Русский танатологический комплекс базируется на фундаменте христианского учения, бывшего основой русской культуры — от Древней Руси до XXI в., и представляет собою сложный религиозно-синкретический феномен, сложившийся в результате взаимодействия христианских и автохтонных воззрений на загробную жизнь. В него входят переводные византийские сочинения, включая произведения общеевропейской и неканонической книжности, оригинальные древнерусские произведения, а также художественные тексты наиболее выдающихся отечественных авторов, обращавшихся к данной тематике. Комплексный анализ древнерусских представлений на смерть, воздаяние и иной мир в аспекте описания образов, смыслов и мифологем литературных произведений отражает особенности этого религиозно-мировоззренческого комплекса в контексте христианской культуры и культур сопредельных народов, с которой русским приходилось вступать в многосторонние взаимодействия.

Жизнь и смерть являются тайной для всех времен. Стремление разрешить эти «проклятые» проблемы бытия проходит через всю историю человеческой цивилизации. Каждая эпоха и каждая культура давали свои ответы на эти вопросы. Современное понимание проблемы остается более чем гипотетичным. В этих условиях важен учет опыта прежних поколений и исторические ретроспекции. Тем более что отношение к смерти и инобытию определяло влияние не только на религиозные доктрины, но также на философские и научные искания. После Н. Ф. Федорова, пытавшегося преодолеть трагизм смерти в своем учении о возрождении предков, к ретроспекциям и к идеям древних на понимание смерти обращались многие мыслители с мировым именем. В трудах Кьеркегора, Бубера, Хайдеггера возрождается идея таинственного соединения человеческого с трансцендентным. Еще М. Шелер, с позиций феноменологии, настаивал на том, что переживание смерти на протяжении всей жизни предопределяет характер созерцания и деятельности человека [см.: Scheler]. Эти идеи получили дальнейшее развитие у представителей разных философских направлений.

Большое признание имеют идеи Хайдеггера о нахождении смысла жизни перед лицом смерти [Heidegger]. С этих методологических позиций многие исследователи осуществляют анализ танатологических смыслов как важнейших регуляторов мировоззренческих установок и поведения. Психологические установки в отношении смерти суммировал на богатом европейском материале Ф. Арьес [Арьес]. С одной стороны, танатологический концепт в мировых религиях исследовался неоднократно [Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях]. Но с другой стороны, русское православие остается в этом отношении терра инкогнита. В академической среде преобладает теоретическое исследование проблемы, поэтому ученые и оперируют прежде всего общеустановочными, или доктринальными, принципами. Главным образом они ограничиваются анализом идей философов-идеалистов [библиографию см.: Варава]. В философском аспекте идея смерти получила достаточно широкое освещение, поскольку является необходимой составляющей представлений о бытии и играет существенную роль в формировании мировоззрения. Сама танатология относится к числу философских вопросов, но при этом ни генезис, ни глубокие исторические корни концепта не затрагиваются даже тогда, когда представления о смерти рассматриваются фактор русской ментальности [Идея смерти в российском менталитете]. Исследованием конкретных идей танатологически-эсхатологического комплекса, транслируемых в отечественную культуру литературными текстами, практически никто не занимается, в том числе и потому, что сами эти тексты малоизвестны и труднодоступны. Как следствие, в исследованиях преобладает осмысление метафизических аспектов танатологии, а на смысло-жизненную проблематику выходят с общих позиций, не затрагивая конкретики воплощения этих идей в литературных и эпиграфических памятниках. По этой причине ускользает эпохальная и региональная специфика, которая в рамках национальной культуры отражается конкретными текстами конкретных исторических периодов [Фролов; Гайденко]. Древнерусский танатологический комплекс как исторический источник, имеющий особое значение для идейно-религиозной истории Руси, на русских и европейских источниках успешно изучен немецким исследователем Людвигом Штайндорфом [Steindorff 1994, 1995; Штайндорф 1997, 2006] и российским ученым В. В. Дергачевым [Дергачев 1989, 2001].

Воропаев В. А., Дергачева И. В., Конявская Е. Л., Мильков В. В. - Танатологическая тема в русской словесности XI-XXI вв.

М.: Индрик, 2021. — 464 с., ил.

ISBN 978-5-91674-628-0

Воропаев В. А., Дергачева И. В., Конявская Е. Л., Мильков В. В. - Танатологическая тема в русской словесности XI-XXI вв.

Введение

I. ИНОБЫТИЕ И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПО ДАННЫМ ДРЕВНЕРУССКОЙ КНИЖНОСТИ (В. В.Мильков)

Инобытие в христианской картине мира

Споры о рае

Рай в сердце (мистический взгляд)

Рай прошлого (феноменальный подход): Тема земного рая в переводной книжности

Описание земного рая в хронографах и повестях

Образы земного рая в апокрифах Древней Руси

Рай будущего (ноуменальная концепция инобытия)

Ортодоксальный взгляд на жизнь после смерти

Образы Царствия Небесного в апокрифической книжности

Трактовки природы рая и их отношение к течениям древнерусской мысли

II. ТЕМАТИКА ПОСМЕРТНОГО СПАСЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ПАМЯТНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОЙ ТАНАТОЛОГИИ (И. В. Дергачева)

Топосы иного мира в «Житии Василия Нового»

Грех и воздаяние по данным древнерусских синодиков

Преодоление смерти: синодические поминания и молитвы по усопшим

Документальная практика устроения души

III. ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ДРЕВНЕРУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (Е. Л. Конявская)

Князья

Тема конца жизни князя в летописях

Тема конца жизни в договорных грамотах русских князей XIV-XVвеков

Спасение в миру и в монастыре

Преподобные и иноки

Жития Феодосия Печерского и Авраамия Смоленского

Тема конца жизни и иного мира в Киево-Печерском патерике

Святители

Нестор Ростовский: тема Страшного суда в Поучении на празднование 1 августа (Всемилостивому Спасу и Божией Матери)

Последний путь митрополита Киприана

Приложение 1

Проложное Житие митрополита Киприана

Приложение 2

Житие Киприана в Краткой редакции

Арсений Тверской: плач по владыке

IV ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ XVIII ВЕКА (И. В. Дергачева)

Религиозно-философская лирика Г. Р. Державина: оппозиция жизнь-смерть

Тема Memento mori в творчестве В. Ф. Одоевского

V. ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС Н. В. ГОГОЛЯ (В. А. Воропаев)

Эсхатология Гоголя

«Ей, гряди, Господи Иисусе»: кончина Гоголя как его завещание потомкам

Приложение. Записки доктора А. Т. Тарасенкова о последних днях жизни Н. В. Гоголя: научно-критический анализ

VI. ТЕМА СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (И. В. Дергачева)

VII. РЕЦЕПЦИЯ ТАНАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (И. В. Дергачева)

Эсхатологический дискурс в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Концепт Спасения в повести Е. Г. Водолазкина «Лавр»

Эсхатологический хронотоп в интертексте Улицкой

Рецепция особенностей средневекового танатологического дискурса в прозе Л. С. Петрушевской

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. Материалы к каталогу произведений танатологической тематики (И. В. Дергачева, Е. Л. Конявская)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ