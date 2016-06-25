Современный человек живет без надежды, без веры в то, что он сможет посредством своих поступков повлиять на общество, в котором существует. Ностальгия — это тоска по пространству времени, которое прошло напрасно, потому что мы не смогли рассчитывать на свои духовные силы, привести их в порядок и выполнить свой долг.

Андрей Тарковский О природе ностальгии

Сальвестрони С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура

М.: Изд-во ББИ, 2007. — 237 с.

ISBN 5-89647-145-9

Книга о творчестве великого режиссера Андрея Тарковского. Каждая глава представляет собой рассказ об отдельном фильме и его смысловых связях с прошлым и настоящим русской культуры.

«Во всех картинах, которые я делал, мне всегда была очень важна тема корней, связей с отчим домом, с детством, с отечеством, с Землей. Для меня чрезвычайное значение имеют русские культурные традиции, идущие от Достоевского, по сути не имеющие развития во всей своей полноте в современной России. Более того, этими традициями, как правило, пренебрегают или опускают их вовсе…»

Андрей Тарковский. Запечатленное время

«В мире где кажется, каждый человек разучился заглядывать внутрь себя, фильмы Тарковского, уже много лет после выхода на экраны, сохраняют свое обаяние и глубину. В наше время они особенно дороги зрителям, у которых еще жива потребность в осознании смысла собственного существования».

Симонетта Сальвестрони

Симонетта Сальвестрони - Фильмы Андрея Тарковского - Содержание

Глава 1. «Андрей Рублев»

Глава 2. «Зеркало»

Глава 3. «Солярис»

Глава 4. «Сталкер»

Глава 5. «Ностальгия»

Глава 6. «Жертвоприношение»

Приложение. «Иваново детство»

Фильмография

Библиография

Именной указатель

Симонетта Сальвестрони - Фильмы Андрея Тарковского - Предисловие

Трудно понять смысловую глубину фильмов Тарковского [2] , не принимая во внимание художественный и духовный контекст, в котором происходило формирование режиссера, начиная с иконописной традиции, с поэзии Ломоносова, Державина, Пушкина и кончая прозой Гоголя, Толстого, Достоевского и стихотворениями Блока, Пастернака и Арсения Тарковского.

В Советском Союзе в 60-е и 70-е годы режиссер приобщается к одному из наиболее важных течений русской духовной и литературной традиции благодаря произведениям Достоевского, которого он часто цитирует в своих работах. Герои Тарковского и Достоевского в наиболее трудные моменты своей жизни находят смелость погрузиться внутрь самих себя, чтобы найти ответы, дающие смысл их существованию [3] . Как отмечает Ингмар Бергман, Тарковский является «величайшим» режиссером [4] в изображении внутреннего мира человека. На мой взгляд, это не случайность, а следствие того, что он впитал в себя культуру и традиции своей земли.

Великая заслуга Тарковского заключается в том, что схождение в глубину самого себя, описанное в русских духовных и художественных произведениях, выражено им кинематографическим языком и обращено к публике, которая глубоко нуждается в этом.

В своей книге Запечатленное время сам Тарковский рассказывает о произведениях и о режиссерах, оказавших на него сильное влияние. Как мне удалось выяснить в Москве у сотрудников и знакомых Тарковского, будучи студентом кинематографии, он увидел фильмы крупнейших западных режиссеров в фильмотеке, открытой в 1948 году в 50 км от Москвы в Белых Столбах. Именно там молодой режиссер смог хотя бы частично утолить свою жажду по авторскому кино [5]

В мире, где кажется, что человек разучился заглядывать внутрь самого себя, фильмы Тарковского, уже много лет после выхода на экраны, сохраняют свое обаяние и глубину, В наше время они особенно дороги зрителям, у которых еще жива потребность в осознании смысла собственного существования.

В своих последних двух фильмах — «Ностальгия» и «Жертвоприношение» — режиссер обращается непосредственно к западному зрителю. За годы жизни на Западе Тарковский расширяет свои горизонты познания и свой жизненный опыт. Возможно, он так и не постиг до конца всех противоречий и всей неоднозначности современного западного мира, но пессимизм и одновременно доверие и надежда, выраженные в его последних фильмах, на мой взгляд, важны сегодня, как и тогда. В конце своей жизни режиссер говорит:

Когда я думаю о современном человеке, то я представляю его себе, как хориста в хоре, который открывает и закрывает рот в такт песне, но сам не издает ни звука. Поют все остальные! А он только изображает пение, так как убежден, что достаточно того, что другие поют. Таким образом, он уже сам не верит в значение своих поступков. Современный человек живет без надежды, без веры в то, что он сможет посредством своих поступков повлиять на общество, в котором существует… Ностальгия — это тоска по пространству времени, которое прошло напрасно, потому что мы не смогли рассчитывать на свои духовные силы, привести их в порядок и выполнить свой долг [6]

Это заставило Тарковского снять «Ностальгию» и «Жертвоприношение».

Симонетта Сальвестрони

Профессор истории кино и анализа фильма факультета иностранных языков университета Кальяри (Италия). Изучала творчество итальянских писателей (Эмилио Луссо, Томази ди Лампедуза) и семиотику культуры (Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин) В последние годы научные интересы Симонетты Сальвестрони сосредоточены на изучении творчества Ф.М. Достоевского, русской фантастической прозы, современной поэзии (главным образом – поэзия Бориса Пастернака) и их связей с наследием христианской веры.