Рыжов - История психологической мысли

Из редкой и почти экзотической специальности, какой психология была еще несколько десятилетий назад, в начале ХХI в. она стала распространенной профессией, одинаково необходимой в промышленности, педагогике, медицине и множестве других видов человеческой деятельности. В этой связи все большее внимание привлекает историческая судьба психологии, позволяющая увидеть закономерности ее развития в дне сегодняшнем.

В последние годы российскому читателю предоставлен большой выбор книг и учебных пособий по истории психологии. В их числе новые издания ставшего уже классическим учебника М.Г. Ярошевского, впервые вышедшего еще в середине 1960-х годов; монографии известных отечественных специалистов в этой научной дисциплине, в течение многих лет читающих фундаментальные курсы истории психологии в государственных университетах Москвы (А.Н. Ждан) и Санкт-Петербурга В.А. Якунин); работы учеников М.Г. Ярошевского и его коллег, а также монографии и учебные пособия, подготовленные известными иностранными авторами (Г. Олпорт, С. и Д. Шульц и др.). Если к ним добавить многочисленные справочные и биографические издания, то общее число историко-психологических работ окажется весьма значительным.

Вместе с тем во многих историко-психологических работах проявляется общая для всей современной психологии тенденция к сосредоточенности на объективных данных, проверяемом фактическом материале. В этой связи нельзя не заметить, что если число и уровень представления «первичных» материалов по истории психологии, в целом, неуклонно возрастает, то интерес к их теоретическому осмыслению постепенно ослабевает. Между тем, очевидно, что там, где перестает совершенствоваться теория, наука вырождается в коллекцию фактов, не содержащую в себе механизмов для внутреннего развития. Поэтому особый интерес вызывают работы, указывающие на возможное направление нового теоретического «прорыва» в психологии, связанное, прежде всего, с быстро идущей интеграцией различных отраслей знания. Основой этой интеграции является принципиальное единство системных закономерностей природы, которое современная наука обнаруживает на самых разных уровнях организации жизни, от клетки до цивилизации.

Этот факт стал причиной появления целой плеяды системно ориентированных подходов в психологии (информационный и системный подходы, когнитивное направление и ряд других). Однако противоречия, которые не раз возникали между этими подходами, во многом препятствовали формированию современной психологической теории, продолжая оказывать свое негативное влияние и сегодня.

Рыжов Б.Н. - История психологической мысли - Пути и закономерности

Учебное пособие для высших учебных заведений. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2023. — 352 с. : ил.

ISBN 978-5-9765-4461-1. — Текст : электронный.

Рыжов Б.Н. - История психологической мысли – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. ТЕЗИС: ПСИХОЛОГИЯ — ЧАСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Глава 1. Представления о душе в древних цивилизациях 1.1. Учения о душе в Древнем Египте и Древней Индии 1.2. Этико-психологические представления в Древнем Китае 1.3. Зарождение представлений о душе в цивилизации Древней Эллады Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 2. Великие психологические системы Античности 2.1. Учение Платона 2.2. Система Аристотеля 2.3. Закат античной мысли Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 3. Психологические учения Средних веков и начала Нового времени 3.1. Теолого-психологическая система Фомы Аквинского 3.2. Психологическая мысль в эпоху Возрождения 3.3. Психологические идеи начала Нового времени (XVII в.) 3.4. Учение Рене Декарта 3.5. Учение Джона Локка Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 4. Систематизация науки в Новое время 4.1. Эпоха «классической науки» Исаака Ньютона 4.2. Развитие английской ассоциативной психологии 4.3. Философские идеи французского Просвещения 4.4. Система Георга Гегеля 4.5. Возникновение эволюционного учения Контрольные вопросы Рекомендуемая литература



ЧАСТЬ 2. АНТИТЕЗИС: ПСИХОЛОГИЯ — САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЗИТИВНАЯ НАУКА

Глава 5. Разделение позитивных наук в XIX в. 5.1. Три источника экспериментальной психологии 5.2. Зарождение системного подхода в естествознании 5.3. Общее в законах физики и психофизики 5.4. Рождение экспериментальной психологии Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 6. Структурные и функциональные теории психологии 6.1. Система Вильгельма Вундта 6.2. Функционализм и другие психологические концепции начала ХХ в. 6.3. Серебряный век немецкой психологии Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 7. Динамические теории психологии 7.1. Мир Зигмунда Фрейда 7.2. Гештальтпсихология и теория поля Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 8. Психология в середине ХХ в. 8.1. Развитие психоаналитического направления 8.2. Гуманистическая и экзистенциальная психология 8.3. Необихевиоризм Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 9. Развитие психологии в России 9.1. Рождение российской психологии 9.2. Российская психология в 1920—1930-е годы 9.3. Развитие российской психологии в середине и начале второй половины ХХ в. Контрольные вопросы Рекомендуемая литература



ЧАСТЬ 3. НА ПУТИ К СИНТЕЗУ НАУК: СИСТЕМНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИИ

Глава 10. Информационный подход в психологии 10.1. Революция в точных науках в ХХ в., развитие теории информации и кибернетики 10.2. Начало проникновения информационных методов в психологию 10.3. Информационный подход в психологии на рубеже 1960—1970-х годов 10.4. Когнитивная психология Контрольные вопросы Рекомендуемая литература

Глава 11. Системный подход в психологии 11.1. Развитие общесистемного движения 11.2. Синергетическое направление 11.3. Системные идеи в психологии начала и середины ХХ в. 11.4. Системный подход в российской психологии начала и середины ХХ в. 11.5. Системный подход в российской психологии второй половины ХХ в. Контрольные вопросы Рекомендуемая литература



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