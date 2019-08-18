Медиа — предмет изучения разнообразных дисциплин, но их дисциплинарное прочтение (оговорюсь, медиа здесь и далее берётся одновременно и в единственном числе — фотография как вид медиа, и во множественном — как массмедиа) дает каждый раз свое, задаваемое предметом, методами и задачами конкретной дисциплины, определение. В общем виде медиа — понятие с неопределенными границами, или, усилив тезис, являет собой «слепое пятно» философского дискурса, что часто подчеркивается исследователями медиа.

Соглашаясь с этим, следует все же добавить, что таким же «слепым пятном» являются не только социальные и культурные эпифеномены, порождаемые медиа, но и оборотная техническая сторона: их устройства, принцип функционирования, программное обеспечение. При всей исследовательской активности последних лет специалистов различных областей: теории коммуникации, коммуникологии, теории медиа или медиафилософии, конвенциональное определение «медиа» отсутствует. Ситуация не меняется — скорее, усложняется — с появлением ряда фундаментальных работ, в которых понятие медиа переопределяется в соответствии с тем новым содержанием и изменением функций, которые возникают в контексте утверждения цифровых, сетевых, экранных, интерактивных и прочих медиа, получивших имя «новые медиа».

Савчук Валерий - Медиафилософия. Приступ реальности

СПБ,: Издательство РХГА, 2013. 350 с.

Савчук Валерий - Медиафилософия. Приступ реальности - Оглавление

Введение

Глава 1. Философия после медиального поворота

Регистрация поворотов

После поворотов

Глава 2. Медиа — реальность всех

К определению понятия «медиа»

Что не есть медиа?

Ницше и пишущая машинка

Топологический подход к медиа

Медиа в форме масс

Новые медиа — медиа внутри нас

Агрессия красоты

Коммуникант — эпифеномен коммуникации

Конфигурация медиареальности

Виртуальная реальность как прецедент

Боль в медиареальности

Медиа и насилие

Глава 3. Медиафилософия — философия эпохи новых медиа

Медиафилософия как дисциплина

Теоретические истоки медиафилософии

О предмете и методах медиафилософии

Рефлексия или саморефлексия?

Спекулятивная природа медиафилософии

Язык медиафилософии

Медиафилософия и эстетика

Глава 4. Практики медиафилософского анализа

Медиальная конструкция жертвы

Визуальная экология

Медиаэкология

Актуальность медиаобразования

Как полноценно проиграть жизнь?

Забор как вид медиа

Вместо заключения

Российский домен медиафилософии

Савчук Валерий - Медиафилософия. Приступ реальности - Введение

Старый мир бьется в конвульсиях, их приступы случаются все чаще и чаще. Они становятся докучливой обыденностью, а былая норма существования — исключением. Как подступиться к реальности, к тому, что неминуемо меняется на глазах, что подвешивает человека в неопределенности как будущего, так и прошлого? Попытка ее осмыслить в рамках отдельных гуманитарных дисциплин, взять ее в кольцо, мало что дает. Нужны иные стратегии. Возможно, риторический прием восхваления: «Приступ есть начало речи с целью привлечения внимания (похвала или описание)» будет способствовать поставленной задаче. Неотвратимый ход вещей приводит к повсеместной трансформации всех сфер жизни, но большинство людей не отдают себе отчет ни в масштабе, ни в темпах происходящих изменений. Рефлексия не поспевает за изменениями, осознанность — за трансформациями телесности, бессознательной тягой к удобству, а личный опыт — за информацией. Человек нуждается в другом. Но поскольку другой никогда не дан непосредственно, а сообщает о себе жестами, позой, взглядом, словом, образом, — постольку способ сообщения не только определяет представление другого, но и определяется, и конституируется им. Каждое новое средство сообщения, ускоряя донесение, объединяет все большее число отдаленных друг от друга людей (сегодня австралийский адресат, разделяющий твои взгляды, интересы, хобби, гораздо ближе, чем сосед по лестничной клетке). Природа средств массовой коммуникации такова, что они, соединяя дальних, разобщают ближних, присутствие подменяют телевидением, сообщение — информационным поводом, а событие — сенсацией.

В результате возникает ситуация все большей обособленности людей, усугубляющаяся их разобщенностью; Другой все больше становится доступен лишь посредством цифровых технологий. Сегодня не только связь человека с миром, с Другим, но и сама реальность, предстающая в форме медиареальности, является продуктом новых технологий. Только на первый взгляд медиареальность предстает сферой чистой отвлеченности. В медиареальности силен фактор разрыва с прошлым, осознание зависимости от случая, вменение ему своего желания общаться, изменяться, допускать непредсказуемость и рисковать, играть и сбрасывать в сеть табуированные желания. Она привязывает (вернее сказать, человек своей свободой выбора неотлучно, заинтересованно и по своей воле наблюдающий за экраном, приковывает) пользователя так крепко, как не привяжет ни страх, ни голод, ни выгода, ни успех. Реальность, обратившаяся медиареальностью, есть новая страница настоящего, возможного, случайного. Но это как раз тот случай, когда слабые связи, в конечном счете, оказываются крепче сильных и устойчивых. Атомарный субъект в своих решениях, в своих предпочтениях, не уравновешен критикой близких, не соотносит себя с окружением, не получает тактильных радостей, интенционально он устремлен в зону востребованности, легкости реализации общения. Чем изолированнее участники, тем плотнее и прочнее связывающая их сеть. Будущее — это борьба образов грядущего, или завтрашнего дня, поединок сценариев развития в настоящем. Сейчас оно не обозначено, но являет себя в случаях, симптомах, неопределенности. Уметь опознавать в явлениях тенденцию — значит претендовать на образ будущего, на концептуальное лидерство.