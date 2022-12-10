История Древней Церкви - Часть I - 33 - 843 гг

Подготовленное научными сотрудниками Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета учебное пособие «История Древней Церкви» - новая веха в преподавании церковной истории в образовательных учреждениях Русской Православной Церкви.

Авторский коллектив под руководством К.А. Максимовича проделал огромную работу. Современное учебное пособие должно включать в себя все достижения соответствующей научной дисциплины. Можно с уверенностью сказать, что этому критерию удовлетворяет книга, которую читатель держит в руках.

Первый том учебного пособия содержит фактический материал, начинающийся с момента воплощения Бога Слова. Еще Евсевий Кесарийский, составляя первую «Церковную историю», писал: «Собирающийся писать историю Церкви обязан начать с того часа, когда Христос — от Него удостоились мы получить и свое имя - положил основание Своему Домостроительству» (Кн. 1. 8). Так поступают современные авторы, что свидетельствует о прочный и единой основе христианской историографической традиции.

Пособие предоставляет возможность как для беглого изучения материала, так и для углубленного штудирования. Вопросы, помещённые в конце параграфов, позволят студентам сосредоточиться на самых важных событиях рассматриваемого периода церковной истории, поразмышлять о них, освоив системный, сравнительный и другие методы оперирования историческими данными.

Периодизация истории Церкви представляет ряд специфических трудностей. Дело в том, что разделение истории по периодам требует определённых критериев. История государств обычно делится на периоды согласно формам правления. Например, для Рима это период царей, период республики, период империи; для полисов Древней Греции - период архаический (формирование полисного устройства), период классического полиса, период эллинизма (кризис полисной организации и образование эллинистических монархий). Как же построить периодизацию Церкви, которая не является ни государством, ни государственным институтом, а наоборот, включает в себя целый ряд институтов, различных по характеру и происхождению? Так, если понимать Церковь как богослужебное собрание, то следует делить её историю на периоды согласно эволюции литургических форм (чинов) богослужения.

Если представлять Церковь как иерархию священства и мирян, то периодизация будет зависеть от этапов формирования иерархии. Если в центр периодизации ставить богословскую проблематику и борьбу с ересями, то периоды будут совсем иными, чем в предыдущих двух случаях.

Эти методические проблемы до сих пор не находили решения в традиционных монографиях и пособиях по истории Церкви. Поэтому единой периодизации истории Церкви не существует. Каждый автор решал эту проблему произвольно, в зависимости от личных подходов и предпочтений. Как правило, в истории Древней Церкви выделяли доникейский и посленикейский период. Последний в свою очередь делился на период Вселенских Соборов (325—787 гг.) и период после Вселенских Соборов. Почти все периодизации выделяют отдельным критерием единство Церкви — поэтому ключевыми пунктами считаются схизма между Востоком и Западом 1054 г. и начало Реформации на Западе (1517 г.).

Минусы такой классификации очевидны: во-первых, неясно, на каком основании выделяется «доникейский» период (для истории Церкви гораздо важнее год 313-й, чем год 325-й), во-вторых, неясно, почему следует выделять отдельный период Вселенских соборов - ведь с его окончанием не завершилось формирование церковного богослужения, а догматика была сформулирована лишь в главных и основных чертах (причём между Востоком и Западом в конце периода уже отмечаются догматические расхождения в связи с формулой Filioque). В области церковно-государственных отношений фактическое преодоление конфликта Церкви с государством относительно почитания икон произошло только в 843 г., и это событие не имело отношения к Вселенским Соборам.

В силу недостаточной научной обоснованности традиционных периодизаций церковной истории для настоящего пособия было решено взять комплексный критерий периодизации, учитывающий и внешнюю, и внутреннюю историю Церкви.

Внешняя история Церкви предполагает освещение её взаимоотношений с внешними, нецерковными институтами — прежде всего с государством.

Историю Церкви в Римской империи, и особенно в Византии, безусловно следует рассматривать в тесной связи с историей государства. Несмотря на то что светская власть имела ограниченное влияние на церковные дела, уже начиная с IV в. без светской (императорской) власти невозможно было решить ни одного принципиального для Церкви вопроса. Не только Вселенские, но даже некоторые Поместные Соборы созывались по инициативе императоров. Императоры утверждали избранных Церковью митрополитов и патриархов, боролись с еретиками, оказывали Церкви огромную материальную и дипломатическую поддержку.

Можно без преувеличения сказать, что церковно-государственная идеология Византии видела в императоре земного главу Церкви, подобно тому как её небесным главою является Господь Иисус Христос.Благословение Церкви в лице патриарха Константинопольского было необходимым условием легитимного занятия престола очередным императором. Византийцы хорошо понимали неразрывную связь Церкви с империей — именно поэтому «Церковная история» Сократа Схоластика разделена на книги согласно срокам правления императоров: кн. I — правление Константина Великого (306—337 гг.), кн. II — правление Констанция 7/(337—361 гг.) и т.д.

Со своей стороны, Церковь многое заимствовала от государства — особенно в области юриспруденции и церковного законодательства. Многие церковные установления получили первую юридическую санкцию не в соборных канонах, а в законах византийских императоров. Сборники церковного права (номоканоны) включали в себя не только каноны, но и государственные законы. Уже в V в. государство и Церковь формируют единую правовую систему, в которой один институт помогает другому и поддерживает его.

Внутренняя история предполагает комплексный учёт развития догматики, богослужения и крупных церковных разделений (происходящих как раз либо по догматическим основаниям, либо по причинам дисциплинарной и литургической природы).

Неразрешимая методическая проблема состоит в том, что невозможно составить единую периодизацию для истории Восточной и Западной Церквей. В течение первых десяти веков христианской истории Восток (Константинополь, Александрия, Антиохия, Иерусалим и ряд более мелких церковных центров) и Запад (Рим, а до V в. и Карфаген) представляли собой единую Церковь, однако уже тогда их судьбы были настолько различны, что в единую периодизацию вместить их невозможно. По этой причине и в соответствии с традицией основной акцент и в периодизации, и в изложении материала делается на историю Восточной Церкви.

Основанная на комплексных критериях периодизация, принятая в настоящем пособии, выглядит следующим образом:

I период: ок. 33-313 гг. История христианской Церкви в языческом государстве — Римской империи. Период нелегального существования Церкви в государстве и спорадических гонений на христиан. Это также период формирования основных церковных институтов, иерархии, богослужения, период первых догматических споров, возникновения локальных ересей и расколов.

II период: 313—1453 гг. История Церкви в христианской империи — Византии.

Этот период делится на ряд подпериодов:

а) 313—565 гг. Период богословской разработки и принятия основных церковных догматов, преодоления наиболее опасных ересей (арианства, несторианства, монофизитства). Начало Вселенских Соборов. Формирование нового патриархата Вселенской Церкви с центром в Константинополе. Оформление системы «пентархии» пяти православных патриархатов. Окончательное сложение христианской империи с юридическим оформлением церковного права как интегральной части имперского права Византии («Кодекс» и церковные новеллы Юстиниана).

Идеологическое обоснование гармоничного сотрудничества («симфонии») империи с Церковью, окончательное формирование идеологии православной монархии (по Х.-Г. Беку, «политической ортодоксии»). Первые конфликты Константинополя с Римской Церковью по вопросам догматики и церковного управления.

б) 565—725 гт. Период оформления основных догматов и церковных институтов. Распространение и преодоление христологических ересей монофизитского толка — моноэнергизма и монофелитства. Утрата византийского контроля над восточными провинциями империи. Принятие корпуса канонов Вселенской Церкви на Шестом (Трулльском) Вселенском Соборе (Константинополь, 691—692 гг.). Продолжение языкового, культурного и духовного обособления латинского Запада и греческого Востока.

в) 725-843 гг. Период богословских споров об иконах и гонений, развязанных Византийским государством против иконопочитателей (гонения не затронули Западную Церковь, находившуюся за пределами Империи). 843 г. - важнейший момент восстановления и обновления Восточной Церкви после иконоборческих гонений, о чём прямо говорится в Прологе к Синодику Православия: «Мы празднуем день обновления».

г) 843—1054 гг. Период нарастания противоречий между христианским Западом и Востоком. Богословские споры об опресноках (Евхаристии на пресном хлебе) и Filioque. Раскол между Римом и Константинополем при патр. сет. Фотии. Отпадение в 1054 г. Западной Церкви от вселенского Православия — важнейшее событие, повлиявшее на всю последующую историю христианства.

д) 1054—1204 гг. Период церковных и политических конфликтов Византии с Западом. Начало крестовых походов и столкновение византийских интересов с интересами поднимающихся западных государств — прежде всего Венеции и Генуи, а затем и Священной Римской империи. Западное влияние на императорский двор и Церковь Константинополя. Борьба с новыми ересями. Взятие Константино-поля рыцарями IV Крестового похода в 1204 г., смена резиденции вселенского патриарха.

е) 1204—1453 гг. Постепенный закат византийского влияния в Средиземноморье на фоне регулярных и всякий раз провальных попыток унии с Римской Церковью. Образование новых автокефальных Церквей на Балканах. Период завершается ликвидацией православной византийской государственности в 1453 г. и переходом Вселенского Константинопольского патриархата под полный контроль иноверцев-мусульман. После этого центр вселенского Православия переходит в Москву — третий Рим.