Английского писателя Дж. P.P. Толкина можно по праву назвать «властителем дум целого поколения». И даже не одного – популярность его книг, породивших целую субкультуру, растет с каждым десятилетием. Трилогия «Властелин Колец» – наиболее известное из литературных произведений Дж. P.P. Толкина. Она по праву считается одной из самых читаемых книг в истории мировой литературы. Будучи впервые опубликованным в 1954–1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. B наступившем веке «Властелин Колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного к себе внимания. Принадлежность «Властелина Колец» к мировой литературе (в самом глобальном смысле: как во временном, так и в пространственном аспекте) оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе двадцатого века.

Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине Колец» только лишь как о памятнике литературы ушедшего века, – это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в «Толкиновских обществах», образованных в середине шестидесятых годов (сразу после издания трилогии в Америке) американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось также по Европе. Путь книги в Россию был гораздо медленнее: с начала 1960-хгодов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам, первая часть трилогии была опубликована в 1982 году (и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гэндальфа – до выхода второго тома). Только в начале 90-х вышел первый полный перевод трилогии, а чуть позже – и «Сильмариллиона». C конца 80-х годов развивается русское движение толкинистов, то более заметное среди молодежных сообществ, то уходящее вглубь.

B рамках субкультуры «Властелин Колец» перестает быть исключительно художественным текстом; он становится неким своеобразным первоэлементом творения особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира – Словом, созидающим Материю, инструментом Демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина (в частности, «Сильмариллион»), именно «Властелин Колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов.

Так в чем же загадка мира Толкина? Чем отличается «Властелин Колец» от других романов фэнтези? Почему именно эта книга породила целую субкультуру, активно существующую в нашей стране уже третье десятилетие (в то время как другие литературные субкультуры никогда не были так заметны и не перешагнули рубеж 2000-го года)? Что именно находили и продолжают находить во «Властелине Колец» его читатели, почему оказывается возможным осуществление желания автора трилогии, однажды сказавшего: «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее, в каком-то смысле, как реальную историю» [1] . Где нужно искать момент, в который зарождается абсолютное доверие к тому, о чем читаешь на страницах романа, заведомо являющегося художественным вымыслом?

Ответ на этот вопрос следует искать в глубочайшей эрудиции Толкина. Недаром в субкультуре его зовут просто «Профессор» – не потому только, что он долгие годы был профессором Оксфорда, нет: независимо от глубины собственных познаний в лингвистике, астрономии, ботанике, мифологии, литературе и других науках, толкинисты ощущают, какой огромный багаж знаний стоит за текстом «Властелина Колец».

Чтобы хотя бы отчасти приблизиться к пониманию мира Толкина, мы попытаемся проанализировать его в трех аспектах. Во-первых, как отражение системы знаний, почерпнутых из естественных и точных наук (что создает исключительно достоверную материальную основумира). Во-вторых, мы рассмотрим мир Средиземья в проекции трех культур, которыми вдохновлялся Толкин: кельтской, скандинавской и финской. И в-третьих, мы дадим абрис образов и сюжетов Толкина с точки зрения типологии, то есть преломления в тексте универсальных мифологических категорий, сохраняющихся на глубинном уровне в мышлении человечества с древнейших времен до наших дней.

Альвдис Рутиэн - Bce тайны мира Дж. P. Р. Толкина - Симфония Илуватара

«Алисторус», 2014. – 103 с. — (Анатомия мифа)

Альвдис Рутиэн - Bce тайны мира Дж. P. Р. Толкина – Содержание

Введение

Творец мифа – ученый

Глава 1. Любовь к слову

Глава 2. Средиземье: построение системы

География и астрономия Средиземья

Растительный мир

Глава 3. Источники культуры

Толкин и сказания кельтов

Король-бродяга

Женщина-власть

Король, друиды и певцы

Битва Деревьев и озеро Тегида

Ирландские мотивы?

«Мудрость на Западе»

Толкин и скандинавская культура

Странник в синем

Тьма с Востока

«На север и в горы»

«Темное Пламя Удуна»

Северное мужество

Семь богов и семь богинь

Волк и его однорукий противник

«Загадки в темноте»

«Оба кольца были круглые»

Толкин и финский эпос

Творец мифа – художник

Глава 4. Мифологическое клише в романе: пространство и время

Структура, воссоздаваемая невольно

Свое и чужое

Мифологическое пространство-время

Центр и периферия

Глава 5. Ось и антиось

Ось

Антиось

Падение Сарумана

Черная Бездна

Глава 6. От сказки к эпосу

Инициатические мотивы

Архетип сказки

Архетип эпоса

Глава 7. Следы древнейших мифов

Архетип Богини-Матери

Высота, дерево и руки

Белый и золотой

Вода, волосы и кольцо

Добро и зло

Владыка преисподней

Вынюхивающие Черные Всадники

Змей

Око Саурона

Глава 8. Типы мифологического мышления и формы их воплощения

Русские толкинисты: мировоззрение и субкультура

Глава 9. Толкинисты и мифы o них

Попытка классификации

Памяти «плаща из занавески»

Эльфийский менталитет

Русский взгляд на Средиземье

Глава 10. Эпическая среда толкинистов