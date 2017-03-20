Поскольку слабости и злоупотребления, которые имелись в Церкви позднего средневековья, очень хорошо зафиксированы и показаны в контексте всего происходившего, можно легче понять, как и почему появились многие из них; и можно также видеть, какие попытки избавиться от них были сделаны. Взглянув назад, сквозь столетия, предшествовавшие понтификату папы Мартина V, можно, наверное, различить основные источники слабостей, всегда опасные для христианской Церкви, в каждой эпохе. Их было три: первый - это богатство, имевшее своим происхождением щедрые, чрезмерные пожертвования, и скрупулезное управление им. Оба эти фактора похвальны сами по себе, но они привели к общему затуханию духа евангельской простоты, а некоторых - к возвеличиванию.

Вторым источником была вовлеченность Церкви в мирские дела, вовлеченность, которой светские владыки требовали от нее и навязывали ей, поскольку им не хватало образованных людей и профессионалов среди мирян. Епископы становились людьми короля, политиками, часто находившимися в связи с королевской службой вне своих епархий. Во время позднего средневековья это было очень распространено. В-третьих, Церкви недоставало обученных клириков при том, что общее число священников превышало требуемое. Теологическая подготовка стала требовать много времени и средств и, соответственно, оказалась уделом немногих.

Тем не менее огромное наследство средневековой Церкви говорит сегодня само за себя в тех структурах, которые были созданы под ее влиянием, успешно действующих потому, что они были встроены в человеческое общество, породившее их. К этим структурам относятся право, образование, экономика, религиозные ордена и обычаи. Единство всех христиан с Римским Понтификом было частично нарушено, как вы увидите в лекциях следующего семестра, но оно выжило, и можно утверждать, что следствием этого явилось его укрепление.

Тоттон М. - История Церкви. В 3 частях

Москва, 1995 г.

Издательство: Колледж католической теологии им. Св. Фомы Аквинского

Страниц: 51, 74, 33

Тоттон М. - История Церкви. В 3 частях - Содержание

Часть I

Лекция 1. Введение

Лекция 2. Эра Апостолов

Лекция 3. Петр и Павел

Лекция 4. Власть и служение в первой Церкви

Лекция 5. Власть и служение в ранней Церкви

Лекция 6. Развитие и рост: причины успеха

Лекция 7 Начало христианской теологии

Лекция 8. Церковь, государство и общество. Константин

Лекция 9. Церковь, государство и общество (продолжение)

Лекция 10. Августин и его влияние на Западную Церковь

Лекция 11 Проблемы, вставшие перед Церковью после 500 г.: варвары (средневековьеье) и Ислам

Лекция 12. Карл Великий и папство: Церковь в феодальном обществе

Часть II

Лекция 1. Положение Церкви к 1054 г.

Лекция 2. Отлучение Патриарха Константинопольского

Лекция 3. Григорианские реформы

Лекция 4. Григорианские реформы: развитие сильного папства

Лекция 5. Новые монашеские ордена

Лекция 6. Неуспокоенность мирян, ереси и крестовые походы

Лекция 7. Причины создания доминиканского и францисканского орденов в начале XIII в.

Лекция 8. Достижения нищенствующих орденов

Лекция 9. Основы папской власти в конце XIII в.

Лекция 10. Папы в Авиньоне (1309-1378 гг.)

Лекция 11. Западная схизма и эпоха концилиаризма

Лекция 12. Основные движения сопротивления в Церкви

Лекция 13. Развитие светской религиозной мысли в XV в.

Лекция 14. Реформация

Лекция 15. Заключение

Вопросы к экзаменам

Часть III

Лекция 1. От Тридентского Собора до наших дней

Лекция 2. Тридентский Собор, новые религиозные ордена и контрреформация

Лекция 3. Значение Вестфальского мира

Лекция 4. Церковь в эпоху рационализма и абсолютизма

Лекция 5. Церковь и революция (1789-1914)

Лекция 6. Последствия революции: национализм и новые взгляды на общество и политику в форме либерализма и социализма

Тоттон М. - История Церкви. В 3 частях - Введение

Прошло почти две тысячи лет с тех пор, как Рождество Христа положило начало цепи событий, приведших к созданию Церкви. Можно с уверенностью сказать, что за эти две тысячи лет Церковь оказала большее влияние на судьбы человечества, чем любая другая организация или философская система. В этом курсе лекций по истории Церкви мы будем говорить о результатах многочисленных исследований в этой области, осуществляющихся на протяжении столетий, многие из которых были опубликованы в последние 20 лет.

Разумеется, это будет историческое исследование, однако я полностью отдаю отчет в том, что, говоря словами Якоба Ньюснера, историка иудаизма и раннего христианства, “никакие исторические факты не могут засвидетельствовать истину либо фальшь спасения, святости и лю бви” Конечно, в центре христианского благовестим находится Личность Христа, Который был, есть и всегда будет, Который в конкретный исторический период стал Человеком. В самом торжественном заявлении, сделанном Ц ерковью после трех с половиной веков размышлений, - в Никейском “Символе веры ” среди утверждений вечной истины нас возвращ ают на землю слова “распят был при Понтии П илате”, т.е. не во времена неизвестного провинциального управителя, а при Понтии Пилате - в данный момент времени.

Итак, мы начинаем изучать историю Церкви. Исторических источников, свидетельствующих о зарождении и начальном периоде жизни Церкви, немного, и подробности этого этапа мало известны. Однако с помощью указанных источников возможна реконструкция основных направлений, указываю щ их как на развитие миссии Церкви, так и на ее конфликт с ортодоксальным иудаизмом.

Очевидно то, что первыми членами Церкви были евреи, палестинские евреи. Это важный факт, потому что хотя жизнь Христа протекала в полностью иудейском окружении, правда, находившемся под властью римского императора, Его последователи, члены-основатели Его Ц еркви немедленно столкнулись с древней и развитой нееврейской культурой, которая сформировала мышление каждого человека, жившего на территории от Булони до Бейрута. Это была культура, распространяемая копьями римской армии, культура, сформированная греческой философией и находившаяся под ее влиянием.

В процессе формирования и развития Церкви греческое мышление оказывало на нее влияние и когда она организовалась, и когда говорила о моральных проблемах, и даже когда она стремилась осознать и выразить свое представление об Иисусе, Которого она признавала Богом. М ожно спорить о том, действительно ли мнения и мысли греков привели к краху Римской империи, распространивш ей их но всей Европе, потому что Церковь использовала их, сражалась за установление Царства Божия в крайне враждебном окружении, т.е. можно спорить о том, какова историческая реальность этих мнений и мыслей. Конечно, комбинация греческих, римских и иудейских идей, лежащая в основе западноевропейской цивилизации, может считаться одной из наиболее успешных культур в человеческой истории. Но, сказав это, следует непременно помнить о том, что христианская культура и греко-римские ценности, с которыми она росла и развивалась, оказали незначительное воздействие на ислам, индуизм и буддизм, а такж е на самобытную культуру Китая. Может быть, это связано с тем, что и до настоящего времени христиане выражают свою веру в греческих и римских философских формах, которыми не излагаются основные мысли других мировых религий.

Стремясь понять окружающий мир, исследовать и в некоторой степени контролировать его, греки всерьез принимали историю. Геродот, грек из Малой Азии, попытался подготовить обзор персидских войн. Он делал его, стараясь собрать воспоминания о том, что произошло, и его сочинение получилось бессвязным (персидские войны происходили за сто лет до того, как Геродот стал писать о них). После Геродота известным историком был афинянин Туцидид, который отправился в изгнание после поражения Афин в Пелопонесской войне. Он размышлял о том, как могла Афины постигнуть такая катастрофа. Он начал действительно исследовать глубинные причины; можно сказать, что аналитический подход и знания Туцидида положили начало развитию философии.

Великими достижениями греческая философия обогатилась в Афинах в конце V - начале IV вв. до Р.Х., когда творили Сократ, Платон и А ристотель (ученик Платона). Данью величию и оригинальности А ристотеля является то, что спустя примерно две тысячи лет после смерти этого мыслителя Запад облек в созданную им форму свои представления о том, как могут быть организованы физический мир, искусство и этика. В отличие от своего учителя Платона, искавшего реальность в абстрактных идеях, А ристотель искал ее в конкретных объектах. Для него, следовательно, путь познания представлял поиск максимально возможных доказательств, информации и мнений об объектах и формах, которые существуют и которые могут быть описаны. Историки сказали бы, что, глядя на историю христианской мысли и споры о вере и мире, в котором все это происходило, вплоть до XVII в. можно было бы услышать отголоски дебатов между Платоном и Аристотелем - двух греков, никогда не слышавших об Иисусе Христе.

Нет необходимости в рамках этого курса подробно рассматривать историю Римской республики. Это история непрерывной экспансии. Завоевание ею Греции началось во II в. до Р.Х. (в период правления Антиоха III - 192-188 гг. до Р.Х.). Стереотипным представлением об этом завоевании является то, что “Греция завоевала Рим, когда Рим завоевывал Грецию" Греческая культура с ее философским богатством дополнила вы сокоразвитое римское военное искусство, администрацию и право. Таким образом, в мире, в котором родился Иисус Христос, доминировала комплексная греко-римская культура. Греческий язык был в такой же степени языком межнационального общения в Римской империи, как и латынь, и он, несомненно, был основным языком, на котором говорили христиане в течение первого столетия жизни Церкви.

Чтобы дать более полное представление о мире, в котором родился Христос, надо сказать еще о двух вещах. Политическая структура Римской республики до Его рождения претерпела резкие изменения. О ктавиан (в 27 г. до Р.Х. - 14 г. после Р.Х.) получил верховную власть в Римском государстве, победив в ходе длительной вражды между народной партией и аристократией. Блестящ е выиграв, он получил эту власть, и ему дали имя “Август, император” Так он стал первым римским императором. Победа была одержана им с помощью крайне беспринципных средств, но для большинства народа она означала, что Август принес им мир, процветание и большую безопасность. Республиканская аристократия не бы ла так довольна. (После смерти Августа его преемники провозгласили его богом, и, как известно, следующие императоры увидели пользу этого для римской цивилизации.)

Это связано со вторым важным моментом развития мира, в котором родился Христос. Римская политика свободы вероисповедания, проистекавшая из собственных стереотипов римлян, привела к тому, что сосуществовал первый ряд религий и наблюдался явный интерес к таинственным восточным культам. Но когда Христу исполнилось 14 лет, единственным культом, который мог претендовать на положение государственной религии, была недавно введена практика поклонения императору. Она была позаимствована с Востока Августином (27 г. до Р.Х. - 14 г. после Р.Х.). С тех пор именно этот культ был тесно связан с государственной властью, отказ участвовать в нем однозначно рассматривался как государственная измена.

Такой бы ла политическая и историческая обстановка ко времени Рождения Христа и в первый период истории Церкви. Христос и Его последователи, т.е. 12 Апостолов и их ученики, мужчины и женщины, - все были евреями. Они отличались от своих соотечественников верой в Иисуса из Н азарета, Мессию еврейского народа, его Надежду и ожидание, которы е теперь свершились. Они считали, что Его пришествие на Землю , являясь исполнением их Писаний, должно составлять единое целое с предыдущим О ткровением Бога Своему народу. С ледовательно, не могло бы ть разры ва с Ветхим Заветом, заключенным с Авраамом, который отождествлялся с Законом, данным Моисею на горе Синай. Это новое развитие - пришествие Мессии - было для них действием Того ж е Самого Бога. Его новое Слово Своему народу несомненно должно было согласоваться с тем, что Он говорил в прошлом через пророков.

Вследствие глубокого смысла и цельности различные идеи и отношения, характерные для традиционного иудаизма, стали неотъемлемой составной частью структуры христианской, церковной мысли. Жизнь Церкви коренится в Ветхом Завете. Иудеи верили в то, что они народ избранный Богом не в силу своих заслуг, что они были призваны как народ для выполнения священнической функции по отношению ко всему человечеству. Они были отдельной расой, отказавш ейся участвовать в императорском культе, хотя и ежедневно приносили жертву за императора в Иерусалимском Храме. Они были отделены социально, отмечены обрезанием и известны своим неприятием свинины и другой нечистой пищи.

Римское владычество и слабо развитая экономика Палестины вели к массовой эмиграции евреев. Они рассеялись вдоль побережья Средиземного моря. Конечно, не все евреи были столь строги, как этого хотели бы их религиозные лидеры, например, в то время, когда родился Христос, в Александрии евреи в массе своей говорили на греческом языке, а не на еврейском, причем им даже пришлось перевести свои священные книги на греческий (Сеитуагинта), чтобы быть уверенным в том, что они не утратили связи с их значением. М ышление таких эллинизированных гре

ков находилось под влиянием реакции греков на Септуагинту. Евреи обращались к аллегорическому смыслу своей письменной истории, в рамках которого находились более глубокие истины. Ко времени Рождения Христа Его современнику Филону было суждено таким способом прокомментировать Ветхий Завет.

Жизнь еврейского народа в Палестине во времена Христа представляла собой очень сложную картину. Иудаизм в тот период был представлен четырьмя направлениями. Саддукеи были элитой, они отвечали за содержание Храма и являлись наиболее развитой и гибкой группой в общении с неевреями. Второй группой были фарисеи, прибавившие к основным законам Писания комплекс дополнительных правил, регулировавших повседневную жизнь евреев и таким образом сильно отделивших их от нееврейского мира. Третьи - ессеи, которые создали свои собственные общины. Четвертые - зилоты, это воинственная группировка. Они верили, что единственным решением проблемы унижения еврейского отечества римским правлением был старый традиционный путь насилия.

Таким образом, когда появились первые члены того, что мы знаем под именем Церкви, они оказались в религиозном мире иудаизма, разделенного на секты , но выражавшего в своей вере истинную идентичность еврейского народа. Эта группа была иной: она верила в то, что ее Руководитель являлся обещанным Мессией, что этот Мессия был не воином, а слугой. После Его распятия они осознали, что Он - Тот, Кто пострадал и был унижен людьми, подобно страдающему Рабу, о котором писал пророк Исайя. Они также были убеждены в том, что мир вокруг них приближался к своему концу, и его должно было сменить новое Царство.

В 1947 г. была найдена богатая коллекция еврейских и арамейских документов, известная как манускрипты Мертвого моря. Вероятно, они принадлежали ессейской общине, в них содержится много сведений о жизни евреев в тот период, когда Церковь только начала развиваться. Сначала казалось, что эти рукописи дают основание предполагать наличие тесных связей христианства, ранней Церкви с ессеями. Однако различия между христианами и кумранской общиной были разительны. Например, отношение ранней Церкви к внешнему миру, как еврейскому, так и нееврейскому, было полностью открытым.

В заключение следует подчеркнуть сложность исторической обстановки, мира, в котором, как мы знаем, началась жизнь Церкви. История человечества формируется под'воздействием многих факторов, это замечательный сплав различных мнений и действий. Такие институты, как Церковь, и события, которые увеличивали ее влияние на мир и его историю, не могут быть отделены от более широкой исторической перспективы. Эти институты часто создаются под воздействием трудно уловимых, но крайне важных причин; развитие культуры, общества и политики неизбежно вносит свой вклад в формирование подобных институтов, даже если кажется, что относятся к совершенно отдельным сферам жизни. Можно доказать, что история Церкви началась с момента Сошествия Св. Духа в день Пятидесятницы и что она завершится вторым Пришествием Христа.

Т.е. она началась событием теологического значения, лежащим выше рамок чисто исторического описания. В этом утверждении есть правда, но как видно с самого начала, исторический характер Церкви основывается но сути на факте Воплощения Христа, Ставшего Человеком, т.е. на вере в то, что историческая человеческая Личность одновременно с доктринальной точки зрения является Божественной. Христос - Бог и такж е полностью человек, 12 Апостолов были людьми, зависевшими от условий человеческого существования, в которых они жили, так же как и от отношений с Христом (возрастая как Церковь, пытавшаяся проникнуть в человеческое общество и цивилизацию).