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Рашдуни – Основания общественного устройства

Русас Джон Рашдуни – Основания общественного устройства
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Category ESXATOS BOOKS, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
В противовес библейскому христианству, все прочие религии стремятся навязать истории ту или иную идею и реализовать ее, воплотить в реальности. Гуманизм придерживается веры в человека, в братство и равенство. Реальный мир и история не дают никаких свидетельств того, что в человеке что-либо заслуживает доверия, равно как и свидетельств существования братства и равенства.
Задача гуманизма -достичь этих целей и подчинить им историю. Сущность ислама - политический порядок, и задачей мусульман является достижение «власти Бога» посредством установления определенного политического строя. Роль Мухаммеда была религиозной именно потому, что целиком и полностью была связана с политикой. Нехристианские религии главным образом носят политический характер - они основаны на понятии божественного политического порядка, такого порядка, который сам по себе служит источником религии и нравственности.
Буддизм придерживается предельного и непосредственного релятивизма; поскольку ничто первично, а все прочее относительно, «путь» - это в равной мере презрение к жизни и политическая власть над жизнью без различения добра и зла, то есть политическое презрение к жизни. Во всех небиблейских верованиях сущность религии - попытка человеческого воображения навязать истории некую схему или идеал. Результат этого - заметная враждебность к истории. История как творение руки Божьей имеет предопределенный смысл и направление, и движется к цели, которая не задается желанием человека и не благоприятствует его греху. В результате человек бунтует против истории.
Человек противопоставляет истории фантазии своего падшего сердца. Главный пример такой войны с историей - гностицизм. Гностицизм пытался уничтожить своего врага - библейское христианство - изнутри. Он отвел Христу место в своих построениях, но лишь для того, чтобы избавиться от Христа. Таким образом, как отметил Скотт, «Гностики учили о трех Богах: Абсолюте, который явил себя через Христа, Демиурге - создателе мира, и самом мире». Значение такой «троицы» вполне очевидно: Абсолют и Демиург - противоположности, устраняющие друг друга, и на передний план выходит мир, или, точнее, человек как единственный истинный бог. Никакой исключительной божественности Иисусу не приписывалось; вместо этого,
Его божество воспринималось как нечто в идеале присущее всем людям. Так, гностик Марк, «старший современник Иринея», пародировал христианский символ веры в кругу своих последователей. Маркосианский символ веры цитирует Ириней:
В крещении приговаривают над ними:
Во имя неведомого Отца всего;
В Матерь всего, Истину;
В Сошедшего на Иисуса;
В единение;
Искупление;
И общение с силами.
Задача этого символа веры состояла лишь в том, чтобы открыть божественность человеку; он «утверждал» Отца, но лишь как «Неведомого», и Святого Духа, но лишь как источник божественности для всех, и Иисуса, но лишь как одного из многих людей, приобретающих божественность. Для маркосиан спасение было знанием: «Ибо они утверждают, что знанием искупляется внутренний, духовный человек, и они довольствуются познанием всего. И вот какое искупление есть истинное». Это знание не было познанием Божьего откровения в Писании; по сути, это было самопознание. Маркосианское знание побуждало верующих говорить: «Я происхожу от Того, Кто предсуществует, и опять иду в мое место, откуда я пришел».
Таким образом, человеческое истинное знание и спасение - согласиться со своим воображением и объявить себя божественным. Однако гностицизм обычно не довольствовался формулированием символов веры. Такие символы слишком уж явно обличали его отступление от христианской веры и враждебность ей. Гораздо действеннее было принимать Апостольский символ веры, перетолковывая его в терминах гностицизма. Это, от гностицизма вплоть до неоортодоксии, было излюбленным методом ереси. Гностицизм был по сути своей гуманизмом, прославлением человека. В гуманизме человек ставит себя на первое место, подрывая первенство Бога.
Чем более туманным делалось учение об Отце, Сыне и Святом Духе, тем яснее человек выступал в роли полновластного владыки, а человеческий порядок - в качестве высшего. В арианстве и полуарианстве этот гуманизм проявился в Церкви, используя лексику Апостольского символа веры, но истолковывая его слова таким образом, чтобы придать им иной контекст. Подрывную задачу арианства отметил Сингер:
Арианство было не столько результатом неуклюжей и ошибочной попытки объяснить библейские доктрины с помощью классической философии, сколько сознательным истолкованием христианства при помощи философских терминов с целью превратить его в некую религиозную философию. Главные истоки этой ереси стоит искать, в основном, в платонизме и в философии Филона, хотя некоторые исследователи обнаруживают в ней и черты, характерные для Аристотеля.
Тремя основными тезисами арианства были следующие. Во-первых, Христос - сотворенное существо; во-вторых, Он не существовал вечно; и, в-третьих, Христос не одной сущности с Отцом. Ортодоксальная вера настаивала на том, что Христос, во-первых, рожден, но не сотворен; во-вторых, рожден прежде всех миров, и, в-третьих, Христос единосущен Отцу.

Русас Джон Рашдуни – Основания общественного устройства

Научно-популярное издание
Напечатано – «ФОП Пачковский Р.О.» – 2020 г. / 219 с.
ISBN 978-617-7652-43-3

Русас Джон Рашдуни – Основания общественного устройства – Содержание

  • Предисловие
  • Глава первая. Апостольский символ веры и вероопределения
  • Глава вторая. Никея: история и воображение
  • Глава третья. Константинополь против ненависти к определенности
  • Глава четвертая. Тэ Дэум Лаудамус («Тебя, Бога, хвалим»)
  • Глава пятая. Власть и слава
  • Глава шестая. Эфес: поклонение человеку осуждено
  • Глава седьмая. Халкидонский собор: фундамент Западной свободы
  • Глава восьмая. Афанасьевский символ веры: Единство и Множество
  • Глава девятая. Константинополь II: обманчивость простоты
  • Глава десятая. Учение о благодати
  • Глава одиннадцатая. Исхождение Святого Духа
  • Глава двенадцатая. Каноническое право
  • Глава тринадцатая. Константинополь III: упразднение Бога
  • Глава четырнадцатая. Иконопочитание
  • Глава пятнадцатая. Вознесение и Сидение на престоле
  • Глава шестнадцатая. Последний Суд
  • Глава семнадцатая. Церковь
  • Глава восемнадцатая. Общение святых
  • Глава девятнадцатая. Прощение грехов
  • Глава двадцатая. Воскресение мертвых
  • Глава двадцать первая. Человек и символы веры
  • Глава двадцать вторая. Основания общественного устройства
Об авторе
Служение «Халкидон»
Views 248
Rating 5.0 / 5
Added 27.07.2022
Author brat librarian
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5.0/5 (2)

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