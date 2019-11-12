Рождественский Михаил - Неожиданный шариат
Шариат, как незыблемая основа мусульманского вероучения, считается в исламе непоколебимым и неизменным откровением свыше, которому каждый «правоверный» обязан безоговорочно следовать просто в силу его фактического существования.
Однако, несмотря на декларируемую исламом безупречность своего «универсального небесного законодательства», его шаткость и несовершенство легко открываются даже при незначительном углублении в детали этой законодательной системы. В результате мы увидим, что влияние иудейства и христианства настолько доминирует в исламе, что без этих более древних религиозных систем он попросту не смог бы существовать. Поскольку свое законодательство ислам воздвиг на готовом иудео-христианском фундаменте, то в книге «Неожиданный шариат » представлен разбор и анализ почти всех исламских догматов именно в свете Православия, как религии исторически традиционной для России. Аргументированно выявлена полная несамостоятельность исламского богословия. Эта книга - попытка понимания смысла существования мусульманских обрядов как таковых и их роли в жизни мусульман.
Книга будет интересна религиоведам и востоковедам, всем православным христианам, а также рядовым мусульманам незнакомым с тонкостями шариата, но желающим увидеть его под новым, может быть неожиданным для себя углом.
Рождественский Михаил - Неожиданный шариат
М.: — 2010. Заказ 4178. Тираж 3 000 экз. - 500 стр.
Рождественский Михаил - Неожиданный шариат - Содержание
- Введение
- Глава 1. Развитие исламского права
- Глава 2. Источники исламского права
- Глава 3. Мазхабы
- Глава 4. Шариат
- Глава 5. Шариат и государство
- Глава 6. Классификация поступков по шариату
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Глава 7. Система судопроизводства и торговли
- A) Институт адвокатуры по шариату
- Б) Система судопроизводства по шариату
- B) Наказание по шариату
- Г) Обет, клятва и присяга по шариату
- Д) Правила погашения долга
- Е) Ограничения в торговле
- Ж) Поручительство, гарантии и хранение по шариату
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Глава 8. Обряды в исламе
- А) Омовение
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Б) Молитва
- 1) Время совершения молитвы
- 2) Призыв на молитву
- 3) Направление молитвы
- 4) Одежда
- 5) Условия
- 6) Содержание
- 7) Имена Аллаха
- 8) Предопределение
- 9) Покаяние
- 10) Запреты
- 11) Сомнения
- 12) Мечеть
- 13) Имам
- 14) Кладбища, могилы
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В) Дополнительные молитвы
- 1) Кала
- 2) Праздничные
- 3) На стихийные бедствия
- 4) На погребение
- Г) Погребальные обряды
- Д) Пост в исламе
- Е) Хадж
- Ж) Обрезание
- Глава 9. Праздники в исламе
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Глава 10. Брак и семья в исламе
- A) Брак
- Б) Развод
- B) Временный брак
- Г) Межполовая этика
- Д) Определение совершеннолетия
- Е) Происхождение
- Ж) Опека
- 3) Воспитание
- И) Женщина в исламе
- Глава 11. Отношение к иноверцам
- Глава 12. Джихад
Заключение
Источники и использованная литература
Библиография
Рождественский Михаил - Неожиданный шариат - Шариат и Государство
Говоря об исламе и конкретно о шариате, крайне важно помнить, что в исламе нет разделения на «духовное» и «мирское», на «светское» и «религиозное». Религия и политика не мыслятся одно без другого, и духовная и светская власть сливаются в исламе в единое целое. Христианский принцип «кесарево - кесарю, а Божие - Богу» (Мф.22:21) совершенно отвергается исламом. «Муфтияты всегда требовали и требуют покорности существующей власти, какой бы она ни была. Они укрепляют в умах мусульман христианскую заповедь: «Богу - Богово, а кесарю — кесарево», из которой следует, что ислам не должен вмешиваться в дела государства. Это большая ошибка. Даже обыкновенная пятничная проповедь в мечети сродни политике. Пророк Мухаммед был одновременно пророком, политиком, военачальником и правителем». Связано это, прежде всего, с доктриной абсолютного единобожия (ат - таухид; ат - тавхид, от глагола «ваххада» «признавать что-либо единственным, единым»).
Единственность и неделимость небесного Бога имеет свое отражение и в земной системе государственного управления, которая не может быть разделена между Богом и человеком. Правильная (в исламском понимании) политическая конструкция в государстве, хотя и дает всего лишь предпосылку для богоугодного существования, тем не менее, является необходимым условием для нормальной духовной жизни народа. Таким образом, шариат, будучи божественным законом, одновременно является единственным универсальным регулятором в исламском государстве, глубоко проникающим в жизнь мусульман Надиршах Мугадович Хачилаев — депутат Государственной думы, председатель Союза Мусульман России. Реформаторство необходимо! Не все, кто называет себя "наследниками" тариката, являются таковыми и объединяющим в себе духовную, светскую, правовую, морально-этическую и другие стороны человеческих взаимоотношений. Даже последователей своих Аллах называет не иначе, как «членами его партии»: «Тот, кто берет себе покровителем Аллаха, Его посланника и тех, кто искренне верует, войдет в партию Аллаха. Партия Аллаха победит и будет торжествовать над всеми» (К.5:5б; 58:22).
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