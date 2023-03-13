Давайте попробуем просто и честно разобраться в истории христианства. Просто — это значит понятно для нормального человека, не обремененного университетским образованием.

Честно — это значит не приукрашивая прошлого, не скрывая недостатков, но и не выпячивая их, а пытаясь понять тех людей, которые жили, мечтали, любили и ненавидели точно так, как и современные люди.

Представить историю христианства популярно — это значит не только рассказать о разных конфессиях, но и о разных регионах.

Ведь христианство — это не только западноевропейское или византийское явление. Сегодня большая часть христиан живет в Африке и Азии. Как это случилось? Что мы знаем об этом?

Очевидно, надо взглянуть на историю христианства в Америке и в Китае, а не только во Франции и в России. Рассказать об истории — это не значит рассказать только о папах и патриархах, о крестовых походах и инквизиции.

Христианство — это не только религия и система взглядов, но и образ жизни. Поэтому популярная история должна касаться и христианского искусства, и христианского мировоззрения, и даже легенд и сказаний, которых немало в христианстве.

То ест цель книги — дать обзорный, но целостный взгляд на христианство.

Санников Сергей Викторович - Популярная история христианства. 20 веков в пути

К.: Саммит-книга, 2011. — 480 с.: ил.

ISBN 978-966-7889-83-8

Санников Сергей Викторович - Популярная история христианства. 20 веков в пути - Содержание

ПРОЛОГ

ПОД ПРЕССОМ

ГОНИМОЕ ХРИСТИАНСТВО Действие первое (I-III века)

К славе через смерть

От любви до ненависти

Пыл веры

Меня гнали и вас будут гнать

За что?

Невидимая брань

Путь к религии(Богослужение и ритуалы; Евхаристия (Вечеря Господня) ;Водное крещение; Праздники)

Благочиние и нравы

Книги и Книжники (Логии (Аграфы); Апокрифы)

Писания мужей апостольских( Апологеты; Учители-катехизаторы )

Христианская культура

НА ТРОНЕ ВОЦАРИВШЕЕСЯ ХРИСТИАНСТВО Действие второе (IV-VI века)

Святой грешник

Бич империи

Христианизация

Побежденный победитель

Бегство или борьба

Вселенские споры (Золотой век богословской мысли; Троица ; Мария; Отцы церкви и ересиархи ; Христос ; Человек)

Библейский канон

Христианская культура

РАСКОЛ

РАЗДЕЛЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО

Действие третье (VII-XI века)

Буря из пустыни Имперские притязания(Франки и вырождение; Римской империи ;Византия и арабы

Византия и славяне) ;

Церковная жизнь(Усиление римского престола; Время разбрасывать камни, или Великая схизма

Монашество)

Обычаи и нравы

Распространение христианства(Миссия в Западной Европе ; Христианство под исламом ;

Богословие и разномыслия ; Монофелитство ;Иконоборчество ;Павликиане )

Развитие культуры

ПЕРЕД РАССВЕТОМ ПОКОРЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО Действие четвертое (XI-XV века)

Светлый дух и темные века

Средневековая Европа(Священна Римская империя в Германии; Становление национальных государств -Англия и Франция; Столетняя война и война Алой и Белой розы; Рост Испании и Португалии )

Восток во времена Средневековья

Славянский мир

Церковь в государстве(Эпоха крестовых походов, Распространение христианства, Восток и унии, Путь славянских церквей)

Жизнь в средневековой церкви (Монашество, Восточное монашество)

Крещеные язычники (Таинства; Мария и святые; Двоеверие)

Предвестники реформ (Катары-альбигойцы — внецерковные группы Запада; Виклиф Туе и Савонарола — протесты внутри Западной церкви; Внецерковные группы на Востоке; Инквишция — мифы и реальность)

Средневековое знание(Схоластика; Мистика; Ренессанс и гуманилм; Открытия европейского Средневековья; Восточное богословие; Исихазм; Богомыслиеу славян )

Культура классического и позднего Средневековья

ПРОРЫВ

ВОССТАВШЕЕ ХРИСТИАНСТВО Действие пятое (ХVI-XIII века)

Реформация и политика(Западная Европа; Османская империя; Самодержавие в России; Колониализм)

Реформация церковной жизни( Реформация - случайность или закономерность?;Магистерская реформация; Контрреформация; Против протестантов; Псевдореформация в России)

Миссия периода Реформации(Христианство в Америке Христианство на других материках; Христианство в Османской империи; Распространение русского православия)

Богословие и жизнь Реформации (Богословские движения в лютеранстве; Спор в кальвинизме. Предопределение или свободное избрание)

Практическая жизнь протестантизма(Взгляды радикалов; Практическая жизнь радикальных групп Богословие и практическая жизнь контррсформации; Мертвенная зыбь православного Востока)

Наука и культура эпохи Реформации

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ МЯТУЩЕЕСЯ ХРИСТИАНСТВО Действие шестое (ХIХ-ХХ века)

Расторжение брака

Бунтующий мир (Революции в Европе; Революции в Новом Свете)

Воюющий мир (Войны XIX века; Первая мировая война и Версальская система; Вторая мировая война и становление сверхдержав; Холодная войнам и разрушение социалистической системы)

Техногенный мир (Наука на месте религии)

Христианский мир ( Католицизм; Православие;Украинское православие; Протестантизм ; Евангельско-баптистское движение; Пятидесятчическое и харизматическое движения; Адвентизм; Новые псевдохристианские группы; Христианство и восточные религии;Союзы и объединения)

Распространение христианства (Протестантские миссии; Католические миссии; Православные миссии)

Богословие Нового времени (Богословие протестантизма; Католическое богословие; Богомыслие Востока)

Христианская культура

ЭПИЛОГ

ХРИСТИАНСТВО ГРЯДУЩЕГО МИРА

(XXI век-и далее) Колеблемое, но непотопляемое

Санников Сергей Викторович - Популярная история христианства. 20 веков в пути - К славе через смерть

Студент — А кто придумал христианство? Все-таки довольно влиятельная система.

Историк — Никто. Оно возникло вдруг, с личности Иисуса.

Студент — А я слышал, что Иисуса Христа вообще никогда не было, и христианство изобрел еврей по имени Павел, а еще я читал, что его сформировала какая-то община рабов в Риме...

Историк — Ну, сегодня только упорные маргиналы способны верить таким сказкам. Подавляющее большинство исследователей, независимо от того, считают ли они себя христианами или нет, убеждены в историчности основателя христианства. Нынче спорят о том — был ли Он Мессия или лишь простым учителем нравственности типа Заратустры или Будды.

Его повторяющиеся исцеления, совершаемые публично, вплоть до воскрешения умершего, Его неоднократные чудесные насыщения многих тысяч слушателей, Его невероятная способность повелевать ветру и ходить по морю и многие другие чудеса перед учениками и сотнями собравшихся явно указывали на то, что Он особый посланник с Небес.

Официальные лица в Израиле, который в то время был частью Римской империи, должны были как-то отреагировать на появление того, кого народная молва уже считала Мессией (евр. Мешиах., греч. Христос), т.е. посланника от Всевышнего, истинного Царя Израиля. Проповедь и учение Иисуса из Назарета, а также Его отказ возглавить народное движение освобождения от ненавистных римлян не вписывались в представления официального иудаизма об истинном Мессии. Все политические партии Израиля (так называемые фарисеи, саддукеи, зилоты и прочие), враждуя между собой, все же придерживались единой концепции Мессии как политического вождя, «помазанника Свыше», который должен восстановить царство Израиля и привести его к всемирному господству. Эта теория основывалась на священных пророческих книгах иудаизма и была для ее

И действительно, все началось с Иисуса, учителя, жившего в Галилее. Он родился в семье плотника, в маленьком городке Назарете, в Иудее — далекой окраине Римской империи, примерно 2000 лет назад, то есть около 750 года от основания Рима. Точных дат, связанных с жизнью Иисуса не сохранилось. В те времена не было единой системы летоисчисления, да и никто всерьез не воспринимал события, происходившие в Галилее и даже в Иерусалиме.

Христианство началось с небольшой группы Его учеников (около 120 человек), умещавшихся в одной из иерусалимских горниц. Здесь были родственники, друзья и последователи Иисуса. Внешне земная жизнь этого молодого раввина закончилась неудачно. Мы знаем о ней из устных преданий, часть из которых была записана в так называемых Евангелиях, часть сохранилась в других христианских и нехристианских источниках.

Примерно в 27 или 30 году н.э. Он вышел на публичное служение, оставив семью, и стал странствующим учителем, живущим на подаяние. Он рассказывал о Царстве Небесном и Его законах и учил, как достичь этого Царства. Его учение принципиально не отличалось от учений других раввинов того времени, хотя вызывало раздражение своим радикализмом и острой критикой официальной системы иудаизма. Его необычность заключалась в претензиях на мессианское достоинство, которое Он выражал не столько в словах, сколько в делах и поступках. Его повторяющиеся исцеления, совершаемые публично, вплоть до воскрешения умершего, Его неоднократные чудесные насыщения многих тысяч слушателей, Его невероятная способность повелевать ветру и ходить по морю и многие другие чудеса перед учениками и сотнями собравшихся явно указывали на то, что Он особый посланник с Небес.

Официальные лица в Израиле, который в то время был частью Римской империи, должны были как-то отреагировать на появление того, кого народная молва уже считала Мессией (евр. Мешиах., греч. Христос), т.е. посланника от Всевышнего, истинного Царя Израиля. Проповедь и учение Иисуса из Назарета, а также Его отказ возглавить народное движение освобождения от ненавистных римлян не вписывались в представления официального иудаизма об истинном Мессии. Все политические партии Израиля (так называемые фарисеи, саддукеи, зилоты и прочие), враждуя между собой, все же придерживались единой концепции Мессии как политического вождя, «помазанника Свыше», который должен восстановить царство Израиля и привести его к всемирному господству.

И действительно, все началось с Иисуса, учителя, жившего в Галилее. Он родился в семье плотника, в маленьком городке Назарете, в Иудее — далекой окраине Римской империи, примерно 2000 лет назад, то есть около 750 года от основания Рима. Точных дат, связанных с жизнью Иисуса не сохранилось. В те времена не было единой системы летоисчисления, да и никто всерьез не воспринимал события, происходившие в Галилее и даже в Иерусалиме.

Христианство началось с небольшой группы Его учеников (около 120 человек), умещавшихся в одной из иерусалимских горниц. Здесь были родственники, друзья и последователи Иисуса. Внешне земная жизнь этого молодого раввина закончилась неудачно. Мы знаем о ней из устных преданий, часть из которых была записана в так называемых Евангелиях, часть сохранилась в других христианских и нехристианских источниках.

Примерно в 27 или 30 году н.э. Он вышел на публичное служение, оставив семью, и стал странствующим учителем, живущим на подаяние. Он рассказывал о Царстве Небесном и Его законах и учил, как достичь этого Царства. Его учение принципиально не отличалось от учений других раввинов того времени, хотя вызывало раздражение своим радикализмом и острой критикой официальной системы иудаизма. Его необычность заключалась в претензиях на мессианское достоинство.