1. От античности к Новому времени

Истории греческих войн

Римские истории республики и империи

История как язык описания политики

История в Средние века — одно из творений Бога

Титаны Возрождения и сомнение в авторитетах

Начало Нового времени, эпоха Просвещения

2. История как наука: XIX век

Историко-критическая школа и позитивизм в истории

Философия истории, философы об истории

3. История России

Начало

Профессионализация

4. История в XX веке

Первые формулы презентизма

История — заложница идеологии

Школа «Анналов» и новая история

Смежные дисциплины и историческая наука в XX веке.

III. Настоящее истории

1. История в современном обществе

Исчезновение дистанции между сегодня и вчера

2. Кто владеет историей?

Бизнес?

Государство?

Политики?

Мемориальные законы

Исторический ландшафт современной России

Оспариваемая память

3. Современная историческая наука

Множественность субъектов («История в осколках»).

Исторические источники

Законы истории

4. Кто такие историки?

Чего ожидают от историка сегодня?

Важность исторических нарративов

Где искать историков?

Заключение

Будущее истории, или Настоящее в прошлом

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Благодарности

Summary

Иван Курилла - История - или Прошлое в настоящем - История и время

Время - ключевое понятие для истории; изменения во времени составляют суть и содержание истории. Представления о времени на протяжении развития человечества менялись, и вместе с этим менялся смысл истории и представления о ее назначении. Цикличное время традиционного общества не знает истории. Все повторяется день за днем и год за годом, в памяти общества фиксируется не изменением повтор, позволяющий подготовиться к следующему циклу.

1.Античное время течет из будущего в прошлое: люди движутся вслед за своими предками по тропе, уводящей в прошлое. С этим представлением связаны идеи Золотого века в прошлом и постепенной «порчи нравов» от поколения к поколению. В период доминирования античного времени инновации не одобряются - как отступление от мудрости предков. История в эту эпоху важна как карта движения по жизни; она «учительница жизни», что показывает проложенные отцами тропы и дороги, по которым

должны идти потомки, чтобы избежать ошибок. Потомки в таком обществе «приходят за нами», являются последниками и последователями,то есть буквально «идущими по следам» предшественников (да-да, русский язык подсказывает, что такое представление о времени существовало и на Руси, - очевидно, до прихода Нового времени). Именно потому, что каждое поколение понемногу сбивается с пути, человечество все дальше уходит от Золотого века.

2. Средневековое христианское время «существует» между точкой сотворения мира и Страшным судом. С этим представлением связана идея истории как заданного заранее отрезка, включающего прошлое, настоящее и будущее. Это не циклическое время традиционного общества, но и не бесконечная дорога античности, уводящая к предкам. История христиан уже «рассказана», и люди живут в готовом «рассказе», но в силу своей незначительности не знают своего истинного места в нем.

Тем не менее история - один из языков, на которых Бог общается с человеком и человечеством, поэтому замысел Божий о человечестве можно постигать, изучая исторические события. Понятие истории в такую эпоху не соотносится с прошлым. История включает в себя все время существования человечества - от сотворения мира до Страшного суда (и именно таковы рамки средневековых историй).

3. Новое время оказалось покорено идеей прогресса, в соответствии с которой все человечество постепенно совершенствуется: развиваются научные знания, слабеет зависимость от природных сил, уменьшается неравенство и угнетение в обществе. Таким образом, произошел полный разворот по сравнению с античной идеей постоянного удаления от Золотого века; он был связан с изменением направления движения по шкале времени - теперь впереди у человечества оказалось будущее.

Время модерна поощряет инновации, а прошлое и его артефакты остаются позади и перестают быть интересными. Прошлое в этом времени означает не Золотой век, а «детство человечества». Идея постоянного развития человечества придавала прошлому и его пережиткам негативный смысл, появилось понятие «устаревания» вещей и институтов, ругательные слова «ретроград» и «реакционер». Устаревшие вещи и институты следовало уничтожать, чтобы они дали место новому. Так, время прогресса открыло дорогу революциям, а оборотной стороной прогресса стало уничтожение, в том числе - в период масштабных социальных экспериментов XX века -

целых социальных групп. Именно поэтому значение истории в начале нового времени было поставлено под сомнение: сама история не представляла интереса - рассказ о средних веках был нужен, чтобы показать, куда заводят людей предрассудки и невежество. Главным оправданием существования истории было то, что она помогает движению человечества по пути прогресса, фиксируя изменения. С распространением представлений о времени как об одном из измерений физического мира, наравне с пространственными координатами, история стала рассматриваться как описание этого измерения, аналог географической карты, описывающей территорию.

Историки конца XVIII- XIX веков, ставившие своей целью выявление как можно большего количества «фактов» прошлого, были своего рода мореплавателями эпохи Великих географических открытий. В XX веке представление о времени усложнилось - как в физике, так и в истории роль наблюдателя и выбор его места по отношению к объекту наблюдения оказались намного важнее, чем это представлялось немного ранее, однако все последствия этих перемен мы еще не до конца осознали. Тем не менее как наиболее очевидный результат - после периодов доминирования прошлого (культ Золотого века) и будущего (ориентация на прогресс и развитие в Новое время)

- мы наблюдаем выход на первый план настоящего, которое становится самодостаточным и «создает», конструирует такое прошлое и будущее, которые ему требуется. Французский историк Франсуа Артог предложил называть три типа отношения ко времени «режимами историчности», а последний из них, опирающийся на настоящее, - «презентизмом».