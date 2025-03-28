Учебное пособие «История восточных религий» призвано раскрыть особенности религии как закономерного явления в истории социальной и духовной жизни обществ на Востоке. В последние десятилетия наряду с процессом ускоренного или замедленного социально-экономического развития становится заметным возрастание иных факторов развития, тех, что относятся к цивилизационным характеристикам отдельных обществ на Востоке, религиозным проблемам. Кроме того, это устойчивые из века в век характеристики, с одной стороны, подчас осложняли и замедляли процессы религиозного, культурного и социального развития, но, с другой стороны, сохраняли для этих обществ потенциальную возможность выработки иного пути развития.

Наконец, процесс глобализации в большей или меньшей степени накладывал свой отпечаток на ход развития всех стран и обществ. Содержательная специфика пособия связана с попыткой анализа истории религий на Востоке как особой формы социального бытия, отражающей тесную взаимосвязь всех сторон общественной жизни, последовательную интеграцию социального опыта и общественных идеалов.

Пособие предполагает знакомство с широким кругом социокультурных установок, теоретических концепций и идеологических постулатов, отражающих присущий восточным обществам взгляд на природу и задачи политической власти, основы социального благосостояния, принципы межчеловеческих отношений, ориентиры общественного прогресса. Обладая собственными специфическими функциями в системе общественного сознания, религиозные идеи одновременно представляют собой своеобразное зеркало всех базовых координат мировосприятия, обозначают своего рода «алгоритм социального мышления», моделируют ценностно-мотивационную среду, обеспечивающую социализацию человека. Таким образом, пособие позволяет не только существенно расширить представления учащихся об истории стран Востока в Новое и Новейшее время, но и приобрести опыт социальной диагностики, критического мышления.

Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие

«МПГУ», 2018г. - 42с.

ISBN 978-5-4263-0607-3

Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие - Содержание

Пояснительная записка

Тема I 1.1. Возникновение ислама. Догматика и культ ислама. Духовные источники ислама (лекция) 1.2. Вероучение Абдель Ваххаба (семинар) 1.3. Духовная жизнь и исламская солидарность (семинар) Доклады, рефераты, эссе Литература по теме Тема II 2.1. Традиционное и современное в религиозной жизни стран Востока (лекция) 2.2. Религиозное пространство и процессы модернизации в государствах Востока (семинар) Доклады, рефераты, эссе Литература по теме Тема III 3.1. Общества религиозного движения в Египте (лекция) 3.2. Религиозно-идеологическая трансформация движения «Братьев-мусульман» (семинар) 3.3. Идейное наследие исламских мыслителей-модернистов (семинар) Доклады, рефераты, эссе Источники и исследовательская литература

Александр Родригес-Фернандес, Андрей Дербенев - История восточных религий - Учебное пособие - Возникновение ислама. Догматика и культ ислама. Духовные источники ислама (лекция)