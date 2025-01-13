Что самое главное в жизни? Что составляет её смысл? Для одних главное – счастье, для других – здоровье, для третьих – деньги, успех в бизнесе, карьера, творческие достижения, научные открытия, отыскание истины, любовь к детям и внукам…

Дух – первичен, материя – вторична, следовательно в человеке главная – душа, а тело – только одежда. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» – спрашивает Христос.

В романе Льва Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов рассуждает: «Ищите прежде Царствия Божьего» (Мф. 6,33), – сказал Христос. Это – основное. Всё прочее – остальное, второстепенное, приложение к основному. Не следует «ставить телегу впереди лошади».

Серафим Саровский считал основным в жизни – стяжание Духа Святого, Который, кстати, прославляет Христа и указывает на Него.

С точки зрения Соломона, «главное – мудрость» (Прит. 4,7). Приобретение её он ставит дороже и выше золота и серебра.

Надо правильно расставлять приоритеты. «Ибо для меня жизнь – Христос», – утверждает Павел, «и я всё почёл за сор, чтобы приобрести Христа и достигнуть воскресения мёртвых».

Апостол Павел пишет: «Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии вечной, которую воздвиг Бог, а не человек» (Евр. 8,1-2). «Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он Ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях» (Евр. 8,6).

«Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 2,9-10).

«И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство» (Кол. 1,17-18).

Он – Источник духовного здоровья и нравственной силы.

На эту тему – произведения предлагаемой книги. В ее структуру входят стихи и песни, рассказы и очерки, а также богословские эссе о литературе и выдающихся поэтах.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть I

Сакраменто, Калифорния: Multicultural Assistance, 2024. – 502 с.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть I – Содержание

О самом главном

Забавные истории про времена застойные

Вознесение

Преображение

Сретение

Троица

Благовещение

Вербное воскресение

Посев и жатва

Фомино воскресение

Рождество

Новый год

Пасха

Причастие

Гефсимания

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть II

Сакраменто, Калифорния: Multicultural Assistance, 2024. – 343 с.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть II – Содержание

День матери

Стихотворения о жене

Отцы и дети

ЗАВИСТЛИВАЯ МУХА

Однажды Муха, встретив Моль,

Призналась: «Я тебе завидую.

Ведь все охотятся за мной

С какой-то яростной обидою.

Как предисловие к беде,

Мы – Мухи, сделались заметными.

Твое ж явление везде

Приветствуют аплодисментами».

Моль возразила: «Нет, сестра.

Тебе, которой славы хочется,

Давным-давно понять пора,

Что так за Молями охотятся.

Бьют – как боксеры свой мешок,

За шубы съеденные – модные:

Нас – растирают в порошок,

Вас – превращают в место мокрое».

И в этом вся, пожалуй, разница.

Такое вряд ли Мухам нравится.