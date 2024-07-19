Романов Николай - История итальянского искусства - Первая половина XV века

XV век есть грань (конечно, до известной степени условная) между средневековой эпохой и новой историей. В это время впервые победоносно выступают в жизни те начала, которым суждено было определять в дальнейшем жизнь нового человечества; но и старые средневековые явления и понятия еще давали себя чувствовать в этом периоде. Сложным и смешанным характером отличается жизнь XV века, а вместе с тем, как отражение этой жизни, и искусство этого периода. Здесь противоположное, старое и новое, еще не сглажено, выступает со всей угловатостью и резкостью, но тем более типично, ярко, непосредственно. Здесь односторонность впечатления окупается его определенностью и силой, его искренностью. Эти качества, которые всегда отличают всякий истинно творческий акт, придают итальянскому искусству XV века необычайный интерес и эстетическую ценность. Исполненное юных сил и свежести, искусство этого периода так увлекает многих, что они готовы предпочесть создания так называемого Quattrocento (XV век) произведениям эпохи высшего расцвета.

Как раз в XV столетии, когда внутренняя жизнь итальянских государств приобрела более устойчивый характер и междоусобная борьба партий затихла перед властью всюду воцарившихся тиранов, творческие силы нации в области культурной раскрылись в полном блеске. Италии не удалось политически объединиться к концу Средневековья, зато в культурном отношении она заняла в эту эпоху передовое положение в Европе. В ней больше, чем в других странах, оказалась подготовленной почва для развития основных начал нового миросозерцания. В искусстве эти начала можно определить словами: индивидуализм и натура. Раннему и успешному развитию этих начал содействует прежде всего самая раздробленность Италии на множество мелких политических миров, соперничество которых поддерживает местные отличия и способствует развитию индивидуального принципа. Энергичные тщеславные тираны и сеньории городов соперничают в покровительстве искусству, в котором они видят как бы зеркало, отражающее их могущество, блеск и богатство.

В каждом крупном центре появляется особая художественная школа со своим местным обликом, и из живого соприкосновения их представителей, главным образом в двух столицах итальянской культуры, во Флоренции и Риме, возникает необычайно быстрое и плодотворное развитие искусства в смысле приближения к природе и выражения индивидуальности. Благоприятным условием для торжества новых начал в искусстве было и влияние демократической по общему характеру массы горожан, среди которых благодаря условиям городской жизни — постоянным сношениям друг с другом и большей независимости в частной жизни — все растет стремление к более свободному духовному развитию, к сближению с природой, к естественным законам мысли и жизни вместо прежнего подчинения традиции и веры в авторитет. Наконец, очень важное значение в данном случае имел и культурный характер самой почвы Италии, усеянной остатками и преданиями античного мира, столь близкого к природе и достигшего высокой красоты в развитии индивидуума.

Романов Николай - История итальянского искусства - Первая половина XV века

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 230 с.

Сериф "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-15559-4

Романов Николай - История итальянского искусства - Первая половина XV века - Оглавление

Введение

Общая характеристика XV века. Благоприятные условия для развития нового миросозерцания в Италии. Новые потребности и задачи искусства. Отношение искусства XV века к религии. Гуманизм и искусство XV века. Значение термина «Ренессанс». Отношение стиля Возрождения к античному искусству. Общественное положение художников XV века Характеристика их быта и нравов. Отношение народной массы к искусству. Типичные особенности искусства Quattrocento.

Архитектура раннего Ренессанса

Отношение знати, сеньории и цехов к искусству. Брунеллески. Построение купола на Флорентийском соборе. Купол в архитектуре Ренессанса. Капелла Пацци. Основные черты нового архитектурного стиля. Церковь S. Lorenzo. Тип флорентийского palazzo. Характерные образцы и эволюция типа palazzo. L. В. Alberti. Усиление конструктивности. Составные элементы и значение типа palazzo.

Гиберти (1378—1455)

Конкурс 1402 года. Характер творчества Брунеллески и Гиберти. Первые двери Гиберти. Porta del paradiso. Два проекта. Гирлянда Porta del paradiso. Рельеф «История прародителей». Новый рельефный стиль Гиберти и его значение. Другие рельефы двери. Их общая характеристика. Статуя св. Стефана. Значение Гиберти в истории итальянского искусства.

Донателло (1386—1466)

Типы красоты. Важность психологического элемента в искусстве. Характеристика таланта Донателло. Его воспитание. Отношение к гуманизму и древности. Освобождение от условностей готики. Период натурализма. Изображения Крестителя. Портретные бюсты. Стиль бронзовых работ Донателло. «Танец Саломеи». Сотрудничество с Michelozzo. Рельефы с изображением Мадонны. Период античных влияний. Христианский пафос. Донателло в Падуе. Искание новых форм. Последний период. Экстаз чувства. Нарушение стилистических и эстетических норм. Развитие и значение творчества Донателло. Его нравственный облик.

Якопо делла Кверча (1374—1438)

Связь Якопо делла Кверча с Сиенской школой. Посещение Флоренции. Гробница Ilaria del Caretto. Алтарь в церкви S. Frediano. Рельефы Fonte Gaja. Kontrapposto. Рельеф с крещального бассейна в Сиене. Рельефы Болонского портала. «Грехопадение». Идеальный стиль. Влияние классицизма. Недостатки художественного стиля Quercia. «Изгнание из рая». Психологические мотивы. Связь между Кверча и Микеланджело. «Сотворение Евы». Флорентийский реализм и Кверча. Статуи люнетты портала церкви Св. Петрония. Мадонна в Лувре. Общая характеристика творчества Кверча.

Роббиа (1399—1482)

Характерные черты творчества Луки делла Роббиа. Техника глазури. Отношение к Гиберти и Донателло. Рельефы кантории. Античное влияние. Обработка мрамора. Другие работы Луки делла Роббиа для Флорентийского собора. Развитие гирлянды в творчестве Луки делла Роббиа. Украшение капеллы Pazzi. Изображения Мадонны. Произведения Луки делла Роббиа в церкви Impruneta. Спорные произведения Луки делла Роббиа. Группа в Пистойе. Значение творчества Луки делла Роббиа.

Мазаччо (1401—1428)

Спорный вопрос: Мазаччо или Мазолино? Выводы A. Schmarsow’a. Фрески Мазаччо в церкви S. Clemente. Значение единой точки зрения. Особенности фресок капеллы Brancacci. Отношение живописи к архитектуре в Средние века и в эпоху Ренессанса. Новые задачи во фресках архаического стиля в капелле Brancacci. Окончание фресок в церкви S. Clemente и римские влияния. Особенности в комбинации пространства и фигур, композиции, стиле и выражении во фресках зрелого периода в капелле Brancacci. Черты нового стиля во фреске «Св. Троицы». Усиление реализма в изображении пространства и фигур. Последний период. Гармония живописи и архитектуры. Увлечение портретным индивидуализмом. Биографические черты. Значение творчества Мазаччо.

Паоло Уччелло. — Андреа дель Кастаньо. — Доменико Венециано

Направление формального реализма. Творчество Паоло Уччелло. Увлечение перспективой и скульптурностью. Общий характер произведений Андреа дель Кастаньо. Увлечение натурализмом. Фрески из Villa Soffiano. Античное влияние. Психологическая типичность образов Кастаньо. Влияние Masaccio. «Cenacolo» в церкви S. Apollonia. Значение творчества Кастаньо. Влияние Доменико Венециано. Свет и колорит в творчестве Доменико Венециано. Стиль женских портретов середины XV века.

Джентиле Фабриано и Пизанелло. — Пьеро делла Франческа

Странствования Gentile da Fabriano и североитальянское искусство. Творчество Пизанелло. Увлечение реализмом. Флорентийский натурализм. Его влияние в творчестве Пьеро делла Франческа. Монументальность стиля. Элемент света. Фрески в Ареццо. Эпичность и декоративность. Свет как элемент настроения. Значение творчества Пьеро делла Франческа.

Фра Джованни Анджелико да Фьезоле (1387—1455)

S. Marco во Флоренции. Доминиканский орден в начале XV века и Fra В. Angelico. Его связь со стилем Trecento и миниатюр. Пребывание в Кортоне. «Венчание Богородицы» и «Страшный суд». Реализм и просветленная красота. Образы ангелов. Схоластическо-богословский элемент. Стиль Angelico. Монастырь S. Marco. Люнетты дворика. Изображение Голгофы. Мистицизм. Фрески келий. Angelico и Quattrocento. Фрески в Орвието и Риме. Общий характер творчества Анджелико.

Фра Филиппо Липпи и Беноццо Гоццоли