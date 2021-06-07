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Самая загадочная притча

Самая загадочная притча
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Евангелие открывает нам тайну бессмертной жизни человека в образах, притчах, символах... Почему Откровение Божие не пришло в мир в строгой цепи логических формулировок, к которым привык человеческий разум ? Почему Творец заговорил с человеком не на языке отвлеченных философских понятий, но на художественном языке образов ? Человеческий разум (как и все в человеке) сейчас находится в бедственном положении больного. И невозможно человеку оздоровиться на своих смертных путях; надо ему выйти в иной мир, и самая форма его откровения должна показать мир иной, зарождающийся среди этого мира.
В притчах раскрываются образы, символы, взятые из повседневной жизни: трава, зерно, колос, пища, хлеб, вода — все, что так близко нам; но эти близкие предметы должны нас и отделить от земли. Их нам нужно понять не как земную ценность, но как план духовных, небесных реальностей и ценностей, открывающих вечную жизнь. Когда в первый раз душа человеческая и человеческий язык, через веру апостола Петра, исповедали Господа Иисуса Христа Мессией, Спаситель сказал: Блажен ты, Симон, сын Ионин; потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф. 16,17). Здесь явно разграничены два откровения: «Отца Небесного» — и «плоти и крови»... Доказательство Отца Небесного не есть доказательство для «плоти и крови»... Только в свете этого можно подойти к Евангелию, приникнуть к тайне его.
Грешный человек хочет познать истину через «плоть и кровь». Он говорит приблизительно так (и, вероятно, многие слышали подобные слова): «Если бы я увидел Небесный мир, я бы в него поверил, если бы я мог дотронуться своей рукой до Небесного мира, я бы убедился...» Что это такое ? Нечто очень элементарное, человек хочет познать Откровение через свою «плоть и кровь» — именно через то, что не может дать ему никакого истинного познания. Ничтожны и бессмысленны попытки человека познать высшую жизнь посредством низшей жизни, низших чувств и рассудка. Низшее не может открыть высшего — это закон духовного познания. Но высшее само себя открывает низшему, которое себя открывает пред высшим — таков закон духовного познания. Только тому человеку, который хочет слышать голос Отца Небесного, открывается Евангелие. Сейчас мы разберем самую трудную для понимания евангельскую притчу.

Самая загадочная притча

Ростов н/Д: Изд-во Ростовской-на-Дону епархии, 2010. 256 с.
ISBN 978-5467-20-4־903

Самая загадочная притча - Содержание

Вместо предисловия Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) На языке образов
ПРИТЧА О НЕПРАВЕДНОМ УПРАВИТЕЛЕ Евангелие от Луки, глава 16-я, стихи 1—13
Часть 1 ОБОЗРЕНИЕ И ИЗЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О НЕПРАВЕДНОМ ДОМОПРАВИТЕЛЕ
  • Епископ Новомиргородский Софония Обозрение
    • Глава 1-3
  • Изъяснение
    • Глава 1 (Повествовательная часть)
    • Глава 2 (Нравоучение)
  • Заключение
Часть 2 ТОЛКОВАНИЯ НА ПРИТЧУ
  • Блаженный Иероним Стридонский Два толкования
  • Блаженный Феофилакт Болгарский Из толкований на Евангелия
  • Епископ Кассиан (Безобразов) Из лекций по Новому Завету
  • Архиепископ Астраханский и Кавказский Сильвестр Толкование, рассуждение и нравоучение
  • Николай Розанов Изъяснение притчи о неверном управителе
  • Святитель Феофан Затворник Изъяснение притчи о неправедном приставнике
  • Митрополит Антоний (Храповицкий) Изъяснение Господней притчи
Часть 3 ИЗ ПИСЕМ, ПРОПОВЕДЕЙ И БЕСЕД
  • Святитель Феофан Затворник О неправедном приставнике обличенном
  • Преподобный Иустин Попович «...Люди суть должники Божии»
  • Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) О вечном и временном
  • Святитель Филарет Московский (Дроздов) О милосердии к бедным
  • Протоиерей Вячеслав Резников О догадливом управителе
  • Протоиерей Димитрий Дудко Верность в малом
  • Из «Троицких листков»
  • Протоиерей Сергий Ильин «...Добро важнее всего»
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  • Священномученик Онуфрий Гагалюк Христианин и земные блага
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Views 403
Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (2 comments)

Вячеслав79 4 years ago
Спасибо
Георгий 1 5 years ago

Благодарю за книгу.

 

 

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