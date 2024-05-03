Мое воображение то и дело рисует подобный сюжет: команда наших с боем прорывается в его секретный бункер. Ладно, фантазировать так фантазировать: я одной левой вырубаю его элитную охрану, влетаю в бункер с пулеметом Браунинга на изготовку. Он выхватывает свой люгер, но я вышибаю у него пистолет. Его рука тянется за припрятанной на случай провала капсулой с цианидом. Но я и тут успеваю – выбиваю ее. Он издает яростный рык и бросается на меня с нечеловеческой злобой. Мы схватываемся, катаемся по земле, я изворачиваюсь, придавливаю его и молниеносно надеваю наручники. «Адольф Гитлер! – объявляю я. – Вы арестованы за преступления против человечества!»

И вот на этом самом месте героическое выступление фантазии заканчивается и воображение блекнет. Что я сделаю с Гитлером? Организм реагирует настолько остро, что мне приходится мысленно переключиться на глаголы в сослагательном наклонении, чтобы хоть как-то дистанцироваться от ситуации. Что следовало бы сделать с Гитлером? Стоит дать себе волю, как в голове тут же рисуются картины мщения. Перебить позвоночник в районе шеи так, чтобы его парализовало, но при этом он бы все чувствовал. Ослепить с помощью тупого предмета. Лишить слуха, проткнув барабанные перепонки; вырвать язык. И чтобы он продолжал жить, питался через трубку и дышал на аппарате. Обездвиженный, лишенный возможности видеть, слышать и говорить – только чтобы чувствовал. Впрыснуть ему что-нибудь, из-за чего он заболеет раком, и рак будет изъедать его плоть, и язвы будут расти и расти – пока каждая клетка его тела не возопит в агонии, пока каждый миг существования не превратится в ад. Вот что следовало бы сделать с Гитлером. Вот что я хотел бы сделать с Гитлером. И сделал бы.

В детстве я не однажды проигрывал подобные сцены в воображении. Я и сейчас иногда их себе представляю. И когда я погружаюсь в них, сердце начинает колотиться. Мне становится жарко, кулаки сжимаются. Да, пусть все это случится с Гитлером, самым ужасным злодеем в истории человечества, его душа заслужила самое адское наказание.

Но тут возникает огромная проблема. Я не верю в существование души или ада, слово «злой» считаю уместным в обсуждении мюзиклов1 и сомневаюсь, что наказание имеет какое-то отношение к уголовному судопроизводству. Однако и тут возникает проблема: по моим ощущениям, некоторых людей однозначно нужно казнить, но ведь в принципе я против смертных приговоров. Я люблю смотреть второсортное кино со стрельбой и драками, несмотря на то что голосую за строгий контроль над огнестрельным оружием. И я получил огромное удовольствие, когда на одном детском дне рождения смог отодвинуть некие невнятные внутренние возражения и играл в лазерную войну, стреляя из укрытия в незнакомцев (было здорово, пока какой-то прыщавый малец не попал в меня раз этак сто, а потом еще и потешался надо мной; я почувствовал себя не по-мужски трусовато). В то же время я знаю наизусть «Down by The Riverside» («ain’t gonna study war no more»)2 и даже помню, в каких местах нужно хлопать в ладоши.

Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Как наука объясняет наши поступки

«Альпина Диджитал», 2017 — (Альпина. Бестселлер (Научпоп))

ISBN 978-5-0013-9051-0

Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Содержание

Введение

Подход к изучению

Человек как животное, или Как разнообразна наша агрессия

Глава 1

Глава 2

Три метафорических (не буквальных!) слоя

Лимбическая система

Миндалина

Лобная кора

Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая система

Выводы

Глава 3

Универсальные правила против натруженных ног Выводы

Глава 4

Кривотолки о тестостероне

Окситоцин и вазопрессин: мечта маркетолога

Эндокринология женской агрессии

Стресс и неосмотрительные действия мозга

Развенчание мифа: алкоголь

Итоги и некоторые выводы

Глава 5

Нелинейное возбуждение

«Ага! Вот оно!» и настоящее запоминание

Раскопки в куче исторического пепла

И другие области нейропластичности

Некоторые выводы

Глава 6

Реальность подросткового периода

Изнанка созревания лобной коры

Рисковые подростки

Сверстники, социальное принятие и социальное исключение

Эмпатия, сочувствие и моральные суждения

Подростковое насилие

И последнее: почему лобная кора не может взрослеть, как все?

Глава 7

Путь усложнения

Коротко о развитии мозга

Стадии

Последствия

Начало начал: Зачем нужна мама

В шторм сгодится любая мама

К месту назначения разными дорожками

Психологический портрет с точки зрения биологии

Два отступления

Ключевой вопрос

Кувалда

Культура С прописной и строчной К

Девять долгих месяцев

Устройство и особенности мозга мальчиков и девочек, что бы это ни значило

Выводы

Глава 8

Часть 1: Гены снизу вверх

Часть 2: Гены сверху вниз – генетика поведения

Часть 3: Действительно, в какой мере гены определяют поведение (о котором здесь идет речь)?

Выводы

Глава 9

Определения, общность и различия

Коллективизм против индивидуализма

Скотоводы и южане

Культуры равенства и неравенства

Численность населения, плотность населения, неоднородность населения

Последствия культурных кризисов

…И религия

Гоббс или Руссо

Некоторые выводы

Глава 10

Эволюция 101[290]

Поведение может формироваться эволюцией

Низвержение группового отбора

Индивидуальный отбор

Родственный отбор

Реципрокный альтруизм

На трех ногах

Многоуровневый отбор

А что у нас?

Как всегда: При чем тут гены?

Еще одна трудная тема: Непрерывность и постепенность эволюционных изменений

Последняя – политически важная – трудность: Все ли признаки адаптивны?

Глава 11

Мощь разделения на своих и чужих

Мы

Они

Уникальные черты деления на мы и они у людей

Управление размежеванием

Выводы

Глава 12

Природа и разнообразие иерархий

Ранг и иерархия у людей

Вид сверху, вид снизу

И мы сами

Ох, почему бы и нет? Политика и политическая ориентация

Интеллект

Стиль мыслительного процесса

Разница в аффективных характеристиках

Повиновение и конформизм, неповиновение и нонконформизм

Природа власти или принуждение к конформизму со стороны социума

Что требуется и в каком контексте

Природа жертвы

Что зависит от того, на кого оказывают давление

Стресс

Альтернатива

Итоги и выводы

Глава 13

Главенство мышления при принятии моральных решений

Ну да, конечно: Социальный интуитивизм

Снова дети и животные

Мистер Спок и Иосиф Сталин

Контекст

На сцену вступают дураки: Практическое приложение открытий науки о нравственности

Глава 14

Чувствовать, переживать, понимать и другие тонкости

Животные, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим

Дети, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим

Эмоциональный посыл и/или разумное решение?

Мифический скачок вперед

Самое главное: когда мы действительно что-то делаем

Выводы

Глава 15

Пример 1

Пример 2

Примеры 3, 4 и 5

Почувствовать чужую боль

Отвращение и чистота

Реальные и метафорические ощущения

С помощью клейкой ленты

На темной стороне метафор

Огонек во тьме

Глава 16

Не забудьте проверить ее слезные каналы

Три позиции

Демаркационные линии на песке

Но можно ли из этих рассуждений извлечь нечто полезное?

Какими они увидят нас

Постскриптум: о трудном, но осуществимом действии

Глава 17

Наши лучшие ангелы: Более отрадные стороны души[497]

Некоторые традиционные способы

Возможности

Эпилог

Приложения

Список сокращений

Аббревиатуры в ссылках

Источники иллюстраций

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