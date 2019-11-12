Шариат, как незыблемая основа мусульманского вероучения, считается в исламе непоколебимым и неизменным откровением свыше, которому каждый «правоверный» обязан безоговорочно следовать просто в силу его фактического существования.

Однако, несмотря на декларируемую исламом безупречность своего «универсального небесного законодательства», его шаткость и несовершенство легко открываются даже при незначительном углублении в детали этой законодательной системы. В результате мы увидим, что влияние иудейства и христианства настолько доминирует в исламе, что без этих более древних религиозных систем он попросту не смог бы существовать. Поскольку свое законодательство ислам воздвиг на готовом иудео-христианском фундаменте, то в книге «Неожиданный шариат » представлен разбор и анализ почти всех исламских догматов именно в свете Православия, как религии исторически традиционной для России. Аргументированно выявлена полная несамостоятельность исламского богословия. Эта книга - попытка понимания смысла существования мусульманских обрядов как таковых и их роли в жизни мусульман.

Книга будет интересна религиоведам и востоковедам, всем православным христианам, а также рядовым мусульманам незнакомым с тонкостями шариата, но желающим увидеть его под новым, может быть неожиданным для себя углом.

Рождественский Михаил - Неожиданный шариат

М.: — 2010. Заказ 4178. Тираж 3 000 экз. - 500 стр.