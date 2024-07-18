Во сне наше воображение само по себе создает свой собственный мир. Мы встречаем реальных людей или воображаемые образы, связываем то, что в действительности связать невозможно, позволяем разделенному сливаться или летаем по воздуху, и ничто из этого не кажется нам сомнительным. Мы испытываем на своем опыте нечто грандиозное, ужасающее или вполне повседневное. Законы природы отменены, и это даже на мгновение не кажется нам странным. Совершенно непринужденно мы перемещаемся во времени и пространстве. В мире снов все возможно и в то же время - неконтролируемо. Мы переживаем себя как автономных акторов, но при этом несвободны, как марионетки на сцене, созданной нами самими за нашей спиной.

Сон - это глубоко загадочный опыт, который мы, исходя из бэкграунда наших интерпретаций, можем понимать совершенно по-разному. На протяжении всей истории появляются богословские, метафизические и научные модели объяснения, которые сменяют друг друга или существуют параллельно одна другой.

Учитывая, как долго уже мы, все человечество, занимаемся феноменом сновидения, психологическая и психотерапевтическая интерпретация еще совсем молода. Более ста двадцати лет прошло с публикации «Толкования сновидений» Фрейда, и, невзирая на то, что тезисы Фрейда отчасти рассматривались и рассматриваются критически, его основная мысль о том, что сновидения - это смысловые образы, которые что-то говорят о психическом мире человека, является отправной точкой для всех дальнейших психологических и психотерапевтических объяснительных моделей.

Как психотерапевт, специализирующийся на экзистенциальном анализе, я исхожу из предположения о том, что каждое сновидение является смысловой конструкцией, которая дает нам информацию о (внутренней) жизни сновидящего и его отношении к миру и к другим, каким бы абсурдным ни казалось содержание на первый взгляд.

В терапевтическом процессе работа со сновидениями, на мой взгляд, имеет две различные задачи.

Во-первых, сны непосредственным образом отсылают нас к темам, которыми занимается сновидящий, и дают нам сведения о его бытии в мире в настоящий момент. При этом они могут как указать на проблемы, так и выявить возможные решения или альтернативные варианты действий. Не важно, является ли в сновидениях нечто проблематичное или некий удачный исход, они могут таким образом дать руководящее начало для дальнейшего курса терапии. Если в рамках терапии рассказывается о сновидении, то, без сомнения, речь всегда идет о чем-то существенном.

Во-вторых, в ходе психотерапии часто обнаруживается, что сюжеты сновидений меняются или все время повторяющиеся темы полностью исчезают. Если это изменение можно соотнести с терапевтическим процессом, то здесь находится возможность оценить процесс терапии.

В то время как в особенности на заре психоанализа сны рассматривались как центральная часть психотерапевтического процесса, ныне работа с этим феноменом все более утрачивает свое значение на фоне краткосрочных, направленных на конкретное расстройство методов терапии. Исключением являются глубинно-психологические подходы и анализ здесь-бытия (дазайн-анализ), которые все еще рассматривают работу со сновидениями как существенный момент терапевтического лечения. По моему собственному опыту, в профессиональном общении с другими психотерапевтами или в группах супервизии отчеты о сновидениях встречаются редко, так же как и в обучении экзистенциальному анализу они играют лишь второстепенную роль. С личной точки зрения, я считаю крайне ошибочным не учитывать в терапевтическом процессе этот очень прямой доступ к внутреннему миру пациента. Поскольку я сама переживала и переживаю работу со сновидениями - как своими собственными, так и пациентов - как чрезвычайно плодотворную и захватывающую, я бы хотела дать этой книгой толчок к новой интеграции сновидений в терапевтический процесс и представить феноменологическо-экзистенциальную методику прочтения сновидений.

Клаудия Ряйтингер - Понимание сновидений - Экзистенциально-аналитический подход

Изд-во «Общество любителей интеллектуальной книги». - 2024 г. - 186 с.

ISBN 978-617-7758-74-6

ISBN 978-5-6051108-3-5

Клаудия Ряйтингер - Понимание сновидений – Содержание

1. Предисловие

2. Введение

2.1. Понимание сновидений как отражение духа Времени

2.2. Зигмунд Фрейд и толкование сновидений

2.3. Критика фрейдовского толкования сновидений со стороны феноменологии

3. Феноменологическое понимание сновидений

3.1. Философские основы феноменологии

3.2. Феноменология в психотерапии 3.2.1. Феноменология как метод психотерапевтического ведения беседы 3.2.2. Феноменология как основа фундаментальных экзистенциальных структур

3.3. Феноменологические подходы к сновидению 3.3.1. Феноменологическое понимание сновидений в анализе здесь-бытия - Медард Босс и Эрик Крейг Медард Босс Эрик Крейг 3.3.2. Экзистенциально-феноменологический анализ сновидений Кларка Мустакаса 3.3.3. Краткий обзор трех позиций



4. Экзистенциально-аналитическое понимание сновидений

4.1. Экзистенциальный анализ - актуальные основы

4.2. Четыре основных условия человеческой экзистенции - основы и примеры сновидений 4.2.1. Мир как фактическая реальность и пространство возможностей Примеры сновидений 4.2.2. Жизнь - ценностная сторона мира и бытие-в- отношениях Примеры сновидений 4.2.3. Собственное Регвоп-бытие - аутентичность и индивидуальность Примеры сновидений 4.2.4. Будущее - измерение смысла Примеры сновидений

4.3. Экзистенциально-аналитическое понимание сновидений - феноменология и четыре основных условия 4.3.1. Феноменологический анализ 4.3.2. Классификация сновидений и диагностика на основе четырех основных условий



5. Сновидения в процессе экзистенциального анализа

5.1. Примеры из практики: отдельные сновидения в терапевтическом процессе

Мартина

Клэр

5.2. Примеры из практики: повторяющиеся сновидения в терапевтическом процессе

Михаэль

Томас

6. Заключительные размышления

Благодарности

Литература