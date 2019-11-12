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Рождественский Михаил - Неожиданный шариат

Рождественский Михаил - Неожиданный шариат
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Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism
Шариат, как незыблемая основа мусульманского вероучения, считается в исламе непоколебимым и неизменным откровением свыше, которому каждый «правоверный» обязан безоговорочно следовать просто в силу его фактического существования.
Однако, несмотря на декларируемую исламом безупречность своего «универсального небесного законодательства», его шаткость и несовершенство легко открываются даже при незначительном углублении в детали этой законодательной системы. В результате мы увидим, что влияние иудейства и христианства настолько доминирует в исламе, что без этих более древних религиозных систем он попросту не смог бы существовать. Поскольку свое законодательство ислам воздвиг на готовом иудео-христианском фундаменте, то в книге «Неожиданный шариат » представлен разбор и анализ почти всех исламских догматов именно в свете Православия, как религии исторически традиционной для России. Аргументированно выявлена полная несамостоятельность исламского богословия. Эта книга - попытка понимания смысла существования мусульманских обрядов как таковых и их роли в жизни мусульман.
Книга будет интересна религиоведам и востоковедам, всем православным христианам, а также рядовым мусульманам незнакомым с тонкостями шариата, но желающим увидеть его под новым, может быть неожиданным для себя углом.

Рождественский Михаил - Неожиданный шариат

М.: — 2010. Заказ 4178. Тираж 3 000 экз. - 500 стр.

Рождественский Михаил - Неожиданный шариат - Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Развитие исламского права
  • Глава 2. Источники исламского права
  • Глава 3. Мазхабы
  • Глава 4. Шариат
  • Глава 5. Шариат и государство
  • Глава 6. Классификация поступков по шариату
  • Глава 7. Система судопроизводства и торговли
    • A) Институт адвокатуры по шариату
    • Б) Система судопроизводства по шариату
    • B) Наказание по шариату
    • Г) Обет, клятва и присяга по шариату
    • Д) Правила погашения долга
    • Е) Ограничения в торговле
    • Ж) Поручительство, гарантии и хранение по шариату
  • Глава 8. Обряды в исламе
    • А) Омовение
    • Б) Молитва
      • 1) Время совершения молитвы
      • 2) Призыв на молитву
      • 3) Направление молитвы
      • 4) Одежда
      • 5) Условия
      • 6) Содержание
      • 7) Имена Аллаха
      • 8) Предопределение
      • 9) Покаяние
      • 10) Запреты
      • 11) Сомнения
      • 12) Мечеть
      • 13) Имам
      • 14) Кладбища, могилы
    • В) Дополнительные молитвы
      • 1) Кала
      • 2) Праздничные
      • 3) На стихийные бедствия
      • 4) На погребение
    • Г) Погребальные обряды
    • Д) Пост в исламе
    • Е) Хадж
    • Ж) Обрезание
  • Глава 9. Праздники в исламе
  • Глава 10. Брак и семья в исламе
    • A) Брак
    • Б) Развод
    • B) Временный брак
    • Г) Межполовая этика
    • Д) Определение совершеннолетия
    • Е) Происхождение
    • Ж) Опека
    • 3) Воспитание
    • И) Женщина в исламе
  • Глава 11. Отношение к иноверцам
  • Глава 12. Джихад
Заключение
Источники и использованная литература
Библиография

Рождественский Михаил - Неожиданный шариат - Шариат и Государство

Говоря об исламе и конкретно о шариате, крайне важно помнить, что в исламе нет разделения на «духовное» и «мирское», на «светское» и «религиозное». Религия и политика не мыслятся одно без другого, и духовная и светская власть сливаются в исламе в единое целое. Христианский принцип «кесарево - кесарю, а Божие - Богу» (Мф.22:21) совершенно отвергается исламом. «Муфтияты всегда требовали и требуют покорности существующей власти, какой бы она ни была. Они укрепляют в умах мусульман христианскую заповедь: «Богу - Богово, а кесарю — кесарево», из которой следует, что ислам не должен вмешиваться в дела государства. Это большая ошибка. Даже обыкновенная пятничная проповедь в мечети сродни политике. Пророк Мухаммед был одновременно пророком, политиком, военачальником и правителем». Связано это, прежде всего, с доктриной абсолютного единобожия (ат - таухид; ат - тавхид, от глагола «ваххада» «признавать что-либо единственным, единым»).
Единственность и неделимость небесного Бога имеет свое отражение и в земной системе государственного управления, которая не может быть разделена между Богом и человеком. Правильная (в исламском понимании) политическая конструкция в государстве, хотя и дает всего лишь предпосылку для богоугодного существования, тем не менее, является необходимым условием для нормальной духовной жизни народа. Таким образом, шариат, будучи божественным законом, одновременно является единственным универсальным регулятором в исламском государстве, глубоко проникающим в жизнь мусульман Надиршах Мугадович Хачилаев — депутат Государственной думы, председатель Союза Мусульман России. Реформаторство необходимо! Не все, кто называет себя "наследниками" тариката, являются таковыми и объединяющим в себе духовную, светскую, правовую, морально-этическую и другие стороны человеческих взаимоотношений. Даже последователей своих Аллах называет не иначе, как «членами его партии»: «Тот, кто берет себе покровителем Аллаха, Его посланника и тех, кто искренне верует, войдет в партию Аллаха. Партия Аллаха победит и будет торжествовать над всеми» (К.5:5б; 58:22).
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Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2019
Author brat Artem
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