Сознание в общем виде нередко понимается, как совокупность процессов, участвующих в осмыслении человеком онтологии и своего собственного бытия, «состояние психической жизни индивида, выражающееся в субъективной переживаемое событий внешнего мира и жизни самого индивида, в отчете об этих событиях». В разных философских концепциях сознание может отождествляться со знанием об окружающем мире и о самом человеке (такова точка зрения многих представителей классической западной философии), интенцией (Э. Гуссерль), самосознанием.

В последние годы в философской науке происходит «переход от проблематизации внешней действительности к проблематизации человеческой субъективности», «движение от «теории познания» к «теории сознания». В связи с этим получают развитие экзистенциальные и феноменологические концепции сознания, представляющие сознание, как «единство субъективной и трансцендентной реальности».

Наталья Ивановна Сазонова - «За единый Аз...». Книжная «справа» при патриархе Никоне (1653-1666 гг.) и церковный раскол

Москва – Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив, 2018 г. — 240 с.

ISBN 978-5-98712847-3

Наталья Ивановна Сазонова - «За единый Аз...». Книжная «справа» при патриархе Никоне (1653-1666 гг.) и церковный раскол – Содержание

Введение

Глава I. Богослужебный текст как объект научного исследования

§ 1. Религиозное сознание: уровни и содержание

§ 2. Человек перед Богом: богослужение и сакральный диалог

§ 3. Православное богослужение и его пространство

§ 3. Образ и слово

§ 4. Слово в богослужении и проблема метода

Глава II. «В церкви стояще славы Твоея...»: Богослужение в Русской православной церкви до середины XVII в

§ 1. Византийское богослужение как источник русской богослужебной традиции

§ 2. Святая Русь

§ 3. Проблема «обрядоверия»

§4. Вера как «действо»

§ 5. Кризис религиозного сознания и его причины

§ 6. «Книжная справа» и вокруг нее

§ 7. Начало реформы патриарха Никона

§ 8. Полемика вокруг реформы и трагедия раскола

Глава III. Никоновская «справа» и изменение фундаментальных религиозных представлений

§ 1. «За единый «Аз»»: экзистенциальное переживание и осмысление Священной истории

§ 2. «Крест Христов, а не Троицын». Представления о Боге и никоновская реформа

§ 3. Бог в сакральном диалоге и никоновская реформа

§ 4. «В церкви стояще славы Твоея...»: экклезиологические представления и их трансформация

Глава IV. Человек перед Богом: антропология литургической реформы патриарха Никона

§ 1. Никоновская реформа и сотериология

§ 2. Изменение характера и форм предстояния человека Богу

§ 3. «Чувство ранга» и его изменение

Заключение

Список сокращений

Библиография

Указатель имен

Summary

Contents

Наталья Ивановна Сазонова - «За единый Аз...». Книжная «справа» при патриархе Никоне (1653-1666 гг.) и церковный раскол - Введение

Более 350 лет прошло с тех пор, как в 1666 г. Большой Московский Собор отлучил от церковного общения противников богослужебной реформы, проведенной патриархом Никоном, более 350 лет продолжается не преодоленный до сих пор раскол Русской православной церкви. Проблема этого раскола в течение долгого времени была не столько темой научных дискуссий, сколько реальной проблемой раскола церкви и общества на «старообрядцев» (предпочитающих называть себя «староверами» и «новообрядцев» — тех, кого старообрядцы определяли, как «никониан». Острота этого вопроса в чем-то была снята после революции 1917 г., когда в обществе утвердилось материалистическое миропонимание, и в настоящее время церковный раскол уже не принадлежит к болезненным вопросам общественной жизни. Однако возрождение религиозной жизни в последние десятилетия все чаще сопровождается и ростом интереса к духовному опыту прошлого, а потому вопросы о религиозных процессах, приведших к расколу Церкви и общества в XVII в., о причинах и последствиях литургической реформы патриарха Никона, о феномене старообрядчества и причинах его появления — отнюдь не сняты и не разрешены. Вот почему историки, культурологи, философы снова и снова обращаются к истокам церковного раскола, к никоновской богослужебной реформе. Отметим очевидный парадокс. Несмотря на стойкий интерес к событиям XVII в., приходится признать, что даже сегодня о литургической реформе патриарха Никона наука знает весьма мало. И это с учетом давно сложившейся и вполне плодотворной историографической традиции изучения раскола.

Одним из первых исследований по истории раскола стал «Розыск о раскольничьей брынской вере» митр. Димитрия Ростовского (впервые вышедший в начале XVIII в.). Сосредоточив внимание на анализе полемики со старообрядчеством, автор обстоятельно изучает историю раскола и аргументацию оппонентов реформы. Лейтмотивом работы является обвинение старообрядцев в «языческом обрядоверии», гордыне и личных амбициях, приведших к неприятию незначительных по сути изменений в богослужебных книгах и обрядах, и, в конечном итоге, к церковному расколу. В качестве основных его причин особо выделяются богословская необразованность и личная неприязнь «раскольников» к патриарху Никону.

Фундаментальные положения работы свт. Димитрия Ростовского на долгие годы определили направление работы исследователей раскола. Так, митр. Макарий (Булгаков) обосновывает свое мнение о личных разногласиях как одной из причин раскола, акцентируя внимание на том, что оппоненты Никона еще до начала реформы противились его избранию патриархом. На основе анализа источников — сочинений старообрядцев, Деяний Соборов 1654- 1667 гг. — он рисует картину сопротивления реформе, оказанного ее оппонентами, доказывая, что изначально это сопротивление, порой выливавшееся в неприглядные формы, было личным противостоянием Никону. Кроме личных амбиций, автор называет в числе причин раскола и нежелание старообрядцев соединиться с греческой церковью, от которой Русь приняла христианство. Напротив, Никон предстает как сторонник идеи Вселенской церкви. Митр. Макарий также специально посвящает расколу отдельное исследование — «История раскола, известного под именем старообрядства», которая также имеет ярко выраженную полемическую направленность.