Неслыханное утверждение мыслителей сводится к тому, что они сначала думают и лишь затем с помощью языка в качестве своего орудия открывают нам то, о чем они думают, выдают нам свои мысли.

Но вместо этого они иногда выдают сами себя. Правда, в династии мыслителей от Платона и Аристотеля до Фомы Аквинского и Канта существует фикция богоравного «нуса» (nous), мышления в себе и для себя, но некоторые помощники этих чистых мыслителей выдают нам то, что подразумевается здесь на самом деле. Например, ученики Пифагора никогда не говорили: «Так думает учитель».

Они решительно говорили: «Auto epha», т.е.: «Он сам это сказал». Здесь налицо категорический отказ от фикции преимущества мышления, разорвавшего свою связь с речью: важно не то, о чем думал учитель. Он сказал то-то и то-то, и мы можем знать об этом и твердо придерживаться этого.

Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого

Пер. с нем. и англ.

М.; СПб: Университетская книга, 2000. 608 с.

Книги света

ISBN 5-323-00016-3

Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого - Содержание

Раса мыслителей, или Голгофа веры (Ред. Т.Е. Егорова)

Рабочие учат слишком мало, а учителя слишком много: разгадка Августином загадки времени (Ред. Т.Е. Егорова)

Что есть человек?: В защиту неспециалиста (Ред. Т.Е. Егорова)

Человеческий тип как форма для чеканки, или повседневные истоки языка (Ред. Т.Е. Егорова)

Послания к вечности: письма в Каир (Ред. Т.Е. Егорова)

Заратуштра: обретение голоса (Ред. Т.Е. Егорова)

Распевы Муз (Ред. Т.Е.Егорова)

Плод уст (Ред. Т.Е.Егорова)

История спасения против теологии (Ред. Т.Е. Егорова)

Временной спектр (Ред. Т.Е. Егорова)

Творение будущего (Ред. A.B. Матешук)

Вера в живого Бога (Ред. A.B. Матешук)

Домостроительство спасения (Ред. А. В. Матешук)

Проникновение Креста (Ред. A.B. Матешук)

Примечания

А. И. Пигалев. Язык, культура и история в «диалогическом мышлении» Ойгена Розенштока-Хюсси

Указатель имен. Составитель И.А. Осиновская

Ойген Розеншток-Хюсси - Избранное: Язык рода человеческого - Отрывок из книги

За девять лет до того, как нынешняя война напомнила нам, насколько глубоко смысл Креста укоренился в человеческом опыте, Уинстон Черчилль писал: «В конце концов, человеческая Жизнь должна быть распята на Кресте либо Мысли, либо Действия». История христианства — это проникновение Креста во все большее число областей человеческого существования. Как мы видели, каждое его проникновение в другую сферу нашего ума или нашего тела знаменует собой начало новой исторической эпохи. То, насколько глубоко Крест проник в человеческий опыт, можно увидеть на примере слова «крестообразный», вторгшегося в словари языков наших науки, искусства, политики и общественной жизни.

Соответственно, с момента Распятия Крест стал приобретать все больше и больше значений, и с появлением новых потоков христианского языка значение Креста могло выражаться различными способами.

Но, как было указано в пятой главе, старыми словами так сильно злоупотребляли и они настолько истощились, что христианство ныне может обновиться, только прибегнув к безымянному, не имеющему никаких ярлыков общественному служению. Перед лицом этой потребности мы и должны попытаться перевести смысл Креста на нецерковный, посттеологический язык, который может помочь нам дать свежие и прямые ответы, избавившись от окутывающей нас пелены накопившихся запретов.