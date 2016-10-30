Кирилл Туровский — русский проповедник и автор молитвословных произведений XII в. — уникальное явление для отечественной литературы старшего периода.

В отличие от других книжников этой эпохи, которых мы знаем по одному-двум, реже — нескольким сочинениям, литературное наследие Кирилла составляет целый корпус текстов, относящихся к различным жанрам: Торжественные Слова, беседы, молитвы, каноны.

Всего Кириллу приписывается более трех десятков произведений.

Рогачевская Екатерина Борисовна - Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования Российская Академия Наук Институт Мировой Литературы Им. А. М. Горького Общество Исследователей Древней Руси

М.: «Языки русской культуры», 1999. - 280 с.

ISBN 5-7869-0041-6

Рогачевская Екатерина Борисовна - Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования - Содержания

Введение

ГЛАВА 1

Цикл седмичных молитв: проблемы текстологического исследования

ГЛАВА 2

Литературные особенности цикла молитв Кирилла Туровского

ТЕКСТЫ

Первая редакция. Список СОЛ1

Вторая редакция. Старопечатное издание (Вильно, 1602)

Ярославский список

Молитва в неделю по утрени по списку СОЛ1 с разночтениями по рукописям, хранящимся в Болгарии

Фотокопия списка ОК

Именной указатель

Рогачевская Екатерина Борисовна - Цикл молитв Кирилла Туровского: тексты и исследования - Цикл седмичных молитв: проблемы текстологического исследования

Русская рукописная традиция приписывает Кириллу Туровскому седмичный цикл молитв (по три молитвы на каждый день после служб: утрени, часов и вечерни). К. Калайдовичу был известен список XIV в. из Синодального собрания № 470 (Калайдович 1821. С. X—XII, 3—152). В 1856 г. епископ Макарий опубликовал утренние молитвы в неделю, понедельник и четверг (Макарий 1856. С. 246—255), а затем еще шесть молитв (в четверг по часам и по вечерни, три пятничных молитвы, из которых вечерняя по всем другим спискам отнесена к субботе, и утреннюю субботнюю молитву) (Макарий 1857. С. 310—319). Издание было подготовлено по рукописи XVI в. Новгородской Софийской библиотеки № 302. Сейчас в машинописной описи этого фонда в РНБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина под таким номером с поправкой на старые шифры значится январская минея, где молитв Кирилла Туровского, разумеется, нет. По своему составу (в сборнике, по описанию автора «Истории русской церкви», 22 молитвы, так как в воскресенье и в понедельник в состав цикла входят еще и молитвы перед часами, не встречающиеся в других рукописных книгах с Кирилловыми произведениями, а утренняя молитва в среду также не принадлежит туровскому епископу и названа именем св. Германа цареградского) список близок к известному нам богослужебному сборнику конца XVI в. из того же собрания (РНБ, Соф. № 454). В нем молитва в пятницу по вечерни также является на самом деле субботней, а субботняя — пятничной (последнее, к сожалению, по изданию епископа Макария проверить не удалось). И рукопись, опубликованная Макарием, и известный нам сборник одинакового размера, в четверку, а интересующий нас материал расположен и в том и в другом случае на л.л. 136—186 об. Это позволяет утверждать, что епископ Макарий пользовался списком из Софийского собрания, который сейчас фигурирует под другим шифром.



В том же пятом томе Известий ОРЯС была напечатана статья И. Срезневского (Срезневский 1856. С. 306—309). В ней характеризовался канонник братьев бояр Салтыковых XVI в., о котором сообщил исследователю архим. Макарий. Что это за рукопись, нам установить не удалось. Известен только ее состав (по описанию И. И. Срезневского). Туда входят: «канонъ по всия дни» «творение Кирилла философа» (автор заметки считает его принадлежащим туровскому епископу), две молитвы «инока Кирилла спати хотящимъ», молитва «святаго Кирилла о искушении сонномъ», молитва «Кирилла Туровского» после 50-го псалма две молитвы «аввы Кирила Туровъскаго» на исход души, одна из которых опубликована (Срезневский 1866. С. 308—309) и исповедание «ко Господу Богу иисусу христу и пречистеи его матере и всемъ святымъ его списано священное пископом кириломъ тоуровьскимъ». Но эти сочинения, приписанные древнерусскому книжнику XII в., не имеют отношения к его седмичному циклу, поэтому вопрос об их атрибуции мы в данной работе не рассматриваем.