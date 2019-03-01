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Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века
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Category ESXATOS BOOKS, History
Митрополичий архив сосредоточивал важнейшую документацию, исходящую из канцелярии главы русской церкви (акты церковно-юридического быта — соборные приговоры, ставленые, отписные, присяжные грамоты иерархов и т. д., и эпистолярий — послания владык и митрополита), материалы, поступающие к митрополиту от владычных кафедр и монастырей, присылаемые иерархами Восточной церкви, а также некоторые документы светских лиц, в том числе грамоты из великокняжеской казны (материалы внешней политики, духовные и договорные грамоты, крестоцеловальные записи и т. д.).
Особый отдел митрополичьего архива составляли поземельные акты — они, благодаря введению в научный оборот ко-пийной книги митрополичьей кафедры , изучены лучше всех прочих документальных комплексов. В XV — первой половине XVI в. эти грамоты, по-видимому, лежали в кремлевской митрополичьей «казне и по келиям» митрополичьих палат в Чудовом монастыре, а частично, возможно, и в книгохранилище Успенского собора, и составляли ценнейший документальный фонд, отражающий все стороны истории русской церкви: участие князей церкви во внешней и внутренней политике русских княжеств, церковно-государственные противоречия, в том числе и в поземельных тяжбах, создание и упрочение институтов местного и центрального управления церковью и т. д.

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века

М.: Языки славянских культур, 2008. — 552 с. — (Studia historica).
ISSN 1727-9968 ISBN 978-5-94457-099-4

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века - Содержание

А. И. Ппигузов. Предисловие ко второму изданию «Русского Феодального Архива XIV — первой трети XVI века»
Предисловие
1. Изучение архива московской митрополии XIV — первой трети XVI века и задачи настоящего издания
2. Синодальный сборник в работах археографов и историков
3. Очерк кодикологии Синод.
4. Правила издания
Официальный сборник грамот митрополичьей канцелярии (ГИМ, Синод. 562)
Оглавление сборника
  • № 1. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Филиппа новгородскому архиепископу Ионе и новгородцам, утверждающая неотчуждаемость сел и имений, завещанных монастырям и церквям.Москва. 1467 г., апреля 8.
  • № 2. Формулярный извод ставленой («настольной») грамоты, данной Освященным Собором Русской митрополии архимандриту [Тверского Отроча монастыря) Геннадию [Кожину], рукоположенному во епископа тверского. Москва. 1461 г., марта 22
  • №3. Формулярный извод договорной грамоты великого князя [Василия I Дмитриевича] с митрополитом [Киприаном] о фискальных обязательствах митрополита Киевского в выплате ордынского «выхода» и о пределах церковной юрисдикции.Москва. [1404 г.] (1392 г.?), июня 28, индикта 12.
  • № 4. Заповедная грамота митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на владение церковными селами, землями, водами и на сбор церковных пошлин.Москва. 1463 г., января 26
  • № 5. Послание митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское о непризнании латинского митрополита Григория [поставленного на митрополию Киевскую, Литовскую и Всея Руси папой Пием II и рукоположенного Константинопольским патриархом Григорием III Маммой]. Москва. [1458 г.) (1459 г.?), декабря 20.
  • №6. Формулярный извод охранной («опасной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Феодосия (Бывальцева) новгородскому архиепископу Ионе на беспрепятственный приезд в Москву, данной по чслобитию новгородского посла боярина «имярек»(Москва. 1462 г., марта 27 — декабря 22].
  • № 7.1. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы в Великое княжество Литовское с сообщением об избрании его митрополитом Киевским и всея Руси Собором Русской митрополии и верительной грамоты митрополичьему послу боярину «имярек». (Москва. 1448 г., вскоре после декабря 15].
  • № 7.11. Фрагмент послания [митрополита Ионы? на Вятку?], призывающего сторонников (галицкого князя] Дмитрия Юрьевича (Шемяки] прекратить борьбу против великого князя (Василия II Васильевича Темного. Москва? 1448 г., декабря 15 — 1449 г.,апреля 13]
  • № 8. Формулярный извод послания малого Собора («Совета») русских владык тверскому епископу Геннадию (Кожину] о вызове его в Москву на заседание Собора Русской митрополии для избрания на митрополичий стол [ростовского и ярославского архиепископа Феодосия (Бывальцева). Москва. 1461 г., марта 31 — мая 3]
  • № 9. Формулярный извод верительной грамоты, данной митрополитом Киевским и всея Руси Ионой его послу к некоему князю (киевскому князю Александру Владимировичу?]^ обещанием «печаловаться» за князя в «надобных» делах. (Москва. 1448 г.,декабря 15 — 1454 г., августа 31]
  • № 10. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа.[Москва. 1458—1471 гг.?].
  • № 11. Формулярный извод тарханно-проезжей («подорожной») грамоты митрополита Московского и всея Руси Филиппа митрополичьему купцу на право беспошлинного провоза товара и торговли по всей территории Киевской митрополии. (Москва. 1464 г., ноября 13 — 1471 г., декабря 8]-
  • № 12. Формулярный извод послания митрополита Ионы светским властям Новгородской республики, призывающего новгородцев прекратить «многонародное събирание со обоих стран» и находиться в послушании у архиепископа Евфимия (II Вяжищского. Москва. 1453 г.,июля 23 — 1458 г., марта 10].
  • N913. Формулярный извод послания великого князя «московского и всея Руси» (Василия II Васильевича Темного] византийскому императору [Константину XI Палеологу], сообщающего об избрании
  • рязанского и муромского епископа Ионы митрополитомКиевским и всея Руси. [Москва. 1451 г., июля 3—31].
  • № 14. Формулярный извод приговора (присяжной грамоты) членов Собора Русской митрополии о верности митрополиту Ионе и о непризнании латинского митрополита Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.[Москва. 1459 г., декабря 13?].
  • № 15. Формулярный извод отрывка из Чина поставления епископа —исповедальной грамоты нареченного на архиепископию или епископию.(Москва. 1458—1471 гг.?].
  • № 16. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] мирянам Вятской земли с требованием покориться великому князю [Василию II Васильевичу Темному] и верительной грамоты митрополичьему послу [кинешемскому игумену Нафанаилу] на Вятку. (Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря].
  • № 17. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси [Ионы] духовенству Вятской земли с требованием покориться ему и привести своих духовных детей к покорности великому князю
    [Василию II Васильевичу. Москва. 1451 г., июня — 1452 г., декабря).
  • № 18. Формулярный извод уставной грамоты митрополита [Ионы, Феодосия Филиппа?] в некий ставропигиальный келиотский монастырь о распределении доходов («хлеба») с монастырских сел, вкладов, оплачивающих «годовое или сорокоусты и вписы, и молбены», между архимандритом, попами, дьяконами и монахами, а также о распределении их финансовых обязательств при выплате дани и проездных пошлин
    митрополиту. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].
  • № 19. Формулярный извод послания малого Собора Русской митрополии [галицкому] князю Дмитрию Юрьевичу [Шемяке], призывающего последнего к покорности великому князю Василию [II] Васильевичу
    [Тёмному]. Москва. 1447 г., декабря 29.
  • № 20. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] архимандриту некоего келиотского ставропигиального монастыря, «недобре держащему монастырь».
    [Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]
  • № 21. Формулярный извод ставленой грамоты, данной «священноиноку имярек», рукоположенному во владимирского и берестейского епископа, данной митрополитом Киевским и всея Руси [Фотием] и Собором [западнорусских] владык. [Новогрудок?
    1420 г., июня—июля?] (1413/14 гг.?)
  • № 22. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], данной архимандриту одного из греческих монастырей, пострадавшего при завоевании Византии войсками османского султаната, на сбор пожертвований по всей территории
    его митрополии. [Москва. 1453 г., мая 29 — 1460 г.,апреля]
  • № 23. Формулярный извод послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?] новгородскому архиепископу Ионе с предупреждением о побеге из Москвы в Новгород некоего монаха-расстриженника
    [Москва. 1459 г., февраля 1 — 1470 г., ноября 8]
  • №24. Формулярный извод послания митрополита Киевского и всея Руси Ионы смоленскому епископу Михаилу с предписанием не признавать митрополитом униата Григория, прибывшего в Великое княжество Литовское с папскими ставлеными грамотами.
    [Москва. 1459 г., августа — начала декабря].
  • № 25. Формулярный извод утешительного послания (митрополита Ионы, Феодосия, Филиппа?] некоему [князю?] по поводу смерти его
    малолетнего сына. (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?].
  • № 26. Формулярный извод начального протокола послания митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) к королю польскому и великому князю
    литовскому Казимиру IV Ягеллончику. [Москва. 1451 г., февраля?].
  • №27. Формулярный извод милостинной грамоты митрополита Московского и всея Руси [Феодосия (Бывальцева)] в Великий Новгород и Псков, данной митрополиту Кесарии Филипповой Иосифу для сбора пожертвований на «искупление» храма Св. Воскресения в Иерусалиме.
    [Москва. 1464 г., апреля 4 — мая 15]
  • № 28. Формулярный извод верительной грамоты митрополита Киевского и всея Руси [Ионы], подтверждающей полномочия митрополичьих послов в Великое княжество Литовское — игуменов [Троице-Сергиева монастыря Вассиана и [Кирилло-Белозерского монастыря Кассиана. Москва. 1458 г.,
    сентября 3 — декабря 20]
  • № 29. Формулярный извод грамоты короля польского и великого князя литовского Казимира IV Ягеллончика и Литовской Рады о признании прав [Ионы] на западнорусскую часть Киевской митрополии.
    [Вильна. 1451 г.,января 31]
  • № 30. Апокрифическое правило [V Вселенского Собора] «на обидящих Божиа церкви». (Конец XIV в.?]
  • № 31. Формулярный извод присяжной и повольной грамоты (тверского] епископа [Геннадия Кожина] Собору Русской митрополии на избрание нового митрополита,с присягой о непризнании униата Григория и других будущих «латынских» ставленников. (Москва. 1461 г., марта 22—31).154
  • № 32. Формулярный извод утешительного послания митрополита [Ионы, Феодосия, Филиппа?! некоему князю или княгине «о умерших». (Москва. 1448 г., декабря 15 — 1471 г., декабря 8?]156
  • № 33. Формулярный извод уставной грамоты митрополита Киевского и всея Руси (Ионы) архимандриту и братии некоего ставропигиального общежительного монастыря о соблюдении общежительного устава. (Москва. Вскоре после 1448 г., декабря 15).157
Всего 157 грамот

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века - Фрагмент послания [митрополита Ионы? на Вятку?], призывающего сторонников [галицкого князя] Дмитрия Юрьевича [Шемяки] прекратить борьбу против великого князя [Василия II Васильевича Тёмного. Москва? 1448 г., декабря 15 — 1449 г., апреля 13]


Ведаете, сынове, что как ся стало от князя Дмитриа Юрьевича, коликое лиха и запустениа земли нашей починилося и крови христианьской (л. 38) пролилося множество. И потом князь Дмитрей в познание пришед, да своему брату старейшему великому князю добил челом и честный и животворящий крест целовал, и неодинова, да то все изменял. Конечное паки добил челом своему брату старейшоиму великому князю, и животворящий крест целовал, да и грамоту на себе сам написал своею волею такову, что ему было по то место лиха никакова не думати, ни починати на брата своего старейшого, на великого князя и на христианское нестроение и кровь. А имет ли что думати или починати которое лихо на своего брата старейшего на великого князя, и на христианское нестроение и кровь, не буди на нем милости Божие, ни Пречисты[е] Его Богоматери и великаго чюдотворца Николы, и святых чюдотворець Петра и Леонтиа1, и преподобных (л. 38 об.) отець Сергиа и Кирила, и благословенна всех владык и архимандритов, и игуменов, и священ ной ноков, и иноков, и всего великого Божия священьства ни в си[й] век, ни в будущий.

И сего ради пишу вам, чтобы есте пощадели себе вси православный христиане не токмо телесне, но паче душевне и от Бога благодарованное, и посылали бы есте и били челом своему господарю великому князю о жаловании, как ему Бог положит на сердце. А не имете бити челом своему господарю великому князю х конечной своей погибели, а затем кровь хри-стиянскаа прольется, и та вся кровь християнекая на вас от Бога взыщется за окаменение ваше и неразумие. Да того ради и милости Божиее и своево христианства чюжи будете и нашего смирениа благословенна и молитвы, также и всего в(е]ликого священства Божиая не будет на вас. И молюся вам, (л. 39) о Господе возлюбленнаа чада моя, чтобы есте в такую великую церковную тягость не ввели себе и временне и телесне не погубили, а паче и своих единородных бесмертных душ вечной муце самовольем не предали, занеже, коли вашим ожесточеньем еще кровь христианскаа прольется, тогды ни христианин кто будет именуяся в вашей земли, ни священник священьствуя, но вси Божьи церкви в вашей земли затворятся от нашего смиренна. И того ради, сынове, с елико мощным к Богу предстоанием и рыданием молю вы, чтобы есте о том вси, колика сила, общее смотрение и разсуждение поимели, как бы было в Божию славу, а не в погибель християнскую.

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Added 01.03.2019
Author professor Dmitry
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