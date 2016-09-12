Библейская археология вызывает неизменный интерес как у специалистов-богословов и учёных, так и у рядового читателя. Кто не слышал, например, о свитках Мёртвого моря? Романтика великих открытий с детства бередит нашу фантазию, зовёт на поиски приключений и необычной жизни.

В этой книге речь идёт о реальной истории, знакомой нам не только по учебникам и историческим книгам, но, что ещё важнее и интересней, — по нашей Библии.

Роберт Бойд – Курганы, гробницы, сокровища – Иллюстрированное введение в библейскую археологию

Киев: «Свет на Bостоке» 1991. — 306 с.

Роберт Бойд – Курганы, гробницы, сокровища – Иллюстрированное введение в библейскую археологию – Содержание

Введение

Вступление: приключения археологии

Жили-были

Ранняя цивилизация

Здания

Керамика

Торговля

Письменность

Государственное управление

Металлургия

Война и оружие

Дом и семья

Музыка

Спорт

Преступность

Вино и пиво

Религии

Болезни, лечение, смерть

Из тьмы веков

Что надо раскапывать?

Как пропадают города и предметы

Датировка по глиняным черепкам

Регистрация глиняных черепков

Диаграмма одного исчезнувшего города

Как расшифровываются надписи?

Археологическая хронологическая таблица

Факты или легенды?

Весть о сотворении мира – и о чём «вопиют» камни

Откуда произошёл человек?

Где вначале жил человек?

Потоп

Ноев ковчег

Долголетие древних людей

Вавилонская башня

Израиль – от Авраама до Моисея

Хетты

Лот – изменник в Содоме

Жена Лота – соляной столп

Иаков и его семейство

Иосиф в Египте

Мумификация

Пленный Израиль

Под гнётом фараона

Моисей, спаситель Израиля

Египетская цивилизация

Древнеегипетские религиозные культы

Богатства Египта

Исход из Египта

Десять казней

Фараон времён исхода

Странствование по пустыне

Господь предостерегает от поклонения идолам в Ханаане

Поклонение Ваалу

Мог ли Моисей быть автором Пятикнижия

Израиль – колонизация, изгнание, возвращение

Объединённый Израиль

Разделённый Израиль

Царство Израиль (Северное царство)

Иудейское (Южное) царство

Вавилонское пленение

Возвращение из плена

Свитки Мертвого моря

Датирование свитков

Роль кумранских свитков в христианстве

Археология Нового Завета

Жизнь Христа

Жизнь ап. Павла

Преследования первых христиан

Разрушение Иерусалима в 70 гг. н.э.

Конец новозаветной эры

Заключение

Приложение

Список иллюстраций



Роберт Бойд – Курганы, гробницы, сокровища – Иллюстрированное введение в библейскую археологию – Введение

Археология и история тесно связаны. Именно на археологических данных в значительной степени базируются исследования античной истории. Западная цивилизация никогда не забывала ослепительной славы Афин и Рима. Изучение античной истории теснейшим образом связано с подробным изучением конкретных личностей — великих греков и римлян. Университетские курсы уделяют целые семестры Риму и Греции. Когда стали доступными сведения о Египте, Ассирии, Вавилоне и других цивилизациях Древнего Востока, к материалам, связанным, скажем, с Грецией, были добавлены одна-две главы и об этих народах. Геродот по-прежнему считается „отцом истории“, хотя он сам пишет, что большей частью информации он обязан египетским и другим историческим источникам. Археология открывает нам путь, уводящий в прошлое за много столетий до Геродота.

Никакой образованный человек не должен пренебрегать книгами по археологии. Знание прошлого способствует как осмыслению настоящего, так и представлению о будущем.

Но интерес христианина ограничивается не только академическими представлениями о древней истории, но и тем светом, который бросает археология на события Библии.

Основания его веры связаны с историческими событиями. Он знает, что Спаситель его родился, когда императором римской империи был Август, а царём её провинции Иудеи – Ирод, и что Иисус принял крестные муки, когда римским прокуратором в Иудее был Понтий Пилат. Несмотря на то, что вера христианина не исчерпывается, конечно, принятием некоторых исторических данных, он понимает, что события как Ветхого, так и Нового Заветов – находятся в исторической взаимосвязи. И именно археология помогает нам установить эту взаимосвязь и понимать Библию – не только как Откровение, но и как летопись реально происходивших событий.

Не следует злоупотреблять „инфантильностью“в вере: верить в то, о чём мы знаем, что таковым оно не является. Естественно, вера наша может опережать наше знание исторических и археологических данных. Но она не может находиться в постоянном противоречии с ними. Христианину следует понимать, что археология даёт ему доказательства описанных в Библии событий.

Однако нельзя, конечно, представлять Библию „зависящей“ от археологии: она имеет самодовлеющее значение, люди верят самому её слову. В противном случае, она должна была бы требовать от археологов „шор на глазах“, требовать подгонки научных данных под библейское изложение.

Естественно, ни один добросовестный археолог не согласился бы на подобные притязания. Ведь каждый подлинный учёный стремится к независимому и непредвзятому исследованию. Новые данные вполне могут, конечно, подтверждать прежние представления, в любом случае они должны эти представления корректировать. Уважение к традиции подразумевается само собой. Иначе на основании приблизительных данных в интерпретации описываемых в Библии событий может закрасться искажение. Археологи не застрахованы от ошибок, на основании которых могут делаться поспешные и ошибочные выводы. Однако, чем больше у нас исторических и археологических данных, тем меньше возможности для ложных интерпретаций. Выводы археологии должны быть объективными, а не субъективными.

Христианство же – равно содержит в себе субъективные и объективные элементы. Акт посвящения своей жизни служению Иисусу Христу – чрезвычайно личностен и доказуем лишь посредством плодов Духа Святого, проявляющихся в отданной Ему на служение жизни. Даже наличие, например, мощей ап. Павла (не существующих) — ещё не было бы доказательством того, что он был христианином. Вывод об этом мы можем сделать только, читая сказанное о нём в Новом Завете. Но нет нужды отказываться и от исторических доказательств...

Христианин исповедует, что через Своего Единородного Сына Иисуса Христа Бог примирил с Собою мир. Слово стало плотью и жило среди нас. Человек узрел величие Божье. Христос страдал и умер в определённый момент истории. Но в Пасхальное утро гроб Его оказался пуст. Если все перечисленные события не являются историческими фактами, то христианство не имеет никакой реальной основы и от него должно отказаться. Ап. Павел имел достаточно мужества утверждать: „А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших“ (1 Кор. 15:17).

Такие имена, упоминаемые в Библии, как Навуходоносор и Кир, — известны всем историкам. Анналы Синахериба, например, свидетельствуют об осаде Иерусалима.

Ветхий Завет, как и Новый, имеет твёрдую историческую основу. Библия является ценнейшим источником исторических данных. Её изучение помогает понять уникальность Израиля среди древних народов Междуречья.

Предлагаемая читателю книга задается целью рассказать об археологической работе последнего столетия в доступной и увлекательной форме. Надеюсь, что она приобщит непосвящённых к „чуду“ археологических исследований и продемонстрирует их значение для христианской веры.

Чарльз Ф. Пфайфер