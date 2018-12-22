Комментарий к Евангелию от Луки - не первая книга архимандрита Ианнуария Ивлиева, вышедшая в издательстве ББИ. Ранее вышли его «И увидел я новое небо и новую землю». Комментарий к Апокалипсису (2016) и Евангелие от Марка. Богословско-экзегетический комментарий (2017).

Эта книга выходит уже после его кончины 21 декабря 2017 года.

С Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея о. Ианнуария связывали долгие годы плодотворного сотрудничества. С 1997 года и практически до последних лет своей жизни он преподавал: читал курсы по экзегетике Нового Завета и новозаветному богословию, в течение многих лет возглавлял кафедру Нового Завета ББИ, участвовал в научных конференциях. Его статьи печатались в сборниках и в журнале «Страницы», издаваемых ББИ. На протяжении почти двадцати лет о. Ианнуарий приезжал читать лекции в наших Летних богословских институтах в Беларуси и в Подмосковье. Его лекции вызывали огромный интерес у студентов и слушателей. Он был одним из самых любимых, но вместе с тем и самых требовательных преподавателей ББИ. Блестяще владея древними и несколькими европейскими языками, он требовал того же от других, особенно от тех, кто желал посвятить себя изучению Священного Писания. Многие отечественные библеисты, в том числе даже те, кто формально не был его студентом, считают его своим учителем.

Архимандрит Ианнуарий был выдающимся ученым-библе-истом. Его ценили не только в России: он состоял во многих научных и синодальных комиссиях, был членом международного научного общества Colloquium Paulinum, экспертом Объединенных библейских обществ, членом Синодальной библейской комиссии, участвовал в богословских собеседованиях Русской православной церкви и Евангелическо-люте-ранской церкви Финляндии. При этом он никогда не стремился сделать карьеру и не заботился о регалиях. В собрании ли ученых-библеистов или на лекциях для первокурсников он говорил о Священном Писании - предмете своего научного интереса - так, чтобы текст стал прозрачным для слушающих, чтобы они в нем увидели многогранный смысл, духовную глубину, исторический контекст и непреходящую ценность.

В основу настоящей книги, как и двух предыдущих, легли беседы о. Ианнуария на петербургском радио «Град Петров». Он много работал над тем, чтобы превратить свои лекции в книги, и хотел составить богословско-экзегетический комментарий на весь Новый Завет, чтобы Священное Писание не оставалось «зеркалом в гадании», чтобы каждый его читатель прорывался к смыслу не «сквозь тусклое стекло», а лицом к лицу с тем Словом, которое нам дано как величайшее сокровище.

Лучшая память об о. Ианнуарии - его книги. Мы надеемся, что вслед за этим томом появятся другие, ведь наряду с выступлениями на радио сохранилось в записях множество его лекций и бесед.