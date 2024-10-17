Рутиэн - Bce тайны мира Дж. P. Р. Толкина
Английского писателя Дж. P.P. Толкина можно по праву назвать «властителем дум целого поколения». И даже не одного – популярность его книг, породивших целую субкультуру, растет с каждым десятилетием. Трилогия «Властелин Колец» – наиболее известное из литературных произведений Дж. P.P. Толкина. Она по праву считается одной из самых читаемых книг в истории мировой литературы. Будучи впервые опубликованным в 1954–1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. B наступившем веке «Властелин Колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного к себе внимания. Принадлежность «Властелина Колец» к мировой литературе (в самом глобальном смысле: как во временном, так и в пространственном аспекте) оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе двадцатого века.
Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине Колец» только лишь как о памятнике литературы ушедшего века, – это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в «Толкиновских обществах», образованных в середине шестидесятых годов (сразу после издания трилогии в Америке) американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось также по Европе. Путь книги в Россию был гораздо медленнее: с начала 1960-хгодов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам, первая часть трилогии была опубликована в 1982 году (и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гэндальфа – до выхода второго тома). Только в начале 90-х вышел первый полный перевод трилогии, а чуть позже – и «Сильмариллиона». C конца 80-х годов развивается русское движение толкинистов, то более заметное среди молодежных сообществ, то уходящее вглубь.
B рамках субкультуры «Властелин Колец» перестает быть исключительно художественным текстом; он становится неким своеобразным первоэлементом творения особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира – Словом, созидающим Материю, инструментом Демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина (в частности, «Сильмариллион»), именно «Властелин Колец» представляется тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов.
Так в чем же загадка мира Толкина? Чем отличается «Властелин Колец» от других романов фэнтези? Почему именно эта книга породила целую субкультуру, активно существующую в нашей стране уже третье десятилетие (в то время как другие литературные субкультуры никогда не были так заметны и не перешагнули рубеж 2000-го года)? Что именно находили и продолжают находить во «Властелине Колец» его читатели, почему оказывается возможным осуществление желания автора трилогии, однажды сказавшего: «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее, в каком-то смысле, как реальную историю»[1]. Где нужно искать момент, в который зарождается абсолютное доверие к тому, о чем читаешь на страницах романа, заведомо являющегося художественным вымыслом?
Ответ на этот вопрос следует искать в глубочайшей эрудиции Толкина. Недаром в субкультуре его зовут просто «Профессор» – не потому только, что он долгие годы был профессором Оксфорда, нет: независимо от глубины собственных познаний в лингвистике, астрономии, ботанике, мифологии, литературе и других науках, толкинисты ощущают, какой огромный багаж знаний стоит за текстом «Властелина Колец».
Чтобы хотя бы отчасти приблизиться к пониманию мира Толкина, мы попытаемся проанализировать его в трех аспектах. Во-первых, как отражение системы знаний, почерпнутых из естественных и точных наук (что создает исключительно достоверную материальную основумира). Во-вторых, мы рассмотрим мир Средиземья в проекции трех культур, которыми вдохновлялся Толкин: кельтской, скандинавской и финской. И в-третьих, мы дадим абрис образов и сюжетов Толкина с точки зрения типологии, то есть преломления в тексте универсальных мифологических категорий, сохраняющихся на глубинном уровне в мышлении человечества с древнейших времен до наших дней.
Альвдис Рутиэн - Bce тайны мира Дж. P. Р. Толкина - Симфония Илуватара
«Алисторус», 2014. – 103 с. — (Анатомия мифа)
Альвдис Рутиэн - Bce тайны мира Дж. P. Р. Толкина – Содержание
Введение
Творец мифа – ученый
Глава 1. Любовь к слову
Глава 2. Средиземье: построение системы
География и астрономия Средиземья
Растительный мир
Глава 3. Источники культуры
Толкин и сказания кельтов
Король-бродяга
Женщина-власть
Король, друиды и певцы
Битва Деревьев и озеро Тегида
Ирландские мотивы?
«Мудрость на Западе»
Толкин и скандинавская культура
Странник в синем
Тьма с Востока
«На север и в горы»
«Темное Пламя Удуна»
Северное мужество
Семь богов и семь богинь
Волк и его однорукий противник
«Загадки в темноте»
«Оба кольца были круглые»
Толкин и финский эпос
Творец мифа – художник
Глава 4. Мифологическое клише в романе: пространство и время
Структура, воссоздаваемая невольно
Свое и чужое
Мифологическое пространство-время
Центр и периферия
Глава 5. Ось и антиось
Ось
Антиось
Падение Сарумана
Черная Бездна
Глава 6. От сказки к эпосу
Инициатические мотивы
Архетип сказки
Архетип эпоса
Глава 7. Следы древнейших мифов
Архетип Богини-Матери
Высота, дерево и руки
Белый и золотой
Вода, волосы и кольцо
Добро и зло
Владыка преисподней
Вынюхивающие Черные Всадники
Змей
Око Саурона
Глава 8. Типы мифологического мышления и формы их воплощения
Русские толкинисты: мировоззрение и субкультура
Глава 9. Толкинисты и мифы o них
Попытка классификации
Памяти «плаща из занавески»
Эльфийский менталитет
Русский взгляд на Средиземье
Глава 10. Эпическая среда толкинистов
No comments yet. Be the first!