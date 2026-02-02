Метапарадигма - Выпуски 1 - 9

Санкт-Петербург: Издательство НП-Принт, 2013 г. – 128 с.

ISBN 978-5-905942-16-7

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 1 - Содержание

А.Л. КАЗИН Русская вера и русская философия

С. В. ПОСАДСКИЙ Пролегомены к панентеистической метафизике

Н. А. СОЛОВЬЕВ Актуальные вопросы метафизики

Л. Ф. ШЕХОВЦОВА К вопросу об онтологии души как энергоинформационных взаимоотношениях

В. Г. КОСТЕНКО, Л.Д. КОСТЕНКО Живая клетка глазами химиков-органиков

С. Е. ЯЧИН, А. В. ПОПОВКИН, М. Е. БУЛАНЕНКО Метакультурный эффект на границах культурных сред

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 1 – Вступительное слово

Современный этап развития научного знания требует определенного видения основополагающих мировоззренческих проблем. Предельные вопросы о Боге, мире и человеке не могут игнорироваться наукой. Наука не вправе отгораживаться от фундаментальных запросов человеческого духа, должна учесть их, согласовать с ними свои стандарты. Подчеркнем, что наука имеет своей целью не только решение частных узкодисциплинарных задач, требующих разработки локальных парадигм, соответствующих специальным областям научного знания, но и осуществляет свое предназначение через формулирование универсальных оснований знания — создание особой метапарадигмы, призванной стать фундаментом развития науки в целом.

Под метапарадигмой принято понимать универсальную парадигму, лежащую в основе всех парадигм — парадигму парадигм. В силу своей общности метапарадигма призвана вместить и объять все многообразие отдельных научных взглядов и позиций. Она должна включить различные стороны научного знания, придав ему внутренний смысл и единство. С точки зрения верующего разума, метапарадигмой должно быть христианское миросозерцание, которое на языке философской науки определяется как христианская теистическая метафизика.

Авторы альманаха «Метапарадигма» видят свою задачу в синтезе современного научного знания с христианской картиной мира, в прочтении научных фактов и концепций сквозь призму стержневых принципов христианского миросозерцания — в дальнейшем развитии христианской теистической метафизики. Такая задача представляется важной как по причине краха материализма и позитивизма, примитивизировавших и упрощавших взгляд на мироздание, так и по причине необходимости создания серьезной православной научной апологетики, традиция которой была утрачена на многие десятилетия. От лица профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского Православного Института Религиоведения и Церковных Искусств желаю успехов и благословений трудам авторов сборника. Надеюсь на их серьезный вклад в сокровищницу православного знания.

В первый номер нашего альманаха вошли работы следующих авторов. Номер открывается статьей А. Л. Казина «Русская вера и русская философия», выявляющего религиозную суть русской философской мысли. В статье С. В. Посадского «Пролегомены к панентеистической метафизике» раскрываются характерные черты панентеистической философии, исходящей из идеи имманентности Бога и мироздания.

В статье «Актуальные вопросы метафизики» Н. А. Соловьев формулирует первостепенные проблемы современного философского и естественно-научного знания, предлагает пути их решения. Онтологию человеческой души на основании понятий энергии и информации исследует Л. Ф. Шеховцова в статье «К вопросу об онтологии души как энергоинформационных взаимоотношениях». Гипотетическую качественную модель живой клетки предлагают В. Г. Костенко и Л. Д. Костенко в статье «Живая клетка глазами химиков-органиков». Тему особых состояний культуры, возникающих на границах культурных сред, рассматривают С. Е. Ячин, А. В. Поповкин и М. Е. Буланенко в статье «Метакультурный эффект на границах культурных сред».

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 2/3

Санкт-Петербург: Издательство НП-Принт, 2014 г. – 192 с.

ISBN 978-5-905942-58-7

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 2/3 - Содержание

В. А. ЯКОВЛЕВ. Креативные принципы метафизики христианства

С. В. ПОСАДСКИЙ, Н. А. СОЛОВЬЕВ Тринитарно-энергийная метафизика как онтология свободы

А. В. НЕСТЕРУК Вселенная как насыщенный феномен: христианская концепция творения в свете современной философии и науки

А.П. КИРПИЧНИКОВ О логике онтологического доказательства бытия Божия

С. С. АВАНЕСОВ Теология как антропология

А.П. СЕМЕНЮК Тема потенциальности в учениях русских религиозных философов конца XIX – начала XX века

А. С. ТАБАЧКОВ Еще раз о взаимоотношениях истории и теории

В. В. БЕРЕЗИН, Н. А. СОЛОВЬЕВ Двухуровневая онтологическая модель живого существа

К. В. КОНСТАНТИНОВ Молекулярно-генетические свидетельства творения органического мира

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 2/3 – Обзор материалов выпуска

В. А. Яковлев в статье «Креативные принципы метафизики христианства» рассматривает наиболее плодотворные принципы метафизических исследований, доказавшие свою результативность на протяжении истории, выявляет основные принципы христианской метафизики, определившие генезис классической науки.

Статья С. В. Посадского и Н. А. Соловьева «Тринитарно-энергийная метафизика как онтология свободы» содержит дальнейшее развитие панентеистической философии, изложенной авторами в первом номере. В ней постулаты тринитарно-энергийной метафизики связываются с анализом феномена свободы, онтология свободы раскрывается через энергийную имманентность тринитарного Абсолюта.

В статье А. В. Нестерука «Вселенная как насыщенный феномен: христианская концепция творения в свете современной философии и науки» содержится попытка рассмотреть христианскую концепцию творения из ничего (creatio ex nihilo) в современном философском и научном контексте. Автор раскрывает всю сложность представления о творении ввиду неотделимости познающего творение человека от тварных оснований его собственного бытия, указывая, что тварный универсум может быть охарактеризован как насыщенный феномен, которому присущ избыток или перенасыщение интуицией любого концептуального содержания.

А. П. Кирпичников в статье «О логике онтологического доказательства бытия Божия» развивает математическую аналогию онтологического доказательства бытия Божия, позволяющую выявить внутреннюю логику этого доказательства и продемонстрировать его принципиальную непротиворечивость.

Статья С. С. Аванесова «Теология как антропология» посвящена анализу глубинной взаимосвязи антропологии и богословия, выявлению антропологического аспекта христианского богословия, который задан особым онтологическим соотношением конечного человеческого существа и бесконечного Абсолюта.

А. П. Семенюк в статье «Тема потенциальности в учениях русских религиозных философов конца XIX – начала XX века» эксплицирует метафизические установки русской религиозной философии, суть которых может быть определена как последовательная онтологизация потенциального бытия, представление потенциального (возможного) в качестве полноценной реальности.

В статье «Еще раз о взаимоотношениях истории и теории» А. С. Табачков детализирует свою концепцию метатеоретической репрезентации исторического прошлого, позиционируя ее относительно известных концептуальных структур современного философского знания, углубляя и уточняя обоснование философского плана концепции.

Н. А. Соловьев и В. В. Березин в статье «Двухуровневая онтологическая модель живого существа» рассматривают организм как неравновесную физическую систему, развивая двухуровневую онтологическую схему живого существа. Представлена численная модель, описывающая автоматизмы в поведении человека.

К. В. Константинов в статье «Молекулярно-генетические свидетельства творения органического мира» анализирует свойства организмов, которые не имеют своих оснований в неорганической материи и которые могут быть непосредственно интерпретированы как результат деятельности творческого Разума. Свое внимание автор останавливает на лингвистических свойствах геномов, подчеркивая, что существование генетических текстов и единого для всех живых существ генетического языка не может быть объяснено случайными процессами неорганической среды, определенно указывает на творческий Разум.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 4

Санкт-Петербург: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2014 г. — 136 с.

ISBN 978-5-91258-306-3

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 4 - Содержание

А. В. Северюхин Антропологические представления в трудах святого апостола Павла и Климента Александрийского

Кирилл (Зинковский) «Между Богом и миром» — учение прп. Максима Исповедника о природе человеческой души

Мефодий (Зинковский) История термина «ипостась» и его богословское употребление

С. В. Посадский Философская антропология

Л.А. Тихомирова в зеркале отечественного персонализма

Д. Ю. Дорофеев Антропология немецкой «онто-теологической традиции» (die onto-theologische Tradition)

Ю. Е. Шувалов, А. В. Посадский Общество, государство и право в социальной онтологии российского консерватизма

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 4 – Обзор материалов выпуска

А.В. Северюхин в статье «Антропологические представления в трудах святого апостола Павла и Климента Александрийского» на примере учения апостола Павла и Климента Александрийского рассматривает одну из основных тем христианской антропологии — преодоление парадоксальной раздвоенности человеческой воли, роковой расколотости человеческой личности через духовное преображение человеческого естества в соединении с Богом.

Статья иером. Кирилла (Зинковского) «“Между Богом и миром” — учение прп. Максима Исповедника о природе человеческой души» посвящена раскрытию антропологических взглядов преподобного Максима Исповедника на природу человеческой души и неразрывно связанных с ними представлений о предназначении человека как объединителя материального и духовного миров, о значении человека как онтологического центра созданного в гармонии мироздания, о человеческой сообразности Богу.

Иером. Мефодий (Зинковский) в статье «История термина “ипостась” и его богословское употребление» осуществляет исследование философского и богословского значения термина «ипостась» в античной и христианской мысли. Следуя автору, именно в христианской святоотеческой мысли этот термин приобретает качественно новое значение, ибо он вводится в дискурс об Абсолюте, понимаемом как бесконечный личный Дух, начинает обозначать абсолютное различие в абсолютном единстве Святой Троицы, привносящее таинственную динамику общения внутрь Божества. Автор подчеркивает, что только христианская антропология оказывается способной дать богословско-философское обоснование неповторимости, непреходимой ценности и целостности человеческих личностей, созданных по образу единосущных Божественных Лиц.

С.В. Посадский в статье «Философская антропология Л.А. Тихомирова в зеркале отечественного персонализма» анализирует философско-антропологические воззрения известного русского мыслителя, раскрывая их фундаментальный персоналистический смысл и глубинную связь с отечественной персоналистической философской традицией. Автор отмечает, что именно трихотомическая антропология, усматривающая духовную способность в качестве специфически определяющего начала человеческого существа, лежит в основании воззрений Л.А. Тихомирова на человека и является характерной чертой отечественного персонализма.

В статье «Антропология немецкой “онто-теологической традиции” (die onto-theologische Tradition)» Д. Ю. Дорофеев критически раскрывает «онтотеологические» основания немецкой философии в перспективе понимания инаковости и неоднородности Бога и человека. Следуя автору, генетическая фундированность немецкой философии и германского духа в целом средневековой немецкой мистикой и протестантизмом напрямую повлияла на спекулятивный характер немецкой философии, определяемый в целом как безличностный монизм, характерный линии мысли от М. Экхарта до М. Хайдеггера. В основе этой немецкой философско-культурной парадигмы, получившей наименование «онто-теологической традиции» (die onto-theologische Tradition) и исходящей из абсолютизирования власти Бога и Бытия, лежит особая антропология, редуцирующая уникальную личностность конкретного человека к монистическому первоначалу. Автор статьи детально анализирует такую модель, видя ей альтернативу в личностной активности человека, открытого личности Бога, в православной богословской и философской мысли и практике.

Ю.Е. Шувалов и А.В. Посадский в статье «Общество, государство и право в социальной онтологии российского консерватизма» анализируют российский консервативный идеологический проект, усматривая в нем модель развития свободного плюралистического общества, основанного на высокой коммуникативной культуре, выраженной в уважении к базовым ценностным основаниям общественной жизни, созидающим общественную солидарность.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 5

Санкт-Петербург: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2014 г. — 128 с.

ISBN 978-5-91258-315-5 (вып. 5)

ISBN 978-5-91258-316-2

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 5 - Содержание

А. В. Нестерук «Назад к Отцам»: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке

Мефодий (Зинковский) История термина «ипостась» и его богословское употребление

Кирилл (Зинковский) Онтология материи и тела у святителяАфанасия Великого

С. В. Посадский Онтология духа и природы в персоналистической историософии Л. А. Тихомирова

В. Б. Колмаков Богословские идеи Дмитрия Скрынченко. К 140-летию со дня рождения

Д. В. Скрынченко Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению Догмат о воскресении человеческой плоти

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 5 – Обзор материалов выпуска

А.В. Нестерук в статье «“Назад к Отцам”: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке» обращается к творчеству преподобного Максима Исповедника, рассматривая его наследие как основание для плодотворного развития неопатристического синтеза. Автор считает, что через изучение наследия преподобного богословие получает уникальную возможность осуществления критической функции по отношению к секулярному мышлению, сможет дать верную оценку современной эпохе.

Иеромонах Мефодий (Зинковский) в статье «История термина “ипостась” и его богословское употребление» продолжает исследование философского и богословского значения термина «ипостась» в античной и христианской мысли. В этой части работы автор раскрывает значение термина в богословии преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Максима Исповедника и святого Григория Паламы, делает итоговые выводы об уникальном характере рецепции термина в христианской святоотеческой мысли, подчеркивая его качественно новый, личностный смысл.

Статья иеромонаха Кирилла (Зинковского) «Онтология материи и тела у святителя Афанасия Великого» посвящена анализу представлений Афанасия Великого о материи и человеческой телесности. Автор позиционирует святителя как богослова обновления / воссозидания цельной природы человека и всего материального мира. Рассматриваются темы качественно новой категории «меоничности» материи, эсхатологического предназначения человеческого тела, евхаристического реализма. Выявлена новизна богословского опыта святителя по раскрытию связи догмата Боговоплощения с воскресением плоти. С.В. Посадский в статье «Онтология духа и природы в персоналистической историософии Л.А. Тихомирова» продолжает анализ философских воззрений Л.А. Тихомирова, сосредотачивая внимание на различении духовной свободы и природной необходимости известным русским философом. Автор указывает, что Л.А. Тихомиров постулирует своеобразное дихотомическое деление онтоса человеческой истории, в котором духовная жизнь личности предстает суверенной по отношению к природной необходимости, характеризуется осознанным целеполаганием и смыслообразованием, имеющим религиозно-философскую природу.

В статье «Богословские идеи Дмитрия Скрынченко. К 140-летию со дня рождения» В.Б. Колмаков актуализирует наследие русского богослова и философа, внесшего значительный вклад в развитие православной антропологии и аксиологии. Автор раскрывает идеи Д.В. Скрынченко, полагающего, что смысл и ценность жизни имеют религиозное содержание, усматривающего в христианстве подлинно оптимистическое миросозерцание, ведущее человека к вечному бытию, акцентирующего в связи с этим тему телесного воскресения, подразумевающую полноту представленности человека в вечности.

Номер завершает публикация двух работ Д.В. Скрынченко, посвященных темам ценности жизни и воскресению человеческого тела: «Ценность жизни по современно-философскому и христианскому учению» (часть вторая) и «Догмат о воскресении человеческой плоти». В первой работе Д.В. Скрынченко анализирует тему ценности жизни согласно христианскому вероучению, уделяя особое внимание проблеме самоубийства, указывая, что если человечество не осмыслит свою жизнь на путях христианского религиозного сознания, то оно ничем не сможет оправдать своего бытия. Во второй работе Д.В. Скрынченко рассматривает христианскую идею воскресения тела, подчеркивая целостность христианских представлений о человеке, предельно ясно выраженную в христианской эсхатологии.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 6

Санкт-Петербург: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2015 г. — 128 с.

ISBN 978-5-91258-327-8 (вып. 6)

ISBN 978-5-91258-316-2

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 6 - Содержание

А. В. Нестерук «Назад к Отцам»: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке

О. Э. Петруня Антропная методология и кибернетический трансгуманизм. К вопросу о двух стратегиях познания и социального развития

С. В. Посадский Метафизика и наука vs. наивный реализм Дэвид Брэдшоу Христианский подход к философии времени

А. А. Почекунин Августинианская концепция знака

Венсен Жиро Signum и vestigium у блаженного Августина

Б. А. Тихомиров Проблематика «сакрального центра» в Библии: перспективы Ветхого и Нового Завета

Л. В. Михайлова Иеротопическая модель Иерусалима на Русском Севере

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 6 – Обзор материалов выпуска

А.В. Нестерук в статье «“Назад к Отцам”: преподобный Максим Исповедник, неопатристический синтез и критика секулярного разума в XXI веке» продолжает раскрывать тему неопатристического синтеза. Следуя автору, центральной идеей неопатристического синтеза предстает экзистенциальная целостность человека. Перспективы неопатристического синтеза автор видит в удержании мысли в рамках святоотеческой традиции, а также в эсхатологическом и транс-историческом характере постижения ее смыслов, что позволяет рассматривать путь к Отцам как своеобразное духовное «возвращение» в будущее.

В статье «Антропная методология и кибернетический трансгуманизм. К вопросу о двух стратегиях познания и социального развития» О.Э. Петруня анализирует причины современного цивилизационного кризиса. Автор убедительно показывает, что современный информационно-кибернетический тренд является мутацией западной модели познавательно-деятельностного отношения к миру, призванной сохранить существующее положение дел, однако неминуемо ведущей к антропологической катастрофе. В качестве альтернативы автором предлагается антропная методология, введенная в рамки святоотеческой традиции. В статье показана непротиворечивость религиозно-философских оснований предлагаемого подхода и наиболее сильных современных естественно-научных и гуманитарных концепций. В статье также дается оригинальная интерпретация понятия «всеединство».

С.В. Посадский в статье «Метафизика и наука vs. наивный реализм» критически анализирует наивно-реалистическое миросозерцание, интерпретируя его как реистический редукционизм, препятствующий развитию научного знания. Автор демонстрирует несостоятельность наивного реализма в связи с развитием естественно-научного знания, прежде всегов лице современной физики, радикально преодолевающей реистическое понимание мира в теории относительности и квантовой механике, определенно выходящих к реалиям непространственного и вневременного бытия, а также в метафизике всеединства.

В статье «Христианский подход к философии времени» Д. Брэдшоу обращается к греческой патристике с целью всестороннего разъяснения взаимоотношения категорий вечности и времени в христианской философии. Следуя мысли автора, время и вечность не есть совершенно отдельные и различные виды бытия. Бог есть время и вечность, равным образом все сущее сопричастно и времени, и вечности различными способами.

В. Жиро в статье «Signum и vestigium у блаженного Августина» с обстоятельным предисловием А.А. Почекунина «Августинианская концепция знака», раскрывающим всю сложность и многогранность освещаемой темы, рассматривает августинианскую концепцию знака. В. Жиро стремится прояснить характер связи между понятиями след (vestigium) и знак (signum) у блаженного Августина, выявляя их тождество и различие, имея в виду последствия этой связи для философии ego. Понятие след (vestigium) у Августина предстает как трансверсальное чувственности и душе, оказываясь условием их единства, что декларирует изначальную невозможность бытия ego без мира за столетия до феноменологии.

В статье «Проблематика “сакрального центра” в Библии: перспективы Ветхого и Нового Завета» Б.А. Тихомиров осуществляет попытку обнаружения и раскрытия реалий «сакрального центра» в материалах Ветхого и Нового Завета. Отдельное внимание автором уделено преемственности и различию двух частей христианской Библии во взгляде на это представление и его реализацию.

Л.В. Михайлова в статье «Иеротопическая модель Иерусалима на Русском Севере» анализирует особый вид творчества — создание иеротопий или сакральных пространств. Автор рассматривает процесс воссоздания образа Иерусалима и Палестины на обширном культурном пространстве Русского Севера, инициированный проектом Патриарха Никона попревращению Руси вновую Святую Землю, получившим свое дальнейшее развитие в создании пространственно-ландшафтной иконы Нового Иерусалима на Русском Севере, включая территорию Карелии и Поморья с расположенными на ней храмами и монастырями.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 7

Санкт-Петербург: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2015 г. — 128 с.

ISBN 978-5-91258-333-9 (вып. 7)

ISBN 978-5-91258-316-2

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 7 - Содержание

Дэвид Брэдшоу Христианство на Востоке и на Западе: несколько философских различий

И. В. Мезенцев Оценка римо-католической концепции Абсолюта представителями русского духовно-академического теизма XIX–начала XX века

С. В. Посадский Метафизика и наука vs. наивный реализм

А. А. Калмыков Космический разум, антропоцентризм, иконичность

Иеромонах Иоанн (Булыко) Учение об обожении у русских богословов второй половины XX века

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 7 – Обзор материалов

Д. Брэдшоу в статье «Христианство на Востоке и на Западе: несколько философских различий» анализирует христианские представления о Боге, выявляя разницу восточнохристианского и западнохристианского подходов. Автор исходит из общих философских предпосылок богословского мышления христианского Запада и Востока, лежащих в христианизированном платонизме, на основании которого сформировались три типа теологического мышления — августинианский (внутренний, медитативный, ретроспективно-психологический), томистский (внешний, научный, апеллирующий к метафизической структуре Бытия) и греческий патристический (энергийный, апеллирующий к Божественным действиям Логоса в тварном мире). Первые два типа характеризуют западный образ мышления о Боге, а третий — восточный, заключающийся в распознавании энергий Бога в мироздании, в видении творения в Творце, укорененный в мистическом опыте сопричастия Божественной жизни.

И.В. Мезенцев в статье «Оценка римо-католической концепции Абсолюта представителями русского духовно-академического теизма XIX–начала XX века» рассматривает отношение представителей русской духовно-академической традиции рубежа XIX–XX веков к римо-католическому учению о Боге. Автор отмечает, что русские богословы усматривали в классической римо-католической доктрине смешение разнородных дискурсов: сущностного, лично-ипостасного и энергийного. Примечательной в отечественном богословии является установка на метафизическую срединность, целостность и преодоление спекулятивных крайностей в разрешении фундаментальных вопросов об абсолютном бытии: эссенциального антиперсонализма и антиэнергетизма, с одной стороны; персоналистского и энергийного антиэссенциализма (антисубстанциализма) — с другой. Следуя автору, на рубеже веков содержание духовно-академической критики римо-католического учения о Боге по своей внутренней структуре в целом коррелировало с классикой восточнохристианской мысли.

С.В. Посадский в статье «Метафизика и наука vs. наивный реализм» продолжает критический анализ наивно-реалистического миросозерцания в соотнесении с научным и философским познанием. В данной части работы автор уделяет особое внимание квантовой механике, подчеркивая, что современное физическое знание представляет своеобразную пропедевтику к познанию вечно сущего, ведет к освобождению от наивно-редукционистских (позитивистских и материалистических) подходов, свойственных науке предшествующих столетий. Вместе с тем автор отмечает, что в отличие от философии физика не может положительно конкретизировать понятие вечного бытия, констатирует, что физическое знание имеет свои пределы, а стремящееся к позитивному определению вечности физическое знание превращается в физикализм, который оказывается неспособен дать полноценное определение вечности и прорваться к внефизическому бытию.

А.А. Калмыков в статье «Космический разум, антропоцентризм, иконичность» рассматривает понятие «Космический разум» с позиции рациональной рефлексии и православного мировоззрения. Автором последовательно обсуждаются контуры категории «Космический Разум», отношение Космоса и Разума с учетом различения понятий тварного и нетварного, понятие «Божественный Разум (Разум Творца)», космический разум невидимого и видимого миров, а также вводится понятие сферы Разума (ноосферы) через перцептивный экран Космического (всечеловеческого) Разума. В итоге доказывается необходимость выработки особой иконической методологии и удержания принципа антропоцентризма, что позволит адекватно, без привнесенных противоречий и мифологем, воспринимать категорию «Космический Разум» современной гуманитарной наукой.

Иеромонах Иоанн (Булыко) в статье «Учение об обожении у русских богословов второй половины XX века» анализирует богословские вопросы христианской сотериологии, акцентируя тему обожения. Автором рассматривается учение об обожении у ведущих богословов русского зарубежья — архимандрита Софрония (Сахарова), архимандрита Киприана (Керна), протоиерея Иоанна Мейендорфа, В.Н. Лосского. Для них обожение означает бытийное единение со Христом, синонимичное понятию спасение. И как спасение имеет две стороны — субъективную и объективную, так и обожение содержит две стороны. Объективная сторона состоит в том, что Бог делает для нашего спасения, а субъективная сторона в том, что мы идем навстречу Богу, усваивая сделанное Им. Наше спасение заключается в реализации Божественного образа, который изначально заложен в нас при творении, в достижении Богоподобия. При этом обожение у известных русских богословов рассматривается не как мгновенный акт, но как сложный процесс, связанный со всей жизнью человека. Эсхатологическая направленность обожения говорит о том, что своего апогея обожение достигает в будущем веке, когда человек сможет увидеть Бога лицом к Лицу.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 8

Москва: АНО «Культурно-просветительский центр «ОПЕРА», 2015 г. - 184 с.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 8 - Содержание

Иеромонах Иоанн (Булыко) Учение об обожении у русских богословов 2-й половины XX века

Диакон Владимир Василик Образ Восточной Римской империи в восточнохристианской гимнографии

Михайлова Л. В. Преображение Русского Севера как духовно-культурное освоение ландшафта

Посадский А. В. Русский вопрос: Россия как нация и цивилизация в условиях идеологических вызовов современности

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 8 – Обзор материалов выпуска

Иеромонах Иоанн (Булыко) в статье «Учение об обожении у русских богословов 2-й половины XX века» продолжает рассматривать тему обожения у четырех виднейших богословов русского зарубежья — архимандрита Софрония (Сахарова), архимандрита Киприана (Керна), протоиерея Иоанна Мейендорфа, Владимира Лосского. Следуя автору, именно эти богословы фундаментальным образом исследовали учение об обожении во всех аспектах, воссоздав целостную картину процесса христианского спасения. Ими было осуществлено фундаментальное богослов ское обоснование мистического опыта, выражающегося в единении человека с Богом. Основанием их богословия стало учение Григория Паламы, продолжившего и подробно раскрывшего святоотеческую традицию мистического единения Бога и человека в стройном и целостном учении о Нетварных Божественных Энергиях, о Нетварном Фаворском Свете, о Благодати. Это учение стало ядром представления об обожении у русских богословов, обусловив общность их тем. Согласно мысли автора, к этим темам необходимо отнести антропологическую тему человека как венца творения, тему грехопадения как болезни человеческой природы, требующей исцеления и преображения, а также темы христологии, пневматологии, синергии. При этом важной особенностью русских богословов XX века автор считает персонализм и экзистенциализм. Они склонны делать акцент на личной природе человека и Бога, а также отвечать на вопрос о смысле жизни человека и указывать этот смысл в Боге.

Статья «Образ Восточной Римской империи в восточнохристианской гимнографии» В. В. Василика посвящена раскрытию образа Восточной Римской империи в восточнохристианской гимнографии. Следуя мысли автора, анализирующего характерные для Восточной Римской империи представления, империя рассматривалась здесь прежде всего как оболочка для жизни нового Израиля — боголюбивого народа ромеев, главой которого являлся император как новый Моисей, предстающий вождем народа в Землю Обетованную. Анализ восточнохристианской гимнографии автор начинает с традиции, связанной с Константином Великим, дополняя ее образом императора-мученика, отраженным в службе, посвященной Никифору Фоке, убитому своими приближенными. Автор подчеркивает, что образы императора-победителя и императора-страстотерпца органично связаны друг с другом архетипом Креста, неразрывно соединенным с имперской темой. Завершает статью очерк о кондаке на обновление Святой Софии — имперского храма и одновременно — образа империи как тысячелетнего царства Христова.

Л. В. Михайлова в статье «Преображение Русского Севера как духовно-культурное освоение ландшафта» анализирует тему Преображения человека и мира в православной традиции на примере Русского Севера. Автор рассматривает идею Преображения в аспекте духовного перерождения человека, в аспекте монастырского строительства и в интегральном аспекте духовно-культурного освоения ландшафта. Следуя мысли автора, задача преображения человека заложена в основе русской православной культуры и составляет ее суть. В православной исихастской традиции человек реализует путь обожения через преображение своей природы Нетварной Благодатью, достигая состояния превосхождения своей природы, означающего всецелое соединение его тварных энергий с Божественными. При этом реализованный человеком новый образ бытия распространяется и на весь окружающий мир. Примером такого распространения и стал Русский Север, явивший сакральные пространства Валаамского, Соловецкого и других монастырей, наполненные духовной энергией живших здесь иноков, совершивших многочисленные духовные подвиги. В православной традиции Русский Север и по сей день предстает как развитое информационно-энергетическое пространство, открывающее возможности контакта с высшими уровнями бытия, встречи с Царством Небесным.

Работа А. В. Посадского «Русский вопрос: Россия как нация и цивилизация в условиях идеологических вызовов современности» посвящена анализу русского вопроса. Автор констатирует кризис идентичности русского народа, связывая преодоление этого кризиса с глубоким обращением к данному в истории духовному опыту, к самобытным культурным традициям. Следуя автору, к концу XX столетия Россия столкнулась с угрозами, исходящими от неолиберализма и постмодернизма. Общественно-государственное пространство нашей страны стало полигоном для испытания неолиберальных и постмодернистских идей. Вторжение в российские социокультурные ткани западных идеологических систем привело к тому, что вопрос о праве России на самобытную цивилизационную идентичность обернулся вопросом о праве на национальное и цивилизационное бытие как таковое.

По мысли автора, русский вопрос подразумевает глубокий анализ специфических идеологий, распространение которых в общественно-государственной жизни приводит к превращению национальной идентичности в объект фальсификаций и манипуляций. Неолиберальные и постмодернистские идеологические описания России не просто задают параметры многих общественно-политических дискуссий, но прежде всего претендуют на формирование доминирующего репертуара идеологий. Они выступают факторами, целенаправленно меняющими сознание людей и трансформирующими социальную реальность. Именно они могут быть соотнесены с проблемами в сфере межнациональных отношений как порождающая их и содействующая их консервации структура. Вне преодоления влияния на общественно-государственную жизнь неорганичных, заимствованных идеологических конструкций осуществление таких задач как сбережение народа, укоренение в ценностном мире собственных традиций, раскрытие духовного потенциала Российской цивилизации представляется труднодостижимым. Верная постановка русского вопроса невозможна без пристального критического анализа концептуального фактора, задающего конфликтные векторы развития страны. Поэтому значимым представляется вырабатывание по отношению к неолиберальным и постмодернистским идеологическим конструкциям целостного аппарата концептуальной критики.

Автор отмечает, что исторически русский народ и народы России осуществили выбор в пользу развития в возвышенном значении цивилизационной субъектности, что привело к формированию большого государства, великой цивилизационной системы, включающей многие народы Евразии. Речь идет об устойчивом цивилизационном пространстве, возведенном на фундаменте прочных социокультурных связей, где нашли свое раскрытие творческие силы народов, осуществилась их кооперация при сохранении самобытности. Речь идет о пространстве, на котором цивилизационная идея обрела зримое воплощение. Автор считает, что сегодня принципиально важно отстоять исторический выбор народов нашей Родины.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 9

Москва: АНО «Культурно-просветительский центр «ОПЕРА», 2016 г. - 216 с.

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 9 - Содержание

Дэвид Брэдшоу О понятии Божественных энергий

Ю. М. Зенько Феномены схемы тела в психологии и религии: о «внутреннем делании»

в христианстве

О. Э. Петруня О субъективных и объективных причинах кризиса современной науки

А. В. Посадский Русский вопрос: Россия как нация и цивилизация в условиях идеологических вызовов современности (2-я часть)

С. В. Посадский Сакраментальная традиция Православия как основание христианского единства в наследии Г. В. Флоровского

Г. В. Флоровский Православная Церковь и христианское единство: статьи и проповеди

Альманах Метапарадигма: богословие, философия, естествознание – Выпуск 9 – Обзор материалов выпуска

Д. Брэдшоу в статье «О понятии Божественных энергий» рассматривает ключевые отличия восточнохристианской (греческая патристика) и западнохристианской августиианско-томистской теологической традиции. Автор указывает, что греческое святоотеческое сущностно-энергийное понимание Бога имеет ряд преимуществ.

Оно более успешно включает апофатический подход к Богу, поскольку Божественная сущность в таком понимании известна только по деятельному разделению ее энергетического выражения. Оно более акцентирует человеческую активность в отношении к Богу, опираясь на синергийное видение цели человеческого существования как постоянно углубляющегося соучастия в Божественных энергиях. Наконец, оно более полно обосновывает взаимодействие Бога и творения, ибо энергии предстают той сферой взаимодействия, в которой Бог разделяет себя с тварями и призывает их предаться ему.

Статья Ю. М. Зенько «Феномены схемы тела в психологии и религии: о «внутреннем делании» в христианстве» посвящена такому малоизученному феномену как «схема тела». В ней дается краткий исторический обзор появления и использования данного термина, рассматривается его разграничение с понятием «образ тела». Автор анализирует развитие схемы тела в онтогенезе, формирование границ схемы тела и феномен их подвижности (в обыденной и религиозной жизни), подробно разбирает роль схемы тела как связующего звена между психикой и телом, что методологически объясняет такие явления как фантом ампутированной конечности или стигматы (в католичестве), подчеркивает, что в филогенезе развитие схемы тела сыграло важную роль для формирования таких фундаментальных понятий нашей культуры, как «субъект» и «объект». В статье продолжена и обобщена работа по выделению индивидуальной структуры схемы тела в психологическом и культурологическом контексте. С психологической и психофизиологической точек зрения рассматриваются явления религиозной интро- и экстравертированности, особых состояний сознания, феномена двойника. При этом особое внимание автор уделяет христианскому учению о сердце, которое составляет важную часть христианской антропологии и аскетики.

О. Э. Петруня в статье «О субъективных и объективных причинах кризиса современной науки» рассматривает источник патологической болезни научной деятельности рубежа ХХ–ХХI вв., опираясь на предложенную Т. Куном парадигмальную методологию. Следуя автору, современный ученый, лишенный элементарной философской рефлексии, превращается в инфантильного решателя малозначительных узкоспециальных проблем-головоломок. В условиях кризиса парадигмы научное сообщество цепляется за надуманные количественные методики оценки результативности научного исследования. Основной тенденцией нашего времени является подмена познания конструированием, исследования созданием искусственных сущностей, постижения истины модификацией реальности под запросы глобального истеблишмента. Большинство болезней современной науки — западного происхождения, поэтому их преодоление видится как отказ от ошибочных философских оснований и обращение к христианской матрице понимания мира.

Вторая часть работы А. В. Посадского «Русский вопрос: Россия как нация и цивилизация в условиях идеологических вызовов современности» посвящена анализу русского вопроса. Следуя автору, к концу XX столетия Россия столкнулась с угрозами, исходящими от неолиберализма и постмодернизма. Вторжение в российские социокультурные ткани западных идеологических систем привело к тому, что вопрос о праве России на самобытную цивилизационную идентичность обернулся вопросом о праве на национальное и цивилизационное бытие как таковое. По мнению автора, русский вопрос подразумевает глубокий анализ специфических идеологий, распространение которых в общественно-государственной жизни приводит к превращению национальной идентичности в объект фальсификаций и манипуляций.