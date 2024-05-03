Сапольски - Биология добра и зла
Мое воображение то и дело рисует подобный сюжет: команда наших с боем прорывается в его секретный бункер. Ладно, фантазировать так фантазировать: я одной левой вырубаю его элитную охрану, влетаю в бункер с пулеметом Браунинга на изготовку. Он выхватывает свой люгер, но я вышибаю у него пистолет. Его рука тянется за припрятанной на случай провала капсулой с цианидом. Но я и тут успеваю – выбиваю ее. Он издает яростный рык и бросается на меня с нечеловеческой злобой. Мы схватываемся, катаемся по земле, я изворачиваюсь, придавливаю его и молниеносно надеваю наручники. «Адольф Гитлер! – объявляю я. – Вы арестованы за преступления против человечества!»
И вот на этом самом месте героическое выступление фантазии заканчивается и воображение блекнет. Что я сделаю с Гитлером? Организм реагирует настолько остро, что мне приходится мысленно переключиться на глаголы в сослагательном наклонении, чтобы хоть как-то дистанцироваться от ситуации. Что следовало бы сделать с Гитлером? Стоит дать себе волю, как в голове тут же рисуются картины мщения. Перебить позвоночник в районе шеи так, чтобы его парализовало, но при этом он бы все чувствовал. Ослепить с помощью тупого предмета. Лишить слуха, проткнув барабанные перепонки; вырвать язык. И чтобы он продолжал жить, питался через трубку и дышал на аппарате. Обездвиженный, лишенный возможности видеть, слышать и говорить – только чтобы чувствовал. Впрыснуть ему что-нибудь, из-за чего он заболеет раком, и рак будет изъедать его плоть, и язвы будут расти и расти – пока каждая клетка его тела не возопит в агонии, пока каждый миг существования не превратится в ад. Вот что следовало бы сделать с Гитлером. Вот что я хотел бы сделать с Гитлером. И сделал бы.
В детстве я не однажды проигрывал подобные сцены в воображении. Я и сейчас иногда их себе представляю. И когда я погружаюсь в них, сердце начинает колотиться. Мне становится жарко, кулаки сжимаются. Да, пусть все это случится с Гитлером, самым ужасным злодеем в истории человечества, его душа заслужила самое адское наказание.
Но тут возникает огромная проблема. Я не верю в существование души или ада, слово «злой» считаю уместным в обсуждении мюзиклов1 и сомневаюсь, что наказание имеет какое-то отношение к уголовному судопроизводству. Однако и тут возникает проблема: по моим ощущениям, некоторых людей однозначно нужно казнить, но ведь в принципе я против смертных приговоров. Я люблю смотреть второсортное кино со стрельбой и драками, несмотря на то что голосую за строгий контроль над огнестрельным оружием. И я получил огромное удовольствие, когда на одном детском дне рождения смог отодвинуть некие невнятные внутренние возражения и играл в лазерную войну, стреляя из укрытия в незнакомцев (было здорово, пока какой-то прыщавый малец не попал в меня раз этак сто, а потом еще и потешался надо мной; я почувствовал себя не по-мужски трусовато). В то же время я знаю наизусть «Down by The Riverside» («ain’t gonna study war no more»)2 и даже помню, в каких местах нужно хлопать в ладоши.
Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Как наука объясняет наши поступки
«Альпина Диджитал», 2017 — (Альпина. Бестселлер (Научпоп))
ISBN 978-5-0013-9051-0
Роберт Сапольски - Биология добра и зла - Содержание
Введение
Подход к изучению
Человек как животное, или Как разнообразна наша агрессия
Глава 1
Глава 2
- Три метафорических (не буквальных!) слоя
- Лимбическая система
- Миндалина
- Лобная кора
- Мезолимбическая/мезокортикальная дофаминовая система
- Выводы
Глава 3
- Универсальные правила против натруженных ног
- Выводы
Глава 4
- Кривотолки о тестостероне
- Окситоцин и вазопрессин: мечта маркетолога
- Эндокринология женской агрессии
- Стресс и неосмотрительные действия мозга
- Развенчание мифа: алкоголь
- Итоги и некоторые выводы
Глава 5
- Нелинейное возбуждение
- «Ага! Вот оно!» и настоящее запоминание
- Раскопки в куче исторического пепла
- И другие области нейропластичности
- Некоторые выводы
Глава 6
- Реальность подросткового периода
- Изнанка созревания лобной коры
- Рисковые подростки
- Сверстники, социальное принятие и социальное исключение
- Эмпатия, сочувствие и моральные суждения
- Подростковое насилие
- И последнее: почему лобная кора не может взрослеть, как все?
Глава 7
- Путь усложнения
- Коротко о развитии мозга
- Стадии
- Последствия
- Начало начал: Зачем нужна мама
- В шторм сгодится любая мама
- К месту назначения разными дорожками
- Психологический портрет с точки зрения биологии
- Два отступления
- Ключевой вопрос
- Кувалда
- Культура С прописной и строчной К
- Девять долгих месяцев
- Устройство и особенности мозга мальчиков и девочек, что бы это ни значило
- Выводы
Глава 8
- Часть 1: Гены снизу вверх
- Часть 2: Гены сверху вниз – генетика поведения
- Часть 3: Действительно, в какой мере гены определяют поведение (о котором здесь идет речь)?
- Выводы
Глава 9
- Определения, общность и различия
- Коллективизм против индивидуализма
- Скотоводы и южане
- Культуры равенства и неравенства
- Численность населения, плотность населения, неоднородность населения
- Последствия культурных кризисов
- …И религия
- Гоббс или Руссо
- Некоторые выводы
Глава 10
- Эволюция 101[290]
- Поведение может формироваться эволюцией
- Низвержение группового отбора
- Индивидуальный отбор
- Родственный отбор
- Реципрокный альтруизм
- На трех ногах
- Многоуровневый отбор
- А что у нас?
- Как всегда: При чем тут гены?
- Еще одна трудная тема: Непрерывность и постепенность эволюционных изменений
- Последняя – политически важная – трудность: Все ли признаки адаптивны?
Глава 11
- Мощь разделения на своих и чужих
- Мы
- Они
- Уникальные черты деления на мы и они у людей
- Управление размежеванием
- Выводы
Глава 12
- Природа и разнообразие иерархий
- Ранг и иерархия у людей
- Вид сверху, вид снизу
- И мы сами
- Ох, почему бы и нет? Политика и политическая ориентация
- Интеллект
- Стиль мыслительного процесса
- Разница в аффективных характеристиках
- Повиновение и конформизм, неповиновение и нонконформизм
- Природа власти или принуждение к конформизму со стороны социума
- Что требуется и в каком контексте
- Природа жертвы
- Что зависит от того, на кого оказывают давление
- Стресс
- Альтернатива
- Итоги и выводы
Глава 13
- Главенство мышления при принятии моральных решений
- Ну да, конечно: Социальный интуитивизм
- Снова дети и животные
- Мистер Спок и Иосиф Сталин
- Контекст
- На сцену вступают дураки: Практическое приложение открытий науки о нравственности
Глава 14
- Чувствовать, переживать, понимать и другие тонкости
- Животные, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим
- Дети, «заражающие» своими эмоциями и отзывчивые к чужим
- Эмоциональный посыл и/или разумное решение?
- Мифический скачок вперед
- Самое главное: когда мы действительно что-то делаем
- Выводы
Глава 15
- Пример 1
- Пример 2
- Примеры 3, 4 и 5
- Почувствовать чужую боль
- Отвращение и чистота
- Реальные и метафорические ощущения
- С помощью клейкой ленты
- На темной стороне метафор
- Огонек во тьме
Глава 16
- Не забудьте проверить ее слезные каналы
- Три позиции
- Демаркационные линии на песке
- Но можно ли из этих рассуждений извлечь нечто полезное?
- Какими они увидят нас
- Постскриптум: о трудном, но осуществимом действии
Глава 17
- Наши лучшие ангелы: Более отрадные стороны души[497]
- Некоторые традиционные способы
- Возможности
Эпилог
Приложения
Список сокращений
Аббревиатуры в ссылках
Источники иллюстраций
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