Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века
Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века
Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века - Содержание
Предисловие
1. Изучение архива московской митрополии XIV — первой трети XVI века и задачи настоящего издания
2. Синодальный сборник в работах археографов и историков
3. Очерк кодикологии Синод.
4. Правила издания
Официальный сборник грамот митрополичьей канцелярии (ГИМ, Синод. 562)
Оглавление сборника
- № 1. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Филиппа новгородскому архиепископу Ионе и новгородцам, утверждающая неотчуждаемость сел и имений, завещанных монастырям и церквям.Москва. 1467 г., апреля 8.
- № 2. Формулярный извод ставленой («настольной») грамоты, данной Освященным Собором Русской митрополии архимандриту [Тверского Отроча монастыря) Геннадию [Кожину], рукоположенному во епископа тверского. Москва. 1461 г., марта 22
- №3. Формулярный извод договорной грамоты великого князя [Василия I Дмитриевича] с митрополитом [Киприаном] о фискальных обязательствах митрополита Киевского в выплате ордынского «выхода» и о пределах церковной юрисдикции.Москва. [1404 г.] (1392 г.?), июня 28, индикта 12.
- № 4. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на владение церковными селами, землями, водами и на сбор церковных пошлин.Москва. 1463 г., января 26
- № 5. Послание митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское о непризнании латинского митрополита Григория [поставленного на митрополию Киевскую, Литовскую и Всея Руси папой Пием II и рукоположенного Константинопольским патриархом Григорием III Маммой]. Москва. [1458 г.) (1459 г.?), декабря 20.
- №6. Формулярный извод охранной («опасной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на беспрепятственный приезд в Москву, данной по чслобитию новгородского посла боярина «имярек»(Москва. 1462 г., марта 27 — декабря 22].
- № 7.1. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское с сообщением об избрании его митрополитом Киевским и всея Руси Собором Русской митрополии и верительной грамоты митрополичьему послу боярину «имярек». (Москва. 1448 г., вскоре после декабря 15].
- № 7.11. Фрагмент послания [митрополита Ионы? на Вятку?], призывающего сторонников (галицкого князя] Дмитрия Юрьевича (Шемяки] прекратить борьбу против великого князя (Василия II Васильевича Темного. Москва? 1448 г., декабря 15 — 1449 г.,апреля 13]
- № 8. Формулярный извод послания малого Собора («Совета») русских владык тверскому епископу Геннадию (Кожину] о вызове его в Москву на заседание Собора Русской митрополии для избрания на митрополичий стол [ростовского и ярославского архиепископа Феодосия (Бывальцева). Москва. 1461 г., марта 31 — мая 3]
- № 9. Формулярный извод верительной грамоты, данной митрополитом Киевским и всея Руси Ионой его послу к некоему князю (киевскому князю Александру Владимировичу?]^ обещанием «печаловаться» за князя в «надобных» делах. (Москва. 1448 г.,декабря 15 — 1454 г., августа 31]
- № 10. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа.[Москва. 1458—1471 гг.?].
- № 11. Формулярный извод тарханно-проезжей («подорожной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Филиппа митрополичьему купцу на право беспошлинного провоза товара и торговли по всей территории Киевской митрополии. (Москва. 1464 г., ноября 13 — 1471 г., декабря 8]-
- № 12. Формулярный извод послания митрополита Ионы светским властям Новгородской республики, призывающего новгородцев прекратить «многонародное събирание со обоих стран» и находиться в послушании у архиепископа Евфимия (II Вяжищского. Москва. 1453 г.,июля 23 — 1458 г., марта 10].
- N913. Формулярный извод послания великого князя «московского и всея Руси» (Василия II Васильевича Темного] византийскому императору [Константину XI Палеологу], сообщающего об избрании
- рязанского и муромского епископа Ионы митрополитомКиевским и всея Руси. [Москва. 1451 г., июля 3—31].
- № 14. Формулярный извод приговора (присяжной грамоты) членов Собора Русской митрополии о верности митрополиту Ионе и о непризнании латинского митрополита Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.[Москва. 1459 г., декабря 13?].
- № 15. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа —исповедальной грамоты нареченного на архиепископию или епископию.(Москва. 1458—1471 гг.?].
- № 16. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] мирянам Вятской земли с требованием покориться великому князю [Василию II Васильевичу Темному] и верительной грамоты митрополичьему послу [кинешемскому игумену Нафанаилу] на Вятку. (Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря].
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№ 17. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] духовенству Вятской земли с требованием покориться ему и привести своих духовных детей к покорности великому князю
[Василию II Васильевичу. Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря).
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№ 18. Формулярный извод уставной грамоты митрополита [Ионы, Феодосия Филиппа?] в некий ставропигиальный келиотский монастырь о распределении доходов («хлеба») с монастырских сел, вкладов, оплачивающих «годовое или сорокоусты и вписы, и молбены», между архимандритом, попами, дьяконами и монахами, а также о распределении их финансовых обязательств при выплате дани и проездных пошлин
митрополиту. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].
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№ 19. Формулярный извод послания малого Собора Русской митрополии [галицкому] князю Дмитрию Юрьевичу [Шемяке], призывающего последнего к покорности великому князю Василию [II] Васильевичу
[Тёмному]. Москва. 1447 г., декабря 29.
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№ 20. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] архимандриту некоего келиотского ставропигиального монастыря, «недобре держащему монастырь».
[Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]
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№ 21. Формулярный извод ставленой грамоты, данной «священноиноку имярек», рукоположенному во владимирского и берестейского епископа, данной митрополитом Киевским и всея Руси [Фотием] и Собором [западнорусских] владык. [Новогрудок?
1420 г., июня—июля?] (1413/14 гг.?)
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№ 22. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], данной архимандриту одного из греческих монастырей, пострадавшего при завоевании Византии войсками османского султаната, на сбор пожертвований по всей территории
его митрополии. [Москва. 1453 г., мая 29 — 1460 г.,апреля]
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№ 23. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] новгородскому архиепископу Ионе с предупреждением о побеге из Москвы в Новгород некоего монаха-расстриженника
[Москва. 1459 г., февраля 1 — 1470 г., ноября 8]
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№24. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы смоленскому епископу Михаилу с предписанием не признавать митрополитом униата Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.
[Москва. 1459 г., августа — начала декабря].
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№ 25. Формулярный извод утешительного послания (митрополита Ионы, Феодосия, Филиппа?] некоему [князю?] по поводу смерти его
малолетнего сына. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].
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№ 26. Формулярный извод начального протокола послания митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) к королю польскому и великому князю
литовскому Казимиру IV Ягеллончику. [Москва. 1451 г., февраля?].
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№27. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Московского и всея Руси [Феодосия (Бывальцева)] в Великий Новгород и Псков, данной митрополиту Кесарии Филипповой Иосифу для сбора пожертвований на «искупление» храма Св. Воскресения в Иерусалиме.
[Москва. 1464 г., апреля 4 — мая 15]
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№ 28. Формулярный извод верительной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], подтверждающей полномочия митрополичьих послов в Великое княжество Литовское — игуменов [Троице-Сергиева монастыря Вассиана и [Кирилло-Белозерского монастыря Кассиана. Москва. 1458 г.,
сентября 3 — декабря 20]
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№ 29. Формулярный извод грамоты короля польского и великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика и Литовской Рады о признании прав [Ионы] на западнорусскую часть Киевской митрополии.
[Вильна. 1451 г.,января 31]
- № 30. Апокрифическое правило [V Вселенского Собора] «на обидящих Божиа церкви». (Конец XIV в.?]
- № 31. Формулярный извод присяжной и повольной грамоты (тверского] епископа [Геннадия Кожина] Собору Русской митрополии на избрание нового митрополита,с присягой о непризнании униата Григория и других будущих «латынских» ставленников. (Москва. 1461 г., марта 22—31).154
- № 32. Формулярный извод утешительного послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?! некоему князю или княгине «о умерших». (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]156
- № 33. Формулярный извод уставной грамоты митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) архимандриту и братии некоего ставропигиального общежительного монастыря о соблюдении общежительного устава. (Москва. Вскоре после 1448 г., декабря 15).157
Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века - Фрагмент послания [митрополита Ионы? на Вятку?], призывающего сторонников [галицкого князя] Дмитрия Юрьевича [Шемяки] прекратить борьбу против великого князя [Василия II Васильевича Тёмного. Москва? 1448 г., декабря 15 — 1449 г., апреля 13]
Ведаете, сынове, что как ся стало от князя Дмитриа Юрьевича, коликое лиха и запустениа земли нашей починилося и крови христианьской (л. 38) пролилося множество. И потом князь Дмитрей в познание пришед, да своему брату старейшему великому князю добил челом и честный и животворящий крест целовал, и неодинова, да то все изменял. Конечное паки добил челом своему брату старейшоиму великому князю, и животворящий крест целовал, да и грамоту на себе сам написал своею волею такову, что ему было по то место лиха никакова не думати, ни починати на брата своего старейшого, на великого князя и на христианское нестроение и кровь. А имет ли что думати или починати которое лихо на своего брата старейшего на великого князя, и на христианское нестроение и кровь, не буди на нем милости Божие, ни Пречисты[е] Его Богоматери и великаго чюдотворца Николы, и святых чюдотворець Петра и Леонтиа1, и преподобных (л. 38 об.) отець Сергиа и Кирила, и благословенна всех владык и архимандритов, и игуменов, и священ ной ноков, и иноков, и всего великого Божия священьства ни в си[й] век, ни в будущий.
И сего ради пишу вам, чтобы есте пощадели себе вси православный христиане не токмо телесне, но паче душевне и от Бога благодарованное, и посылали бы есте и били челом своему господарю великому князю о жаловании, как ему Бог положит на сердце. А не имете бити челом своему господарю великому князю х конечной своей погибели, а затем кровь хри-стиянскаа прольется, и та вся кровь християнекая на вас от Бога взыщется за окаменение ваше и неразумие. Да того ради и милости Божиее и своево христианства чюжи будете и нашего смирениа благословенна и молитвы, также и всего в(е]ликого священства Божиая не будет на вас. И молюся вам, (л. 39) о Господе возлюбленнаа чада моя, чтобы есте в такую великую церковную тягость не ввели себе и временне и телесне не погубили, а паче и своих единородных бесмертных душ вечной муце самовольем не предали, занеже, коли вашим ожесточеньем еще кровь христианскаа прольется, тогды ни христианин кто будет именуяся в вашей земли, ни священник священьствуя, но вси Божьи церкви в вашей земли затворятся от нашего смиренна. И того ради, сынове, с елико мощным к Богу предстоанием и рыданием молю вы, чтобы есте о том вси, колика сила, общее смотрение и разсуждение поимели, как бы было в Божию славу, а не в погибель християнскую.
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