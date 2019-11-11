Восьмой том серии «Русская духовная музыка в документах и материалах» озаглавлен «А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века». Как и некоторые предыдущие тома серии, этот том состоит из двух книг. Первая из них посвящена литературно-музыкальному наследию одного из наиболее авторитетных деятелей русского хорового искусства первой половины XX века Александру Васильевичу Никольскому (1874-1943).

Находившийся в центре событий хоровой жизни, Никольский оставил большое литературно-музыкальное наследие. Оно тем более ценно, что сам автор, подобно А. Д. Кастальскому, А. Т. Гречанинову, П. Г. Чеснокову, Вик. С. Калинникову, К. Н. Шведову, С. В. Панченко, принадлежал к числу видных духовных композиторов своего времени. Жизнь и труды Никольского неоднократно становились предметом исследования; его статьи о Новом направлении в русской духовной музыке, научное, литературно-музыкальное и педагогическое наследие неизменно привлекают внимание всех, кто занимается русской хоровой музыкой и музыкальной педагогикой1. Вместе с тем до сих пор не было осуществлено ни одного монографического издания трудов Никольского.

Русская духовная музыка в документах и материалах - том VIII - А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века - Книга 1 - Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского

Издательство «Языки русской культуры», 2018. — 960 с.

ІSВN 978-5-94457-321-6 (т. 8)

Русская духовная музыка в документах и материалах - том VIII - А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века - Книга 1 - Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского – Содержание

С. Г. Зверева. Книга о А. В. Никольском и хоровом движении в поздней императорской России

РАЗДЕЛ I. Избранные письма и воспоминания

С. Г. Зверева. Письма и воспоминания А. В. Никольского как источник сведений о личности музыканта и его окружении

Часть 1 Переписка А. В. Никольского с членами семьи

Часть 2 Из переписки с коллегами

Часть 3 Автобиографические заметки и зарисовки А. В. Никольского

Часть 4 Воспоминания об отце

РАЗДЕЛ II

А. В. Никольский как музыкальный историк, теоретик, публицист

С. Г. Зверева. Работы А. В. Никольского о духовной музыке

Н. Ю. Данченкова. А. В. Никольский и народная песня

Часть 1 Работы А. В. Никольского по истории и теории русского церковного пения

Н. А. Потемкина. История и теория церковного пения в трудах А. В. Никольского

Формы русского церковного пения

Часть 2 Статьи А. В. Никольского о духовных композиторах, регентах, музыкальных деятелях

Часть 3 Статьи А. В. Никольского о духовно-музыкальном творчестве, исполнительстве и организации церковно-певческого дела

РАЗДЕЛ III Педагогическое наследие А. В. Никольского

А. В. Лебедева-Емелина. Педагогика А. В. Никольского

Избранные музыкально-педагогические работы

О средствах музыкально-теоретического самообразования

Pia desideria учителя-регента. (Из курсовых впечатлений)

К вопросу о пении в общеобразовательной школе

Образовательно-воспитательное значение музыки

Вопрос о школьном пении на съезде хоровых деятелей

Музыкальное произведение и его исполнитель

Объяснительная записка к программе пения для московских городских начальных училищ с 4-годичным курсом

[О школьном предмете «Музыка»]

Голос и слух хорового певца

Ведение

Отдел I. Голос и его органы

Отдел II. Слух и его развитие

Отдел III. Изучение нотной грамоты

Заключение

План практических занятий пением в школе и хоре

О школе музыкальной

Приложения

Нотные примеры

Каталог музыкальных сочинений А. В. Никольского

Список опубликованных литературно-музыкальных работ А. В. Никольского

Именной указатель

Список сокращений

Русская духовная музыка в документах и материалах - том VIII - А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века - Книга 1 - Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского - С. Г. Зверева. Книга о А. В. Никольском и хоровом движении в поздней императорской России

В настоящей книге впервые собраны письма и воспоминания композитора, охватывающие пятидесятилетний период, его наиболее содержательные историко-теоретические, публицистические и педагогические работы, посвященные церковному пению, воспоминания о Никольском современников. Аргументом в пользу выбора Никольского в качестве центральной фигуры книги стала не только его значительная роль в русской духовной музыке, но также актуальность и высокое литературное качество его наследия. Вместе с главным героем читатели проследуют по лабиринтам российской музыкальной истории начиная с 80-х годов XIX века и кончая началом 40-х годов XX века, когда в военной Москве завершилась жизнь Никольского.

Будучи одним из самых верных учеников педагога-реформатора и идеолога Нового направления С. В. Смоленского, Никольский в продолжение длительного времени воплощал идеи учителя в различных сферах музыкальной жизни. Его работы отражают огромный общественно-музыкальный и педагогический опыт автора, который принимал участие в организации и проведении большинства Всероссийских съездов хоровых деятелей (1908-1917), состоял членом Наблюдательного совета при Московском Синодальном училище церковного пения, заведовал частными духовно-певческими хорами Москвы, выступал на Поместном соборе Русской православной церкви 1917-1918 годов, преподавал музыку и пение во многих московских учебных заведениях — институтах, училищах, гимназиях, школах, Народной консерватории и Народной хоровой академии2.1920-е годы ознаменованы работой Никольского как исследователя-этнографа и педагога в Государственном институте музыкальной науки (ГИМН), а с 1928 по 1943 год он трудился в Московской консерватории, где в 1935 году получил звание профессора. В начале 1930-х годов Александру Васильевичу было суждено участвовать в становлении хоровой кафедры Московской консерватории, а в начале 1940-х годов — в рождении Хорового училища в Москве. В годы войны композитор возродил курс русского церковного пения в Московской консерватории, который читал не уезжавшим в эвакуацию студентам.

В жизненной и творческой орбите Никольского находились сотни людей. «Действующими лицами» настоящей книги стали известные музыкальные деятели С. В. Смоленский, В. С. Орлов, А. Д. Кастальский, С. Н. Кругликов, П. Д. Самарин, А. А. Архангельский, А. В. Преображенский, Д. В. Аллеманов, П. Г. Чесноков, А. В. Касторский, А. А. Игнатьев, Д. И. Зарин; художники, скульпторы, актеры Н. А. Андреев, Н. В. Глоба, братья Рафаил и Роберт Адельгеймы; руководители и педагоги учебных заведений О. А. Талызина, В. С. Нечаев, Л. О. Вяземская, Л. М. Рудольф и ряд других лиц. Однако основная масса персоналий книги — это рядовые музыканты, проживавшие в различных городах и селах Российской империи.