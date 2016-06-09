В настоящий сборник вошли доклады и тезисы докладов, прочитанных в ходе конференции. Они сгруппированы по тематическому признаку. Кроме того редколлегия сборника пошла навстречу авторам, не смогшим присутствовать на конференции. Был включен ряд статей и докладов, которые хотя и присланы позже, все же хорошо вписываются в основную канву конференции.

В первый раздел вошли доклады и статьи, посвященные рассмотрению вопроса о свободе совести в свете исторического развития баптизма. В частности доклад С.В. Санникова подает широкую панораму развития баптистского движения, тем самым очерчивая контекст рассмотрения основного вопроса конференции. Доклад Ю.Е. Решетникова прослеживает принцип свободы совести в истории отечественного баптизма, а также на овременном этапе церковно-государственных отношений. М.В. Иванов размышляет о проблемах реализации принципа свободы совести в отечественном баптизме. Доклады О. Паныч и О. Тимощук посвящены отношениям баптистов к государству и к другим евангельским верующим в период советского режима соответственно.

Второй раздел объединяет доклады и статьи, обсуждающие вопрос свободы совести в богословском ракурсе. Доклад Д. Горенкова отмечает важную роль личного изучения Священного Писания как основу подлинной свободы совести. Доклады СВ. Санникова и В.В. Кондора затрагивают основные принципы веры баптистов в свете принципа свободы совести. Ф. Райчинец касается вопроса идентичности баптизма, и делает это в свете идеи В. Шурдена о том, что принцип свободы определяет баптистскую идентичность, а не просто является одной из составляющих. Доклад Ф. Стрижачука рассматривает пути примирения идеи христианского эксклюзивизма и свободы совести. М. Черенков поднимает проблему декларации и практического осуществления принципа свободы совести в баптизме.

В третьем разделе собраны доклады, объединенные общей темой социокультурного измерения свободы совести. Гаврисюк О. Я. рассматривает концепцию человека в творчестве американского мыслителя Рейнгольда Нибура. Павлова О.С рассматривает вопрос свободы в связи с ответственностью на примере биоэтики - вопрос как нельзя более актуальный в наше время. Короткий доклад ЛобазоваП.К. - результат попытки обрисовать портрет современного баптиста по результатам проведенного опроса среди студентов одесских вузов. Доклад A.M. Невпушы очень остро ставит вопрос свободы совести как проблему религиозно-церковной жизни Украины, показывая необходимость формирования социальной доктрины и последующего активного участия церквей в общественных процессах. Пилипенко В.Е. представляет исторический ракурс развития свободы совести в украинском протестантизме. Ямчук П.М. представляет феномен религиозной свободы в рамках украинской христианско-консервативной традиции. А Игорь Малин обращает внимание на избирательный правовой нигилизм в российских конфессиональных кругах, - взгляд на проблему свободы совести с перспективы российских

Санников С. (председатель), Гейченко А., Лобазов, П., Невшупа А Черенков М. - 400-летие баптизма и принцип свободы совести: исторический, богословский и социокультурный контекст

Материалы научно-практической конференции. - Одесса, 2009. - 172 с.

Сергей Санников (председатель редколегии) — 400-летие баптизма и принцип свободы совести — Содержание

Раздел 1. Вопрос о свободе совести в свете исторического развития баптизма.

Иванов М.В. Баптистский принцип свободы совести и проблемы его реализации.

Панин О. Свобода coвicтi i радянська дійсність.

Решетников Ю. С. Принцип свободи совістів в історії вітчизняного баптизму.

Санников С.В. Экскурс в историю современного баптистского движения.

Тимощук О. "П'ятидесятницький" період у баптизму 1945-1970-ті роки XX століття.

Раздел 2. Дискуссия о богословском осмыслении принципа свободы совести.

Горенков Д. Личное изучение Писания и свобода совести.

Кондор В.В. Основні баптистськи принципи Bipи та принцип свободи coвicтi.

Райчинец Ф. Своеобразие баптизма: четыре хрупкие свободы.

Санников С.В. История и анализ баптистских принципов в свете категории свободы совести.

Стрижачук Ф.В. Христианский эксклюзивизм и свобода совести.

Черенков М.Н. Свобода совести в истории и практике баптизма: декларации и реальность.

Раздел 3. Дискуссия о социокультурном и историческом измерении принципа свободы совести

Гаврисюк О.Я. "Сутшсть людини - це її свобода" - Рейнгольд Hi6yp.

Лобазов П.К. Современный портрет баптиста.

Малин И. Punctum dolorosum христианского сообщества в современной России.

Невшупа А.М. Свобода совести как проблема религиозно-церковной жизни Украины.

Павлова О.С. Парадигма ответственности и свобода в познании живого

Пилипенко В.Е. Протестантизм в Украине: исторический аспект.

Ямчук Я.М. Украшська християнсько-консервативна традищя i феномен релтйної свободи.

Сергей Санников (председатель редколегии) — 400-летие баптизма и принцип свободы совести — Баптистский принцип свободы совести и проблемы его реализации

Свобода совести, начиная с середины XX столетия, получает всеобщее признание. Однако, задолго до того, как свобода совести стала общепризнанной, баптисты в течение нескольких столетий отстаивали ее для себя и для других. 6-й баптистский принцип гласит: «Свобода совести для всех». Под свободой совести, в целом, понимается свобода мировоззренческого выбора, в частности, свободу религиозного выбора. Современное право защищает свободу религиозного выбора и религиозный плюрализм исходя из господствующего в современном мире светского гуманистического мировоззрения, в то время как баптисты считают свободу совести правом, дарованным каждому человеку Самим Господом. Тем не менее, не смотря на разность мотивации, в практическом отношении светские и христианские подходы к проблемам, связанным с осуществлением свободы совести, близки или совпадают. Сначала коснемся отношения к свободе совести современного международного права. Статья 18 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., гласит:

«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков».

Согласно этому основополагающему международному акту ограничения свободы совести должны быть сведены к минимуму и вообще могут применяться только по весьма серьезным основаниям. Статья 29 Всеобщей декларации прав человека:

«При осуществлении прав и свобод каждый человек должен подвергаться только тем ограничениям, какие установлены исключительно с целью обеспечения признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Свобода совести, как важнейшее неотъемлемое право каждого человека закреплено в законодательстве практически всех демократических стран. Свобода совести закреплена и в конституциях стран, расположенных на постсоветском пространстве. Например, в Конституции Российской Федерации записано:

«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними» (статья 28).

Однако на практике общепризнанные в цивилизованном мире принципы религиозной свободы не всегда применяются последовательно и в полной мере. Из всех стран постсоветского пространства серьезных проблем с осуществлением свободы совести, судя по всему, не имеют только Украина и Молдавия. Надо признать, что проблема с практическим осуществлением религиозных свобод отчасти связана с политическими процессами, происходящими в странах СНГ. В частности, в России, государство, вопреки светскому характеру государства, декларированному в 14 статье Конституции, органы власти всех уровней активно поддерживают так называемые традиционные конфессии, прежде всего, Русскую Православную Церковь Московского Патриархата. При этом многочисленные и широко распространенные некорректные высказывания и действия по отношению к «нетрадиционным» конфессиям как правило не получают должной отповеди и надлежащей правовой оценки со стороны соответствующих государственных структур. Однако ключевой проблемой, связанной с реальным осуществлением свободы совести на постсоветском пространстве, является тоталитарное мышление советского типа, присущее значительной части людей, выросших в Советском Союзе, а также людей воспитанных в семьях с «советским» менталитетом или разочарованных современной жизнью. В частности, говоря о России, очень точными представляются слова современного российского религиоведа Михаила Станиславовича Стецкевича:

«Увы, пока всего 3% населения РФ, по данным опросов Агентства региональных политических исследований (январь 2004 г.), считает главной проблемой страны развитие демократии, ставя ее на последнее место в перечне важнейших задач, требующих решения, пока 76% респондентов полагает, что «мы должны идти своим, самобытным путем развития», надежды на построение в России правового государства, формирование гражданского общества, на общественное сопротивление попыткам властных структур ограничить и контролировать мировоззренческую сферу, а, следовательно, и на отсутствие разрыва между реальной и декларированной свободой совести остаются не очень большими».

С.Филатов и Р.Лункин констатируют печальную российскую реальность: «Среднестатистический человек... думает, что церкви иноверцев должны быть маленькими, находящимися где-нибудь на краю города, а их мероприятия не могут быть публичными, чтобы чуждые идеи ни в коем случае не повлияли на основную массу населения».

Думается, что сходная ситуация характерна не только для России, но и для значительной части постсоветского пространства.