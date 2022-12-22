Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина
Начиная с первых сочинений после принятия христианства, Аврелий Августин старается дать философскую проработку проблемы существования зла в онтологическом ключе; сначала — как ответ на домыслы манихеев, потом — как решение, выводимое из сопоставления языческой (в основном платонической) точки зрения с христианской. После принятия священнического сана он более уверенно обращается к онтологической стороне проблемы зла, когда пишет специальные труды по толкованию Священного Писания и находит домостроительное (икономическое) оправдание существованию зла в истории творения и судьбах человечества.
Во-вторых, вопросы существования зла решаются им в антитезе «грех — спасение», когда речь идет о человеческом поступке и собственно о христианском учении. Такой подход находит место в ряде сочинений среднего и позднего периодов творчества, посвященных полемике с Пелагием и вопросам соотношения благодати и свободной воли. Смысловой акцент во втором случае смещен на возможность спасения, а также на природу свободой воли и благодати, а вопросы онтологии зла подробно уже не раскрываются. Здесь для нас представляет интерес вопрос о возможности знания человеком сути события грехопадения в связи со знанием того, что есть добро, благо и что есть зло.
Мы рассмотрим проблему существования зла, разделив ее на две части подобно тому, как она решалась самим Августином, и остановимся подробно на отдельных экзегетических решениях, исходящих именно из онтологического подхода. Воспользуемся для этого хронологической последовательностью автобиографического повествования «Исповеди», где можно в общих чертах увидеть трансформацию взглядов автора от оценки своего собственного увлечения манихейским учением до зрелого обоснования возможности и действительности спасения души, утверждаемого христианским учением.
Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина
Монография. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 194 с.
ISBN 978-5-288-04707-7
Виктор Леонидович Селиверстов - Этюды по онтологии Аврелия Августина – Содержание
Р. В. Светлов. Августин: Онтология зла и экзегетика
Введение
Глава 1. Онтология и антропология зла в творчестве Аврелия Августина
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Влияние манихеев на Августина
- Манихейские представления о природе зла
- Психологический дуализм в манихействе
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Представления о зле в платонизме
- Зло как «не-сущее» и связь его с вещественной материей
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Христианский платонизм Августина
- Августин о сущности и существовании зла
- Связь зла и материи в понимании Августина
- Зло и свободный выбор воли личности
- Онтология зла и грехопадение тварных существ
Глава 2. Принцип тварности мира и понятие материи у Аврелия Августина
- Постановка вопроса о принципе тварности мира (Prolegomena)
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Св. Писание как источник суждений о тварности мира
- «В начале...» (In principio)
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«Сотворил» (creavit)
- Общие замечания
- Филон Александрийский о тварности мира
- Апостолы Иоанн и Павел о тварности мира
- Небольшое пояснение к выражению «ех nihilo» в латинской философской традиции и мнение Баруха Спинозы
- «Небо и землю» (caelum et terram)
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Принцип тварности в ранней христианской традиции
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Тринитарное богословие и принцип тварности
- Общий подход
- Бог и творение в христианском учении
- Сущность тварного и общие подходы к понятию материи
- Тринитарное богословие и принцип тварности
- Христианские апологеты о творении и принципе тварности
- Александрийская традиция экзегетики
- Латинские авторы о принципе тварности и материи
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Понятие материи у Плотина и Августина
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Плотин о сущности материи
- Общее понятие материи
- Интеллигибельная материя
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Категория «иного» и ее связь с понятием материи у Платона и Плотина
- Элейский тезис «мыслить и быть — одно»
- Единое, Ум, Душа и «многое»
- Креация либо эманация? Эволюция интерпретаций
- Плотин о сущности материи
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Понятие креации и материи у Августина
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Ранние толкования на Книгу Бытия (ad litteram)
- «В начале» (In principio)
- «сотворил Бог» (fecit Deus)
- «Небо и землю» (caelum et terram)
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Исповедь (caelum caeli)
- Постановка вопроса о материи
- Начало — Слово (In principio erat Verbum)
- Все — в Слове (Omnia per Ipsum facta sunt)
- Время творения и время человека
- Возможность знания о причинах творения и «ничто»
- «Великое небо» и «малая земля» в «Исповеди»
- О Граде Божием (Seculum seculorum)
- Ранние толкования на Книгу Бытия (ad litteram)
Заключение
Список источников и критической литературы
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