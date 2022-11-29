Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев

Палестина не самое древнее имя той страны, историю которой мы собираемся поведать. Оно вошло в употребление только в XII в. до РХ, после очередной смены населения, происшедшей в ходе Великого переселения народов. До этого более полутора тысяч лет эту территорию называли Ханааном, а как она именовалась раньше, в доисторические времена, не знает никто. Палестина лежит на стыке трех частей света — Европы, Азии и Африки. На западе она омывается Средиземным морем. Путешественнику, который отправится от побережья на восток, одна за другой открываются четыре длинные узкие области простирающегося перед ним края. Это Приморская равнина, Западное нагорье, Впадина и Заиорданская возвышенность.

Береговая линия Приморской равнины слабо изрезана. Вдоль самого берега тянется полоса песков, которая, постепенно поднимаясь, переходит в плодородную равнину. Ее южная часть называлась Филистией, а центральная, заканчивавшаяся на севере мысом горы Кармил, в древности именовалась Шарон, на юго-востоке Приморская равнина постепенно возвышается и переходит в район пологих холмов, который назывался Шефела и пользовался доброй славой пригодной для сельского хозяйства области. Она служила как бы мостом к Западному нагорью, которое делится двумя глубокими долинами на три части. Самая южная из них — это нагорье Негев. В центре располагаются горы Иудеи, на севере — горная Галилея.

Негев возвышается до 1000 м над уровнем моря, и нижние склоны нагорья постепенно переходят в пустыню Синай, которая мало пригодна для земледелия и используется преимущественно для кочевого скотоводства. Впрочем, сам Негев немногим лучше. Воды здесь мало. Засушливые равнины, рассеченные обрывистыми и узкими ущельями, покрыты неприветливыми колючками и кустарниками. Зато в центральной части Западного нагорья, в горах Иудеи, Шимрон и Эфраим, а также в многочисленных долинах, условия для занятия земледелием (включая садоводство, огородничество и виноградарство) более благоприятны. Но особенно доброй и заслуженной славой пользовалась долина Изреель, окаймленная горами Кармил и Гильбоа. Обилием воды, плодородными долинами и склонами гор славилась также Галилея.

Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев

М.: Вече, 2006. — 464 с.: ил. — (Заветная история).

ISBN 5-9533-1617-8

Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1 Палестина — страна контрастов О древнейшем городе мира и его обитателях О семитском населении Палестины О том, как жили древние хаиаанеи О ханаанской религии

ГЛАВА 2 О Египте, о реке Нил и о том, кем были в глазах египтян их цари-фараоны О том, как египтяне попали под власть гиксосов, но потом вновь обрели свободу О том, как хаиаанеи были покорены египтянами О великой религиозной реформе Аменхотепа IV О смутах, царивших в Ханаане в царствование Аменхотепа IV и при его преемниках О войне, которую египетские фараоны вели против хеттов Первое упоминание о народе Израиль



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 3 О всемогуществе Господа Бога О сотворении земли и неба, а также об ангелах и Люцифере О разделении вод и о том, как Господь укротил Левиафана О завершающих днях творения О первых людях, их грехопадении и изгнании из рая О первом братоубийстве О сынах Божьих и дочерях человеческих О Ное и Всемирном потопе О Вавилонской башне и смешении языков

ГЛАВА 4 О праведном Авраме и его племяннике Лоте О завете, заключенном между Господом и Аврамом О том, как Сарина служанка Агарь родила Авраму сына Измаила О том, как Аврам стал именоваться Авраамом, а Сара — Саррой, и о повелении Господа обрезать младенцев О том, как Господь посетил Авраама в дубраве Мамре О том, как Господь истребил Содом и Гоморру О рождении Исаака и изгнании Измаила О том, как Господь искушал Авраама О смерти Сарры и ее погребении О том, как Исаак женился на Ревекке О рождении сыновей Исаака и кончине Авраама

ГЛАВА 5 О том, как Исав продал Иакову свое первородство О том, как Иаков похитил у Исава отцовское благословение. О том, как Иаков увидел во сне небесную лестницу О службе Иакова Лавану, о его женах и детях» О том, как Иаков ушел от Лавана О встрече Иакова с Исавом и о том, что ей предшествовало О смерти Рахили и Исаака

ГЛАВА 6 О том, как братья продали Иосифа в рабство О том, что случилось с Иосифом в Египте О том, как Иосиф встретился со своими братьями О том, как Иаков переселился в Египет, и о его смерти

ГЛАВА 7 О том, как Сатана искушал Иова О споре Иова с его друзьями О том, что ответил Иову Бог

ГЛАВА 8 О египетском рабстве О жизни Моисея до призвания О том, как Господь вернул Моисея в Египет О том, как Моисей принудил фараона отпустить израильтян из Египта О бегстве израильтян из Египта через море О бедствиях израильтян на пути к горе Синай О том, как израильтяне заключили завет с Господом Богом О золотом тельце и скинии О возмущении израильтян против Моисея О новых бедствиях израильтян в пустыне О том, как израильтяне захватили заиорданские земли О Валааме и его ослице О смерти Моисея Зарождение еврейского народа: предания и действительность



[collapse] ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА 9 О нашествие «народов моря» и падении египетского господства в Палестине О том, как Господь остановил течение Иордана О том, как израильтяне овладели Иерихоном О разрушении Гая О том, как жители Гаваона заключили с израильтянами мир О том, как Иисус Навин поразил пять аморрейских царей О том, как израильтяне покорили Ханаанскую землю Война за Ханаан: древняя традиция в свете современной критики

ГЛАВА 10 Об эпохе Судей О том, как Аод убил Еглона, царя моавитского О пророчице Деворе и о том, как израильтяне победили асорского военачальника Сисару О том, как Гедеон освободил израильтян от власти мадианитян Об Авимелехе и жителях Сихема Об Иеффае и его дочери

ГЛАВА 11 О могуществе филистимлян. О рождении Самсона О свадьбе Самсона и о загадке, которую он загадал филистимлянам О вражде Самсона с филистимлянами и о побоище в Лехе О коварстве Далиды и о том, как филистимляне пленили Самсона. О смерти Самсона

ГЛАВА 12 О моавитянке Руфи, невестке Ноемини О том, как Руфь собирала колосья на поле Вооза О том, как Руфь стала женой Вооза

ГЛАВА 13 О внешности, одежде и обычаях древних израильтян Об особенностях питания древних израильтян О семейных отношениях древних израильтян О хозяйственной деятельности древних израильтян Об еврейской письменности и «Книге Завета» О жертвоприношениях О религиозных праздниках



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 14 О рождении Самуила О том, как Самуил сделался пророком Божьим О том, как ковчег Господень попал в руки филистимлян О том, как Самуил провозгласил Саула царем над Израилем О том, как Саул победил Нааса Аммонитянина О великом поражении, которое нанесли филистимлянам Саул и его сын Ионафан О том, как Саул ослушался Господа и Тот перестал помогать ему О том, как Самуил помазал на царствие Давида О поединке Давида с Голиафом О том, как Саул вознамерился убить Давида О том, как Саул дважды оказывался в руках Д авида, но тот не пожелал этим воспользоваться О грубом богаче Навале и его мудрой жене Авигее О смерти Саула

ГЛАВА 15 О том, как Давид сделался царем Израиля О том, как Давид прельстился Вирсавией, женой Урии Хеттеянина. О том, как пророк Нафан обличил Давида О восстании, которое поднял против Давида его сын Авессалом О псалмах Давида О помазании на царствие Соломона и о смерти Давида

ГЛАВА 16 О том, как Соломон расправился со своими врагами О просьбе, с которой Соломон обратился к Господу О том, как Соломон рассудил двух женщин О строительстве Божьего храма О том, как Господь покровительствовал Соломону О том, как Соломон уклонился от заветов Господа О первой Священной истории

ГЛАВА 17 О том, как распалось единое Израильское царство О религиозной реформе Иеровоама О том, как Господь прогневался на Иеровоама О воцарении Ваасы и об истреблении дома Иеровоамова О смутах, охвативших Израиль после смерти Ваасы

ГЛАВА 18 О великой засухе, случившейся по слову пророка Илии О том, как Господь явился Илии на горе Синай, и о призвании Елисея О Навуфсе и его винограднике» О первом столкновении израильтян с Ассирией О смерти Ахава О смерти Охозии, царя израильского О том, как Господь вознес Илию на небо О первых чудесах, совершенных Елисеем О том, как царь израильский, царь иудейский и царь идумейский ходили походом против моавитян О том, как Елисей помог одной бедной вдове О добродетельной сонамитянке и ее сыне О чудесах Елисея во время голода О том, как Елисей излечил сирийского военачальника Неемана О чуде Елисея с топором О том, как Елисей расстроил планы сирийского царя О том, как сирийцы осаждали Самарию О воцарении израильского военачальника Ииуя и о смерти Иезавели

ГЛАВА 19 О жестокой царице Гофолии, первосвященнике Иодае и иудейском царевиче Иоасе О походах ассирийских царей О смерти пророка Елисея и об израильском царе Иоасе О том, как иудейский царь Озия вознамерился проникнуть во святая святых и был поражен за это проказой О пророке Амосе О том, как пророк Иона не пожелал исполнять повеление Господа, и что из этого вышло О пророке Осип О второй Священной истории О последних израильских царях и о росте могущества Ассирии О пророке Михее О том, как был призван на служение пророк Исаия О первых проповедях и пророчествах Исаии О том, как Исаия возвестил грядущее пришествие Христа О разгроме Сирийского царства и о падении Израиля О самарянах

ГЛАВА 20 О нечестивом иудейском царе Ахазе О последних годах правления ассирийского царя Саргона II и его смерти О богобоязненном иудейском царе Езекии О начале правления ассирийского царя Сииахериба О том, как ассирийцы подступили к Иерусалиму, но не смогли овладеть им О смертельной болезни и чудесном исцелении Езекии О том, как Синахериб окончательно покорил Вавилон и стер этот город с лица земли Последнее пророчество Исаии о грядущем царстве Христа

ГЛАВА 21 О Товите и его злосчастной судьбе О том, как Товия одолел злого демона Асмодея и женился на Сарре, дочери Рагуила О том, как Товия благополучно возвратился в Ниневию

ГЛАВА 22 Об идолопоклонстве иудейского царя Манассии Об ассирийских царях Асархаддоне и Ашшурбанипале О смерти иудейского царя Амона и о пророке Софонии О юном иудейском царе Иосии О начале пророческого служения Иеремии О том, как была обретена Тора О религиозной реформе Иосии О «Законе Святости» О крушении Ассирийской державы О нашествии скифов О пророке Науме и падении Ниневии О новом усилении Египта и о смерти иудейского царя Иосии Пророк Аввакум предрекает скорый приход вавилонян

ГЛАВА 23 О новых выступлениях пророка Иеремии О том, как царевич Навуходоносор победил египтян О том, как Иерусалим в первый раз был захвачен вавилонянами О призвании пророка Иезекииля О том, как Слава Бога Израилева оставила Иерусалим О разрушении Иерусалима Последнее пророчество Иеремии

ГЛАВА 24 О том, как жили евреи в царскую эпоху О царской власти, царском достоинстве и царских доходах Об израильской армии О пророках и пророческом движении



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА 25 О том, как Господь утешил пленных иудеев и пообещал вернуть их на родину О третьей Священной истории О четвертой Священной истории Господь возвращает народу Свое благоволение

ГЛАВА 26 О пророке Данииле и трех других иудейских юношах, оказавшихся в вавилонском плену О том, как Даниил разгадал сон Навуходоносора О том, как Господь спас от гнева Навуходоносора трех иудейских юношей О наследовавших Навуходоносору вавилонских царях и о возвышении Персии О видении Валтасара и падении Вавилона О том, как Даниил разоблачил жрецов Вила О том, как Даниил убил дракона и был брошен за это в ров со львами

ГЛАВА 27 О том, как иудеи были отпущены из вавилонского плена О персидских царях, наследовавших Киру О том, как Зоровавель завершил восстановление храма О необычайном могуществе Персидской державы и о неудачной войне персов с греками

ГЛАВА 28 О том, как царь Артаксеркс прогневался на свою жену Астинь и женился на еврейке Есфирь О происках амаликитянина Амана и о грозной опасности, нависшей по его вине над всеми евреями О том, как Мардохей призвал Есфирь стать заступницей своего народа О том, как Есфирь отвела от евреев угрозу истребления, а Аман понес кару за свое коварство

ГЛАВА 29 О том, как Неемия получил от царя Артаксеркса позволение на восстановление иерусалимских стен О том, с какими трудностями столкнулся Неемия в Иерусалиме О том, как Неемия восстановил почитание субботнего дня

ГЛАВА 30 О неправедной жизни Иерусалимских евреев и обличениях пророка Малахии. О вавилонском священнике Ездре О преобразованиях, которые провел Ездра в Иерусалиме О Торе и о складывании еврейского священного канона О Книге Руфь

ГЛАВА 31 Об Иерусалимской храмовой общине Об устрюйстве синагог О религиозной службе в синагогах О распрюстранении арамейского языка и рефор>ме алфавита Об устном и письменном законе

ГЛАВА 32 О мудрецах-хакамах и о Книге притчей Соломоновых О еврейской духовной поэзии и о Псалтыри О Книге Екклесиаста О персидских царях, правивших после Артаксеркса I О пророчествах Третьеисаии и об ожидании Судного дня Об Александре Македонском и о вторжении его в пределы Персидской державы О том, как Александр Македонский захватил Финикию и Палестину

ГЛАВА 33 О восточном походе Александра Македонского и о его внезапной кончине О распаде державы Александра Македонского и о борьбе, которую вели его преемники за Сирию и Палестину

ГЛАВА 34 О египетском царе Птолемее I и сирийском царе Селевке I О Книге Паралипоменон О том, как Священное Писание было переведено с еврейского на греческий язык О большой войне между египтянами и сирийцами, а также о внутренних смутах О египетском царе Птолемее IV, сирийском царе Антиохе III и о том, как они вели борьбу за Келесирию О том, как Птолемей IV пожелал предать смерти всех евреев, но не преуспел в этом О восточном походе Антиоха III, а также о том, как Иудея отошла под власть сирийских царей

ГЛАВА 35 О Римской державе и о быстром росте ее могущества О войне Антиоха III против Рима и о его смерти О Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова О том, как сириец Илиодор вознамерился ограбить храм, но не смог войти в сокровищницу О сирийском царе Антиохе IV Епифане Об эллинском влиянии и о переменах, которые произошли в жизни иудейской общины О смуте, охватившей Иерусалим в первые годы царствования Антиоха Енифана О походе Антиоха Епифана в Египет и о вмешательстве в войну римлян О том, как Антиох начал гонения на иудеев О смерти праведного старца Елеазара О Книге пророка Даниила О мученической кончине одной иудейской женщины и семи ее сыновей



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА 36 О модинском священнике Маттафии, поднявшем народ на борьбу с язычниками О войне, которую вел против сирийцев бесстрашный Иуда Маккавей О том, как обстоятельства заставили Иуду Маккавея вновь отдаться под власть сирийцев О возобновлении военных действий и о смерти Иуды Маккавея О том, как место Иуды Маккавея занял его брат Ионафан О Набатее и ее царе Харитате I О внутренних смутах, потрясавших Сирийское царство, и о выгодах, которые извлек из них Ионафан О том, как сириец Трифон коварно захватил Ионафана и предал его смерти О парфянах и о том, как сирийский царь Деметрий II оказался у них в плену Об иудейском первосвященнике Симоне и о продолжении сирийских междоусобий

ГЛАВА 37 Об успехах парфян и о гибели Антиоха VII О новом восстании Гиркана I О жестоких междоусобиях, охвативших Сирийское царство О трех иудейских сектах: саддукеях, фарисеях и ессеях О том, как Гиркаи поссорился с фарисеями

ГЛАВА 38 Об иудейском царе Аристобуле I и его брате Антигоне О внешних и внутренних войнах Александра Янная Об окончательном упадке Сирийского царства

ГЛАВА 39 О Втором храме во времена Хасмонеев О иерусалимском синедрионе О Книге Притчей Соломоновых

ГЛАВА 40 Об иудейской царице Александре Саломее и ее сыне Аристобуле II Об армянском царе Тигране II и о завоевании им Сирии О понтийском царе Митридате VI Евпаторе и его войнах с Римом О том, как риллляне одержали победу в войнах с Понтом и Арменией О правлении Аристобула II и о римском завоевании Иудеи

ГЛАВА 41 О смутах и междоусобиях в Иудее после отъезда Помпея О римских полководцах Помпее, Цезаре и Крассе, образовавших Первый триумвират О парфянском походе Красса О начале гражданской войны в Риме О египетской царице Клеопатре и о войне, которую Цезарь вел в Александрии О могуществе Антипатра и о начале политической деятельности его сына Ирода О завершении гражданской войны и о смерти Цезаря О борьбе, которую вели между собой Антоний и Октавиан, а также о том, как они отомстили убийцам Цезаря О распоряжениях, которые сделал Антоний относительно Иудеи, и о его встрече с Клеопатрой О бессилии Гиркана II и о парфянском нашествии на Иудею О том, как Ирод овладел Иудеей, и о падении династии Хасмонеев

ГЛАВА 42 О том, как Ирод передал первосвященство брату своей жены, а потом раскаялся в этом О первосвященнике Гиркане I него примирении с сирийским царем Антиохом VII О морской битве между флотами Октавиана и Антония О том, как Ирод, оставив Антония, перешел на сторону Октавиана Об окончательном поражении Антония и о начале единоличного правления Октавиана Августа О печальной судьбе царицы Мариамны и о муках Ирода после ее смерти О строительной деятельности Ирода О семейных распрях Ирода О смерти Ирода и об обстоятельствах, ей сопутствовавших О наследниках Ирода и о превращении Иудеи в римскую провинцию



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ