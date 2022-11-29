Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев

Рыжов - Священная Иудея
Палестина не самое древнее имя той страны, историю которой мы собираемся поведать. Оно вошло в употребление только в XII в. до РХ, после очередной смены населения, происшедшей в ходе Великого переселения народов. До этого более полутора тысяч лет эту территорию называли Ханааном, а как она именовалась раньше, в доисторические времена, не знает никто. Палестина лежит на стыке трех частей света — Европы, Азии и Африки. На западе она омывается Средиземным морем. Путешественнику, который отправится от побережья на восток, одна за другой открываются четыре длинные узкие области простирающегося перед ним края. Это Приморская равнина, Западное нагорье, Впадина и Заиорданская возвышенность.
Береговая линия Приморской равнины слабо изрезана. Вдоль самого берега тянется полоса песков, которая, постепенно поднимаясь, переходит в плодородную равнину. Ее южная часть называлась Филистией, а центральная, заканчивавшаяся на севере мысом горы Кармил, в древности именовалась Шарон, на юго-востоке Приморская равнина постепенно возвышается и переходит в район пологих холмов, который назывался Шефела и пользовался доброй славой пригодной для сельского хозяйства области. Она служила как бы мостом к Западному нагорью, которое делится двумя глубокими долинами на три части. Самая южная из них — это нагорье Негев. В центре располагаются горы Иудеи, на севере — горная Галилея.
Негев возвышается до 1000 м над уровнем моря, и нижние склоны нагорья постепенно переходят в пустыню Синай, которая мало пригодна для земледелия и используется преимущественно для кочевого скотоводства. Впрочем, сам Негев немногим лучше. Воды здесь мало. Засушливые равнины, рассеченные обрывистыми и узкими ущельями, покрыты неприветливыми колючками и кустарниками. Зато в центральной части Западного нагорья, в горах Иудеи, Шимрон и Эфраим, а также в многочисленных долинах, условия для занятия земледелием (включая садоводство, огородничество и виноградарство) более благоприятны. Но особенно доброй и заслуженной славой пользовалась долина Изреель, окаймленная горами Кармил и Гильбоа. Обилием воды, плодородными долинами и склонами гор славилась также Галилея.
Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Мифы - легенды и предания древних евреев
М.: Вече, 2006. — 464 с.: ил. — (Заветная история).
ISBN 5-9533-1617-8
Константин Владиславович Рыжов - Священная Иудея - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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ГЛАВА 1
- Палестина — страна контрастов
- О древнейшем городе мира и его обитателях
- О семитском населении Палестины
- О том, как жили древние хаиаанеи
- О ханаанской религии
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ГЛАВА 2
- О Египте, о реке Нил и о том, кем были в глазах египтян их цари-фараоны
- О том, как египтяне попали под власть гиксосов, но потом вновь обрели свободу
- О том, как хаиаанеи были покорены египтянами
- О великой религиозной реформе Аменхотепа IV
- О смутах, царивших в Ханаане в царствование Аменхотепа IV и при его преемниках
- О войне, которую египетские фараоны вели против хеттов
- Первое упоминание о народе Израиль
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
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ГЛАВА 3
- О всемогуществе Господа Бога
- О сотворении земли и неба, а также об ангелах и Люцифере
- О разделении вод и о том, как Господь укротил Левиафана
- О завершающих днях творения
- О первых людях, их грехопадении и изгнании из рая
- О первом братоубийстве
- О сынах Божьих и дочерях человеческих
- О Ное и Всемирном потопе
- О Вавилонской башне и смешении языков
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ГЛАВА 4
- О праведном Авраме и его племяннике Лоте
- О завете, заключенном между Господом и Аврамом
- О том, как Сарина служанка Агарь родила Авраму сына Измаила
- О том, как Аврам стал именоваться Авраамом, а Сара — Саррой, и о повелении Господа обрезать младенцев
- О том, как Господь посетил Авраама в дубраве Мамре
- О том, как Господь истребил Содом и Гоморру
- О рождении Исаака и изгнании Измаила
- О том, как Господь искушал Авраама
- О смерти Сарры и ее погребении
- О том, как Исаак женился на Ревекке
- О рождении сыновей Исаака и кончине Авраама
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ГЛАВА 5
- О том, как Исав продал Иакову свое первородство
- О том, как Иаков похитил у Исава отцовское благословение.
- О том, как Иаков увидел во сне небесную лестницу
- О службе Иакова Лавану, о его женах и детях»
- О том, как Иаков ушел от Лавана
- О встрече Иакова с Исавом и о том, что ей предшествовало
- О смерти Рахили и Исаака
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ГЛАВА 6
- О том, как братья продали Иосифа в рабство
- О том, что случилось с Иосифом в Египте
- О том, как Иосиф встретился со своими братьями
- О том, как Иаков переселился в Египет, и о его смерти
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ГЛАВА 7
- О том, как Сатана искушал Иова
- О споре Иова с его друзьями
- О том, что ответил Иову Бог
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ГЛАВА 8
- О египетском рабстве
- О жизни Моисея до призвания
- О том, как Господь вернул Моисея в Египет
- О том, как Моисей принудил фараона отпустить израильтян из Египта
- О бегстве израильтян из Египта через море
- О бедствиях израильтян на пути к горе Синай
- О том, как израильтяне заключили завет с Господом Богом
- О золотом тельце и скинии
- О возмущении израильтян против Моисея
- О новых бедствиях израильтян в пустыне
- О том, как израильтяне захватили заиорданские земли
- О Валааме и его ослице
- О смерти Моисея
- Зарождение еврейского народа: предания и действительность
[collapse]ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
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ГЛАВА 9
- О нашествие «народов моря» и падении египетского господства в Палестине
- О том, как Господь остановил течение Иордана
- О том, как израильтяне овладели Иерихоном
- О разрушении Гая
- О том, как жители Гаваона заключили с израильтянами мир
- О том, как Иисус Навин поразил пять аморрейских царей
- О том, как израильтяне покорили Ханаанскую землю
- Война за Ханаан: древняя традиция в свете современной критики
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ГЛАВА 10
- Об эпохе Судей
- О том, как Аод убил Еглона, царя моавитского
- О пророчице Деворе и о том, как израильтяне победили асорского военачальника Сисару
- О том, как Гедеон освободил израильтян от власти мадианитян
- Об Авимелехе и жителях Сихема
- Об Иеффае и его дочери
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ГЛАВА 11
- О могуществе филистимлян. О рождении Самсона
- О свадьбе Самсона и о загадке, которую он загадал филистимлянам
- О вражде Самсона с филистимлянами и о побоище в Лехе
- О коварстве Далиды и о том, как филистимляне пленили Самсона. О смерти Самсона
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ГЛАВА 12
- О моавитянке Руфи, невестке Ноемини
- О том, как Руфь собирала колосья на поле Вооза
- О том, как Руфь стала женой Вооза
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ГЛАВА 13
- О внешности, одежде и обычаях древних израильтян
- Об особенностях питания древних израильтян
- О семейных отношениях древних израильтян
- О хозяйственной деятельности древних израильтян
- Об еврейской письменности и «Книге Завета»
- О жертвоприношениях
- О религиозных праздниках
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
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ГЛАВА 14
- О рождении Самуила
- О том, как Самуил сделался пророком Божьим
- О том, как ковчег Господень попал в руки филистимлян
- О том, как Самуил провозгласил Саула царем над Израилем
- О том, как Саул победил Нааса Аммонитянина
- О великом поражении, которое нанесли филистимлянам Саул и его сын Ионафан
- О том, как Саул ослушался Господа и Тот перестал помогать ему
- О том, как Самуил помазал на царствие Давида
- О поединке Давида с Голиафом
- О том, как Саул вознамерился убить Давида
- О том, как Саул дважды оказывался в руках Д авида, но тот не пожелал этим воспользоваться
- О грубом богаче Навале и его мудрой жене Авигее
- О смерти Саула
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ГЛАВА 15
- О том, как Давид сделался царем Израиля
- О том, как Давид прельстился Вирсавией, женой Урии Хеттеянина.
- О том, как пророк Нафан обличил Давида
- О восстании, которое поднял против Давида его сын Авессалом
- О псалмах Давида
- О помазании на царствие Соломона и о смерти Давида
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ГЛАВА 16
- О том, как Соломон расправился со своими врагами
- О просьбе, с которой Соломон обратился к Господу
- О том, как Соломон рассудил двух женщин
- О строительстве Божьего храма
- О том, как Господь покровительствовал Соломону
- О том, как Соломон уклонился от заветов Господа
- О первой Священной истории
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ГЛАВА 17
- О том, как распалось единое Израильское царство
- О религиозной реформе Иеровоама
- О том, как Господь прогневался на Иеровоама
- О воцарении Ваасы и об истреблении дома Иеровоамова
- О смутах, охвативших Израиль после смерти Ваасы
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ГЛАВА 18
- О великой засухе, случившейся по слову пророка Илии
- О том, как Господь явился Илии на горе Синай, и о призвании Елисея
- О Навуфсе и его винограднике»
- О первом столкновении израильтян с Ассирией
- О смерти Ахава
- О смерти Охозии, царя израильского
- О том, как Господь вознес Илию на небо
- О первых чудесах, совершенных Елисеем
- О том, как царь израильский, царь иудейский и царь идумейский ходили походом против моавитян
- О том, как Елисей помог одной бедной вдове
- О добродетельной сонамитянке и ее сыне
- О чудесах Елисея во время голода
- О том, как Елисей излечил сирийского военачальника Неемана
- О чуде Елисея с топором
- О том, как Елисей расстроил планы сирийского царя
- О том, как сирийцы осаждали Самарию
- О воцарении израильского военачальника Ииуя и о смерти Иезавели
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ГЛАВА 19
- О жестокой царице Гофолии, первосвященнике Иодае и иудейском царевиче Иоасе
- О походах ассирийских царей
- О смерти пророка Елисея и об израильском царе Иоасе
- О том, как иудейский царь Озия вознамерился проникнуть во святая святых
- и был поражен за это проказой
- О пророке Амосе
- О том, как пророк Иона не пожелал исполнять повеление Господа, и что из этого вышло
- О пророке Осип
- О второй Священной истории
- О последних израильских царях и о росте могущества Ассирии
- О пророке Михее
- О том, как был призван на служение пророк Исаия
- О первых проповедях и пророчествах Исаии
- О том, как Исаия возвестил грядущее пришествие Христа
- О разгроме Сирийского царства и о падении Израиля
- О самарянах
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ГЛАВА 20
- О нечестивом иудейском царе Ахазе
- О последних годах правления ассирийского царя Саргона II и его смерти
- О богобоязненном иудейском царе Езекии
- О начале правления ассирийского царя Сииахериба
- О том, как ассирийцы подступили к Иерусалиму, но не смогли овладеть им
- О смертельной болезни и чудесном исцелении Езекии
- О том, как Синахериб окончательно покорил Вавилон и стер этот город с лица земли
- Последнее пророчество Исаии о грядущем царстве Христа
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ГЛАВА 21
- О Товите и его злосчастной судьбе
- О том, как Товия одолел злого демона Асмодея и женился на Сарре, дочери Рагуила
- О том, как Товия благополучно возвратился в Ниневию
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ГЛАВА 22
- Об идолопоклонстве иудейского царя Манассии
- Об ассирийских царях Асархаддоне и Ашшурбанипале
- О смерти иудейского царя Амона и о пророке Софонии
- О юном иудейском царе Иосии
- О начале пророческого служения Иеремии
- О том, как была обретена Тора
- О религиозной реформе Иосии
- О «Законе Святости»
- О крушении Ассирийской державы
- О нашествии скифов
- О пророке Науме и падении Ниневии
- О новом усилении Египта и о смерти иудейского царя Иосии
- Пророк Аввакум предрекает скорый приход вавилонян
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ГЛАВА 23
- О новых выступлениях пророка Иеремии
- О том, как царевич Навуходоносор победил египтян
- О том, как Иерусалим в первый раз был захвачен вавилонянами
- О призвании пророка Иезекииля
- О том, как Слава Бога Израилева оставила Иерусалим
- О разрушении Иерусалима
- Последнее пророчество Иеремии
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ГЛАВА 24
- О том, как жили евреи в царскую эпоху
- О царской власти, царском достоинстве и царских доходах
- Об израильской армии
- О пророках и пророческом движении
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
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ГЛАВА 25
- О том, как Господь утешил пленных иудеев и пообещал вернуть их на родину
- О третьей Священной истории
- О четвертой Священной истории
- Господь возвращает народу Свое благоволение
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ГЛАВА 26
- О пророке Данииле и трех других иудейских юношах, оказавшихся в вавилонском плену
- О том, как Даниил разгадал сон Навуходоносора
- О том, как Господь спас от гнева Навуходоносора трех иудейских юношей
- О наследовавших Навуходоносору вавилонских царях и о возвышении Персии
- О видении Валтасара и падении Вавилона
- О том, как Даниил разоблачил жрецов Вила
- О том, как Даниил убил дракона и был брошен за это в ров со львами
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ГЛАВА 27
- О том, как иудеи были отпущены из вавилонского плена
- О персидских царях, наследовавших Киру
- О том, как Зоровавель завершил восстановление храма
- О необычайном могуществе Персидской державы и о неудачной войне персов с греками
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ГЛАВА 28
- О том, как царь Артаксеркс прогневался на свою жену Астинь и женился на еврейке Есфирь
- О происках амаликитянина Амана и о грозной опасности, нависшей по его вине над всеми евреями
- О том, как Мардохей призвал Есфирь стать заступницей своего народа
- О том, как Есфирь отвела от евреев угрозу истребления, а Аман понес кару за свое коварство
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ГЛАВА 29
- О том, как Неемия получил от царя Артаксеркса позволение на восстановление иерусалимских стен
- О том, с какими трудностями столкнулся Неемия в Иерусалиме
- О том, как Неемия восстановил почитание субботнего дня
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ГЛАВА 30
- О неправедной жизни Иерусалимских евреев и обличениях пророка Малахии. О вавилонском священнике Ездре
- О преобразованиях, которые провел Ездра в Иерусалиме О Торе и о складывании еврейского священного канона
- О Книге Руфь
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ГЛАВА 31
- Об Иерусалимской храмовой общине
- Об устрюйстве синагог
- О религиозной службе в синагогах
- О распрюстранении арамейского языка и рефор>ме алфавита
- Об устном и письменном законе
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ГЛАВА 32
- О мудрецах-хакамах и о Книге притчей Соломоновых
- О еврейской духовной поэзии и о Псалтыри
- О Книге Екклесиаста
- О персидских царях, правивших после Артаксеркса I
- О пророчествах Третьеисаии и об ожидании Судного дня
- Об Александре Македонском и о вторжении его в пределы Персидской державы
- О том, как Александр Македонский захватил Финикию и Палестину
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ГЛАВА 33
- О восточном походе Александра Македонского и о его внезапной кончине
- О распаде державы Александра Македонского и о борьбе, которую вели его преемники за Сирию и Палестину
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ГЛАВА 34
- О египетском царе Птолемее I и сирийском царе Селевке I
- О Книге Паралипоменон
- О том, как Священное Писание было переведено с еврейского на греческий язык
- О большой войне между египтянами и сирийцами, а также о внутренних смутах
- О египетском царе Птолемее IV, сирийском царе Антиохе III и о том, как они вели борьбу за Келесирию
- О том, как Птолемей IV пожелал предать смерти всех евреев, но не преуспел в этом
- О восточном походе Антиоха III, а также о том, как Иудея отошла под власть сирийских царей
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ГЛАВА 35
- О Римской державе и о быстром росте ее могущества
- О войне Антиоха III против Рима и о его смерти
- О Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- О том, как сириец Илиодор вознамерился ограбить храм, но не смог войти в сокровищницу
- О сирийском царе Антиохе IV Епифане
- Об эллинском влиянии и о переменах, которые произошли в жизни иудейской общины
- О смуте, охватившей Иерусалим в первые годы царствования Антиоха Енифана
- О походе Антиоха Епифана в Египет и о вмешательстве в войну римлян
- О том, как Антиох начал гонения на иудеев
- О смерти праведного старца Елеазара
- О Книге пророка Даниила
- О мученической кончине одной иудейской женщины и семи ее сыновей
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
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ГЛАВА 36
- О модинском священнике Маттафии, поднявшем народ на борьбу с язычниками
- О войне, которую вел против сирийцев бесстрашный Иуда Маккавей
- О том, как обстоятельства заставили Иуду Маккавея вновь отдаться под власть сирийцев
- О возобновлении военных действий и о смерти Иуды Маккавея
- О том, как место Иуды Маккавея занял его брат Ионафан
- О Набатее и ее царе Харитате I
- О внутренних смутах, потрясавших Сирийское царство, и о выгодах, которые извлек из них Ионафан
- О том, как сириец Трифон коварно захватил Ионафана и предал его смерти
- О парфянах и о том, как сирийский царь Деметрий II оказался у них в плену
- Об иудейском первосвященнике Симоне и о продолжении сирийских междоусобий
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ГЛАВА 37
- Об успехах парфян и о гибели Антиоха VII
- О новом восстании Гиркана I
- О жестоких междоусобиях, охвативших Сирийское царство
- О трех иудейских сектах: саддукеях, фарисеях и ессеях
- О том, как Гиркаи поссорился с фарисеями
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ГЛАВА 38
- Об иудейском царе Аристобуле I и его брате Антигоне
- О внешних и внутренних войнах Александра Янная
- Об окончательном упадке Сирийского царства
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ГЛАВА 39
- О Втором храме во времена Хасмонеев
- О иерусалимском синедрионе
- О Книге Притчей Соломоновых
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ГЛАВА 40
- Об иудейской царице Александре Саломее и ее сыне Аристобуле II
- Об армянском царе Тигране II и о завоевании им Сирии
- О понтийском царе Митридате VI Евпаторе и его войнах с Римом
- О том, как риллляне одержали победу в войнах с Понтом и Арменией
- О правлении Аристобула II и о римском завоевании Иудеи
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ГЛАВА 41
- О смутах и междоусобиях в Иудее после отъезда Помпея
- О римских полководцах Помпее, Цезаре и Крассе, образовавших Первый триумвират
- О парфянском походе Красса
- О начале гражданской войны в Риме
- О египетской царице Клеопатре и о войне, которую Цезарь вел в Александрии
- О могуществе Антипатра и о начале политической деятельности его сына Ирода
- О завершении гражданской войны и о смерти Цезаря
- О борьбе, которую вели между собой Антоний и Октавиан, а также о том, как они отомстили убийцам Цезаря
- О распоряжениях, которые сделал Антоний относительно Иудеи, и о его встрече с Клеопатрой
- О бессилии Гиркана II и о парфянском нашествии на Иудею
- О том, как Ирод овладел Иудеей, и о падении династии Хасмонеев
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ГЛАВА 42
- О том, как Ирод передал первосвященство брату своей жены, а потом раскаялся в этом
- О первосвященнике Гиркане I него примирении с сирийским царем Антиохом VII
- О морской битве между флотами Октавиана и Антония
- О том, как Ирод, оставив Антония, перешел на сторону Октавиана
- Об окончательном поражении Антония и о начале единоличного правления Октавиана Августа
- О печальной судьбе царицы Мариамны и о муках Ирода после ее смерти
- О строительной деятельности Ирода
- О семейных распрях Ирода
- О смерти Ирода и об обстоятельствах, ей сопутствовавших
- О наследниках Ирода и о превращении Иудеи в римскую провинцию
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
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ГЛАВА 43
- О полномочиях римских прокураторов
- О переписи в Иудее и о возникновении секты зелотов
- О смерти Октавиана Августа и о новом римском императоре Тиберии
- О прокураторе Понтии Пилате
- О великом еврейском философе Филоне Александрийском и о его учении
- Учение ессеев о конце света и явление Иоанна Предтечи
- Иудейские тетрархи и возникновение новых городов
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ГЛАВА 44
- О Марии, дочери Иакова, и о ее муже плотнике Иосифе
- Благовестие Захарии о рождении Иоанна Предтечи
- О Благовещении, которое было Марии
- О рождении Иоанна Предтечи
- О рождении Иисуса Христа
- О поклонении пастухов
- О поклонении волхвов
- О бегстве Иосифа и его семьи в Египет
- О детстве и юности Иисуса Христа
- О проповеди Иоанна Крестителя
- О крещении Иисуса Христа
- Об искушении Иисуса в пустыне
- О призвании на апостольское служение Андрея, Петра, Иоанна, Иакова Филиппа и Нафанаила
- О чуде в Кане Галилейской
- О чем пришел возвестить Иисус
- О беседе, которую имел Иисус с фарисеем Никодимом
- О заключении Иоанна Крестителя в темницу
- О пребывании Иисуса в Самарии
- Об исцелении сына капернаумского царедворца
- О призвании к апостольству Матфея
- Об исцелении расслабленного при Овечьей купели
- Об исцелении сухорукого
- Об избрании апостолов и о Нагорной проповеди
- Об исцелении слуги капернаумского сотника
- О воскрешении сына вдовы в Наине
- О прощении грешницы в доме фарисея Симона
- Об исцелении бесноватого глухонемого слепца
- О том, как Иисус учил притчами о Царстве Божием
- О том, как Христос укротил бурю на пути через Геннисаретское озеро
- О воскрешении дочери Иаира
- О том, как Иисус наставлял апостолов, отправляя их на проповедь
- О смерти Иоанна Крестителя
- О том, как Христос насытил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами
- О том, как Иисус шествовал к Своим ученикам по воде. Беседа Иисуса о небесном хлебе
- Об исповедании Петра у Кесарии Филипповой
- Иисус сообщает ученикам о Своих грядущих страданиях
- О преображении Господнем
- Наставление Христа о смирении
- О прощении грехов ближнего
- Христос в доме Марфы и Марии
- О женщине, обвиненной в прелюбодеянии
- Об исцелении слепорожденного
- О воскрешении Лазаря
- Притча о милосердном самарянине Учение Иисуса Христа о молитве
- О сокровищах земных и небесных. Притча о пропавшей овце.
- Притча о блудном сыне
- Притча о богаче и Лазаре
- Притча о мытаре и фарисее
- О том, что Иисус ответил богатому юноше
- Притча о нанятых в виноградник работниках. О просьбе сынов зеведеевых
- Притча об умноживших таланты
- О торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим
- Об изгнании торгующих из храма
- Притча о злых виноградарях
- О том, как Иисус обличал фарисеев и книжников
- О жертве бедной вдовицы
- Свидетельство Иисуса о втором пришествии и Страшном суде
- О предательстве Иуды
- О пасхальной вечере
- Моление о чаше
- О том, как Иисус был взят под стражу
- О том, как Иисус был допрошен у Анны
- О том, как Иисус был приговорен судом синедриона к смерти
- Об отречении Петра
- О раскаянии Иуды
- О том, как дело Иисуса было рассмотрено прокуратором Понтием Пилатом
- О крестном пути и смерти Иисуса
- О погребении и воскрешении Иисуса Христа
- О том, как Христос впервые явился перед Марией Магдалиной
- О том, как Христос дважды являлся ученикам после Своего воскрешения
- О третьем явлении Христа при море Тивериадском
- О последнем явлении Христа и о Его вознесении
- О сошествии Христа в ад
- В каком году родился Иисус Христос?
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ГЛАВА 45
- О внуке Ирода Агриппе и о превратностях его судьбы
- О римском императоре Калигуле
- О том, как Ирод Антипа попытался погубить своего племянника Агриппу, но сам оказался в опале
- О том, как Калигула потребовал от иудеев, чтобы они воздавали ему божественные почести
- О перевороте в Риме, о воцарении Клавдия и о роли, которую сыграл в этих событиях Ирод Агриппа
- О смерти Ирода Агриппы
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ГЛАВА 46
- О том, как на апостолов сошел Святой Дух
- О жизни, которую вели в Иерусалиме последователи Христа
- Об Анании и его жене Сапфире
- Об исцелении хромого при дверях храма-
- О том, как Петр и Иоанн дважды оказывались перед судом синедриона
- О первомученике Стефане
- О Симоне Маге и о зарождении секты гностиков
- О том, как диакон Филипп крестил знатного эфиопского вельможу
- О происхождении апостола Павла, а также о том, как свершилось его обращение
- О воскрешении Тавифы
- О крещении первых язычников
- О смерти апостола Иакова и о том, как ангел Господень вызволил Петра из темницы
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ГЛАВА 47
- О смутах в Иудее при прокураторе Антонии Феликсе
- О наглости и распущенности римского императора Нерона
- О беззакониях, которые позволяли себе в Иудее римские прокураторы
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ГЛАВА 48
- О проповеди апостола Павла в Антиохии и о распространении христианства за пределы Иудеи
- О первом миссионерском путешествии апостола Павла
- О том, как апостолы разрешили христианам не соблюдать иудейские обряды
- О втором миссионерском путешествии апостола Павла
- Учение апостола Павла об Антихристе, втором пришествии и воскрешении из мертвых
- О третьем миссионерском путешествии апостола Павла
- Об апостольском служении Павла
- Учение апостола Павла о мудрости земной и мудрости небесной
- Учение апостола Павла о любви
- Новые свидетельства Павла, касающиеся грядущего воскрешения из мертвых
- О Ветхом и Новом Завете, или к вопросу о том, чем человек оправдывается
- О первородном грехе Адама и о том, что Христос пришел снасти как иудеев, так и язычников
- Учение апостола Павла о предопределении
- О том, как Павел был взят иод арест
- Об апостоле Матфее и его Евангелии
- Об апостоле Иакове Праведном и его мученической кончине
- Учение апостола Иакова об оправдании верой и делами
- О путешествии апостола Павла в Рим
- Учение апостола Павла об Иисусе Христе
- Свидетельства апостола Павла о Сатане
- Учение апостола Павла о Церкви
- О том, как апостол Петр проповедовал в Риме, и о его единоборстве с магом Симоном
- О великом пожаре в Риме и о том, как император Нерон развернул преследование христиан
- О последних годах апостола Павла и о его смерти
- О мученической кончине апостола Петра
- О евангелисте Марке
- О писаниях евангелиста Луки
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ГЛАВА 49
- О заговоре против императора и о новых жестокостях Нерона
- О волнениях в Кесарии и Иерусалиме
- О начале Иудейской войны и о страшных жестокостях, которые творили обе стороны
- О том, как Нерон возложил ведение войны против иудеев на Тита Флавия Веспасиана
- О том, как римляне вступили в Галилею и захватили Иотапату
- Об успешном наступлении римлян в Галилее и Заиорданье
- О смутах, потрясавших Иерусалим перед приходом римлян
- О смерти Нерона и о гражданской войне в Риме
- О том, как Веспасиап был провозглашен императором и завладел верховной властью
- О том, как Тит подступил к Иерусалиму и начал его осаду
- О примирении осажденных и о том, как римляне овладели двумя внешними стенами города
- О страданиях, которые претерпели осажденные вследствие голода
- О смелой вылазке иудеев и о том, как Тит решил на время отказаться от активных действий
- О жестоком голоде, царившем в Иерусалиме
- О том, как римляне захватили крепость Антонию
- О том, как был сожжен храм
- Об окончательном падении и разрушении Иерусалима
- О завершении восстания
- О правлении императорской династии Флавиев
- О политической и религиозной жизни иудеев после подавления восстания
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ГЛАВА 50
- О том, как апостол Иоанн проповедовал в Эфесе
- О том, как апостол Иоанн был сослан на остров Патмос
- О Евангелии от Иоанна
- Свидетельство апостола Иоанна о Боге-Сыне
- Свидетельство апостола Иоанна о Святом Духе
- О видении апостола Иоанна
- О ереси Керинфа и о Послании апостола Иоанна
- О кончине апостола Иоанна [/collapse]
спасибо
Дякую