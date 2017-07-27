Старшов Евгений - Эфес - Иераполис - История малоазийских городов

Эфес и Иераполис — два знаменитых античных города: первый — центр древней Ионии (малоазийской части Древней Греции), прославленный на весь мир храмом Артемиды — одним из семи чудес света, позднее — столица римской провинции Азия; второй — не менее известный своими термальными источниками малоазийский эллинистическо-римский курорт.

История Эфеса и Иераполиса благодаря их особому положению в Древнем мире весьма интересна и насыщенна. Эти города веками притягивали к себе купцов и завоевателей, философов и проповедников с одной стороны и жуликов, развратниц с другой. Без преувеличения можно сказать, что в обоих городах бурлила жизнь. Именно это давало возможность апостолам — проповедникам новой веры — обратиться к массовой аудитории, и небезрезультатно: позднее в результате их деятельности Эфес и Иераполис станут крупными христианскими центрами, причем Эфес в последней трети I века превзойдет в этом отношении и сам Рим.

Роль Эфесской Церкви в истории нельзя переоценить, равно как и роль ее основателя, а впоследствии — по возвращении с острова Патмос — многолетнего предстоятеля апостола, и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Христа, единственного из апостолов, не оставившего Его и следовавшего за Ним вплоть до Голгофы. Без трудов апостола Иоанна, без его новозаветных писаний невозможно рассмотреть и постичь ни церковной истории, ни христианского богословия.

Об этом будет подробно рассказано в самой книге, центральной фигурой которой и является святой Иоанн Богослов. Но речь пойдет не только о нем, но и о других апостолах, проповедовавших в этих городах — Павле, Филиппе, Варфоломее, о христианских деятелях более позднего времени.

Не осталась без внимания и собственно история Эфеса и Иераполиса, как античная, так и византийская, доведенная вплоть до угасания под натиском турок обоих городов... Руины находятся близ современных турецких городов Сельчук и Памуккале.

При написании этой книги были изучены сочинения античных и византийских авторов, исследования турецких археологов, историческая литература, жития святых (в ряде цитат сохраняется старая форма названий городов — «Ефес» вместо «Эфес», а также «Гиераполь», «Иераполь» вместо «Иераполис»). Бо́льшая часть иллюстративного фотоматериала по древним развалинам — за оговоренными исключениями — выполнена автором. Изображения святых, деятелей античности, римских императоров (за исключением Траяна, Адриана и Септимия Севера, статуи которых сфотографированы автором в Анталийском музее) и византийских императоров заимствованы в Интернете.

В конце каждой части книги приведена подборка из сочинений древних авторов, касающихся Эфеса и Иераполиса, связанных с этими городами или с упоминаемыми людьми и событиями. В Приложениях помещены чертежи типичных образцов раннеимперской римской архитектуры (их назначение — дать читателям возможность представить себе здания, руины которых запечатлены на фотографиях), а также списки эллинистических царей.

Старшов Евгений - Эфес - Иераполис - История малоазийских городов, где проповедовал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов

Старшов Евгений - Эфес, Иераполис. - М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. - 224 с.: ил. - (Серия «Пилигрим»).

ISBN 978-5-7533-0817-7

Старшов Евгений - Эфес - Иераполис - Содержание

Предисловие

Часть 1. Эфес

Глава 1 Из истории Эфеса

Глава 2 Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и Пресвятая Дева Мария в Эфесе

Глава 3 Апостол Павел, продолжатель миссии святого Иоанна Богослова в Эфесе

Глава 4 Эфесские мученики

Глава 5 Эфес и защита Православия

Хрестоматия по Эфесу

Часть 2. Иераполис

Глава 1 История Иераполиса

Глава 2 Иераполис: место проповеди святого апостола Иоанна Богослова и страданий святого апостола Филиппа

Хрестоматия по Иераполису

Приложения

1. Римская архитектура времен Христа и Иоанна Богослова

2. Эллинистические цари

Библиография

Старшов Евгений - Эфес - Иераполис - Часть 1. Эфес - Глава 1 - Из истории Эфеса

После казни в Риме первоверховных апостолов Петра и Павла и разрушения Иерусалима Титом именно Эфесская Церковь заняла первенствующее место в молодом христианском мире. Это далеко не случайно, если учесть значимость Эфеса в мире античном. Город был основан в XIV-XIII веках до Р.Х. на Эгейском побережье Малоазийского полуострова местными племенами хеттов (хиттитов), но к X веку был колонизирован греками и с той поры всегда являлся опорой греческой культуры, несмотря на завоевания киммерийцев (VII век до Р.Х.), лидийцев (560 до Р.Х.) и персов (547 до Р.Х.) и подчинение римлянам (133 до Р.Х.). Век расцвета Эфеса — VI век до Р.Х.

Именно тогда архитекторы Херсифон и Метаген возвели одно из семи чудес света — храм Артемиды. В Эфесе жили и творили поэты Каллинос, Гиппонакс и один из основателей классической греческой философии, представитель ионийской школы Гераклит — бывший царь-жрец, оставивший свою должность ради философии и променявший дворец на хижину в горах. Гераклитова мысль парила в заоблачной выси и спускалась в глубины тартара; лишь немногие были способны постичь ее среди мифологических метафор и сравнений. Сам Сократ, ознакомившись с его сочинением, сказал: «То, что я понял, превосходно. Думаю, что таково и то, что я не понял. Впрочем, для этого нужен делосский водолаз». В философском наследии Гераклита интересно отметить учение о логосе — возможно, первой попытке приближения античной философии к тайне другого Логоса — Сына Божия.

А.Н. Чанышев пишет в «Курсе лекций по древней философии»:

«Идея меры, столь характерная для античного мировоззрения, обобщена Гераклитом в понятии о логосе. Буквально логос — это слово. Но это не любое слово, а лишь разумное. Логос Гераклита — объективный закон мироздания. Это принцип порядка и меры. Это тот же огонь, но то, что для чувства выступает как огонь, для ума есть логос. Наделенный логосом огонь разумен и божествен».

Замечательны слова Гераклита о пакибытии: «Смерть — это все то, что мы видим, пробудившись».

Ионийскую школу философии, как и саму прекрасную Ионию, погубило нашествие персов.В 547 году до Р.Х. полководец царя Кира Гарпагос завоевал Эфес и прочие ионийские города; в 500 году их жители взбунтовались против непомерной дани. Это событие известно как Ионийская революция. Милетский тиран Аристагор повел свой отряд на Эфес, а оттуда объединенное ионийское войско пошло на Сарды — одну из трех столиц персидского царства, находившуюся близ Эфеса, — и разрушило их. Шесть лет повстанцы доблестно сопротивлялись персидской карательной лавине, но с поражением флота все было кончено, Милет разрушен, Эфесу повезло больше. Но когда в 479 году до Р.Х. греки разбили персов при Платеях и Микале, ионийцы вновь восстали — в целом безрезультатно, хотя ряд островов обрел свободу, а Эфес получил относительно широкое самоуправление. Впоследствии эфесяне еще не раз участвовали в греко-персидских и междоусобной афинско-спартанской Пелопонесской войнах то на одной, то на другой стороне, выгодно и искусно балансируя между ними.

Свободу эфесянам от персов принес Александр Македонский. Что интересно: именно в ночь его рождения тщеславный безумец Герострат сжег эфесский храм Артемиды, чтобы таким образом прославиться. По древнегреческим верованиям, Артемида хоть и была девственницей, но помогала роженицам. В истории остался замечательно хитроумный ответ эфесян на коварный вопрос, почему Артемида не сохранила свой храм от пожара. «Ее в ту ночь не было, — отвечали лукавые эфесяне, — она была занята — помогала разродиться Олимпиаде, жене македонского царя Филиппа». Кстати, когда Александр Македонский предложил оплатить все работы по восстановлению храма Артемиды, гордые эфесяне отказались, политично заявив: «Боги богам храмы не строят». Тогда Александр повелел ту сумму, которую эфесяне платили персам в виде дани, перечислять отныне в пользу храма Артемиды. Архитектор Хирократ отлично справился с задачей восстановления храма.

По смерти Александра город не раз переходил из рук в руки в период войн диадохов, то есть наследников империи Александра, и был при этом широко известен как рынок, поставляющий воинов-наемников. В 287 году до Р.Х. им овладел Лисимах, в 281-м — победивший его Селевк.

В 262 году при Эфесе сирийцы отбили вторжение галлов. При Антиохе Теосе (261-247 до Р.Х.), который умер и погребен близ Эфеса, Селевкиды утратили Эфес, завоеванный Египтом. Но в 196 году Селевкиды отвоевали Эфес, правда ненадолго: по Апамейскому миру 188 года город отошел к Пергамскому царству, в 133 году аннексированному Римом. Присоединение к Риму спокойствия не принесло — в 80 году до Р.Х. воевавший с римлянами царь Митридат взял город и вырезал всех римлян поголовно. Митридатовы войска выбил из Эфеса Сулла (его внук Гай Меммий поставил в городе памятник деду и отцу, сохранившийся до наших дней). В I веке до Р.Х. Эфес посещали Цицерон, Антоний и Клеопатра. Император Август объявил Эфес столицей провинции Азия. (К этому времени, отстроенный римлянами, он уже входил в пятерку крупнейших городов империи.)