Секацкий - Жертва и смысл

В антропологии, практически во всех ее версиях - от полевой этнографической антропологии до метафизических текстов Батая, Кайуа и Макса Шелера - тема жертвоприношения проходит красной нитью или, по крайней мере, пунктиром и особенно ярко проступает там, где нет сколько-нибудь внятных рациональных объяснений. В огромном массиве антропологической литературы подробно описаны детали соответствующего ритуала, описаны жертвенники и святилища, которые, чем архаичнее эпоха, тем ближе оказываются друг к другу вплоть до исходной неразличимости, как если бы когда-то, сотворив человека, демиург обратился бы к нему с первыми словами: «И вот тебе жертвенник для всесожжения, и да не будет тебе других святилищ кроме него!» Потребовалось время, если угодно, время остывания, чтобы появились и иные святилища, святилища другого типа, способные поддерживать некую альтернативную связь с богами, с тем светом...

Подробно, тщательно описан «состав» жертвенного приношения и последовательность церемоний, исследованы этапы эволюции, которая в обобщенном, кратком виде выглядит так: прямая жертва, замещающая жертва, жертва символическая - то есть преобладает ранжирование по принципу облегчения (инфляции) ставки. Выделяются и другие модальности жертвоприношения: жертва предварительная, компенсирующая, искупительная. Хуже всего дело обстоит с попытками объяснения, например, с мироустроительной функцией жертвоприношения.

Из многочисленных описаний, от Фрэзера до Рене Жирара, мы узнаем, что «верить», «приносить жертву», «быть человеческим существом», «поддерживать жизнеспособность социума» - понятия близкие, переходящие друг в друга. Но остается неясным, что же в них созидающего, какова характеристика великой производительной силы жертвоприношения?

Что, собственно, производится этим актом? В общих чертах можно согласиться с Батаем, Кайуа и Жираром: свобода и суверенность - то есть фундамент человеческого в человеке. Но как именно и почему? Все это пока остается тайной.

Парадоксальная логика

Есть плоская геометрия Пифагора - Евклида, существует стереометрия в разных вариантах, есть и современная алгебраическая геометрия - причудливая, невероятная и необозримая, если стоять внутри Пифагорова треугольника, но, в конечном счете, объясняющая и санкционирующая этот самый треугольник. И логика расширялась и преобразовывалась - от аристотелевской силлогистики до математической логики и логики возможных миров; диалектика тоже есть логика высоких измерений, как бы к ней ни относиться. Как же она работает в случае жертвоприношения, как объясняет этот демиургический акт учреждения трансцендентного? Здесь мы имеем дело с самым ядром универсального космогонического мифа. Например, жертвоприношение Пуруши, которого приносят в жертву, рассекая на части, а затем из этих же частей вновь составляют тело. Это можно понять как пересотворение: сначала заготовка и лишь затем, после жертвоприношения, сам человек. Без жертвоприношения человеческое еще не конституировано, и Пуруша, скорее, Голем до этого высшего демиургического акта.

Александр Куприянович Секацкий - Жертва и смысл : очерки

Фонд содействия развитию современной литературы «Люди и книги», СПб., 2020. - 448 с.

ISBN 978-5-6044906-0-0

Александр Куприянович Секацкий - Жертва и смысл : очерки - Содержание

Раздел 1. ЖЕРТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ: МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

1. Жертва и созидание

2. Танец Шивы

Раздел 2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ

1. Общее Дело Николая Федорова как метафизический и эстетический проект

2. Европейский ресентимент и греческий логос

3. Счастье как экзистенциальная технология

Раздел 3. ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАТУРФИЛОСОФИИ

1. Когда растает сахар

2. Диапазон истины

3. Математика раннего мира

4. Где Я: о новой персонологии присутствия

Раздел 4. ИМПЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ