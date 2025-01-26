В холодные ночи проезжий человек мог просить пристанища в каждом доме. Для нас это кажется странным, но иудеи были очень гостеприимны даже по отношению к совершенно незнакомым людям. Дороги были грязные, поэтому, входя в дом, странник оставлял обувь на пороге. Поцеловав гостя в знак приветствия, хозяин приносил сам или посылал слугу за водой для омовения пыльных ног путешественника. Потом он освежал голову гостя оливковым маслом из фляги или рога.

также постоялые дворы для путников и торговцев. Ночлег там стоил дешево, но помещения были неудобные и часто грязные. Люди и животные ночевали вместе в одной пустой комнате. Пищей постояльцы должны были обеспечивать себя сами. Проживать в отдельной комнате с питанием могли позволить себе только богатые купцы. Расстояния измеряли временем, необходимым для их прохождения, например, говорили, что до такого-то места — 3 дня пути. День пути — это 30- 40 км, столько проходит за день путник. Путешествовавшие группами проходили в день около 15 км; едущий на ослике — около 50 км.

Джон Сатклифф - Транспорт и торговля - Как люди путешествовали и чем торговали в библейские времена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Библия для всех, 1993

ISBN 5 85577-005-2

Джон Сатклифф - Транспорт и торговля - Как люди путешествовали и чем торговали в библейские времена - Содержание