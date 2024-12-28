Профессор Т. X. Хаксли представил слово агностик в 1896 году ныне уже не существующему Метафизическому Сообществу. Впоследствии он писал: «Когда я достиг интеллектуальной зрелости и стал спрашивать себя, кто я — атеист, теист, пантеист, материалист, идеалист или свободный мыслитель, я обнаружил, что чем больше я узнавал и размышлял, тем труднее для меня было ответить на этот вопрос, пока наконец я не осознал, что ни одно из этих определений ко мне не относится, кроме, разве, последнего. У каждого из перечисленных направлений были свои последователи, и большинство этих добрых людей были вполне убеждены в том, что они достигли определенного знания, и с тем или иным успехом разрешили для себя проблему существования. Я о себе такого не мог сказать и, более того, был даже уверен, что проблема принципиально неразрешима... Почти все мои коллеги по Метафизическому Сообществу были, так сказать, «истами» того или иного толка. Итак, я, раздумывая над всем этим, изобрел термин «агностик», отражавший близкую мне идейную позицию. По моему замыслу, слово это должно было обозначать антитезу «гностику» церковной истории, претендовавшего на знание таких вещей, в которых я был совершенно невежествен. Я воспользовался возможностью предоставить этот новый термин сообществу, и к моему величайшему удивлению, термин был принят».

АГНОСТИК

Современные стандартные толковые словари дают слову АГНОСТИК следующее определение: «Человек, отрицающий возможность познания абсолютного или бесконечного, так же, как и не признающий возможности доказать или опровергнуть существование внематериального, которое само по себе, возможно, реально существует». Далее, агностицизм определяется, как «доктрина агностиков».

Но современное значение слов нередко расходится с их этимологическим значением. Многие из нас, например, могут припомнить, как учителя начинали школьный день молитвой «Сохрани нас, Боже, во всех наших делах...» (А теперь эта фраза употребляется людьми по каждому поводу, она потеряла первоначальное значение). Слово «агностик» испытало такое же превращение в современном языке. В студенческом мире есть особенно много людей, которые называют себя агностиками, вкладывая в это слово свой собственный смысл. Не требуется особой проницательности, чтобы выделить из их числа по крайней мере три категории или группы агностиков. Люди, принадлежащие к двум из этих групп, придерживаются весьма рациональной позиции, в которой логический ум находит кратковременное постоянство. Но даже этого нельзя сказать о третьей группе, в которую входят люди, испытывающие столь сильную мятежность ума, что ее не преодолеть никакими временными средствами. Далее, существует несколько факторов, при встрече с которыми человеческое сознание не в состоянии более придерживаться ни одной из трех упомянутых позиций. Именно в этом смысле мы и беремся утверждать НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ АГНОСТИЦИЗМА.

Лейс Самуэл – Несостоятельность агностицизма

Chicago, IL: Slavic Gospel Press, б.г. – 36 с.

Лейс Самуэл – Несостоятельность агностицизма – Содержание

АГНОСТИК

1. Безразличный Агностик

2. Неудовлетворенный агностик

3. Агностик – догматик

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

НАУЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

ДУХОВНОЕ ОТНОШЕНИЕ

ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ

ЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ

«СЕ ЧЕЛОВЕК!»

«...СЛОВО, КОТОРОЕ Я ГОВОРИЛ...»

ЖЕЛАНИЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ОБМАН ИСКЛЮЧАЕТСЯ

БОГ ПОЗНАВАЕМ