Митрополичий архив сосредоточивал важнейшую документацию, исходящую из канцелярии главы русской церкви (акты церковно-юридического быта — соборные приговоры, ставленые, отписные, присяжные грамоты иерархов и т. д., и эпистолярий — послания владык и митрополита), материалы, поступающие к митрополиту от владычных кафедр и монастырей, присылаемые иерархами Восточной церкви, а также некоторые документы светских лиц, в том числе грамоты из великокняжеской казны (материалы внешней политики, духовные и договорные грамоты, крестоцеловальные записи и т. д.).

Особый отдел митрополичьего архива составляли поземельные акты — они, благодаря введению в научный оборот ко-пийной книги митрополичьей кафедры , изучены лучше всех прочих документальных комплексов. В XV — первой половине XVI в. эти грамоты, по-видимому, лежали в кремлевской митрополичьей «казне и по келиям» митрополичьих палат в Чудовом монастыре, а частично, возможно, и в книгохранилище Успенского собора, и составляли ценнейший документальный фонд, отражающий все стороны истории русской церкви: участие князей церкви во внешней и внутренней политике русских княжеств, церковно-государственные противоречия, в том числе и в поземельных тяжбах, создание и упрочение институтов местного и центрального управления церковью и т. д.

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века

М.: Языки славянских культур, 2008. — 552 с. — (Studia historica).

ISSN 1727-9968 ISBN 978-5-94457-099-4



Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века - Содержание

А. И. Ппигузов. Предисловие ко второму изданию «Русского Феодального Архива XIV — первой трети XVI века»

Предисловие

1. Изучение архива московской митрополии XIV — первой трети XVI века и задачи настоящего издания

2. Синодальный сборник в работах археографов и историков

3. Очерк кодикологии Синод.

4. Правила издания

Официальный сборник грамот митрополичьей канцелярии (ГИМ, Синод. 562)

Оглавление сборника

№ 1. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Филиппа новгородскому архиепископу Ионе и новгородцам, утверждающая неотчуждаемость сел и имений, завещанных монастырям и церквям.Москва. 1467 г., апреля 8.

№ 2. Формулярный извод ставленой («настольной») грамоты, данной Освященным Собором Русской митрополии архимандриту [Тверского Отроча монастыря) Геннадию [Кожину], рукоположенному во епископа тверского. Москва. 1461 г., марта 22

№3. Формулярный извод договорной грамоты великого князя [Василия I Дмитриевича] с митрополитом [Киприаном] о фискальных обязательствах митрополита Киевского в выплате ордынского «выхода» и о пределах церковной юрисдикции.Москва. [1404 г.] (1392 г.?), июня 28, индикта 12.

№ 4. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на владение церковными селами, землями, водами и на сбор церковных пошлин.Москва. 1463 г., января 26

№ 5. Послание митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское о непризнании латинского митрополита Григория [поставленного на митрополию Киевскую, Литовскую и Всея Руси папой Пием II и рукоположенного Константинопольским патриархом Григорием III Маммой]. Москва. [1458 г.) (1459 г.?), декабря 20.

№6. Формулярный извод охранной («опасной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на беспрепятственный приезд в Москву, данной по чслобитию новгородского посла боярина «имярек»(Москва. 1462 г., марта 27 — декабря 22].

№ 7.1. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское с сообщением об избрании его митрополитом Киевским и всея Руси Собором Русской митрополии и верительной грамоты митрополичьему послу боярину «имярек». (Москва. 1448 г., вскоре после декабря 15].

№ 7.11. Фрагмент послания [митрополита Ионы? на Вятку?], призывающего сторонников (галицкого князя] Дмитрия Юрьевича (Шемяки] прекратить борьбу против великого князя (Василия II Васильевича Темного. Москва? 1448 г., декабря 15 — 1449 г.,апреля 13]

№ 8. Формулярный извод послания малого Собора («Совета») русских владык тверскому епископу Геннадию (Кожину] о вызове его в Москву на заседание Собора Русской митрополии для избрания на митрополичий стол [ростовского и ярославского архиепископа Феодосия (Бывальцева). Москва. 1461 г., марта 31 — мая 3]

№ 9. Формулярный извод верительной грамоты, данной митрополитом Киевским и всея Руси Ионой его послу к некоему князю (киевскому князю Александру Владимировичу?]^ обещанием «печаловаться» за князя в «надобных» делах. (Москва. 1448 г.,декабря 15 — 1454 г., августа 31]

№ 10. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа.[Москва. 1458—1471 гг.?].

№ 11. Формулярный извод тарханно-проезжей («подорожной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Филиппа митрополичьему купцу на право беспошлинного провоза товара и торговли по всей территории Киевской митрополии. (Москва. 1464 г., ноября 13 — 1471 г., декабря 8]-

№ 12. Формулярный извод послания митрополита Ионы светским властям Новгородской республики, призывающего новгородцев прекратить «многонародное събирание со обоих стран» и находиться в послушании у архиепископа Евфимия (II Вяжищского. Москва. 1453 г.,июля 23 — 1458 г., марта 10].

N913. Формулярный извод послания великого князя «московского и всея Руси» (Василия II Васильевича Темного] византийскому императору [Константину XI Палеологу], сообщающего об избрании

рязанского и муромского епископа Ионы митрополитомКиевским и всея Руси. [Москва. 1451 г., июля 3—31].

№ 14. Формулярный извод приговора (присяжной грамоты) членов Собора Русской митрополии о верности митрополиту Ионе и о непризнании латинского митрополита Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.[Москва. 1459 г., декабря 13?].

№ 15. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа —исповедальной грамоты нареченного на архиепископию или епископию.(Москва. 1458—1471 гг.?].

№ 16. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] мирянам Вятской земли с требованием покориться великому князю [Василию II Васильевичу Темному] и верительной грамоты митрополичьему послу [кинешемскому игумену Нафанаилу] на Вятку. (Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря].

№ 17. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] духовенству Вятской земли с требованием покориться ему и привести своих духовных детей к покорности великому князю

[Василию II Васильевичу. Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря).

[Василию II Васильевичу. Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря). № 18. Формулярный извод уставной грамоты митрополита [Ионы, Феодосия Филиппа?] в некий ставропигиальный келиотский монастырь о распределении доходов («хлеба») с монастырских сел, вкладов, оплачивающих «годовое или сорокоусты и вписы, и молбены», между архимандритом, попами, дьяконами и монахами, а также о распределении их финансовых обязательств при выплате дани и проездных пошлин

митрополиту. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].

митрополиту. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]. № 19. Формулярный извод послания малого Собора Русской митрополии [галицкому] князю Дмитрию Юрьевичу [Шемяке], призывающего последнего к покорности великому князю Василию [II] Васильевичу

[Тёмному]. Москва. 1447 г., декабря 29.

[Тёмному]. Москва. 1447 г., декабря 29. № 20. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] архимандриту некоего келиотского ставропигиального монастыря, «недобре держащему монастырь».

[Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]

[Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?] № 21. Формулярный извод ставленой грамоты, данной «священноиноку имярек», рукоположенному во владимирского и берестейского епископа, данной митрополитом Киевским и всея Руси [Фотием] и Собором [западнорусских] владык. [Новогрудок?

1420 г., июня—июля?] (1413/14 гг.?)

1420 г., июня—июля?] (1413/14 гг.?) № 22. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], данной архимандриту одного из греческих монастырей, пострадавшего при завоевании Византии войсками османского султаната, на сбор пожертвований по всей территории

его митрополии. [Москва. 1453 г., мая 29 — 1460 г.,апреля]

его митрополии. [Москва. 1453 г., мая 29 — 1460 г.,апреля] № 23. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] новгородскому архиепископу Ионе с предупреждением о побеге из Москвы в Новгород некоего монаха-расстриженника

[Москва. 1459 г., февраля 1 — 1470 г., ноября 8]

[Москва. 1459 г., февраля 1 — 1470 г., ноября 8] №24. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы смоленскому епископу Михаилу с предписанием не признавать митрополитом униата Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.

[Москва. 1459 г., августа — начала декабря].

[Москва. 1459 г., августа — начала декабря]. № 25. Формулярный извод утешительного послания (митрополита Ионы, Феодосия, Филиппа?] некоему [князю?] по поводу смерти его

малолетнего сына. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].

малолетнего сына. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]. № 26. Формулярный извод начального протокола послания митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) к королю польскому и великому князю

литовскому Казимиру IV Ягеллончику. [Москва. 1451 г., февраля?].

литовскому Казимиру IV Ягеллончику. [Москва. 1451 г., февраля?]. №27. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Московского и всея Руси [Феодосия (Бывальцева)] в Великий Новгород и Псков, данной митрополиту Кесарии Филипповой Иосифу для сбора пожертвований на «искупление» храма Св. Воскресения в Иерусалиме.

[Москва. 1464 г., апреля 4 — мая 15]

[Москва. 1464 г., апреля 4 — мая 15] № 28. Формулярный извод верительной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], подтверждающей полномочия митрополичьих послов в Великое княжество Литовское — игуменов [Троице-Сергиева монастыря Вассиана и [Кирилло-Белозерского монастыря Кассиана. Москва. 1458 г.,

сентября 3 — декабря 20]

сентября 3 — декабря 20] № 29. Формулярный извод грамоты короля польского и великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика и Литовской Рады о признании прав [Ионы] на западнорусскую часть Киевской митрополии.

[Вильна. 1451 г.,января 31]

[Вильна. 1451 г.,января 31] № 30. Апокрифическое правило [V Вселенского Собора] «на обидящих Божиа церкви». (Конец XIV в.?]

№ 31. Формулярный извод присяжной и повольной грамоты (тверского] епископа [Геннадия Кожина] Собору Русской митрополии на избрание нового митрополита,с присягой о непризнании униата Григория и других будущих «латынских» ставленников. (Москва. 1461 г., марта 22—31).154

№ 32. Формулярный извод утешительного послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?! некоему князю или княгине «о умерших». (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]156

№ 33. Формулярный извод уставной грамоты митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) архимандриту и братии некоего ставропигиального общежительного монастыря о соблюдении общежительного устава. (Москва. Вскоре после 1448 г., декабря 15).157

Всего 157 грамот