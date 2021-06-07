Самая загадочная притча

Евангелие открывает нам тайну бессмертной жизни человека в образах, притчах, символах... Почему Откровение Божие не пришло в мир в строгой цепи логических формулировок, к которым привык человеческий разум ? Почему Творец заговорил с человеком не на языке отвлеченных философских понятий, но на художественном языке образов ? Человеческий разум (как и все в человеке) сейчас находится в бедственном положении больного. И невозможно человеку оздоровиться на своих смертных путях; надо ему выйти в иной мир, и самая форма его откровения должна показать мир иной, зарождающийся среди этого мира.

В притчах раскрываются образы, символы, взятые из повседневной жизни: трава, зерно, колос, пища, хлеб, вода — все, что так близко нам; но эти близкие предметы должны нас и отделить от земли. Их нам нужно понять не как земную ценность, но как план духовных, небесных реальностей и ценностей, открывающих вечную жизнь. Когда в первый раз душа человеческая и человеческий язык, через веру апостола Петра, исповедали Господа Иисуса Христа Мессией, Спаситель сказал: Блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф. 16,17). Здесь явно разграничены два откровения: «Отца Небесного» — и «плоти и крови»... Доказательство Отца Небесного не есть доказательство для «плоти и крови»... Только в свете этого можно подойти к Евангелию, приникнуть к тайне его.

Грешный человек хочет познать истину через «плоть и кровь». Он говорит приблизительно так (и, вероятно, многие слышали подобные слова): «Если бы я увидел Небесный мир, я бы в него поверил, если бы я мог дотронуться своей рукой до Небесного мира, я бы убедился...» Что это такое ? Нечто очень элементарное, человек хочет познать Откровение через свою «плоть и кровь» — именно через то, что не может дать ему никакого истинного познания. Ничтожны и бессмысленны попытки человека познать высшую жизнь посредством низшей жизни, низших чувств и рассудка. Низшее не может открыть высшего — это закон духовного познания. Но высшее само себя открывает низшему, которое себя открывает пред высшим — таков закон духовного познания. Только тому человеку, который хочет слышать голос Отца Небесного, открывается Евангелие. Сейчас мы разберем самую трудную для понимания евангельскую притчу.

Самая загадочная притча

Ростов н/Д: Изд-во Ростовской-на-Дону епархии, 2010. 256 с.

ISBN 978-5467-20-4־903

Самая загадочная притча - Содержание

Вместо предисловия Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) На языке образов

ПРИТЧА О НЕПРАВЕДНОМ УПРАВИТЕЛЕ Евангелие от Луки, глава 16-я, стихи 1—13

Часть 1 ОБОЗРЕНИЕ И ИЗЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О НЕПРАВЕДНОМ ДОМОПРАВИТЕЛЕ

Епископ Новомиргородский Софония Обозрение Глава 1-3

Изъяснение Глава 1 (Повествовательная часть) Глава 2 (Нравоучение)

Заключение

Часть 2 ТОЛКОВАНИЯ НА ПРИТЧУ

Блаженный Иероним Стридонский Два толкования

Блаженный Феофилакт Болгарский Из толкований на Евангелия

Епископ Кассиан (Безобразов) Из лекций по Новому Завету

Архиепископ Астраханский и Кавказский Сильвестр Толкование, рассуждение и нравоучение

Николай Розанов Изъяснение притчи о неверном управителе

Святитель Феофан Затворник Изъяснение притчи о неправедном приставнике

Митрополит Антоний (Храповицкий) Изъяснение Господней притчи

Часть 3 ИЗ ПИСЕМ, ПРОПОВЕДЕЙ И БЕСЕД

Святитель Феофан Затворник О неправедном приставнике обличенном

Преподобный Иустин Попович «...Люди суть должники Божии»

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) О вечном и временном

Святитель Филарет Московский (Дроздов) О милосердии к бедным

Протоиерей Вячеслав Резников О догадливом управителе

Протоиерей Димитрий Дудко Верность в малом

Из «Троицких листков»

Протоиерей Сергий Ильин «...Добро важнее всего»

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Священномученик Онуфрий Гагалюк Христианин и земные блага

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ