Розеншток-Хюсси - Избранное
Неслыханное утверждение мыслителей сводится к тому, что они сначала думают и лишь затем с помощью языка в качестве своего орудия открывают нам то, о чем они думают, выдают нам свои мысли.
Но вместо этого они иногда выдают сами себя. Правда, в династии мыслителей от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского и Канта существует фикция богоравного «нуса» (nous), мышления в себе и для себя, но некоторые помощники этих чистых мыслителей выдают нам то, что подразумевается здесь на самом деле. Например, ученики Пифагора никогда не говорили: «Так думает учитель».
Они решительно говорили: «Auto epha», т.е.: «Он сам это сказал». Здесь налицо категорический отказ от фикции преимущества мышления, разорвавшего свою связь с речью: важно не то, о чем думал учитель. Он сказал то-то и то-то, и мы можем знать об этом и твердо придерживаться этого.
Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого
Пер. с нем. и англ.
М.; СПб: Университетская книга, 2000. 608 с.
Книги света
ISBN 5-323-00016-3
Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого - Содержание
- Раса мыслителей, или Голгофа веры (Ред. Т.Е. Егорова)
- Рабочие учат слишком мало, а учителя слишком много: разгадка Августином загадки времени (Ред. Т.Е. Егорова)
- Что есть человек?: В защиту неспециалиста (Ред. Т.Е. Егорова)
- Человеческий тип как форма для чеканки, или повседневные истоки языка (Ред. Т.Е. Егорова)
- Послания к вечности: письма в Каир (Ред. Т.Е. Егорова)
- Заратуштра: обретение голоса (Ред. Т.Е. Егорова)
- Распевы Муз (Ред. Т.Е.Егорова)
- Плод уст (Ред. Т.Е.Егорова)
- История спасения против теологии (Ред. Т.Е. Егорова)
- Временной спектр (Ред. Т.Е. Егорова)
- Творение будущего (Ред. A.B. Матешук)
- Вера в живого Бога (Ред. A.B. Матешук)
- Домостроительство спасения (Ред. А. В. Матешук)
- Проникновение Креста (Ред. A.B. Матешук)
Примечания
А. И. Пигалев. Язык, культура и история в «диалогическом мышлении» Ойгена Розенштока-Хюсси
Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская
Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого - Отрывок из книги
За девять лет до того, как нынешняя война напомнила нам, насколько глубоко смысл Креста укоренился в человеческом опыте, Уинстон Черчилль писал: «В конце концов, человеческая Жизнь должна быть распята на Кресте либо Мысли, либо Действия». История христианства — это проникновение Креста во все большее число областей человеческого существования. Как мы видели, каждое его проникновение в другую сферу нашего ума или нашего тела знаменует собой начало новой исторической эпохи. То, насколько глубоко Крест проник в человеческий опыт, можно увидеть на примере слова «крестообразный», вторгшегося в словари языков наших науки, искусства, политики и общественной жизни.
Соответственно, с момента Распятия Крест стал приобретать все больше и больше значений, и с появлением новых потоков христианского языка значение Креста могло выражаться различными способами.
Но, как было указано в пятой главе, старыми словами так сильно злоупотребляли и они настолько истощились, что христианство ныне может обновиться, только прибегнув к безымянному, не имеющему никаких ярлыков общественному служению. Перед лицом этой потребности мы и должны попытаться перевести смысл Креста на нецерковный, посттеологический язык, который может помочь нам дать свежие и прямые ответы, избавившись от окутывающей нас пелены накопившихся запретов.
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