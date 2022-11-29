Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев

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Рыжов - Священная Иудея

Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, **Jewish History, Religious Studies Atheism
Палестина не самое древнее имя той страны, историю которой мы собираемся поведать. Оно вошло в употребление только в XII в. до РХ, после очередной смены населения, происшедшей в ходе Великого переселения народов. До этого более полутора тысяч лет эту территорию называли Ханааном, а как она именовалась раньше, в доисторические времена, не знает никто. Палестина лежит на стыке трех частей света — Европы, Азии и Африки. На западе она омывается Средиземным морем. Путешественнику, который отправится от побережья на восток, одна за другой открываются четыре длинные узкие области простирающегося перед ним края. Это Приморская равнина, Западное нагорье, Впадина и Заиорданская возвышенность.
Береговая линия Приморской равнины слабо изрезана. Вдоль самого берега тянется полоса песков, которая, постепенно поднимаясь, переходит в плодородную равнину. Ее южная часть называлась Филистией, а центральная, заканчивавшаяся на севере мысом горы Кармил, в древности именовалась Шарон, на юго-востоке Приморская равнина постепенно возвышается и переходит в район пологих холмов, который назывался Шефела и пользовался доброй славой пригодной для сельского хозяйства области. Она служила как бы мостом к Западному нагорью, которое делится двумя глубокими долинами на три части. Самая южная из них — это нагорье Негев. В центре располагаются горы Иудеи, на севере — горная Галилея.
Негев возвышается до 1000 м над уровнем моря, и нижние склоны нагорья постепенно переходят в пустыню Синай, которая мало пригодна для земледелия и используется преимущественно для кочевого скотоводства. Впрочем, сам Негев немногим лучше. Воды здесь мало. Засушливые равнины, рассеченные обрывистыми и узкими ущельями, покрыты неприветливыми колючками и кустарниками. Зато в центральной части Западного нагорья, в горах Иудеи, Шимрон и Эфраим, а также в многочисленных долинах, условия для занятия земледелием (включая садоводство, огородничество и виноградарство) более благоприятны. Но особенно доброй и заслуженной славой пользовалась долина Изреель, окаймленная горами Кармил и Гильбоа. Обилием воды, плодородными долинами и склонами гор славилась также Галилея.

Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев

М.: Вече, 2006. — 464 с.: ил. — (Заветная история).
ISBN 5-9533-1617-8

Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  • ГЛАВА 1
    • Палестина — страна контрастов
    • О древнейшем городе мира и его обитателях
    • О семитском населении Палестины
    • О том, как жили древние хаиаанеи
    • О ханаанской религии
  • ГЛАВА 2
    • О Египте, о реке Нил и о том, кем были в глазах египтян их цари-фараоны
    • О том, как египтяне попали под власть гиксосов, но потом вновь обрели свободу
    • О том, как хаиаанеи были покорены египтянами
    • О великой религиозной реформе Аменхотепа IV
    • О смутах, царивших в Ханаане в царствование Аменхотепа IV и при его преемниках
    • О войне, которую египетские фараоны вели против хеттов
    • Первое упоминание о народе Израиль
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  • ГЛАВА 3
    • О всемогуществе Господа Бога
    • О сотворении земли и неба, а также об ангелах и Люцифере
    • О разделении вод и о том, как Господь укротил Левиафана
    • О завершающих днях творения
    • О первых людях, их грехопадении и изгнании из рая
    • О первом братоубийстве
    • О сынах Божьих и дочерях человеческих
    • О Ное и Всемирном потопе
    • О Вавилонской башне и смешении языков
  • ГЛАВА 4
    • О праведном Авраме и его племяннике Лоте
    • О завете, заключенном между Господом и Аврамом
    • О том, как Сарина служанка Агарь родила Авраму сына Измаила
    • О том, как Аврам стал именоваться Авраамом, а Сара — Саррой, и о повелении Господа обрезать младенцев
    • О том, как Господь посетил Авраама в дубраве Мамре
    • О том, как Господь истребил Содом и Гоморру
    • О рождении Исаака и изгнании Измаила
    • О том, как Господь искушал Авраама
    • О смерти Сарры и ее погребении
    • О том, как Исаак женился на Ревекке
    • О рождении сыновей Исаака и кончине Авраама
  • ГЛАВА 5
    • О том, как Исав продал Иакову свое первородство
    • О том, как Иаков похитил у Исава отцовское благословение.
    • О том, как Иаков увидел во сне небесную лестницу
    • О службе Иакова Лавану, о его женах и детях»
    • О том, как Иаков ушел от Лавана
    • О встрече Иакова с Исавом и о том, что ей предшествовало
    • О смерти Рахили и Исаака
  • ГЛАВА 6
    • О том, как братья продали Иосифа в рабство
    • О том, что случилось с Иосифом в Египте
    • О том, как Иосиф встретился со своими братьями
    • О том, как Иаков переселился в Египет, и о его смерти
  • ГЛАВА 7
    • О том, как Сатана искушал Иова
    • О споре Иова с его друзьями
    • О том, что ответил Иову Бог
  • ГЛАВА 8
    • О египетском рабстве
    • О жизни Моисея до призвания
    • О том, как Господь вернул Моисея в Египет
    • О том, как Моисей принудил фараона отпустить израильтян из Египта
    • О бегстве израильтян из Египта через море
    • О бедствиях израильтян на пути к горе Синай
    • О том, как израильтяне заключили завет с Господом Богом
    • О золотом тельце и скинии
    • О возмущении израильтян против Моисея
    • О новых бедствиях израильтян в пустыне
    • О том, как израильтяне захватили заиорданские земли
    • О Валааме и его ослице
    • О смерти Моисея
    • Зарождение еврейского народа: предания и действительность
[collapse]ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  • ГЛАВА 9
    • О нашествие «народов моря» и падении египетского господства в Палестине
    • О том, как Господь остановил течение Иордана
    • О том, как израильтяне овладели Иерихоном
    • О разрушении Гая
    • О том, как жители Гаваона заключили с израильтянами мир
    • О том, как Иисус Навин поразил пять аморрейских царей
    • О том, как израильтяне покорили Ханаанскую землю
    • Война за Ханаан: древняя традиция в свете современной критики
  • ГЛАВА 10
    • Об эпохе Судей
    • О том, как Аод убил Еглона, царя моавитского
    • О пророчице Деворе и о том, как израильтяне победили асорского военачальника Сисару
    • О том, как Гедеон освободил израильтян от власти мадианитян
    • Об Авимелехе и жителях Сихема
    • Об Иеффае и его дочери
  • ГЛАВА 11
    • О могуществе филистимлян. О рождении Самсона
    • О свадьбе Самсона и о загадке, которую он загадал филистимлянам
    • О вражде Самсона с филистимлянами и о побоище в Лехе
    • О коварстве Далиды и о том, как филистимляне пленили Самсона. О смерти Самсона
  • ГЛАВА 12
    • О моавитянке Руфи, невестке Ноемини
    • О том, как Руфь собирала колосья на поле Вооза
    • О том, как Руфь стала женой Вооза
  • ГЛАВА 13
    • О внешности, одежде и обычаях древних израильтян
    • Об особенностях питания древних израильтян
    • О семейных отношениях древних израильтян
    • О хозяйственной деятельности древних израильтян
    • Об еврейской письменности и «Книге Завета»
    • О жертвоприношениях
    • О религиозных праздниках
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  • ГЛАВА 14
    • О рождении Самуила
    • О том, как Самуил сделался пророком Божьим
    • О том, как ковчег Господень попал в руки филистимлян
    • О том, как Самуил провозгласил Саула царем над Израилем
    • О том, как Саул победил Нааса Аммонитянина
    • О великом поражении, которое нанесли филистимлянам Саул и его сын Ионафан
    • О том, как Саул ослушался Господа и Тот перестал помогать ему
    • О том, как Самуил помазал на царствие Давида
    • О поединке Давида с Голиафом
    • О том, как Саул вознамерился убить Давида
    • О том, как Саул дважды оказывался в руках Д авида, но тот не пожелал этим воспользоваться
    • О грубом богаче Навале и его мудрой жене Авигее
    • О смерти Саула
  • ГЛАВА 15
    • О том, как Давид сделался царем Израиля
    • О том, как Давид прельстился Вирсавией, женой Урии Хеттеянина.
    • О том, как пророк Нафан обличил Давида
    • О восстании, которое поднял против Давида его сын Авессалом
    • О псалмах Давида
    • О помазании на царствие Соломона и о смерти Давида
  • ГЛАВА 16
    • О том, как Соломон расправился со своими врагами
    • О просьбе, с которой Соломон обратился к Господу
    • О том, как Соломон рассудил двух женщин
    • О строительстве Божьего храма
    • О том, как Господь покровительствовал Соломону
    • О том, как Соломон уклонился от заветов Господа
    • О первой Священной истории
  • ГЛАВА 17
    • О том, как распалось единое Израильское царство
    • О религиозной реформе Иеровоама
    • О том, как Господь прогневался на Иеровоама
    • О воцарении Ваасы и об истреблении дома Иеровоамова
    • О смутах, охвативших Израиль после смерти Ваасы
  • ГЛАВА 18
    • О великой засухе, случившейся по слову пророка Илии
    • О том, как Господь явился Илии на горе Синай, и о призвании Елисея
    • О Навуфсе и его винограднике»
    • О первом столкновении израильтян с Ассирией
    • О смерти Ахава
    • О смерти Охозии, царя израильского
    • О том, как Господь вознес Илию на небо
    • О первых чудесах, совершенных Елисеем
    • О том, как царь израильский, царь иудейский и царь идумейский ходили походом против моавитян
    • О том, как Елисей помог одной бедной вдове
    • О добродетельной сонамитянке и ее сыне
    • О чудесах Елисея во время голода
    • О том, как Елисей излечил сирийского военачальника Неемана
    • О чуде Елисея с топором
    • О том, как Елисей расстроил планы сирийского царя
    • О том, как сирийцы осаждали Самарию
    • О воцарении израильского военачальника Ииуя и о смерти Иезавели
  • ГЛАВА 19
    • О жестокой царице Гофолии, первосвященнике Иодае и иудейском царевиче Иоасе
    • О походах ассирийских царей
    • О смерти пророка Елисея и об израильском царе Иоасе
    • О том, как иудейский царь Озия вознамерился проникнуть во святая святых
    • и был поражен за это проказой
    • О пророке Амосе
    • О том, как пророк Иона не пожелал исполнять повеление Господа, и что из этого вышло
    • О пророке Осип
    • О второй Священной истории
    • О последних израильских царях и о росте могущества Ассирии
    • О пророке Михее
    • О том, как был призван на служение пророк Исаия
    • О первых проповедях и пророчествах Исаии
    • О том, как Исаия возвестил грядущее пришествие Христа
    • О разгроме Сирийского царства и о падении Израиля
    • О самарянах
  • ГЛАВА 20
    • О нечестивом иудейском царе Ахазе
    • О последних годах правления ассирийского царя Саргона II и его смерти
    • О богобоязненном иудейском царе Езекии
    • О начале правления ассирийского царя Сииахериба
    • О том, как ассирийцы подступили к Иерусалиму, но не смогли овладеть им
    • О смертельной болезни и чудесном исцелении Езекии
    • О том, как Синахериб окончательно покорил Вавилон и стер этот город с лица земли
    • Последнее пророчество Исаии о грядущем царстве Христа
  • ГЛАВА 21
    • О Товите и его злосчастной судьбе
    • О том, как Товия одолел злого демона Асмодея и женился на Сарре, дочери Рагуила
    • О том, как Товия благополучно возвратился в Ниневию
  • ГЛАВА 22
    • Об идолопоклонстве иудейского царя Манассии
    • Об ассирийских царях Асархаддоне и Ашшурбанипале
    • О смерти иудейского царя Амона и о пророке Софонии
    • О юном иудейском царе Иосии
    • О начале пророческого служения Иеремии
    • О том, как была обретена Тора
    • О религиозной реформе Иосии
    • О «Законе Святости»
    • О крушении Ассирийской державы
    • О нашествии скифов
    • О пророке Науме и падении Ниневии
    • О новом усилении Египта и о смерти иудейского царя Иосии
    • Пророк Аввакум предрекает скорый приход вавилонян
  • ГЛАВА 23
    • О новых выступлениях пророка Иеремии
    • О том, как царевич Навуходоносор победил египтян
    • О том, как Иерусалим в первый раз был захвачен вавилонянами
    • О призвании пророка Иезекииля
    • О том, как Слава Бога Израилева оставила Иерусалим
    • О разрушении Иерусалима
    • Последнее пророчество Иеремии
  • ГЛАВА 24
    • О том, как жили евреи в царскую эпоху
    • О царской власти, царском достоинстве и царских доходах
    • Об израильской армии
    • О пророках и пророческом движении
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  • ГЛАВА 25
    • О том, как Господь утешил пленных иудеев и пообещал вернуть их на родину
    • О третьей Священной истории
    • О четвертой Священной истории
    • Господь возвращает народу Свое благоволение
  • ГЛАВА 26
    • О пророке Данииле и трех других иудейских юношах, оказавшихся в вавилонском плену
    • О том, как Даниил разгадал сон Навуходоносора
    • О том, как Господь спас от гнева Навуходоносора трех иудейских юношей
    • О наследовавших Навуходоносору вавилонских царях и о возвышении Персии
    • О видении Валтасара и падении Вавилона
    • О том, как Даниил разоблачил жрецов Вила
    • О том, как Даниил убил дракона и был брошен за это в ров со львами
  • ГЛАВА 27
    • О том, как иудеи были отпущены из вавилонского плена
    • О персидских царях, наследовавших Киру
    • О том, как Зоровавель завершил восстановление храма
    • О необычайном могуществе Персидской державы и о неудачной войне персов с греками
  • ГЛАВА 28
    • О том, как царь Артаксеркс прогневался на свою жену Астинь и женился на еврейке Есфирь
    • О происках амаликитянина Амана и о грозной опасности, нависшей по его вине над всеми евреями
    • О том, как Мардохей призвал Есфирь стать заступницей своего народа
    • О том, как Есфирь отвела от евреев угрозу истребления, а Аман понес кару за свое коварство
  • ГЛАВА 29
    • О том, как Неемия получил от царя Артаксеркса позволение на восстановление иерусалимских стен
    • О том, с какими трудностями столкнулся Неемия в Иерусалиме
    • О том, как Неемия восстановил почитание субботнего дня
  • ГЛАВА 30
    • О неправедной жизни Иерусалимских евреев и обличениях пророка Малахии. О вавилонском священнике Ездре
    • О преобразованиях, которые провел Ездра в Иерусалиме О Торе и о складывании еврейского священного канона
    • О Книге Руфь
  • ГЛАВА 31
    • Об Иерусалимской храмовой общине
    • Об устрюйстве синагог
    • О религиозной службе в синагогах
    • О распрюстранении арамейского языка и рефор>ме алфавита
    • Об устном и письменном законе
  • ГЛАВА 32
    • О мудрецах-хакамах и о Книге притчей Соломоновых
    • О еврейской духовной поэзии и о Псалтыри
    • О Книге Екклесиаста
    • О персидских царях, правивших после Артаксеркса I
    • О пророчествах Третьеисаии и об ожидании Судного дня
    • Об Александре Македонском и о вторжении его в пределы Персидской державы
    • О том, как Александр Македонский захватил Финикию и Палестину
  • ГЛАВА 33
    • О восточном походе Александра Македонского и о его внезапной кончине
    • О распаде державы Александра Македонского и о борьбе, которую вели его преемники за Сирию и Палестину
  • ГЛАВА 34
    • О египетском царе Птолемее I и сирийском царе Селевке I
    • О Книге Паралипоменон
    • О том, как Священное Писание было переведено с еврейского на греческий язык
    • О большой войне между египтянами и сирийцами, а также о внутренних смутах
    • О египетском царе Птолемее IV, сирийском царе Антиохе III и о том, как они вели борьбу за Келесирию
    • О том, как Птолемей IV пожелал предать смерти всех евреев, но не преуспел в этом
    • О восточном походе Антиоха III, а также о том, как Иудея отошла под власть сирийских царей
  • ГЛАВА 35
    • О Римской державе и о быстром росте ее могущества
    • О войне Антиоха III против Рима и о его смерти
    • О Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова
    • О том, как сириец Илиодор вознамерился ограбить храм, но не смог войти в сокровищницу
    • О сирийском царе Антиохе IV Епифане
    • Об эллинском влиянии и о переменах, которые произошли в жизни иудейской общины
    • О смуте, охватившей Иерусалим в первые годы царствования Антиоха Енифана
    • О походе Антиоха Епифана в Египет и о вмешательстве в войну римлян
    • О том, как Антиох начал гонения на иудеев
    • О смерти праведного старца Елеазара
    • О Книге пророка Даниила
    • О мученической кончине одной иудейской женщины и семи ее сыновей
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
  • ГЛАВА 36
    • О модинском священнике Маттафии, поднявшем народ на борьбу с язычниками
    • О войне, которую вел против сирийцев бесстрашный Иуда Маккавей
    • О том, как обстоятельства заставили Иуду Маккавея вновь отдаться под власть сирийцев
    • О возобновлении военных действий и о смерти Иуды Маккавея
    • О том, как место Иуды Маккавея занял его брат Ионафан
    • О Набатее и ее царе Харитате I
    • О внутренних смутах, потрясавших Сирийское царство, и о выгодах, которые извлек из них Ионафан
    • О том, как сириец Трифон коварно захватил Ионафана и предал его смерти
    • О парфянах и о том, как сирийский царь Деметрий II оказался у них в плену
    • Об иудейском первосвященнике Симоне и о продолжении сирийских междоусобий
  • ГЛАВА 37
    • Об успехах парфян и о гибели Антиоха VII
    • О новом восстании Гиркана I
    • О жестоких междоусобиях, охвативших Сирийское царство
    • О трех иудейских сектах: саддукеях, фарисеях и ессеях
    • О том, как Гиркаи поссорился с фарисеями
  • ГЛАВА 38
    • Об иудейском царе Аристобуле I и его брате Антигоне
    • О внешних и внутренних войнах Александра Янная
    • Об окончательном упадке Сирийского царства
  • ГЛАВА 39
    • О Втором храме во времена Хасмонеев
    • О иерусалимском синедрионе
    • О Книге Притчей Соломоновых
  • ГЛАВА 40
    • Об иудейской царице Александре Саломее и ее сыне Аристобуле II
    • Об армянском царе Тигране II и о завоевании им Сирии
    • О понтийском царе Митридате VI Евпаторе и его войнах с Римом
    • О том, как риллляне одержали победу в войнах с Понтом и Арменией
    • О правлении Аристобула II и о римском завоевании Иудеи
  • ГЛАВА 41
    • О смутах и междоусобиях в Иудее после отъезда Помпея
    • О римских полководцах Помпее, Цезаре и Крассе, образовавших Первый триумвират
    • О парфянском походе Красса
    • О начале гражданской войны в Риме
    • О египетской царице Клеопатре и о войне, которую Цезарь вел в Александрии
    • О могуществе Антипатра и о начале политической деятельности его сына Ирода
    • О завершении гражданской войны и о смерти Цезаря
    • О борьбе, которую вели между собой Антоний и Октавиан, а также о том, как они отомстили убийцам Цезаря
    • О распоряжениях, которые сделал Антоний относительно Иудеи, и о его встрече с Клеопатрой
    • О бессилии Гиркана II и о парфянском нашествии на Иудею
    • О том, как Ирод овладел Иудеей, и о падении династии Хасмонеев
  • ГЛАВА 42
    • О том, как Ирод передал первосвященство брату своей жены, а потом раскаялся в этом
    • О первосвященнике Гиркане I него примирении с сирийским царем Антиохом VII
    • О морской битве между флотами Октавиана и Антония
    • О том, как Ирод, оставив Антония, перешел на сторону Октавиана
    • Об окончательном поражении Антония и о начале единоличного правления Октавиана Августа
    • О печальной судьбе царицы Мариамны и о муках Ирода после ее смерти
    • О строительной деятельности Ирода
    • О семейных распрях Ирода
    • О смерти Ирода и об обстоятельствах, ей сопутствовавших
    • О наследниках Ирода и о превращении Иудеи в римскую провинцию
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
  • ГЛАВА 43
    • О полномочиях римских прокураторов
    • О переписи в Иудее и о возникновении секты зелотов
    • О смерти Октавиана Августа и о новом римском императоре Тиберии
    • О прокураторе Понтии Пилате
    • О великом еврейском философе Филоне Александрийском и о его учении
    • Учение ессеев о конце света и явление Иоанна Предтечи
    • Иудейские тетрархи и возникновение новых городов
  • ГЛАВА 44
    • О Марии, дочери Иакова, и о ее муже плотнике Иосифе
    • Благовестие Захарии о рождении Иоанна Предтечи
    • О Благовещении, которое было Марии
    • О рождении Иоанна Предтечи
    • О рождении Иисуса Христа
    • О поклонении пастухов
    • О поклонении волхвов
    • О бегстве Иосифа и его семьи в Египет
    • О детстве и юности Иисуса Христа
    • О проповеди Иоанна Крестителя
    • О крещении Иисуса Христа
    • Об искушении Иисуса в пустыне
    • О призвании на апостольское служение Андрея, Петра, Иоанна, Иакова Филиппа и Нафанаила
    • О чуде в Кане Галилейской
    • О чем пришел возвестить Иисус
    • О беседе, которую имел Иисус с фарисеем Никодимом
    • О заключении Иоанна Крестителя в темницу
    • О пребывании Иисуса в Самарии
    • Об исцелении сына капернаумского царедворца
    • О призвании к апостольству Матфея
    • Об исцелении расслабленного при Овечьей купели
    • Об исцелении сухорукого
    • Об избрании апостолов и о Нагорной проповеди
    • Об исцелении слуги капернаумского сотника
    • О воскрешении сына вдовы в Наине
    • О прощении грешницы в доме фарисея Симона
    • Об исцелении бесноватого глухонемого слепца
    • О том, как Иисус учил притчами о Царстве Божием
    • О том, как Христос укротил бурю на пути через Геннисаретское озеро
    • О воскрешении дочери Иаира
    • О том, как Иисус наставлял апостолов, отправляя их на проповедь
    • О смерти Иоанна Крестителя
    • О том, как Христос насытил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами
    • О том, как Иисус шествовал к Своим ученикам по воде. Беседа Иисуса о небесном хлебе
    • Об исповедании Петра у Кесарии Филипповой
    • Иисус сообщает ученикам о Своих грядущих страданиях
    • О преображении Господнем
    • Наставление Христа о смирении
    • О прощении грехов ближнего
    • Христос в доме Марфы и Марии
    • О женщине, обвиненной в прелюбодеянии
    • Об исцелении слепорожденного
    • О воскрешении Лазаря
    • Притча о милосердном самарянине Учение Иисуса Христа о молитве
    • О сокровищах земных и небесных. Притча о пропавшей овце.
    • Притча о блудном сыне
    • Притча о богаче и Лазаре
    • Притча о мытаре и фарисее
    • О том, что Иисус ответил богатому юноше
    • Притча о нанятых в виноградник работниках. О просьбе сынов зеведеевых
    • Притча об умноживших таланты
    • О торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим
    • Об изгнании торгующих из храма
    • Притча о злых виноградарях
    • О том, как Иисус обличал фарисеев и книжников
    • О жертве бедной вдовицы
    • Свидетельство Иисуса о втором пришествии и Страшном суде
    • О предательстве Иуды
    • О пасхальной вечере
    • Моление о чаше
    • О том, как Иисус был взят под стражу
    • О том, как Иисус был допрошен у Анны
    • О том, как Иисус был приговорен судом синедриона к смерти
    • Об отречении Петра
    • О раскаянии Иуды
    • О том, как дело Иисуса было рассмотрено прокуратором Понтием Пилатом
    • О крестном пути и смерти Иисуса
    • О погребении и воскрешении Иисуса Христа
    • О том, как Христос впервые явился перед Марией Магдалиной
    • О том, как Христос дважды являлся ученикам после Своего воскрешения
    • О третьем явлении Христа при море Тивериадском
    • О последнем явлении Христа и о Его вознесении
    • О сошествии Христа в ад
    • В каком году родился Иисус Христос?
  • ГЛАВА 45
    • О внуке Ирода Агриппе и о превратностях его судьбы
    • О римском императоре Калигуле
    • О том, как Ирод Антипа попытался погубить своего племянника Агриппу, но сам оказался в опале
    • О том, как Калигула потребовал от иудеев, чтобы они воздавали ему божественные почести
    • О перевороте в Риме, о воцарении Клавдия и о роли, которую сыграл в этих событиях Ирод Агриппа
    • О смерти Ирода Агриппы
  • ГЛАВА 46
    • О том, как на апостолов сошел Святой Дух
    • О жизни, которую вели в Иерусалиме последователи Христа
    • Об Анании и его жене Сапфире
    • Об исцелении хромого при дверях храма-
    • О том, как Петр и Иоанн дважды оказывались перед судом синедриона
    • О первомученике Стефане
    • О Симоне Маге и о зарождении секты гностиков
    • О том, как диакон Филипп крестил знатного эфиопского вельможу
    • О происхождении апостола Павла, а также о том, как свершилось его обращение
    • О воскрешении Тавифы
    • О крещении первых язычников
    • О смерти апостола Иакова и о том, как ангел Господень вызволил Петра из темницы
  • ГЛАВА 47
    • О смутах в Иудее при прокураторе Антонии Феликсе
    • О наглости и распущенности римского императора Нерона
    • О беззакониях, которые позволяли себе в Иудее римские прокураторы
  • ГЛАВА 48
    • О проповеди апостола Павла в Антиохии и о распространении христианства за пределы Иудеи
    • О первом миссионерском путешествии апостола Павла
    • О том, как апостолы разрешили христианам не соблюдать иудейские обряды
    • О втором миссионерском путешествии апостола Павла
    • Учение апостола Павла об Антихристе, втором пришествии и воскрешении из мертвых
    • О третьем миссионерском путешествии апостола Павла
    • Об апостольском служении Павла
    • Учение апостола Павла о мудрости земной и мудрости небесной
    • Учение апостола Павла о любви
    • Новые свидетельства Павла, касающиеся грядущего воскрешения из мертвых
    • О Ветхом и Новом Завете, или к вопросу о том, чем человек оправдывается
    • О первородном грехе Адама и о том, что Христос пришел снасти как иудеев, так и язычников
    • Учение апостола Павла о предопределении
    • О том, как Павел был взят иод арест
    • Об апостоле Матфее и его Евангелии
    • Об апостоле Иакове Праведном и его мученической кончине
    • Учение апостола Иакова об оправдании верой и делами
    • О путешествии апостола Павла в Рим
    • Учение апостола Павла об Иисусе Христе
    • Свидетельства апостола Павла о Сатане
    • Учение апостола Павла о Церкви
    • О том, как апостол Петр проповедовал в Риме, и о его единоборстве с магом Симоном
    • О великом пожаре в Риме и о том, как император Нерон развернул преследование христиан
    • О последних годах апостола Павла и о его смерти
    • О мученической кончине апостола Петра
    • О евангелисте Марке
    • О писаниях евангелиста Луки
  • ГЛАВА 49
    • О заговоре против императора и о новых жестокостях Нерона
    • О волнениях в Кесарии и Иерусалиме
    • О начале Иудейской войны и о страшных жестокостях, которые творили обе стороны
    • О том, как Нерон возложил ведение войны против иудеев на Тита Флавия Веспасиана
    • О том, как римляне вступили в Галилею и захватили Иотапату
    • Об успешном наступлении римлян в Галилее и Заиорданье
    • О смутах, потрясавших Иерусалим перед приходом римлян
    • О смерти Нерона и о гражданской войне в Риме
    • О том, как Веспасиап был провозглашен императором и завладел верховной властью
    • О том, как Тит подступил к Иерусалиму и начал его осаду
    • О примирении осажденных и о том, как римляне овладели двумя внешними стенами города
    • О страданиях, которые претерпели осажденные вследствие голода
    • О смелой вылазке иудеев и о том, как Тит решил на время отказаться от активных действий
    • О жестоком голоде, царившем в Иерусалиме
    • О том, как римляне захватили крепость Антонию
    • О том, как был сожжен храм
    • Об окончательном падении и разрушении Иерусалима
    • О завершении восстания
    • О правлении императорской династии Флавиев
    • О политической и религиозной жизни иудеев после подавления восстания
  • ГЛАВА 50
    • О том, как апостол Иоанн проповедовал в Эфесе
    • О том, как апостол Иоанн был сослан на остров Патмос
    • О Евангелии от Иоанна
    • Свидетельство апостола Иоанна о Боге-Сыне
    • Свидетельство апостола Иоанна о Святом Духе
    • О видении апостола Иоанна
    • О ереси Керинфа и о Послании апостола Иоанна
    • О кончине апостола Иоанна [/collapse]
Views 381
Rating 5.0 / 5
Added 29.11.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
V
viktor_bn 3 years ago

Дякую 

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