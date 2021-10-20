Моисей Рубинштейн – О смысле жизни

Казалось бы, в последние годы все «забытые» имена отечественной философии триумфально или пусть даже без лишнего шума вернулись к широкой публике, заняли свое место в философском обиходе и завершили череду открытий-воскрешений в российской интеллектуальной истории.

Вероятно, это благополучие иллюзорно — ведь признание обрели, прежде всего, труды представителей религиозно-философских направлений, удобных в качестве готовой альтернативы выхолощено официозной диалектике марксистского толка, но столь же глобальных в притязаниях на утверждение собственной картины мира. При этом нередко упускаются из вида концепции, лишенные грандиозности претензий на разрешение последних тайн бытия, но концентрирующие внимание на методологии и старающиеся не уходить в стилизованное богословие или упиваться спасительной метафорикой, которая вроде бы избавляет от необходимости строго придерживаться собственно философских средств.

Этим как раз отличается подход М. Рубинштейна — человека удивительной судьбы, философа и педагога, который неизменно пытался ограничить круг исследования соразмерно познавательным средствам используемой дисциплины. Его теоретико-познавательные установки подразумевают отказ от претензии достигнуть абсолютного знания в рамках философского анализа, основанного на законах логики и рассчитанного на человеческий масштаб восприятия. В подобном отказе от всеохватности познавательных устремлений сказывалось влияние неокантианства, а также школы прагматизма, прежде всего, главного ее представителя — Вильяма Джемса. В дискуссии о прагматизме на одном из философских собраний М. Рубинштейн отмечал, что это направление, наряду с неокантианством, не рассматривает метафизику как объект научного или философского знания — такая познавательная установка не нарушает компетенции религии, но противостоит «средневековой тенденции» подчинять логику религиозному опыту.

При этом методологическая требовательность не означала этической безоценочности. Напротив, даже представители религиозной философии, преодолевшие увлечение неокантианством и настороженно относящиеся к прагматизму, например, С. Франк и Н. Бердяев подчеркивали своеобразную этизацию гносеологии школой «Виндельбанда — Риккерта». Также и Г. Шпет указывал на склонность Наторпа — одного из основоположников Марбургской школы неокантианства — рассматривать этику и эстетику как продолжение и развитие логики в иных модусах бытия.

Признание истины являлось в этой перспективе своеобразным долгом — отголоском категорического императива. Воля к истине — движущая сила любого познания, и логика возвеличивалась до уровня этики мышления. Если суждение основано на законах логики, отрицать его можно или вследствие недостаточной способности к логическому восприятию, или в силу желания обмануть. Отрицание логически очевидного оказывается безнравственно, если, конечно, оставаться в логической системе координат, не декларируя обращения к иным способам познания, которые не лишены права на существование, но не могут являться общеобязательными

Моисей Рубинштейн – О смысле жизни – Том Ι

Под ред. Н. С. Плотникова и К. В. Фараджева

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008.

(Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). — 480 с.

ISBN 5-91129-049-9

Моисей Рубинштейн – О смысле жизни – Том Ι – Содержание

К. В. Фараджев. Философия и жизнь Моисея Рубинштейна

Предисловие Ι. Введение ΙΙ. Проблема смысла как основная задача философии



ЧАСТЬ 1. ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ΙΙΙ.Материалистическое оправдание жизни (Дюринг, Лукреций)

IV. Проблема смысла жизни в философии оптимизма и пессимизма (Лейбниц и Шопенгауэр)

V. Проблема смысла жизни в философии критицизма (Кант)

VI. Проблема смысла жизни в философии трансцендентального идеализма (Фихте)

VII. Оправдание жизни в философии панлогизма (Гегель)

VIII. Проблема смысла жизни в философии спиритуализма (Лотце, Лопатин)

IX. Оправдание жизни в философии религиозно-философского трансцендентизма (Вл. Соловьев)

X. Проблема смысла в учении религиозно-философского трансцендентизма (Булгаков, Бердяев)

XI. Апология земной жизни в философии эстетического героизма (Ницше)

XII. Проблема смысла жизни в философии творческой эволюции (Бергсон)

XIII. Идея жизни как высшая категория

XIV. Положительный смысл и условия его утверждения

ЧАСТЬ 2. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА

Предисловие

I. Проблема «я» как исходный пункт философии

II. Подлинный психологизм и борьба с ним

III. Я как личность

IV. Проблема чужого я

V. Свобода личности как особый род причинности

VI. О реальности внешнего мира

VII. В защиту антропоцентризма

VIII. Проблема истины

IX. О понятии действительности

X. Человек как поворотный этап

XI. От механизма к телеологии, от материализма к идеал-реализму

XII. О творчестве сущности

XIII. На путях творческого процесса

XIV. Творчество индивидуальности и индивидуальное творчество

XV. Индивидуальное творчество в коллективе

XVI. К апологии земной жизни

XVII. О смерти и бессмертии

XVIII. Проблема добра и зла

XIX. Добро и зло в свете творчества сущности

XX. К вопросу об абсолюте

XXI. К воспитанию человека

Список изданий цитируемых М.М. Рубинштейном