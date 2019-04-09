Изгнание Бога - Проблема сакрального в философии человека - Ростова Hаталья

Что сегодня может заставить нас трепетать? Когда процесс рождения ребенка становится элементом телевизионною шоу, а смерть — перформансом? Казалось бы, ничто. Но в мире, в котором стало все возможно, вдруг заговорили о сакральном. Термин «сакральное» сегодня популярен как никогда прежде. Пишутся диссертации и книги на тему сакрального, проводятся диспуты и конференции. Понятие «сакральное» прижилось в повседневной речи. Мы говорим о «сакральных местах», о судьбе «сакрального» в современном мире и пытаемся понять, что же такое «сакральное» для нас. Но прежде чем задаваться вопросом о «сакральном» и исследовать его как самостоятельный феномен, следует понять, что этот термин является продуктом определенного дискурса, выявление посылок и следствий которого вносит ясность не только в понимание «сакрального», но и в онтологию современного человека.

Ибо, вопреки обыденному восприятию термина, сакральное — это не некая таинственная область, которая заставляет ученого замолчать или искать метафоры, но философский концепт, предполагающий определенную онтологию, антропологию и социологию. Именно поэтому всякая попытка исследовать «сакральное» в качестве изолированного феномена и некритично подходить к использованию этого термина оказывается неплодотворной, поскольку угадываемый предмет уже находится в плену заданной философской оптики. Плодотворным же кажется подход, раскрывающий взаимосвязь антропологии и философии религии, на стыке которых формируется понятие «сакрального», что вовсе не означает междисциплинарного статуса проблемы. Напротив, понятие «сакральное» обнаруживает цельность философии, ее претензию исходить из самых начал знания и развивать его до универсальности, то есть надежду философии удержать в мышлении целое, а не частности.

Ростова Hаталья - Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека

монография

Москва : Проспект, 2017. 432 с.

ISBN 978-5-392-24204-7

Ростова Hаталья - Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека - Оглавление

Предисловие

Часть I ДЕКОНСТРУКЦИЯ САКРАЛЬНОГО

Глава 1. Что значит сакральное?

Историография проблемы

Рубрикация темы

Культурные параллели

Сакральное как предмет деконструкции

Глава 2. Структура дискурса философии сакрального

§ 1. Сакральное и аффект

§ 2. Критика теории амбивалентности сакрального

§ 3. Амбивалентность сакрального и Страх Божий

§ 4. Структурам символ

Глава 3. Опознание в философии сакрального идеи смерти Бога

§ 1. Об идее смерти Бога в философии

§ 2. Сакральное и Бог как антисакральное

§ 3. Категория «священное» в традиционалистской школе

Глава 4. Идея смерти Бога в современной философии

§1. Утилитаризм

§ 2. Теологический поворот в философии

Глава 5. О «смерти Бога» в русской традиции

§ 1. Л. Н. Толстой: задыхаюсь без Бога

§ 2. А. П. Чехов: высокие смыслы

§ 3. Д. Мережковский: христоборчество как близость ко Христу

§ 4. Н. Федоров: имманентное воскрешение

§ 5. Ревность по Богу

Глава 6. От «смерти Бога» к «смерти человека»

§ 1. Что значит «смерть Бога»?

§ 2. Что значит «смерть человека»?

§ 3. Тайна антропологии — это теология

Глава 7. Культурные параллели

§ 1. Имманентизм в искусстве

§ 2. О феномене смерти Бога в повседневности

§ 3. Теология и теория сакрального: Бог как Антихрист

Резюме

Часть II АНТРОПОЛОГИЯ ФОРМЫ

Глава 1. Хаос и форма в структуре субъективности

§ 1. Антропологическое понимание свободы

§ 2. Антропологический хаос: хаосмос или хаокосмос?

§ 3. Понятие формы

§ 4. Антропологическая форма

§ 5. Пустота размером с Бога

§ 6. Бог как Форма субъективности

§ 7. Делез и Фуко: временная Форма-Человек

§ 8. Дети

§ 9. Форма в русской культуре

§ 10. Нежные идеи

Глава 2. Антропологический минимум

§ 1. Концепт антропологического хаоса в двух философских манифестах России XX века

§ 2. Ставрогин

Глава 3. Человек литургический

§ 1. Флоренский

§ 2. Общее дело

§ 3. Евхаристический человек

§ 4. Ныне

Заключение

Список литературы

Ростова Hаталья - Изгнание Бога. Проблема сакрального в философии человека - Предисловие

Эта книга посвящена проблеме человека. Попытка ответить на вопрос «Что есть человек?» — задача не просто претенциозная. Она идет вразрез с принятой в современной философии концепцией «смерти человека». Тем не менее здесь эти, казалось бы, различные философские стратегии сталкиваются. Не отрицая того, что человек имеет опыт самопонимания, который определяет его существование в культуре, мы исходим из того, что задумано о человеке в вечности. Присутствие различных языков для описания человека вовсе не означает, что самого по себе человека нет. Или, как об этом говорит современная философия, что у человека нет сущности. У человека действительно нет сущности в том смысле, в каком у этого стола сущность есть. Но у человека есть что-то неотъемлемое, что не позволяет его свести ни к чему из мира наличного. Вот это что-то, необъективируемое, и становится предметом философской антропологии.

Можно было бы предположить, что сакральное является спецификой человека, тем, что его принципиальным образом выделяет из мира сущего. Однако нужно быть осторожным, ибо слово «сакральное» может быть понято только в контексте. Рассматривая это понятие в пространстве русской и европейской культур ХХ-ХХ1 вв., мы попытаемся показать, как понимается вопрос «что такое человек?» в современном мире. Оставим ли мы сам вопрос риторическим? Это было бы невозможным, ибо, решаясь рассуждать, тебе с необходимостью приходится занять определенную позицию. Здесь предпринята попытка эту позицию завоевать.

Книга состоит из двух частей. В первой части исследуются и сравниваются два языка в описании человека. Один — присущий европейской и шире — западной философской традиции. Второй — русской философии. Первый — опирается на понятие «сакральное». Второй — обращен к фигуре Бога. Во второй части книги предложены проект философской антропологии — антропология формы,— и соответствующая модель понимания человека — человек литургический.