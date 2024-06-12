Лютер говорит: «Это послание поистине является главной частью Нового Завета и чистейшим Евангелием; также оно вполне достойно того, чтобы каждый христианин не только знал его наизусть, слово в слово, но также ежедневно занимался им как хлебом насущным для души. Ибо его никогда нельзя читать слишком много или усвоить слишком хорошо, и чем больше оно используется, тем драгоценнее оно становится и тем лучше его вкус».

Это истинно, ибо данное послание подобно краткому обобщению всего того, что Бог открыл нам в Своем Слове о Своей воле и о Своем замысле для нашего спасения. Здесь мощно и богодухновенно представлены все важнейшие учения Слова Божьего: о Божьем откровении в делах природы и в сердце человека, а также о вытекающей из сего необходимости и строгости последнего суда; о совершенно испорченной природе и погибшем состоянии всего рода человеческого, об истинном, установленном Богом использовании закона и о том, как он действует в истинном покаянии; прежде всего— о том великом поручении, ради которого Сын Божий был послан в мир, и об оправдании верою в Него. Короче говоря, здесь представлены великие учения об искуплении и освящении человека, о благодати и делах, о спасении и осуждении, об избрании и отвержении, об укреплении верных и их уверенности в спасении посреди тягчайших искушений; о пользе скорбей и о чудесном облегчении, которое Бог дает в них Своему народу; о призвании язычников в царство Божие, об отвержении иудеев и об их окончательном восстановлении в церкви Божией. Далее здесь излагаются основные правила упражнения в истинном благочестии при жизни, содержащие все, что нам надлежит делать по отношению к Богу, самим себе и своим ближним. За ними следуют самые убедительные христианские увещевания.

Это послание, так же, как и большинство посланий Павла, по содержанию можно разделить на две основные части: первую, представляющую собственно учение о спасении, о Христе и праведности веры и охватывающую первые одиннадцать глав, и последнюю, содержащую увещевания к христианской жизни и продолжающуюся до конца послания. Первая часть закладывает в сердце основания небесной жизни и святости; последняя созидает на ее основе золото, серебро и драгоценные камни христианской жизни. Но когда апостол в первой части представляет единственный путь к спасению всех людей, а именно, через веру в Сына Божия, тем самым он опровергает не только обычные возражения разума, но также, поскольку римская община отчасти состояла из обращенных иудеев, выступает против их естественной привязанности к Ветхому Завету, который Господь Бог заключил с ними. Поэтому, когда Он теперь открывает дверь царства небесного лишь через Христа, не только для иудеев, но и для язычников, Ему необходимо тотчас прояснить отношения с иудеями, которые считали, что они имеют иной путь к спасению, указанный Самим Богом. Именно по этой причине в первой части так много говорится об иудеях.

Для того чтобы по благодати Божией представить объяснение этого великого и духовно богатого Послания, мы хотели бы начать с изложения идей, проходящих сквозь всё Послание. Это позволит в немалой степени облегчить понимание отдельных частей.

В пяти первых главах более подробно, чем в какой-либо иной части Писания, рассматривается великое учение об оправдании верой. Сначала в рассуждении апостола об этом мы замечаем, что мы должны сделать выбор лишь между двумя путями к спасению: либо своими собственными делами, которые нам предписывает Закон, либо по благодати через Иисуса Христа, как проповедует Евангелие. Первый путь навеки закрыт для человека, как он говорит: «Делами Закона не оправдается пред Богом никакая плоть». Тогда для желающего спастись остается лишь второй путь: через веру во Христа, как говорит и Сам Господь: «Я есмь путь... Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня». Это одна главная истина, которую проповедует здесь апостол. Вторая великая истина, которую он здесь внушает, состоит в том, что оправдание по благодати через веру в Иисуса Христа предлагается без различия, иудеям и язычникам, и что различие, которое установил между ними Закон, в отношении спасения полностью упраздняется. С этой целью он убедительно доказывает, что как иудеи, так и язычники пребывают под судом Божиим; и что, поскольку все они являются грешниками и достойны смерти, ни тот, ни другой не может своими собственными делами избежать осуждения. Он повергает наземь их обоих. Взору язычников он открывает грубую неправедность и слепоту, царившую среди них и их мудрецов, которыми они хвалились; иудеев же он сокрушает, показывая, что они были отягощены теми же грехами, что язычники. Тем самым он подрывает утешение самоправедности у всех людей и указывает всем на одно и то же убежище — на одного лишь Христа.

Росениус, Карл Улоф - Комментарий к Посланию Святого Апостола Павла к Римлянам - Том 1

СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2013. — 736 с.

ISBN 978-5-904630-11-9

Росениус, Карл Улоф - Комментарий к Посланию Святого Апостола Павла к Римлянам - Том 1 – Содержание

Предисловие А. М. Прилуцкого

Введение

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Г лава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

8:23. И не только она, но и мы сами, имея начатой Духа, и мы в себе стекаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

Еще одно доказательство того, что некая, ныне сокрытая, слава откроется в детях Божиих, состоит в том, что, хотя они уже здесь получили начаток Духа, они всё же не полностью блаженны и удовлетворены, но на земле всегда стенают и мучаются из-за продолжающегося притеснения. Такая половинчатая и беспокойная жизнь не может представлять собой завершенное деяние, ради которого великий любящий Бог сотворил, искупил и освятил нас; нам еще следует ожидать иной, более совершенной жизни. Как было сказано выше, мы уже обрели высшую, достохвальную благодать и искупление, когда были освобождены как от вины греха, так и от господства греха, поскольку мы наслаждаемся дружбой и благодатным присутствием Бога и имеем освящающее действие Духа в наших сердцах. Но всё это — еще лишь «начаток» того блаженства, которое предназначено для нас; это — лишь его предвкушение и задаток. «Ибо мы спасены», — добавляет апостол в следующем стихе, но лишь «в надежде», то есть, еще не наслаждаемся спасением. Это свидетельствует о том, что нас ожидает нечто иное, более совершенное. Такова главная мысль нашего текста, что будет для нас еще яснее, если мы подробнее рассмотрим его слова.

Начаток Духа. Начаток противопоставляется полноте и является как бы ее предвестником (Лев. 23:10-20; 1 Кор. 15:20; Рим. 11:16 ит.д.). Таким образом, это выражение в тексте, «начаток Духа», не служит противоположностью некоей полноты Духа, которая дается во времени более зрелым святым; ибо апостол говорит здесь обо всех детях Божиих, обо всех, имеющих Духа, включая его самого, а в стихе 9 он просто сказал: «Если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». То, что он называет там «иметь Духа», здесь он выражает словами: «начаток Духа». Следовательно, здесь начаток Духа противопоставляется полноте Духа, которая будет дана нам на небесах. И начаток Духа состоит в той сопричастности Духу Божию, Его возрождающему и освящающему действию в душе, благодаря которому мы уже здесь становимся новыми творениями, имеем в наших сердцах страх Божий и веру.

Но то, что апостол не просто говорит: «Мы, имея Духа», но использует выражение «начаток Духа», очень важно для его темы и метко сказано. Ибо тем самым апостол косвенно указывает на Господне установление о первом снопе, который дети Израиля на Пасху должны были приносить в храм, чтобы «вознести пред Господом» (Лев. 23), что представляло собой торжественное начало времени жатвы; первый сноп становился освященным Богу залогом грядущего урожая. Так и живущий в наших сердцах Дух является залогом полноты Духа и блаженства, которое однажды откроется в нас (сравните 2 Кор. 5:5, 1:22; Еф. 1:14, 4:30). Ведь иначе мы всегда спрашивали бы: «Зачем Бог дал нам Своего Духа, зачем Он сотворил духовную жизнь в наших сердцах, освящает и воспитывает нас, если Он не намеревается сделать нас навеки блаженными? Зачем Он сделал нас Своими детьми во времени, если Он не намеревается сделать нас Своими наследниками в вечности?» Отсюда мы видим, каким образом величайшее деяние Духа в душе, представляет собой как бы первый сноп, предвестник грядущей жатвы. Также именно этот живущий в нас Дух приводит к тому, что мы стенаем, жаждем, с нетерпением ожидаем не только освобождения от зла, но и усыновления, полного наслаждения тем, о чем здесь говорит апостол.

Росениус, Карл Улоф - Комментарий к Посланию Святого Апостола Павла к Римлянам - Том 2

(Отдельное издание). — СПб.: ООО «Издательство Светоч», 2015, —736 с.

ISBN 978-5-904630-14-0

Росениус, Карл Улоф - Комментарий к Посланию Святого Апостола Павла к Римлянам - Том 2 – Содержание

Глава восьмая

Глава девятая

Г лава десятая

Глава одиннадцатая

Глава двенадцатая

Глава тринадцатая

Глава четырнадцатая

Глава пятнадцатая

Глава шестнадцатая

Обзор важнейших фрагментов Послания к Римлянам