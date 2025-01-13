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Савченко – О самом главном

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть I
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Philology Literature
Что самое главное в жизни? Что составляет её смысл? Для одних главное – счастье, для других – здоровье, для третьих – деньги, успех в бизнесе, карьера, творческие достижения, научные открытия, отыскание истины, любовь к детям и внукам…
Дух – первичен, материя – вторична, следовательно в человеке главная – душа, а тело – только одежда. «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» – спрашивает Христос.
В романе Льва Толстого «Воскресение» князь Нехлюдов рассуждает: «Ищите прежде Царствия Божьего» (Мф. 6,33), – сказал Христос. Это – основное. Всё прочее – остальное, второстепенное, приложение к основному. Не следует «ставить телегу впереди лошади».
Серафим Саровский считал основным в жизни – стяжание Духа Святого, Который, кстати, прославляет Христа и указывает на Него.
С точки зрения Соломона, «главное – мудрость» (Прит. 4,7). Приобретение её он ставит дороже и выше золота и серебра.
Надо правильно расставлять приоритеты. «Ибо для меня жизнь – Христос», – утверждает Павел, «и я всё почёл за сор, чтобы приобрести Христа и достигнуть воскресения мёртвых».
Апостол Павел пишет: «Главное же в том, о чём говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии вечной, которую воздвиг Бог, а не человек» (Евр. 8,1-2). «Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он Ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях» (Евр. 8,6).
«Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 2,9-10).
«И Он есть прежде всего, и всё Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство» (Кол. 1,17-18).
Он – Источник духовного здоровья и нравственной силы.
На эту тему – произведения предлагаемой книги. В ее структуру входят стихи и песни, рассказы и очерки, а также богословские эссе о литературе и выдающихся поэтах.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть I

Сакраменто, Калифорния: Multicultural Assistance, 2024. – 502 с.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть I – Содержание

  • О самом главном
  • Забавные истории про времена застойные
  • Вознесение
  • Преображение
  • Сретение
  • Троица
  • Благовещение
  • Вербное воскресение
  • Посев и жатва
  • Фомино воскресение
  • Рождество
  • Новый год
  • Пасха
  • Причастие
  • Гефсимания

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть IIАлександр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть II

Сакраменто, Калифорния: Multicultural Assistance, 2024. – 343 с.

Александр Савченко (Азовский) – О самом главном – Часть II – Содержание

  • День матери
  • Стихотворения о жене
  • Отцы и дети
ЗАВИСТЛИВАЯ МУХА
Однажды Муха, встретив Моль,
Призналась: «Я тебе завидую.
Ведь все охотятся за мной
С какой-то яростной обидою.
Как предисловие к беде,
Мы – Мухи, сделались заметными.
Твое ж явление везде
Приветствуют аплодисментами».
Моль возразила: «Нет, сестра.
Тебе, которой славы хочется,
Давным-давно понять пора,
Что так за Молями охотятся.
Бьют – как боксеры свой мешок,
За шубы съеденные – модные:
Нас – растирают в порошок,
Вас – превращают в место мокрое».
И в этом вся, пожалуй, разница.
Такое вряд ли Мухам нравится.
Views 197
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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