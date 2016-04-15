Среди доказательств, истинности христіанской религіи одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ, безспорно, откровеніе Даніилу о семидесяти седьминахъ. Если оно не съ такою опредѣленностію и подробностью, какъ другія пророчества, говорить объ обстоятельствахъ пришествія Мессіи и Его смерти, зато оно, во-первыхъ, точно опредѣляетъ время этихъ событий и, во-вторыхъ, указываетъ дальнѣйшую судьбу еврейскаго народа, послѣ отверженія имъ своего Мессіи. А эти два качества откровенія о седьминахъ яснѣе, нагляднѣе всего говоратъ объ истинности богооткровенной религіи.

Александр Рождественский - Откровение Даниилу о семидесяти седьминах - Опыт толкования 24-27 стихов 9 главы книги пророка Даниила И. о. доцента С.-Петербургской Духовной Академіи Александра Рождественскаго С.-Петербургъ Синодальная типографія 1896 Печатано по определенію Совета С.-Петербургской Духовной Академіи Ректоръ Академии Іоан, Епископъ Нарвскій 30 Апреля 1896 г.

Александр Рождественский - Откровение Даниилу о семидесяти седьминах - Опыт толкования 24-27 стихов 9 главы книги пророка Даниила - Содержание

Текстъ откровенія о седьминахъ на славянскомъ, еврейскомъ, сирскомъ, греческомъ (LXX и Ѳеодотіона), латинскомъ и русскомъ языкахъ. Введеніе Важность откровенія (I). Источники (2): еврейско-масоретскій текстъ (3), переводы: LXX (6), сирскій Пешито (12), латинсній Вульгата (13), Ѳеодотіоновъ (13) и его вторичные переводы: древне-латинскій (17), вонтсніе (17), армянскій (19), арабскій (20), славянскій (20); новые переводы (21). Пособія (22): трудъ Fraidl'а (23), иностранныя толкованія (25), русская литература предмета (29) и второстепенныя пособія (34). I. Обстоятельства, предшествовавшія откровенію о седьмінахъ Вопросъ о Даріѣ Мидянинѣ (35). Пророчество Іереміи о 70 годахъ плѣна (41). Молитва Даніила (43), явленіе ангела (44) и его обращеніе къ Даніилу (47). II. Толкованіе откровенія Стихъ 24-й. Продолжительность періода (51), назначеннаго (53) для іудейскаго народа (56). ПІесть мессіанскихъ обѣтованій (58): окончаніе преступленія (60), запечатаніе грѣховъ (63) и искупленіе вины (68); приведеніе правды вѣчной (70), запечатаніе пророчествъ (72) и помазвніе святого святыхъ (76)

Стихъ 25-й. Пріглашеніе пророка кo вниманію (84). Указаніе начальпаго пункта седьминъ (85) и конечнаго пункта втораго періода (91). Первые два періода седьминъ и ихъ раздѣленіе (97). Возстановленіе Іерусалима (101) среди неблагопріятвыхъ обстоятельствъ (106)

Стихъ 26-й. Событія, имѣющія случиться послѣ второго періода седьминъ (108): убійство Помазанника (110), отверженіе народа еврейскаго (113), разрушеніе города (119) и конецъ народа(Ш) въ опустошительной войнѣ (127).

Стихъ 27-й. Утвержденіе завѣта въ продолженіе послѣдней седьмины (134), прекращеніе ветхоаавѣтнаго богослуженія въ срединѣ ея (139), наступленіе мераости запустѣніл (143) и окончательная политическая гибель еврейскаго народа (162) III. Счисленіе седьминъ Седьмина лѣтъ (169). Невозможность исключительно-символическаго пониманія седьминъ (174). Неустойчивость счисленія седьминъ, особенно въ древности (179). Начальный пунктъ седьминъ (188)—7-й годъ Артаксеркса I (195); обычное опредѣленіе года его вступленія на престолъ (197) и неудачная поправка Генгстенберга (201). Конецъ 2-го періода седьминъ—годъ выступленія Іисуса Христа на общественное служеніе (205), средина послѣдней седьмины — Его крестная смерть (208). Конецъ 1-го періода седьминъ (214). Конецъ всѣхъ 70 седьминъ (216) и событія, его сопровождавшія (218) IV. Краткій обзоръ другихъ толкованій откровенія о седьминахъ А. Эсхатологическое толковавіе (222). Б. Толкованіе раціоналистическое (227) Заключеніе Приложеніе I. Древнія толкованія откровенія о седьминахъ: св. Иринея Ліонскаго (247), Климента Александрійскаго (247), Тертулліана (248), св. Ипполита Римскаго (249), Юлія Африкана (250), Оригена (251), Евсевіа Кесарійскаго (253), св. Афанасія Александрійскаго (258), преп. Ефрема Сирина, св. Кирилла Іерусалимскаго (259), Аполлинарія Лаодикійскаго (260), Юлія Иларіана (260), св. Іоанна Златоуста (261), блаж. Іеронима (262), Полихронія Апамійскаго (263), св. Исидора Пилусіота (265), Василія Селевсійскаго (265) и блаж. Ѳеодорита Бирскаго (268).

Приложеніѳ II. Сообщеніе проф. В. В. Болотова относительно хронологіи св. Ипполита Римскаго.

Александр Рождественский - Откровение Даниилу о семидесяти седьминах - Опыт толкования 24-27 стихов 9 главы книги пророка Даниила - Введение

За нѣсколько столѣтій вѣрующимъ не только предвозвѣщается будущее событіе, но и точно опредѣляется, чрезъ сколько времени оно случится. Можно ли тогда сомнѣваться въ истинности христіанства, если начало его, пришествие и смерть его Основателя, какъ разъ совпадает съ указаннымъ въ откровеніи временемъ? Если тѣ событія, которыя представляются въ немъ имѣющими совершиться кряду послѣ періода семидесяти седьминъ, давно уже совершились и совершились дѣйствительно вскорѣ послѣ смерти Іисуса Христа? Остается только или признать истинность и богооткровенность христіанской религіи, или извратитъ текстъ и смыслъ откровенія, чтобы отнять у него силу доказательства. Послѣднимъ путѳмъ и идутъ еврейские ученые, толковавшіе откровеніе о седьминахъ, н новѣйшіе раціоналисты, оспаривавшіе божественное происхожденіе христіанской религіи.

Но люди, ставящіе истину выше всего не смущающіеся свѳрхъествстввннымъ въ религіи и признающім промыслъ Божій въ судьбахъ мира и человека, видят в откровении о седьминах одно изъ наиболѣе убѣдительныхъ доказательствъ богооткровенности христіанства. Поэтому данное откровеніе пророка Даніила занимаетъ видное мѣсто въ системахъ основного богословія (напримѣръ, у нашего отечественнаго богослова митрополита Макарія) и въ сочиненіяхъ, направленныхъ противъ евреевъ (напримѣръ, въ трудахъ Тертулліана, св. Иоанна Златоустаго, Василія Селевкійскаго; въ средневѣковыхъ сочиненіяхъ Юліана Толедскаго, Евгенія Зигабена, Петра Мавриція и др. Этимъ же свойствомъ откровенія о седьминахъ объясняется и то, что евреи, обращающіеся въ христіанство, именно этому откровенію удѣляютъ часто особенно много вниманія и видятъ въ немъ сильное оружіе противъ своихъ бывшихъ единовѣрцевъ.

Такъ, извѣстны сочиненія рабби Самуила Мароккскаго (De adventu Messiae, quem Judaei temere exspectant, Іівеr) и Петра Альфонса, въ которыхъ эти обратившиіеся ко Христу іудеи съ особенною настойчивостыо говорятъ о томъ, что пророчество Даніила о седьминахъ уже исполнилось, и приводятъ на это вѣскія доказательства какъ изъ самого пророчества, такъ и изъ исторіи. Самуилъ Маржескій, можетъ быть, и своимъ обращеніемъ въ христіанство въ значительной мѣрѣ обязанъ откровенію о седьминахъ: вышеуказанное сочиненіе его вышло въ свѣтъ ранѣе его обращенія, или, вѣрнѣе, было первымъ шагомъ его обращенія ко Христу. Такою важностью откровенія о седьминахъ объясняется и обиліе литературы, относящейся къ нему. Оно не только занимаетъ значительное мѣсто въ многочисленныхъ комментаріяхъ на книгу пророка Даніила, но вызвало много и особыхъ монографій, исключительно посвященныхъ его истолкованію.