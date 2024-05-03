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Сапольски - Биология добра и зла

Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Как наука объясняет наши поступки
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology
Мое воображение то и дело рисует подобный сюжет: команда наших с боем прорывается в его секретный бункер. Ладно, фантазировать так фантазировать: я одной левой вырубаю его элитную охрану, влетаю в бункер с пулеметом Браунинга на изготовку. Он выхватывает свой люгер, но я вышибаю у него пистолет. Его рука тянется за припрятанной на случай провала капсулой с цианидом. Но я и тут успеваю – выбиваю ее. Он издает яростный рык и бросается на меня с нечеловеческой злобой. Мы схватываемся, катаемся по земле, я изворачиваюсь, придавливаю его и молниеносно надеваю наручники. «Адольф Гитлер! – объявляю я. – Вы арестованы за преступления против человечества!»
И вот на этом самом месте героическое выступление фантазии заканчивается и воображение блекнет. Что я сделаю с Гитлером? Организм реагирует настолько остро, что мне приходится мысленно переключиться на глаголы в сослагательном наклонении, чтобы хоть как-то дистанцироваться от ситуации. Что следовало бы сделать с Гитлером? Стоит дать себе волю, как в голове тут же рисуются картины мщения. Перебить позвоночник в районе шеи так, чтобы его парализовало, но при этом он бы все чувствовал. Ослепить с помощью тупого предмета. Лишить слуха, проткнув барабанные перепонки; вырвать язык. И чтобы он продолжал жить, питался через трубку и дышал на аппарате. Обездвиженный, лишенный возможности видеть, слышать и говорить – только чтобы чувствовал. Впрыснуть ему что-нибудь, из-за чего он заболеет раком, и рак будет изъедать его плоть, и язвы будут расти и расти – пока каждая клетка его тела не возопит в агонии, пока каждый миг существования не превратится в ад. Вот что следовало бы сделать с Гитлером. Вот что я хотел бы сделать с Гитлером. И сделал бы.
В детстве я не однажды проигрывал подобные сцены в воображении. Я и сейчас иногда их себе представляю. И когда я погружаюсь в них, сердце начинает колотиться. Мне становится жарко, кулаки сжимаются. Да, пусть все это случится с Гитлером, самым ужасным злодеем в истории человечества, его душа заслужила самое адское наказание.
Но тут возникает огромная проблема. Я не верю в существование души или ада, слово «злой» считаю уместным в обсуждении мюзиклов1 и сомневаюсь, что наказание имеет какое-то отношение к уголовному судопроизводству. Однако и тут возникает проблема: по моим ощущениям, некоторых людей однозначно нужно казнить, но ведь в принципе я против смертных приговоров. Я люблю смотреть второсортное кино со стрельбой и драками, несмотря на то что голосую за строгий контроль над огнестрельным оружием. И я получил огромное удовольствие, когда на одном детском дне рождения смог отодвинуть некие невнятные внутренние возражения и играл в лазерную войну, стреляя из укрытия в незнакомцев (было здорово, пока какой-то прыщавый малец не попал в меня раз этак сто, а потом еще и потешался надо мной; я почувствовал себя не по-мужски трусовато). В то же время я знаю наизусть «Down by The Riverside» («ain’t gonna study war no more»)2 и даже помню, в каких местах нужно хлопать в ладоши.

Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Как наука объясняет наши поступки

«Альпина Диджитал», 2017 — (Альпина. Бестселлер (Научпоп))
ISBN 978-5-0013-9051-0

Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Содержание

Введение
Подход к изучению
Человек как животное, или Как разнообразна наша агрессия
Глава 1
Глава 2
  • Три метафорических (не буквальных!) слоя
  • Лимбическая система
  • Миндалина
  • Лобная кора
  • Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая система
  • Выводы
Глава 3
  1. Универсальные правила против натруженных ног
  2. Выводы
Глава 4
  • Кривотолки о тестостероне
  • Окситоцин и вазопрессин: мечта маркетолога
  • Эндокринология женской агрессии
  • Стресс и неосмотрительные действия мозга
  • Развенчание мифа: алкоголь
  • Итоги и некоторые выводы
Глава 5
  • Нелинейное возбуждение
  • «Ага! Вот оно!» и настоящее запоминание
  • Раскопки в куче исторического пепла
  • И другие области нейропластичности
  • Некоторые выводы
Глава 6
  • Реальность подросткового периода
  • Изнанка созревания лобной коры
  • Рисковые подростки
  • Сверстники, социальное принятие и социальное исключение
  • Эмпатия, сочувствие и моральные суждения
  • Подростковое насилие
  • И последнее: почему лобная кора не может взрослеть, как все?
Глава 7
  • Путь усложнения
  • Коротко о развитии мозга
  • Стадии
  • Последствия
  • Начало начал: Зачем нужна мама
  • В шторм сгодится любая мама
  • К месту назначения разными дорожками
  • Психологический портрет с точки зрения биологии
  • Два отступления
  • Ключевой вопрос
  • Кувалда
  • Культура С прописной и строчной К
  • Девять долгих месяцев
  • Устройство и особенности мозга мальчиков и девочек, что бы это ни значило
  • Выводы
Глава 8
  • Часть 1: Гены снизу вверх
  • Часть 2: Гены сверху вниз – генетика поведения
  • Часть 3: Действительно, в какой мере гены определяют поведение (о котором здесь идет речь)?
  • Выводы
Глава 9
  • Определения, общность и различия
  • Коллективизм против индивидуализма
  • Скотоводы и южане
  • Культуры равенства и неравенства
  • Численность населения, плотность населения, неоднородность населения
  • Последствия культурных кризисов
  • …И религия
  • Гоббс или Руссо
  • Некоторые выводы
Глава 10
  • Эволюция 101[290]
  • Поведение может формироваться эволюцией
  • Низвержение группового отбора
  • Индивидуальный отбор
  • Родственный отбор
  • Реципрокный альтруизм
  • На трех ногах
  • Многоуровневый отбор
  • А что у нас?
  • Как всегда: При чем тут гены?
  • Еще одна трудная тема: Непрерывность и постепенность эволюционных изменений
  • Последняя – политически важная – трудность: Все ли признаки адаптивны?
Глава 11
  • Мощь разделения на своих и чужих
  • Мы
  • Они
  • Уникальные черты деления на мы и они у людей
  • Управление размежеванием
  • Выводы
Глава 12
  • Природа и разнообразие иерархий
  • Ранг и иерархия у людей
  • Вид сверху, вид снизу
  • И мы сами
  • Ох, почему бы и нет? Политика и политическая ориентация
  • Интеллект
  • Стиль мыслительного процесса
  • Разница в аффективных характеристиках
  • Повиновение и конформизм, неповиновение и нонконформизм
  • Природа власти или принуждение к конформизму со стороны социума
  • Что требуется и в каком контексте
  • Природа жертвы
  • Что зависит от того, на кого оказывают давление
  • Стресс
  • Альтернатива
  • Итоги и выводы
Глава 13
  • Главенство мышления при принятии моральных решений
  • Ну да, конечно: Социальный интуитивизм
  • Снова дети и животные
  • Мистер Спок и Иосиф Сталин
  • Контекст
  • На сцену вступают дураки: Практическое приложение открытий науки о нравственности
Глава 14
  • Чувствовать, переживать, понимать и другие тонкости
  • Животные, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим
  • Дети, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим
  • Эмоциональный посыл и/или разумное решение?
  • Мифический скачок вперед
  • Самое главное: когда мы действительно что-то делаем
  • Выводы
Глава 15
  • Пример 1
  • Пример 2
  • Примеры 3, 4 и 5
  • Почувствовать чужую боль
  • Отвращение и чистота
  • Реальные и метафорические ощущения
  • С помощью клейкой ленты
  • На темной стороне метафор
  • Огонек во тьме
Глава 16
  • Не забудьте проверить ее слезные каналы
  • Три позиции
  • Демаркационные линии на песке
  • Но можно ли из этих рассуждений извлечь нечто полезное?
  • Какими они увидят нас
  • Постскриптум: о трудном, но осуществимом действии
Глава 17
  • Наши лучшие ангелы: Более отрадные стороны души[497]
  • Некоторые традиционные способы
  • Возможности
Эпилог
Приложения
Список сокращений
Аббревиатуры в ссылках
Источники иллюстраций
Комментарии
Views 403
Rating 5.0 / 5
Added 03.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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