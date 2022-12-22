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Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина

Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Начиная с первых сочинений после принятия христианства, Аврелий Августин старается дать философскую проработку проблемы существования зла в онтологическом ключе; сначала — как ответ на домыслы манихеев, потом — как решение, выводимое из сопоставления языческой (в основном платонической) точки зрения с христианской. После принятия священнического сана он более уверенно обращается к онтологической стороне проблемы зла, когда пишет специальные труды по толкованию Священного Писания и находит домостроительное (икономическое) оправдание существованию зла в истории творения и судьбах человечества.
Во-вторых, вопросы существования зла решаются им в антитезе «грех — спасение», когда речь идет о человеческом поступке и собственно о христианском учении. Такой подход находит место в ряде сочинений среднего и позднего периодов творчества, посвященных полемике с Пелагием и вопросам соотношения благодати и свободной воли. Смысловой акцент во втором случае смещен на возможность спасения, а также на природу свободой воли и благодати, а вопросы онтологии зла подробно уже не раскрываются. Здесь для нас представляет интерес вопрос о возможности знания человеком сути события грехопадения в связи со знанием того, что есть добро, благо и что есть зло.
Мы рассмотрим проблему существования зла, разделив ее на две части подобно тому, как она решалась самим Августином, и остановимся подробно на отдельных экзегетических решениях, исходящих именно из онтологического подхода. Воспользуемся для этого хронологической последовательностью автобиографического повествования «Исповеди», где можно в общих чертах увидеть трансформацию взглядов автора от оценки своего собственного увлечения манихейским учением до зрелого обоснования возможности и действительности спасения души, утверждаемого христианским учением.

Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина

Монография. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 194 с.
ISBN 978-5-288-04707-7

Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина – Содержание

Р. В. Светлов. Августин: Онтология зла и экзегетика
Введение
Глава 1. Онтология и антропология зла в творчестве Аврелия Августина
  • Влияние манихеев на Августина
    • Манихейские представления о природе зла
    • Психологический дуализм в манихействе
  • Представления о зле в платонизме
    • Зло как «не-сущее» и связь его с вещественной материей
  • Христианский платонизм Августина
    • Августин о сущности и существовании зла
    • Связь зла и материи в понимании Августина
  • Зло и свободный выбор воли личности
  • Онтология зла и грехопадение тварных существ
Глава 2. Принцип тварности мира и понятие материи у Аврелия Августина
  • Постановка вопроса о принципе тварности мира (Prolegomena)
  • Св. Писание как источник суждений о тварности мира
    • «В начале...» (In principio)
    • «Сотворил» (creavit)
      • Общие замечания
      • Филон Александрийский о тварности мира
      • Апостолы Иоанн и Павел о тварности мира
      • Небольшое пояснение к выражению «ех nihilo» в латинской философской традиции и мнение Баруха Спинозы
    • «Небо и землю» (caelum et terram)
  • Принцип тварности в ранней христианской традиции
    • Тринитарное богословие и принцип тварности
      • Общий подход
      • Бог и творение в христианском учении
      • Сущность тварного и общие подходы к понятию материи
  • Христианские апологеты о творении и принципе тварности
  • Александрийская традиция экзегетики
  • Латинские авторы о принципе тварности и материи
  • Понятие материи у Плотина и Августина
    • Плотин о сущности материи
      • Общее понятие материи
      • Интеллигибельная материя
    • Категория «иного» и ее связь с понятием материи у Платона и Плотина
      • Элейский тезис «мыслить и быть — одно»
      • Единое, Ум, Душа и «многое»
    • Креация либо эманация? Эволюция интерпретаций
  • Понятие креации и материи у Августина
    • Ранние толкования на Книгу Бытия (ad litteram)
      • «В начале» (In principio)
      • «сотворил Бог» (fecit Deus)
      • «Небо и землю» (caelum et terram)
    • Исповедь (caelum caeli)
      • Постановка вопроса о материи
      • Начало — Слово (In principio erat Verbum)
      • Все — в Слове (Omnia per Ipsum facta sunt)
      • Время творения и время человека
      • Возможность знания о причинах творения и «ничто»
      • «Великое небо» и «малая земля» в «Исповеди»
    • О Граде Божием (Seculum seculorum)
Заключение
Список источников и критической литературы
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 22.12.2022
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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