Начиная с первых сочинений после принятия христианства, Аврелий Августин старается дать философскую проработку проблемы существования зла в онтологическом ключе; сначала — как ответ на домыслы манихеев, потом — как решение, выводимое из сопоставления языческой (в основном платонической) точки зрения с христианской. После принятия священнического сана он более уверенно обращается к онтологической стороне проблемы зла, когда пишет специальные труды по толкованию Священного Писания и находит домостроительное (икономическое) оправдание существованию зла в истории творения и судьбах человечества.

Во-вторых, вопросы существования зла решаются им в антитезе «грех — спасение», когда речь идет о человеческом поступке и собственно о христианском учении. Такой подход находит место в ряде сочинений среднего и позднего периодов творчества, посвященных полемике с Пелагием и вопросам соотношения благодати и свободной воли. Смысловой акцент во втором случае смещен на возможность спасения, а также на природу свободой воли и благодати, а вопросы онтологии зла подробно уже не раскрываются. Здесь для нас представляет интерес вопрос о возможности знания человеком сути события грехопадения в связи со знанием того, что есть добро, благо и что есть зло.

Мы рассмотрим проблему существования зла, разделив ее на две части подобно тому, как она решалась самим Августином, и остановимся подробно на отдельных экзегетических решениях, исходящих именно из онтологического подхода. Воспользуемся для этого хронологической последовательностью автобиографического повествования «Исповеди», где можно в общих чертах увидеть трансформацию взглядов автора от оценки своего собственного увлечения манихейским учением до зрелого обоснования возможности и действительности спасения души, утверждаемого христианским учением.

Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина

Монография. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 194 с.

ISBN 978-5-288-04707-7

Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина – Содержание

Р. В. Светлов. Августин: Онтология зла и экзегетика

Введение

Глава 1. Онтология и антропология зла в творчестве Аврелия Августина

Влияние манихеев на Августина Манихейские представления о природе зла Психологический дуализм в манихействе

Представления о зле в платонизме Зло как «не-сущее» и связь его с вещественной материей

Христианский платонизм Августина Августин о сущности и существовании зла Связь зла и материи в понимании Августина

Зло и свободный выбор воли личности

Онтология зла и грехопадение тварных существ

Глава 2. Принцип тварности мира и понятие материи у Аврелия Августина

Постановка вопроса о принципе тварности мира (Prolegomena)

Св. Писание как источник суждений о тварности мира «В начале...» (In principio) «Сотворил» (creavit) Общие замечания Филон Александрийский о тварности мира Апостолы Иоанн и Павел о тварности мира Небольшое пояснение к выражению «ех nihilo» в латинской философской традиции и мнение Баруха Спинозы «Небо и землю» (caelum et terram)

Принцип тварности в ранней христианской традиции Тринитарное богословие и принцип тварности Общий подход Бог и творение в христианском учении Сущность тварного и общие подходы к понятию материи

Христианские апологеты о творении и принципе тварности

Александрийская традиция экзегетики

Латинские авторы о принципе тварности и материи

Понятие материи у Плотина и Августина Плотин о сущности материи Общее понятие материи Интеллигибельная материя Категория «иного» и ее связь с понятием материи у Платона и Плотина Элейский тезис «мыслить и быть — одно» Единое, Ум, Душа и «многое» Креация либо эманация? Эволюция интерпретаций

Понятие креации и материи у Августина Ранние толкования на Книгу Бытия (ad litteram) «В начале» (In principio) «сотворил Бог» (fecit Deus) «Небо и землю» (caelum et terram) Исповедь (caelum caeli) Постановка вопроса о материи Начало — Слово (In principio erat Verbum) Все — в Слове (Omnia per Ipsum facta sunt) Время творения и время человека Возможность знания о причинах творения и «ничто» «Великое небо» и «малая земля» в «Исповеди» О Граде Божием (Seculum seculorum)



Заключение

Список источников и критической литературы