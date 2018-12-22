Ивлиев - Архимандрит Ианнуарий - Евангелие от Луки - Богословско-экзегетический комментарий
Комментарий к Евангелию от Луки - не первая книга архимандрита Ианнуария Ивлиева, вышедшая в издательстве ББИ. Ранее вышли его «И увидел я новое небо и новую землю». Комментарий к Апокалипсису (2016) и Евангелие от Марка. Богословско-экзегетический комментарий (2017).
Эта книга выходит уже после его кончины 21 декабря 2017 года.
С Библейско-богословским институтом св. апостола Андрея о. Ианнуария связывали долгие годы плодотворного сотрудничества. С 1997 года и практически до последних лет своей жизни он преподавал: читал курсы по экзегетике Нового Завета и новозаветному богословию, в течение многих лет возглавлял кафедру Нового Завета ББИ, участвовал в научных конференциях. Его статьи печатались в сборниках и в журнале «Страницы», издаваемых ББИ. На протяжении почти двадцати лет о. Ианнуарий приезжал читать лекции в наших Летних богословских институтах в Беларуси и в Подмосковье. Его лекции вызывали огромный интерес у студентов и слушателей. Он был одним из самых любимых, но вместе с тем и самых требовательных преподавателей ББИ. Блестяще владея древними и несколькими европейскими языками, он требовал того же от других, особенно от тех, кто желал посвятить себя изучению Священного Писания. Многие отечественные библеисты, в том числе даже те, кто формально не был его студентом, считают его своим учителем.
Архимандрит Ианнуарий был выдающимся ученым-библе-истом. Его ценили не только в России: он состоял во многих научных и синодальных комиссиях, был членом международного научного общества Colloquium Paulinum, экспертом Объединенных библейских обществ, членом Синодальной библейской комиссии, участвовал в богословских собеседованиях Русской православной церкви и Евангелическо-люте-ранской церкви Финляндии. При этом он никогда не стремился сделать карьеру и не заботился о регалиях. В собрании ли ученых-библеистов или на лекциях для первокурсников он говорил о Священном Писании - предмете своего научного интереса - так, чтобы текст стал прозрачным для слушающих, чтобы они в нем увидели многогранный смысл, духовную глубину, исторический контекст и непреходящую ценность.
В основу настоящей книги, как и двух предыдущих, легли беседы о. Ианнуария на петербургском радио «Град Петров». Он много работал над тем, чтобы превратить свои лекции в книги, и хотел составить богословско-экзегетический комментарий на весь Новый Завет, чтобы Священное Писание не оставалось «зеркалом в гадании», чтобы каждый его читатель прорывался к смыслу не «сквозь тусклое стекло», а лицом к лицу с тем Словом, которое нам дано как величайшее сокровище.
Лучшая память об о. Ианнуарии - его книги. Мы надеемся, что вслед за этим томом появятся другие, ведь наряду с выступлениями на радио сохранилось в записях множество его лекций и бесед.
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Евангелие от Луки - Богословско-экзегетический комментарий
М.: Издательство ББИ, 2019. - xviii + 568 с.
ISBN 978-5-89647-378-7
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Евангелие от Луки - Богословско-экзегетический комментарий - Содержание
От издательства
Предисловие
Введение
- I. Пролог (1:1-4)
- II. Предыстория (1:5 - 2:52)
- III. Подготовка публичной деятельности Иисуса (3:1 - 4:13)
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IV. Деятельность Иисуса в Галилее и Иудее (4:14 - 9:50)
- A. «Напольная проповедь» (6:20-49)
- Б. Знамения и речи Иисуса: разделение в Израиле и откровение Иисуса перед Его учениками (7:1 - 9:50)
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V. На пути в Иерусалим (9:51 - 19:27)
- A. Об истинном ученичестве (9:51 - 13:21)
- B. О новом порядке в Царстве Божьем (13:22 - 19:27)
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VI. Последние дни в Иерусалиме (19:28 - 21:38)
- A. Споры с противниками в Иерусалиме (19:28 - 21:4)
- B. Эсхатологическая речь (21:5-38)
- VII. Страсти и воскресение (22:1 - 24:53)
Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Евангелие от Луки - Богословско-экзегетический комментарий - Предисловие
Год назад в издательстве ББИ вышел объемистый том комментария архимандрита Ианнуария (Дмитрия Яковлевича Ивлиева) на Евангелие от Марка, и вот новый его труд - комментарий на Евангелие от Луки. Но самого автора уже нет с нами, он покинул этот мир 21 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге. Здесь и прошла его жизнь.
Ее первая половина была посвящена трудному поиску своего пути. Как многие шестидесятники, он начал в стане «физиков» на физическом факультете Ленинградского университета, но его связь с «лириками» становилась с годами все более прочной и жизненно важной. В 1975 году он неожиданно для окружающих становится студентом Ленинградской духовной академии после сдачи экстерном всей семинарской программы. Вероятно, встреча с ленинградским митрополитом Никодимом (Ротовым) обусловила этот решительный поворот. Вскоре началось его преподавание в семинарии, работа в различных церковных комиссиях, выступления на «встречах» и «собеседованиях».
Приближение тысячелетия крещения Руси в 1988 году вызвало особый подъем исторической науки, впервые после 1917 года стали возможны совместные труды церковных и светских исследователей. В юбилейный год при Комитете славистов Российской академии наук была создана Славянская библейская комиссия, которая начала свою работу в Ленинграде со слушания годичного цикла лекций архим. Иан-нуария по новозаветному богословию. Итогом работы этой комиссии стали критические издания Евангелий Иоанна и Матфея в древнем славянском переводе (1998, 2006). Работа над подстрочным переводом Нового Завета, начатая в это же время, была позже перенесена в Российское библейское общество (Санкт-Петербургское отделение) и успешно завершилась в 2002 году при участии архим. Ианнуария как богословского редактора. Он играл ведущую роль в образовании кафедры библеистики в Санкт-Петербургском университете и был профессором этой кафедры до последних своих дней.
В 1990-е годы получили развитие новые формы духовного просвещения - и тут особо востребованным оказался архим. Ианнуарий. Его приглашали в лектории, школы и университеты как в Санкт-Петербурге, так и в Москве - о. Ианнуарий был заведующим кафедрой Нового Завета в ББИ. Он стал регулярно читать лекции на радио, сначала на «Радио Мария», затем на «Град Петров». Основой настоящей книги и стали его лекции, записанные на радио «Град Петров».
Излагая текст Евангелия от Луки, стих за стихом, автор приводит несколько возможных вариантов перевода греческого новозаветного оригинала, предлагает различные пути понимания и в заключение обязательно определяет ту этическую и экзистенциальную значимость, какой по своей природе обладает тот или иной пассаж, та или иная перикопа (как говорили прежде в церкви). При чтении этого основополагающего для нашей цивилизации текста надо понимать, что он был составлен совсем в других культурно-исторических условиях, где царь и раб не были метафорами, что написан он на таком языке, в котором греческие лингвистические формы могут сочетаться с семитской семантикой, что портативный размер свитка, в который нужно было уложить обширный смысл, обусловил чрезмерный лаконизм и недосказанность текста. В этих условиях любой перевод воспроизводит лишь часть авторского замысла. Именно потому архим. Ианнуарий всякий раз отдавал предпочтение комментированному чтению, как в публикуемом томе. Читая вместе с ним, мы убеждаемся, что получаем гораздо больше, чем от простого перевода.
Безусловно, избранная литературная форма имеет свои ограничения и не позволяет делать слишком большие отступления от темы, чтобы подробно разработать такие явления, которые встречаются в разных местах источника или в широком круге источников. Тем не менее комментатор стремится по ходу изложения обращаться к базовым положениям библейского богословия. Он подчеркнуто и неоднократно отмечает черты универсализма в учении Иисуса, имея в виду вселенский характер доктрины, которой суждено было в эпоху эллинизма приобрести мировую значимость. Это новое учение было обусловлено новой оценкой человека как полноценной фигуры, находящейся в прямых и доверительных отношениях с Богом. Этические нормативы, которые архим. Ианнуарий видит и открывает в учении Иисуса, как оно представлено в Евангелиях, в частности в Евангелии от Луки, возвышенны и прекрасны.По поводу тезиса «вне Церкви нет спасения» он замечает: «В этой сложной реальности христианину пристало руководствоваться не какими-то незыблемыми законами и правилами, как бы вырубленными на каменных скрижалях наподобие ветхозаветных. Руководствоваться следует, во-первых, единственной заповедью, данной Господом Иисусом, - заповедью любви к Богу и ближнему, а также голосом Святого Духа, который дается христианину в таинстве его крещения».
Книги отца Ианнуария всегда дают много полезной информации. Спасибо за публикацию!
Отличная книга, спасибо клубу за проделанную работу!
А в электронном виде есть?
ждем ждем ждем)))))) с огромным нетерпением)
эта книга пример того редкого случая когда кол-во страниц не пугает а наоборт радует.
Согласен с вами