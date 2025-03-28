Дербенев - Родригес-Фернандес - История восточных религий
Учебное пособие «История восточных религий» призвано раскрыть особенности религии как закономерного явления в истории социальной и духовной жизни обществ на Востоке. В последние десятилетия наряду с процессом ускоренного или замедленного социально-экономического развития становится заметным возрастание иных факторов развития, тех, что относятся к цивилизационным характеристикам отдельных обществ на Востоке, религиозным проблемам. Кроме того, это устойчивые из века в век характеристики, с одной стороны, подчас осложняли и замедляли процессы религиозного, культурного и социального развития, но, с другой стороны, сохраняли для этих обществ потенциальную возможность выработки иного пути развития.
Наконец, процесс глобализации в большей или меньшей степени накладывал свой отпечаток на ход развития всех стран и обществ. Содержательная специфика пособия связана с попыткой анализа истории религий на Востоке как особой формы социального бытия, отражающей тесную взаимосвязь всех сторон общественной жизни, последовательную интеграцию социального опыта и общественных идеалов.
Пособие предполагает знакомство с широким кругом социокультурных установок, теоретических концепций и идеологических постулатов, отражающих присущий восточным обществам взгляд на природу и задачи политической власти, основы социального благосостояния, принципы межчеловеческих отношений, ориентиры общественного прогресса. Обладая собственными специфическими функциями в системе общественного сознания, религиозные идеи одновременно представляют собой своеобразное зеркало всех базовых координат мировосприятия, обозначают своего рода «алгоритм социального мышления», моделируют ценностно-мотивационную среду, обеспечивающую социализацию человека. Таким образом, пособие позволяет не только существенно расширить представления учащихся об истории стран Востока в Новое и Новейшее время, но и приобрести опыт социальной диагностики, критического мышления.
Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие
«МПГУ», 2018г. - 42с.
ISBN 978-5-4263-0607-3
Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие - Содержание
Пояснительная записка
Тема I
1.1. Возникновение ислама. Догматика и культ ислама. Духовные источники ислама (лекция)
1.2. Вероучение Абдель Ваххаба (семинар)
1.3. Духовная жизнь и исламская солидарность (семинар)
Доклады, рефераты, эссе
Литература по теме
Тема II
2.1. Традиционное и современное в религиозной жизни стран Востока (лекция)
2.2. Религиозное пространство и процессы модернизации в государствах Востока (семинар)
Доклады, рефераты, эссе
Литература по теме
Тема III
3.1. Общества религиозного движения в Египте (лекция)
3.2. Религиозно-идеологическая трансформация движения «Братьев-мусульман» (семинар)
3.3. Идейное наследие исламских мыслителей-модернистов (семинар)
Доклады, рефераты, эссе
Источники и исследовательская литература
Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие - Возникновение ислама. Догматика и культ ислама. Духовные источники ислама (лекция)
Ислам (на арабском – покорность) – одна из наиболее распространенных мировых религий, называемая третьей мировой религией наряду с буддизмом и христианством. Мусульмане (откуда ее другое название – мусульманство) – ее последователи. Они составляют подавляющее большинство населения в странах Ближнего Востока.
Классическая исламская теория делит мир на две части: земля ислама – «дар аль-ислам» и земля не под контролем ислама – «дар аль-харб» (земля войны). В «дар аль-ислам» кроме мусульман могут жить «люди Писания», то есть монотеисты (христиане, евреи и т. д.), которые признают богооткровение. Эти монотеисты на территории «дар аль-ислам» называются «зимми». Им разрешено управлять собственными делами на условиях, что они принимают исламскую политическую гегемонию и платят налог «джизья».
«Люди Писания», живущие на территории «дар аль-харб», считаются «харби», то есть военные противники, так же как и «кафиры» – неверные. Признавалось, что на территории «дар аль-харб» существует политическая власть немусульман, но в теории рано или поздно эта территория должна быть поглощена «дар аль-ислам». Для этого надо вести джихад, который является обязанностью всех верующих, призванных защищать и пропагандировать свою религию. Джихад отнюдь не означает, что на практике нужно вести войну, хотя теоретически состояние войны существует между «дар аль-ислам» и «дар аль-харб». Универсализм в исламской концепции миропорядка означает «идеологическое распространение мирными средствами, а не путем насильственного проникновения»
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