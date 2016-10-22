Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - 16 - 2016

Богословские размышления - 16 - 2016
В рамках сотрудничества с ЕААА ESXATOS представляет
«БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Евроазиатский журнал богословия» -
рецензируемый журнал, издающий научные статьи, которые написаны авторами евангельской традиции из стран Восточной Европы и Евразии.
Цель журнала – способствовать развитию евангельского богословия в этих странах и знакомить современный христианский мир с их богословской мыслью.
Журнал издается два раза в год, публикуя выпуски, посвященые рассмотрению специальных тем, сборники богословских статей, подготовленных отдельными евангельскими учебными заведениями, а также материалы конференций ЕААА.
Редколлегия принимает к рассмотрению оригинальные статьи, охватывающие различные аспекты богословских исследований, актуальных для Восточной Европы и Евразии, а также критические рецензии актуальных богословских публикаций.
Журнал индексируется в Google Scholar и General Impact Factor.
Целевая аудитория журнала – исследователи, богословы, религиоведы, преподаватели и студенты евангельских богословских учебных заведений, семинарий и теологических факультетов а также церковные лидеры.
Статьи подаются на одном из рабочих языков ЕААА: английском или русском. Статьи на других языках подаются одновременно с переводом на английский язык.
Структура статьи: введение, основная часть, заключение, приложения (если необходимо) и список литературы. Пристатейная информация: заглавие статьи, автор(ы), аффилиация, электронная почта, ключевые слова (7-9 слов), аннотация (150-200 слов). Кроме информации на языке оригинала, авторы должны предоставить латинизированую библиографию, а также английский перевод ключевых слов, аннотации и информации об авторе и его аффилиации.
Объем статей около 7000-9000 слов. Объем критических рецензий – 200-500 слов. Публикация подается в текстовом процессоре MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt. (текст), 10 pt. (ссылки). Публикации отсылаются на адрес электронной почты [email protected].
Цитаты и библиографический список должен соответствовать требованиям к Notes and Bibliography в The Chicago Manual of Style 16th ed. (см. http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html).
Кириллические источники в библиографическом списке транислитерируются в соответствии с требованиями Библиотеки Конгресса (см. Library of Congress Romanization system). При использовании греческого и иврита рекомендуется использовать стандартные шрифты из Bible Works.
Журнал распространяется по подписке как в странах Восточной Европы, Евразии, а также в англоязычном мире для библиотек богословских учебных заведений и индивидуальных подписчиков. Подписчикам и библиотекам школ, входящих в ЕААА, предоставляется скидка 20%. Подписка оформляется без предоплаты. Есть возможность приобрести вышедшие номера журнала с доставкой по почте.
Подробнее об условиях подписки и приобретения журнала на сайте: http://reflections.e-aaa.info
Чтобы оформить подписку на полиграфическую или электронную версию журнала, пришлите заявку на адрес редакции: [email protected] или на офис ЕААА: [email protected]
Адрес для писем:
ЕААА/Богословские размышления
ЕААА/Богословские размышления
ул. Кавказская, д.1, кв.2
г. Ровно
Украина 33013
Тел.: +380672232023
Редколлегия "Богословских размышлений" не возражает против размещения всех журналов и отдельных статей в свободном доступе на ESXATOS.
Сайт журнала http://reflections.e-aaa.info
Можно приобрести печатную копию журнала - пишите техническому редактору Льву Голодецкому [email protected]
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия
ЕВРО-АЗИАТСКАЯ АККРЕДИТАЦИОННАЯ АССОЦИАЦИЯ
EURO-ASIAN ACCREDITING ASSOCIATION
Главный редактор
Роман Соловий, Львов, Украина
Editor-in-Chief
Roman Soloviy, L,viv, Ukraine
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - 16 - 2016
ISSN 2415–783X
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - 16 - 2016 - Содержание
- Андрей КРАВЦЕВ - Миссионерские структуры в Российском Союзе ЕХБ: прошлое, настоящее, будущее
- Ростислав ТКАЧЕНКО - Образовательная обстановка и богословская постановка: Изучение взаимосвязи между средневековой системой университетского образования и схоластическим богословием в тринадцатом веке
- Владимир ХАРЛАМОВ - ПсевдооДионисий Ареопагит и Восточная Церковь: Принятие «Корпус Ареопагитикум» и интеграция неоплатонизма в христианское богословие
- Анатолiй ДЕНИСЕНКО - Чого ми можемо навчитися вiд теології визволення, i як застосувати її iдеї у сучасному часi?
- Константин ПРОХОРОВ - Русские сектанты в отечественной литературе и публицистике (христианскооапологетический аспект)
- Тетяна МИХАЛЬЧУК - Біблійні елементи в поезії експресіонізму у контексті української та німецькооавстрійської літератур: порівняльний аналіз
Богословские размышления - Theological Reflections - Евро-азиатский журнал богословия - 16 - 2016 - Константин ПРОХОРОВ - Русские сектанты в отечественной литературе
Аннотация
В статье рассматривается отражение истории русского евангельского движения в русской классической литературе и публицистике. Она знаменует собой типологическое сходство между некоторыми апологетическими православными и евангелическо-баптистскими источниками, подчеркивая особый характер «русского христианства», в отличие от любой «иностранной веры».
Среди российских протестантов растет интерес к экклезиологической сакраментологии, таинствам и их общей истории с православием; они любят труды отцов церкви. Православные люди осознают важность Библии, роль твердой церковной общины и проповеди Евангелия, доступной для всех. Эти точки соприкосновения создают предпосылки для начала плодотворного диалога.
***
Как многолюдные собрания редстокистов (позднее именовавшихся пашковцами) в Санкт-Петербурге, так и многочисленные штундистские общины в Малороссии и за её пределами в последней трети XIX — начале XX вв., не остались незамеченными в российском обществе. Они нашли широкое освещение как в отечественной публицистике, так и в художественной литературе. Например, Н.С. Лесков, один из критиков евангельского движения в России, в 1884 г. опубликовал любопытный рассказ «Два свинопаса», в котором, основываясь на реальных происшествиях своего времени, подметил некоторые различия во взглядах великосветских петербургских редстокистов и малороссийской крестьянской штунды.
В Петербурге юный кадет выстрелил в девушку, не пожелавшую выйти за него замуж, и причинил ей тяжёлые увечья. Преступника судили и приговорили к длительному сроку заключения. Однако при посещении тюрьмы высокопоставленными редстокистами, бывший кадет трогательно «раскаялся в грехах», и те использовали свои связи для необыкновенно скорого освобождения из-под стражи нового единоверца. Затем он сделался образцовым членом общины редстокистов и пел вместе с ними, что стал «снега белей». Иронизируя над данным происшествием, Лесков вместе с тем серьёзно замечает, что наученный протестантами о спасении только верою, бывший кадет отнюдь не ощущал какой-либо необходимости отстрадать за свой ужасный грех и, увы, больше не проявил никакого интереса к покалеченной им девушке.
Вторая часть того же рассказа Лескова показывает, что он в то же время испытывал некоторые симпатии к штундистской строгости в вопросах веры и общественной дисциплины.[1] Автор описывает ещё одну неприглядную историю, на сей раз имевшую место в некой евангельской общине на юге России. Молодой крестьянин-штундист изменил жене и стал отцом незаконнорождённого ребёнка. Узнав об этом, единоверцы исследовали дело и определили следующее наказание: виновному — разделить землю и всё своё имущество на две части, первую из которых сохранить за собой и своей семьёй, а вторую — отдать для содержания соблазнённой им женщины и их общего ребёнка. В случае несогласия с братским решением виновному предлагалось идти «пасти свиней» (Лк. 15.13-15) — эвфемизм, указывавший на изгнание из общины. В конечном итоге, согрешивший штундист попросил у всех прощения и был вынужден согласиться с определённым ему наказанием. В заключение этой истории Лесков пишет:
Никакое знание всяких текстов и стихов ему в облегчение вины его не послужило... Два эти случая исправления грешников, неодинаковым способом, может быть, помогут кому-нибудь уяснить себе разницу в нравах и в направлении великосветских сектантов и в нравах крестьян, держащихся учения, называемого «штундою». Ясно, что это совсем иное поле и иные ягоды, и петербургский барчук, расстрелявший барышню, у штундистов не подпевал бы под гармониум, а... попас бы свиней.
Неизбежно сталкиваясь не только с отрицательными сторонами жизни первых евангельских общин в России, великие писатели, в отличие от авторов конъюнктурных и поверхностных, обычно не спешили с однозначными выводами. Например, такой проницательный критик зарождавшегося отечественного протестантизма как Ф.М. Достоевский оставил следующий отзыв об английском проповеднике лорде Г. Редстоке и гостеприимно принимавших его в своих домах русских аристократах:
Мне случилось его тогда слышать в одной «зале», на проповеди, и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скучно. А между тем он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение. Впрочем, это может быть только у нас в России; за границей же он кажется не так заметен... Он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах последователей великодушные чувства. Впрочем, так и должно быть: если он в самом деле искренен и проповедует новую веру, то, конечно, и одержим всем духом и жаром основателя секты.
Одновременно Ф.М. Достоевский недоумевал, зачем русским людям вообще понадобился протестантизм: «Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается ли всё, всё, чего ищет он, в православии? Не в нём ли одном и правда и спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества?»
[1] О симпатиях Н.С. Лескова к народному и не всегда православному богоискательству см., напр.: Ильинская Т. Феномен «разноверия» в творчестве Н.С. Лескова. Автореф. дис. докт. филол. наук (С.-Петерб. гос. ун-т). — СПб., 2010.
20/10/2016
Спасибо, что выставили! Не заметил, что уже есть :)
Спасибо! Потребность в журнале есть. Желательно все номера, т.к. при исследовании необходим материал по какой-то конкретной теме. Сейчас меня интересует журнал "Богомыслие" за 1990 г. 1 выпуск. Был бы очень признателен за него!
Самое интересное, что он уже тоже на сайте - в составе архива 10-ти первых номеров.
Огромное спасибо за Богословские размышления - для богословского клуба ESXATOS!
Друзья-члены клуба и все читатели сайта!
Просьба поделиться вашим мнением по-поводу журнала и публикаций этого номера.
Если будет потребность - все номера будут на сайте.
И журнал "Богомыслие" - тоже.