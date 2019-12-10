Прежде чем переходить к основному тексту книги, скажем несколько слов о ее композиции. Первая часть, названная «Феноменология религии», посвящена описанию условий генезиса феноменологии религии и истории голландской традиции, целью которой являлись изучение и систематизация религиозных 12 феноменов. Во второй части «Ноуменология религии» реконструируется история немецкой традиции, строящейся вокруг изучения религии по принципу от феноменов к сущности. В третьей части «Постфеноменология религии» анализируются причины кризиса феноменологии религии во второй половине XX в. и формы ее существования сегодня.

Татьяна Самарина - Феноменология, ноуменология, постфеноменология религии

Институт философии Российской академии наук, 2019. – 296 с.

ISBN 978-5-9540-0349-9

Татьяна Самарина - Феноменология, ноуменология, постфеноменология религии – Содержание

Введение

Часть I Феноменология религии

Глава 1 Феноменология религии и чувство бесконечного

Глава 2 Рождение феноменологии из духа компаративистики

Глава 3 Феноменология религии и философская феноменология

Глава 4 Первые шаги феноменологии религии

Глава 5 Феноменология религии В.Б. Кристенсена

Глава 6 Феноменология религии Герардуса ван дер Леу

Часть II Ноуменология религии

Глава 1 Ноуменология религии как историографическая концепция

Глава 2 Ноуменология религии Ф. Хайлера

Глава 3 Феноменология молитвы и типов религиозности

Глава 4 Ноуменология религии и исламоведческая теория А.-М. Шиммель

Часть III Постфеноменология религии

Глава 1 Кризис феноменологического проекта в религиоведении

Глава 2 Пути обновления феноменологии религии

Глава 3 Феноменология религии в современной компаративистике

Глава 4. Имплицитная феноменология религии

Заключение

Список литературы

Татьяна Самарина - Феноменология, ноуменология, постфеноменология религии - Введение

Теперь пришло время сказать, чем является наше исследование. Во-первых, это попытка ответить на ряд важнейших историографических вопросов, связанных с феноменологическим движением в религиоведении, а именно:

какова связь этого движения с собственно философской традицией феноменологии?

как оно вписывается в общую историю религиоведения?

можно ли говорить о сущностном и методологическом единстве феноменологии религии?

является ли феноменология религии «теологической диверсией» в религиоведение?

что феноменология религии дала гуманитарным исследованиям в целом и религиоведению в частности?

был ли феноменологический проект дезавуирован постмодернистской критикой 1960-х гг. и живы ли сейчас принципы феноменологии религии?

Во-вторых, в нашем труде ставится цель определить границы феноменологии религии, выявив ее внутреннюю динамику. Мы будем рассматривать условия исторического генезиса феноменологии религии и три формы ее бытия: феноменологическую, ноуменологическую и постфеноменологическую. Нам представляется, что в данном случае наиболее важным будет показать процесс становления дисциплины, указав его поворотные пункты.

В-третьих, мы намеренно стремились детально описать те феноменологические теории и концепции, которые не получили должного освещения в русскоязычной литературе, поскольку именно из-за обилия белых пятен построение цельного представления о феноменологии религии до сих пор невозможно. По этой причине значительная часть нашего труда будет посвящена феноменологической теории Герардуса ван дер Леу, феноменологии религии крупнейшего немецкого ноуменолога Фридриха Хайлера, а в третьей части акцент будет сделан не на довольно известных теориях К. Блеекера и Ж. Ваарденбурга, а на выявлении имплицитно присутствующих в современном религиоведении принципов феноменологического исследования.