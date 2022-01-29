Борис Рыбаков - Стригольники

Новгородские историки XV столетия с большой подробностью и знанием дела освещали события времен поколения своих дедов, они располагали разными источниками сведений и по-разному их использовали. Иной раз на страницы летописи попадали эпизоды на первый взгляд незначительные (например, приезд в Тверь сурожского купца и молодого московского боярина), но историк обосновывал это: «Се же писах того ради, понеже огнь загорелся от того» (имелась в виду большая война Москвы с Тверью).

События были связаны с соперничеством и противостоянием таких значительных государств, как Великое княжество Литовское, Золотая Орда, Московское, Тверское княжество, Новгородская земля... Для рассмотрения событий только одного 1375 года потребуется карта всей Восточной Европы — от Карелии до Крыма и от Литвы до Вятки, от орденских рыцарских земель Прибалтики до Каспийского моря. «Господин Великий Новгород», опережая Москву, выходил на международную арену как в торге, так и в политике. Новгородцы помогали в этом году московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому) в его войне с Михаилом Тверским, заключившим союз с Мамаем и с Ольгердом Литовским.

На стороне Москвы воевали 18 князей, названных летописцем с указанием столиц их княжеств. Новгородская вольница — знаменитые ушкуйники, воспетые в былинах о Ваське Буслаеве, в это самое время прошлись на 70 ушкуях двухтысячным войском по всей Волге от русской Костромы до ордынской «Хазторокани» (Астрахани), побывав как незваные гости даже в самой ханской ставке Золотой Орды — в Сарае-Берке. Два года спустя эти новгородские молодцы добрались до самого «моря-океана», до побережья Ледовитого океана. В конце годовой статьи 1375 г. хронисты дают несколько кратких заметок о внутренней жизни своего города: посадник Юрий поставил церковь Иоанна Златоуста, а на Холопьей улице «свершила» новую на этот раз каменную) церковь Кузьмы и Дамиана, священник ПСРЛ. 4 . IV. Новгородская 4-я летопись. С. 69. 1375 г. которой Григорий Калика (Паломник) был в свое время избран главой новгородского духовенства под именем архиепископа Василия (1330—1352). Завершает годовую статью 1375 г. лаконичная запись в некоторых летописях о расправе с какими-то «стригольниками». В наиболее ранних Новгородских летописях (Новг. 1-й, Новг. 2-й, Новг. 3-й) этой записи нет — потомки, очевидно, не должны были знать об эпизоде, бросающем тень на церковную жизнь города.

Но поскольку в дальнейшем по поводу стригольников писали вплоть до самого конца XVIII в., не только простые писатели на церковные темы, но и русские епископы и митрополиты, церковные публицисты вроде знаменитого игумена Иосифа Волоцкого и даже вселенские патриархи Царьграда (Филофей, 1355 г.; Нил, 1382 г.; Антоний, 1395 г.), то в более поздних исторических компиляциях вроде Новгородской 4-й и Софийской 1-й летописях появляется под 1375 г. кратчайшая ретроспективная запись о стригольниках: 1375 г. ... Тогда стригольников побешу: дьякона Микиту, дьякона Карпа и трио его человека. И свергшая их с мосту2. Запись оставляет много недоумений: кто такие стригольники, в чем их вина? Кто распорядился бросить их в воду? Что это за река, в которую они ввергнуты после побоев? Софийская 1-я летопись, очень близкая к Новгородской 4-й, часть недоумений снимает: 1375 г. ... Того же лета побешу стригольников еретиков: дьякона Микиту и Карпа проста и третьего человека с ними. Свергшая их с мосту, развратников святые веры. Мы узнаем, что стригольники — преступники по отношению к православной церкви, еретики. Карп здесь оказывается не дьяконом, а «простецом», т. е. «мирянином», простым человеком, непричастным к духовенству (рис. 1). Но щи и кем произведена расправа, нам продолжает оставаться неизвестным. Очевидно, современникам и близким поколениям пояснения не требовались. Историки XVI в. вносят некоторые разъяснения: 1375 г. ... Того же лета новгородцы ввергала в воду, в Волхов стригольников-еретиков, глашлюще: «писано есть в евангелии — аще кто соблазнить единого от малых сих, лучи есть ему, да обвесится камень жерновыми на выи его и потоплен будет в море

Борис Рыбаков - Стригольники

(Русские гуманисты XIV столетия).— М., Наука, 1993.— 336 с.

ISBN 5-02-009996-1

Борис Рыбаков - Содержание