Серия библейских комментариев College Press - Новый Завет
Даже читатель-новичок заметит: первые три повествования о жизни Иисуса в Новом Завете имеют похожий сюжет, а четвертое Евангелие (Иоанна) сильно отличается от них. На основании сходства исследователи называют книги Матфея, Марка и Луки "синоптическими Евангелиями" – слово «синоптический» означает «увиденный вместе» или «параллельный». А книгу, написанную Иоанном, так и назвали – «от Иоанна», не добавив какого-нибудь специфического определения. Она является частью новозаветного раздела известного как "Иоанновы Писания" (Евангелие от Иоанна, 1–3 Послания Иоанна и Откровение).
Внимательному читателю видна разница между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. Например, все синоптики описывают основное путешествие Иисуса из Галилеи в Иерусалим, а Иоанн часто изображает Иисуса в Иудее и Иерусалиме. По сути, у Иоанна основное служение Иисуса происходит в Иудее, а не в Галилее, как у синоптиков. Ещё одно отличие заключается в отсутствии у Иоанна притч в записанных им учениях Иисуса. В синоптических Евангелиях притчи – характерная форма учения Иисуса с часто повторяемым вступлением: «Иисус рассказал им другую притчу: – Царство Небесное можно сравнить…». У Иоанна фигурируют персонажи, которых у синоптиков мы не находим: **Никодим, самарянка у колодца, Лазарь**… Более того, нескольких из самых запоминающихся евангельских фраз нет у синоптиков, а только у Иоанна: «В начале было Слово»; «Вот Агнец Божий!»; «Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына»; «Я есть путь, истина и жизнь»; «Я истинная виноградная лоза»; «Что есть истина?»; «Совершилось!»; «Так и Я посылаю вас». Согласно некоторым подсчётам, примерно **90% материала** из Благовествования Иоанна отсутствует в синоптических Евангелиях.
Христианские исследователи заметили эти отличия еще в древности. Приблизительно в 185 году Климент Александрийский назвал книгу Иоанна **«духовным Евангелием»**. Выразившись так, Климент не имел в виду отсутствие историчности в книге, но что Иоанн сосредоточен больше на внутренних, духовных вопросах.
В недавнем прошлом придирчивые исследователи утверждали, что есть непреодолимые различия между Иоанном и синоптиками, и пришли к выводу: «Иоанн – это первый комментарий на Евангелия». Эта гипотеза (работа Иоанна как исторический вымысел) имеется во множестве комментариев предыдущих поколений. Часть специалистов придерживается такой точки зрения до сих пор. Однако, в общем и целом, современные ученые уверены в историческом характере четвертого Евангелия. В нашем комментарии мы поддерживаем мнение о том, что книга Иоанна относится к исторически надежной версии жизни, смерти и воскресения Иисуса, хотя повествование сильно отличается от синоптических Евангелий. Различия являются изюминкой, которая делает изучение книги столь восхитительным. Мы еще обсудим это в комментарии, в соответствующих местах.
Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий
Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий - Содержание
Предисловие
- Введение
- Автор Евангелия
- Время и причины написания
- Характерные особенности евангелия от Иоанна
- Подход авторов комментария к изучению Книги
- Структура Книги
- Библиография
I. Иисус являет себя (свою славу) миру (1:1-12:50)
А. Пролог (1:1-18)
- 1. Предсуществование Логоса (1:1-4)
- 2. Логос являет себя в истории (1:5-18)
Б. Свидетельство Иоанна Крестителя и первых учеников Иисуса (1:19-51)
- 1. Свидетельство Иоанна Крестителя (1:19-34)
- 2. Иисус призывает и свидетельствует Своим первым ученикам (1:35-51)
В. Первые чудеса Иисуса (2:1-25)
- 1. Иисус превращает воду в вино (2:1-12)
- 2. Иисус очищает Храм (2:13-22)
- 3. Реакция людей на служение Иисуса (2:23-25)
Г. Иисус и Никодим (3:1-36)
- 1. Новое рождение (3:1-10)
- 2. Сын Человеческий (3:11-21)
- 3. Очередное свидетельство Иоанна Крестителя (3:22-30)
- 4. Свидетельство Сына (3:31-36)
Д. Иисус и самаряне (4:1-42)
- 1. Введение (4:1-4)
2. Иисус и женщина из Самарии (4:5-30)
- Время и место действия (4:5-6)
- Иисус просит воды (4:7-9)
- Вода живая (4:10-15)
- Признание самарянки (4:16-19)
- Иисус открывает Себя (4:20-26)
- Отношение к Иисусу (4:27-30)
3. Христос и самаряне (4:31-42)
- Иисус и его свидетельство ученикам (4:31-38)
- Первое и второе свидетельства (4:39-42)
Е. Второе чудо Иисуса: исцеление сына придворного (4:43-54)
- 1. Предыстория (4:43-45)
- 2. Исцеление сына придворного (4:46-54)
Ж. Иисус и главные праздники иудеев (5:1-12:50)
1. Иисус исцеляет человека у пруда в Иерусалиме в праздничную субботу (5:1-47)
- Исцеление в субботу (5:1-9a)
- Несоблюдение субботы. Доводы исцеленного в свою защиту (5:9б-15)
- Несоблюдение субботы. Иисус приводит доводы в Свое оправдание (5:16-18)
- Иисус говорит о субботе и Своих деяниях (5:19-29)
- Доводы Иисуса в Свою защиту. Четыре свидетеля (5:30-47)
2. Пасха. Иисус объясняет смысл Исхода (6:1-71)
- Предыстория (6:1-4)
- Иисус кормит пять тысяч человек (6:5-13)
- Не просто царь (6:14-15)
- Иисус шагает по Галилейскому морю (6:16-21)
- Толпа ищет Иисуса (6:22-25)
- Беседа о хлебе жизни. Часть 1 (6:26-34)
- Беседа о хлебе жизни. Часть 2 (6:35-40)
- Разногласия о хлебе с небес и о плоти и крови Христа (6:41-59)
- Отвержение и принятие Иисуса (6:60-71)
- 3. Иисус и праздник Шалашей (7:1-52)
- Текстуальная вставка: Женщина, уличенная в прелюбодействе (7:53–8:11)
4. Свет миру. Конфликт между Иисусом и иудеями (8:12-59)
- Речь Иисуса у сокровищницы храма. Иисус – Свет миру. Значимость Его свидетельства о Себе (8:12-20)
- Иисус упрекает иудеев, которые не поверили в Него. Основание Его свидетельства. Вопрос о природе Христа (8:21-30)
- Истина, грех, свобода и дети Авраама (8:31-59)
5. Исцеление слепорожденного (9:1-41)
- Предыстория (9:1-5)
- Исцеление (9:6-7)
- Вопросы к исцеленному (9:8-34)
- Иисус отвечает на вопрос о том, кто зрячий и кто слепой (9:35-41)
6. Праздник Обновления храма. Иисус называет Себя пастухом (10:1-42)
Иисус – пастух и дверь для овец (10:1-21)
- Символика истории о заботливом пастухе (10:1-6)
- Объяснение символа (10:7-18)
- Ответ на объяснение Иисуса: иудеи отвергают Христа (10:19-21)
Иисус на Празднике Обновления храма (10:22-39)
- Иисус – Мессия (10:22-31)
- Иисус – Сын Божий (10:32-39)
- Отход Иисуса и Его успехи в служении (10:40-42)
7. Воскрешение Лазаря. Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:1-57)
- Лазарь (11:1-44)
- Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:45-53)
- Иисус ищет убежища (11:54-57)
8. Приготовление к Пасхе и смерти (12:1-50)
- Мария помазывает Иисуса (12:1-11)
- Триумфальный въезд Иисуса (12:12-19)
- В ответ на просьбу язычников Иисус объявляет о своем часе (12:20-36)
- Трагедия неверия в прошлом и в настоящем (12:37-43)
- Призыв к вере остается в силе (12:44-50)
Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий
Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий - Содержание
Справочные материалы к комментарию на книгу Деяния
- Предисловие
- Структура книги Деяния
- Сокращения названий журналов
- Другие сокращения
- Глоссарий специальных терминов
Введение
ВВЕДЕНИЕ
- (1) Почему эта книга называется Деяния?
- (2) Кто автор этой книги?
- (3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния?
- (4) К какому литературному жанру относится книга Деяния?
- (5) Зачем Лука написал эту книгу?
- (6) Что было важным для Луки?
- (7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния?
- (8) Когда Лука написал книгу Деяния?
- (9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий?
- (10) Был ли Лука точным историком?
- (11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить?
- (12) Какая версия книги Деяния достоверна?
- ВВЕДЕНИЕ
I. Свидетельство в Иерусалиме (1:1 — 8:1а)
А. Введение (1:1-26)
- 1. Взаимосвязь с Евангелием от Луки (1:1-5)
- 2. Поручение провозглашать Евангелие (1:6-8)
- 3. Вознесение (1:9-11)
- 4. Замена Искариота (1:12-26)
Б. Пятидесятница (2:1-47)
- 1. Чудо иных языков (2:1-13)
- 2. Первое возвещение Евангелия (2:14-36)
- 3. Реакция на Благую Весть (2:37-41)
- 4. Описание первой церкви (2:42-47)
В. Гонения (3:1-4:31)
- 1. Чудо исцеления хромого (3:1-10)
- 2. Петр реагирует, провозглашая имя Иисуса (3:11-26)
- 3. Синедрион реагирует, арестовав Петра и Иоанна (4:1–22)
- 4. Церковь реагирует молитвой (4:23–31)
Г. Экономика и единство общины (4:32–6:7)
- 1. Варнава подает хороший пример участия в общей экономике (4:32–37)
- 2. Анания и Сапфира подают плохой пример экономической манипуляции (5:1–11)
- 3. Сила апостолов, наводящая страх (5:12-16)
- 4. Второй арест и первое избиение апостолов (5:17-42)
- 5. Организация благотворительной помощи для вдов-христианок (6:1–7)
Д. Первый христианин-мученик (6:8–8:1а)
- 1. Характер Стефана и его арест (6:8–15)
- 2. Проповедь Стефана об Иисусе через призму истории еврейского народа (7:1–53)
- 3. Казнь Стефана через побивание камнями (7:54–8:1а)
II. Свидетельство в Самарии и Иудее (8:1b-12:25)
-
А. Евангелие достигает самарян (8:1b–40)
- 1. Филипп и Симон в Самарии (8:1b–25)
- 2. Филипп и евнух по дороге в Газу (8:26–40)
Б. Обращение «апостола язычников» (9:1-31)
- 1. Савл по дороге в Дамаск и Анания (9:1-19а)
- 2. Савл и Варнава возвращаются в Иерусалим (9:19б-30)
- 3. Переход: Бог приводит Петра к Энею в Лидду и к Тавифе в Иоппию (9:32-43)
В. Евангелие достигает язычников (10:1-11:18)
- Эпизод 1. Видение Корнилия (10:1-8)
- Эпизод 2. Видения Петра (10:9-16)
- Эпизод 3. В Иоппию отправляются посланники, чтобы привести Петра (10:17-23а)
- Эпизод 4. Петр и компания отправляются в Кесарию (10:23б-33)
- Эпизод 5. Проповедь Петра Корнилию (10:34-43)
- Эпизод 6. Семья Корнилия принимает крещение Святым Духом и водное крещение (10:44-48)
- Эпизод 7. Итог и речь Петра в Иерусалиме об обращении Корнилия (11:1-18)
Г. Упадок иудейской церкви в Иерусалиме (11:19–12:25)
1.Первая «христианская» церковь в Антиохии (11:19-30)
- ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ ВИЗИТЫ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ
- 2. Первое гонение в Иерусалиме, инициированное государством (12:1-24)
III. Свидетельство в римских провинциях (13:1–20:37)
А. Первое «миссионерское» путешествие: из Сирии на Кипр и в Галатию (13:1–14:28)
- 1. Варнава и Савл поставлены на служение Святым Духом (13:1-3)
- 2. Кипр. Служение на родине Варнавы (13:4-12)
- 3. Антиохия Писидийская. Первая записанная проповедь Павла (13:13-52)
- 4. Икония, Листра и Дервия. Гонение и побивание камнями (14:1–20)
- 5. Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, навещая по пути новообразовавшиеся церкви (14:21–28)
Б. Иерусалимский совет (15:1-35)
- 1. Иудействующие и вопрос об обрезании и спасении (15:1-5)
- 2. Речь Петра (15:6-11)
- 3. Отчет Варнавы и Павла. Иаков оглашает решение (15:12-21)
- 4. Предписание совета рассылается в виде письма от Иакова (15:22-35)
В. Второе миссионерское путешествие: из Галатии в Европу (15:36-18:17)
- 1. Формирование новой команды и нового направления (15:36–16:10)
- 2. Филиппы. Женщины, рабы и язычники (16:11-40)
- 3. Фессалоники. Хулиганы на площади (17:1-9)
- 4. Верия. Знатные люди в синагоге (17:10-15)
- 5. Афины. Интеллектуалы в ареопаге (17:16-34)
- 6. Коринф. Иудеи в суде (18:1-17)
Г. Третье миссионерское путешествие: из Европы в Асию (18:18–20:38)
- 1. Вставка. Красноречивый александриец Аполлос (18:18-28)
2. Эфес. Иисус лучше (19:1-35)
- а. Иисус лучше Иоанна Крестителя (19:1-10)
- б. Иисус лучше магии (19:11-22)
- в. Иисус лучше Дианы (19:23-40)
- 3. Вставка. Подготовка Павла к возвращению в Иерусалим (20:1-12)
4. Милит. Прощальное обращение Павла к эфесским старейшинам (20:13-38)
- a. Павел свидетельствует своим слушателям (20:17-21)
- b. Предвидение проблем Павла в Иерусалиме (20:22-24)
- c. Прощальные наставления Павла (20:25)
- b’. Предвидение проблем с лжеучителями (20:26-30)
- a’. Павел свидетельствует своим слушателям. Часть 2 (20:31-35)
IV. Свидетельство переносится из Иерусалима в Рим (21:1-28:31)
А. Путешествие Павла в Иерусалим (21:1-36)
- 1. Маршрут путешествия и прием церковью (21:1-16)
- 2. Прибытие Павла и консультация с Иаковом (21:17-26)
- 3. Арест Павла (21:27-36)
Б. Apologia[1] Павла (21:37–26:32)
1. Перед иудеями (21:37–23:35)
- а. Павел перед иудеями в Иерусалиме и избегает бичевания – 21:37–22:29
- б) Павел перед иудейскими лидерами и избегает рук убийц (22:30–23:35)
2. Перед язычниками (24:1–26:32)
- а) Павел перед правителем-язычником Феликсом и двухлетнее тюремное заключение (24:1–27)
- б) Павел перед правителем-язычником Фестом и требование суда кесаря (25:1-12)
- 3. Перед царем Агриппой. Павел признается невиновным (25:13–26:32)
В. Путешествие в Рим (27:1–28:31)
- 1. Шторм (27:1-20)
- 2. Кораблекрушение (27:21-44)
- 3. Спасение на побережье (28:1-10)
- 4. Прибытие в Рим и беспрепятственная проповедь Евангелия (28:11-31)
Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий
Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий - Содержание
Введение
- Авторство
- Братья Иисуса
- Дата и повод
- Структура, темы и стиль
- Послание Иакова и Нагорная проповедь
- Ценность послания Иакова
- Структура
- Библиография
- Аббревиатуры
- I. Приветствие (1:1)
- II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)
- III. Проси мудрости (1:5-8)
- IV. Богатство временное (1:9-11)
- V. Искушение не от Бога (1:12-18)
- VI. Говорим, слушаем, делаем (1:19-27)
-
VII. Суждение по внешности (2:1-13)
- A. Предпочтение (2:1-7)
- Б. Царский закон (2:8-13)
-
VIII. Вера, которая действует (2:14-26)
- A. Вера без дел (2:14-17)
- Б. Вера с делами (2:18-26)
- IX. Укрощение языка (3:1-12)
- X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)
- XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)
- XII. Не говори против брата (4:11-12)
- XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)
- XIV. Предупреждение богатым (5:1-6)
- XV. Ожидание Господа (5:7-11)
- XVI. Не клянись (5:12)
- XVII. Молитва, исповедь и спасение грешника (5:13-20)
Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий
Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий - Содержание
Введение
- Авторство
- Дата, повод, обстоятельства
- Связь со вторым посланием Петра
- Использование Иудой небиблейских произведений
- Литературные темы и приёмы
- Структура послания Иуды
- Библиография послания Иуды
- I. Обращение и приветствие (1-2)
- II. Причина написания (3-4)
-
III. Суд над нечестивыми (5-19)
- A. Три библейских примера нечестия (5-7)
- Б. Применение примеров к оппонентам Иуды (8-10)
- В. Ещe три библейских примера нечестия (11)
- Г. Метафоры из природы, применяемые к нечестивым (12-13)
- Д. Пророчество Еноха против нечестивых (14-16)
- Е. Предостережение апостолов (17-19)
- IV. Призыв к вере, любви и милосердию (20-23)
- V. Доксология (24-25)
Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий
Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий - Содержание
- План Послания к Римлянам
Введение
- I. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ: ЕГО ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
- II. АВТОР ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
A. Еврейское происхождение Павла
- Б. Обращение Павла в христианство
- В. Поручение Павла как апостола язычников
- III. ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ
- IV. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ: ЦЕРКОВЬ В РИМЕ
- V. ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ
VI. ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
- A. Послание к римлянам – это доктринальное произведение
- Б. Послание к римлянам было обусловлено насущными потребностями Павла
-
В. Поводом для написания Послания к римлянам послужили нужды самого Рима
- 1. Потребность в единстве иудеев и язычников
- 2. Потребность в апостольском фундаменте
- 3. Потребность в Евангелии Павла
- Г. Заключение
VII. ТЕМА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
- A. Оправдание верой
- Б. Праведность Бога
- В. Равенство евреев и язычников
- Г. Грешники спасаются по благодати, а не по закону
Пролог — 1:1-17
I. 1:1-7 – Эпистолярное приветствие
-
A. Автор представляет себя (1:1)
- 1. Раб Христа Иисуса
- 2. Призван быть апостолом
- 3. Отделённый для Евангелия Божьего
- Б. Евангелие и Ветхий Завет (1:2)
В. Тема Евангелия – Иисус (1:3-4)
- 1. Две природы Иисуса
- 2. Воплощение
- 3. Мессианство
- 4. Два состояния Иисуса
- 5. Воскресение Иисуса
- 6. Полная идентичность Сына
Г. Апостольство Павла (1:5)
- 1. Происхождение апостольства Павла
- 2. Характер апостольства Павла
- 3. Направленность апостольства Павла
- 4. Задача апостольства Павла
- 5. Цель апостольства Павла
- Д. Получатели письма Павла (1:6-7a)
- Е. Благословение (1:7б)
II. 1:8-15 – Личные замечания
- A. Молитвы Павла о римлянах (1:8-10)
- Б. Желания Павла в отношении Рима (1:11-13)
- В. Долг Павла перед римлянами (1:14-15)
III. 1:16-17 – Переходное заявление
- A. Слава Евангелия (1:16a)
- Б. Сила Евангелия (1:16б)
- В. Сфера применения Евангелия (1:16в)
Г. Вера и Евангелие (1:16в)
- 1. Вера является условием спасения
- 2. Вера не является единственным условием
- Д. Сердце Евангелия (1:17a)
- Е. Золотой текст Евангелия (1:17б)
Часть первая — 1:18-3:20
I. 1:18-32 – Греховность язычников
- A. Всеобщее знание о Боге и Его законе (1:18-20)
- Б. Всеобщее отвержение истинного Бога (1:21-25)
- В. Глубины языческой испорченности (1:26-32)
II. Греховность иудеев – 2:1-3:8
Введение
- 1. К кому адресовано обращение в 2:1-16?
- 2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам?
- 3. План данного раздела
- 4. Стиль изложения
- А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5)
- Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11)
- В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16)
- Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24)
- Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29)
- Е. Такое равное отношение к иудеям и язычникам не отменяет, а скорее возвеличивает Божью праведность (3:1-8)
- III. 3:9-20 – Всеобщая греховность и безнадёжность под законом
Часть вторая — 3:21-5:21
І. 3:21-31 – Благодать как оправдание Кровью Христа через веру
- A. Праведность через веру теперь полностью явлена (3:21-23)
- Б. Грешники оправданы Кровью Христа (3:24-26)
- В. Грешники оправдываются верой независимо от дел закона (3:27-28)
- Г. Путь благодати доступен всем (3:29-30)
II. 4:1-25 – Авраам: парадигма благодати
- A. Авраам был оправдан верой, независимо от дел (4:1-5)
- Б. Давид объясняет и подтверждает оправдание верой, независимо от дел (4:6-8)
- В. Членство в семье Авраама осуществляется по вере, а не по обрезанию (4:9-12)
- Г. Наследство, обещанное Аврааму, приходит по вере, а не по Закону (4:13-17a)
- Д. Вера означает воздавать славу Богу и верить Его обещаниям (4:17б-22)
- Е. Те, кто верит, как Авраам, оправдываются, как Авраам (4:23-25)
III. 5:1-21 – Благодать и уверенность
-
A. Уверенность в личном спасении (5:1-11)
- 1. Оправдание верой – ключ к уверенности (5:1-2)
- 2. Скорби верующих не отменяют уверенности (5:3-5)
- 3. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками (5:6-8)
- 4. Наша надежда ещё более тверда теперь, когда мы Его друзья (5:9-11)
Б. Вседостаточность смерти Христа (5:12-21)
- 1. Один грех одного человека (Адама) принёс грех и смерть всем (5:12-14)
- 2. Христос и Его жертва больше, чем Адам и его грех (5:15-17)
- 3. Крест Христа полностью аннулирует результаты греха Адама (5:18-19)
- 4. Благодать торжествует над грехом и смертью (5:20-21)
Часть третья — 6:1-8:39
Введение
- A. Основная тема данного раздела
-
Б. Доктринальное содержание этого раздела
- 1. Ключевые понятия
- 2. Антропологический дуализм: тело и дух
- 3. Этапы духовной жизни
- В. План этого раздела
I. 6:1–7:13 – Возражения против благодати, основанные на страхе перед антиномианством
- A. Делает ли благодать грех несущественным? НЕТ! (6:1-14)
Б. Означает ли свобода от закона, что мы свободны грешить? НЕТ! (6:15-7:6)
- 1. Мы являемся рабами Божьими (6:15-23)
- 2. Мы повинуемся Богу от своего сердца (7:1-6)
- В. Означает ли благодать, что закон плох? НЕТ! (7:7-13)
II. 7:14-8:13 — Благодать даёт победу над грехом
А. Христианин продолжает бороться с грехом (7:14-25)
- 1. Сущность борьбы (7:14-20)
- 2. Источник борьбы (7:21-25)
Б. Победа над грехом приходит через Святого Духа (8:1-13)
- 1. Бог освобождает нас от наказания и власти греха (8:1-4)
- 2. Грех и смерть побеждены в нас через Святого Духа (8:5-13)
III. 8:14-39 – Уверенность в окончательной и полной победе над падшим миром
- A. Святой Дух отмечает нас как сыновей и наследников (8:14-17)
- Б. Искупленный мир – наше наследство (8:18-25)
- В. Бог обещает провести Свою семью через земные испытания (8:26-30)
- Г. Божья милостивая любовь даёт нам непоколебимую уверенность (8:31-39)
Часть четвёртая — 9:1-11:36
Введение
A. Главная тема этого раздела
- 1. Несостоятельные варианты
- 2. Верность Бога
Б. Ответ Павла на вопрос о верности Бога
- 1. Избранный для служения
- 2. Избранные для спасения
В. Связь между 1–8 и 9–11
- 1. Избегнуть крайностей
- 2. Природа связи
- 3. Непосредственная контекстуальная связь: 8:31-39
- Г. Вопрос о суверенном выборе Бога
- Д. Обзор глав 9–11
I. Проблема Израиля: горе и блаженство иудейского народа (9:1-5)
- A. Горе Израиля: они прокляты (9:1-3)
- Б. Блаженство Израиля: они получили невыразимо славные привилегии (9:4-5)
II. Различие между этническим и духовным Израилем (9:6-29)
A. Положение Израиля и Божья верность (9:6-13)
- 1. Божье слово об Израиле не потерпело неудачу (9:6a)
- 2. Ключ к загадке: существование двух Израилей (9:6б)
- 3. Этнический Израиль существует по Божьему суверенному выбору (9:7-13)
Б. Божье право выбирать и использовать людей, не спасая их (9:14-18)
- 1. Божья праведность оспаривается (9:14)
- 2. Божий суверенитет в избрании на служение (9:15-16)
- 3. Божьим целям могут служить неспасённые (9:17-18)
В. Бог использовал этнический Израиль, чтобы произвести духовный Израиль (9:19-29)
- 1. Возражение (9:19)
- 2. Первоначальное обличение Павлом позиции возражающего (9:20-21)
- 3. От этнического Израиля к духовному Израилю (9:22-24)
- 4. Пророческое подтверждение Божьего замысла (9:25-29)
III. Выбор Израиля в пользу закона, а не благодати (9:30-10:21)
A. Личная праведность против праведности Бога (9:30–10:3)
- 1. Причина принятия язычников (9:30)
- 2. Причина потерянности иудеев (9:31-33)
- 3. Отвержение иудеями Божьей праведности (10:1-3)
Б. Только Христос является источником спасительной праведности (10:4-13)
- 1. Выбор «или-или»: Праведность по делам или вера во Христа (10:4)
- 2. Тщетность праведности по Закону (10:5)
- 3. Спасительная праведность приходит через доверие к делам Христа, а не к нашим собственным (10:6-10)
- 4. Божья праведность доступна в равной степени иудеям и язычникам (10:11-13)
В. Иудеи не уверовали во Христа, и их неверие непростительно (10:14-21)
- 1. Необходимые предпосылки для спасительной веры (10:14-15)
- 2. Большинство иудеев не поверили в Евангельскую весть (10:16)
- 3. Проблема иудеев не в невежестве, а в упрямстве воли (10:17-21)
IV. Спасение истинного Израиля Божьего (11:1-32)
A. Истинный Божий Израиль – это остаток, избранный по благодати (11:1-6)
- 1. Бог не отверг Свой народ (11:1-2a)
- 2. У Бога был остаток верующих во времена ВЗ (11:2б-4)
- 3. Те, кто находится под благодатью, являются Божьим новозаветным Израилем (11:5-6)
- Б. Неверующий Израиль ожесточился (11:7-10)
- В. Ожесточение неверующего Израиля становится благословением как для язычников, так и для иудеев (11:11-16)
Г. Оливковое дерево: метафора суда и надежды (11:17-24)
Введение
- 1. Слова предостережения христианам из язычников (11:17-22)
- 2. Слова надежды для ожесточённых иудеев (11:23-24)
Д. Божий план спасения Израиля (11:25-32)
- 1. Тайна спасения Израиля (11:25-27)
- 2. Продолжающаяся любовь Бога к Израилю (11:28-29)
- 3. Высшая цель Бога – милость (11:30-32)
- V. Доксология: путь Божий верен (11:33-36)
Часть пятая – 12:1-15:13
I. Каталог добродетелей (12:1–13:14)
- A. Благодать требует преображенной жизни (12:1-2)
- Б. Использование даров благодати для бескорыстного служения (12:3-8)
- В. Различные нравственные наставления (12:9-16)
- Г. Личная месть запрещена (12:17-21)
- Д. Взаимодействие между гражданами и властями (13:1-7)
- Е. Взаимодействие между любовью и законом (13:8-10)
- Ж. Хождение во свете (13:11-14)
II. Христианская свобода в вопросах мнения (14:1–15:13)
-
A. Не судите других в вопросах мнения (14:1-12)
- 1. Мы должны принимать всех, кого принял Бог (14:1-3)
- 2. Мы отвечаем перед нашим Господом, а не друг перед другом (14:4-9)
- 3. Каждый из нас будет судим Богом (14:10-12)
Б. Распоряжение христианской свободой (14:13-23)
- 1. Мы должны пожертвовать своей свободой ради слабых (14:13-15)
- 2. Не позволяйте, чтобы о добром говорили как о зле (14:16-18)
- 3. Мы должны делать только то, что созидает других (14:19-21)
- 4. Каждый христианин должен быть верен своим собственным убеждениям (14:22-23)
В. Жизнь в единстве и надежде (15:1-13)
- 1. Бескорыстное служение производит единое свидетельство (15:1-6)
- 2. Благодаря бескорыстному служению Христа иудеи и язычники вместе прославляют Бога (15:7-12)
- 3. Молитва о том, чтобы все верующие преуспевали в надежде (15:13)
Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий
Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий - Содержание
Первое послание к коринфянам
- Предисловие
Введение
- Методология
-
Первое послание к коринфянам (1)
- АДРЕСАТ
- ДАТИРОВКА
- МЕСТО НАПИСАНИЯ
- РИМСКИЙ КОРИНФ
- ПРИЧИНЫ НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 1 КОРИНФЯНАМ
- ПРОБЛЕМЫ В КОРИНФЕ
- СТРУКТУРА 1 КОРИНФЯНАМ
- Структура
- Сокращения
- Библиография
I. Вступление (1:1-9)
- А. Приветствия (1:1-3)
- Б. Благодарности (1:4-9)
II. Разделения и раскол в общине (1:10–4:21)
-
А. Разделения в церкви (1:10-17)
- 1. Новости, дошедшие до Павла (1:10-12)
- 2. Христос неразделим (1:13-17)
Б. Христос — Божья мудрость и сила (1:18-2:5)
- 1. Послание о кресте (1:18-19))
- 2. Оскорблены как иудеи, так и язычники (1:20-25)
- 3. Бог избрал то, что считают глупостью (1:26-31)
- 4. Послание Павла не опирается на красноречие (2:1-5)
В. Мудрость и духовная зрелость (2:6-3:4)
- 1. Тайная Божья мудрость (2:6-9)
- 2. Учение Божьего Духа (2:10-16)
- 3. Разделения – качество мирских людей (3:1-4)
Г. Бог — главный строитель (3:5-23)
- 1. Павел и Аполлос – всего лишь служители (3:5-9)
- 2. Строительство на основании, заложенном Павлом (3:10-17)
- 3. Божье понимание мудрости (3:18-23)
Д. Апостолы Христа (4:1-21)
- 1. Апостолы как служители Христа (4:1-5)
- 2. Преодоление человеческой гордыни (4:6-7)
- 3. Честь и бесчестие (4:8-13)
- 4. Предупреждения Павла, как отца (4:14-17)
- 5. Необходимость противостать гордыне (4:18-21)
III. Аморальное поведение (5:1-6:20)
-
А. Взыскание для аморального брата (5:1-13)
- 1. Гордыня коринфян, мирящихся с распутством (5:1-5)
- 2. Избавление от старой закваски (5:6-8)
- 3. Отстранение от зла (5:9-13)
Б. Судебные разбирательства среди верующих (6:1-11)
- 1. Урегулирование споров внутри церкви (6:1-8)
- 2. Наследие неправедных (6:9-11)
В. Сексуальный разврат (6:12-20)
- 1. Тело, как часть Тела Христа (6:12-17)
- 2. Тело, как храм Святого Духа (6:18-20)
IV. Сексуальные отношения, безбрачие, брак (7:1-40)
- А. Благочестивый подход к сексуальной жизни (7:1-7)
- Б. Безбрачие в сравнении с супружеством (7:8-11)
- В. Развод (7:12-16)
- Г. Пребывание в том, к чему вы призваны (7:17-28)
- Д. Свобода от забот (7:29-40)
Второе послание к коринфянам
-
Предисловие
- Введение
- Коринф
- Павел и коринфяне
- Целостность 2-го послания к коринфянам
- Оппоненты Павла
- Значение для современности
- Структура послания
- Библиография
- Список сокращений
- I. Вступление (1:1–2)
II. Благодарение (1:3-11)
- A. Божье утешение (1:3–7)
- Б. Божье избавление (1:8–11)
III. В защиту целостности (1:12–2:13)
- A. Стремление к ясности (1:12–14)
- Б. Объяснение маршрута второго путешествия (1:15–17)
- В. Потребность в откровенности (1:18–22)
- Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)
- Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)(продолжение)
- Д. Прощение обидчика (2:5–11)
- Е. Описание фактического путешествия (2:12–13)
IV. В защиту апостольского служения в целом (2:14–7:4)
A. Достаточно для служения (2:14-3:6)
- 1. Распространение благовония Христа (2:14-17)
Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий
Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий - Содержание
Вступление
- Автор
-
Церкви Галатов
- Теория северной Галатии
- Теория южной Галатии
- Дата и место написания
- Структура послания
- Аббревиатуры
- Библиография
I. Власть: апостольское Евангелие (1:1-2:21)
- А. Приветствие (1:1-5)
- Б. Удивление Павла (1:6-10)
- В. Призвание Павла Богом (1:11-17)
- Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24)
- Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5)
- Е. Апостольское соглашение (2:6-10)
- Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14)
- З. Вывод, сделанный апостолом (2:15-21)
II. Аргументы: Закон против веры (3:1-4:31)
- А. Аргумент первый: получение Духа (3:1-5)
- Б. Аргумент второй: Авраам (3:6-9)
- В. Аргумент третий: проклятие (3:10-14)
- Г. Аргумент четвертый: завет с людьми (3:15-22)
Д. Аргумент пятый: Детоводитель (3:23-4:7)
- 1. Функция «детоводителя» (3:23-25)
- 2. Польза для «детей» (3:26-29)
- 3. Дети обретают полноценные права (4:1-7)
- 4. Возвращение назад – это глупость (4:8-11)
Е. Аргумент шестой: личная просьба Павла (4:12-20)
- 1. Прежнее приветствие Павла (4:12-16)
- 2. Нынешние переживания Павла (4:17-20)
- Ж. Аргумент седьмой: аллегория Агари и Сарры (4:21-31)
III. Жизнь ради свободы (5:1-6:18)
- А. Свобода или ярмо? (5:1-6)
- Б. Брожение, вызванное смутьянами (5:7-12)
- В. Суть закона и любви (5:13-15)
- Г. Дела греховной природы (5:16-21)
- Д. Плоды Духа (5:22-26)
- Е. Закон Христа (6:1-6)
- Ж. Плод Духа (6:7-10)
- З. Собственноручное резюме Павла (6:11-18)
- Эпилог
Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий
Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий - Содержание
Введение
- Автор
- Читатели
- Дата и место написания
- Содержание
- Библиография послания к эфесянам
I. Доктрина: Божий план для спасения (1:1-3:21)
-
А. Божьи благословения (1:1-23)
- 1. Приветствия (1:1-2)
- 2. Существующие благословения во Христе (1:3-14)
- 3. Возможные благословения во Христе (1:15-23)
Б. Божье спасение (2:1-22
- 1. Спасены от греха (2:1-10)
- 2. Спасены от разделения (2:11-22)
В. Божье участие (3:1-21)
- 1. Божья работа в Павле (3:1-13)
- 2. Божья работа во всех христианах (3:14-21)
II. Обязательства: ответ христиан на спасение (4:1-6:24)
-
А. Христиане в жизни церкви (4:1-16
- 1. Единство в теле (4:1-6)
- 2. Многообразие даров в едином Теле Христовом (4:7-11)
- 3. Рост и зрелость Церкви как тела Христова (4:12-16)
В. Христианин в личной жизни (4:17-5:21)
- 1. Старая природа против новой (4:17-24)
- 2. Члены Одного Тела (4:25-32)
Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий
Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий - Содержание
Введение
- Город
- Появление церкви
- Местонахождение Павла
- Причины написания
- Основные темы
- Отрывки о преданности Богу
- Структура послания
- Библиография к посланию к Филиппийцам
- Приветствие (1:1-2)
І. Благодарение и молитва (1:3-11)
- А. Благодарение (1:3-8)
- Б. Молитва за любовь, растущую ради грядущей славы (1:9-11)
ІІ. Положение Павла и его отношение к происходящему (1:12-26)
- А. Влияние тюремного заключения Павла (1:12-14)
- Б. Неправильные побуждения для проповеди о Христе (1:15-18а)
- В. Христос как жизнь и смерть как приобретение
III. Единство через служение (1:27-2:18)
- А. Просьба стоять в одном духе (1:27-30)
- Б. Отношение, ведущее к единству (2:1-4)
- В. Христос как пример (гимн о Христе) (2:5-11)
Г. Просьба о послушании (2:12-18)
- 1. Совершая спасение (2:12-13)
- 2. Неукоризненные чада Бога (2:14-18)
IV. Сотрудники Павла (2:19-30)
- А. Слово о Тимофее (2:19-24)
- Б. Слово об Эпафродите (2:25-30)
- V. Предостережение о «злых делателях» (3:1-3)
VI. Изменившаяся жизнь Павла (3:4-11)
- А. На что надеялся Павел до прихода к Христу (3:4-6)
- Б. От потери к приобретению (3:7-11)
VII. Стремление к цели (3:12-16)
- А. «Я делаю только одно» (3:12-14)
- Б. Взгляд зрелого христианина (3:15-16)
- VIII. Образцы для подражания: настоящие и ложные (3:17-21)
IX. Наставление о непоколебимости, единстве, молитве и чистых помыслах (4:1-9)
- А. Слово о твёрдости (4:1)
- Б. Эводия и Синтихия (4:2-3)
- В. Радость, молитва и мир (4:4-7)
- Г. Мысли и дела (4:8-9)
- X. Выражение благодарности щедрым филиппийцам (4:10-20)
- Заключение (4:21-23)
Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий
Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий - Содержание
Введение
- ГОРОД
- ЦЕРКОВЬ
- ПРИЧИНА НАПИСАНИЯ
- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАВЛА
- Структура Послания
- Библиография к Посланию к колоссянам
- Приветствие (1:1-2)
- І. Благодарение (1:3-8)
- ІІ. Молитва Павла о колоссянах (1:9-14)
- III. Гимн о Христе (1:15-20)
- IV. Гимн о жизни во Христе (1:21-23)
V. Служение Павла церквям и общине в Колоссах (1:24-2:5)
- А. Павел исполнял свой труд Божьей силой (1:24-29)
- Б. Предостережение против обмана (2:1-5)
VI. Принятие Христа как Господа (2:6-15)
- А. О том, как и впредь пребывать во Христе: «Не обманывайтесь!» (2:6-8)
- Б. «Во Христе» (2:9-12)
- В. Из смерти в жизнь (2:13-15)
VII. Предостережения против ереси (2:16-23)
- А. Не потеряйте награду! (2:16-19)
- Б. Избегайте правил мира сего! (2:20-23)
- VIII. Стремитесь к тому, что на небесах (3:1-4)
- IX. О том, что нужно умертвить (3:5-11)
- X. О том, во что нужно облечься (3:12-17)
XI. Правила для христиан (3:18-4:1)
- А. Правила для мужей и жен (3:18-19)
- Б. Правила для детей и отцов (3:20-21)
- В. Правила для рабов и господ (3:22-4:1)
- XII. Завершающие наставления о молитве и добром поведении (4:2-6)
XIII. Заключительные указания и приветствия (4:7-18)
- А. Наставления Тихику и Онисиму (4:7-9)
- Б. Приветствия (4:10-15)
- В. Последние указания (4:16-18)
Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий
Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий - Содержание
Введение
- ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1]
- СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- ДАТИРОВКА
- АВТОРСТВО
- ОРГАНИЗАЦИЯ
- БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
- Сокращения
- Библиография 1 и 2 Фессалоникийцам
Первое послание к фессалоникийцам
Введение
- ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1]
- СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
- ДАТИРОВКА
- АВТОРСТВО
- ОРГАНИЗАЦИЯ
- БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
- Структура
- I. Приветствия (1:1)
II. Благодарности (1:2-10)
А. Первое благодарение (1:2-5)
- 1. Постоянные молитвы Павла о читателях (1:2)
- 2. Их неизменность в вере, любви и надежде (1:3)
- 3. Их избрание (1:4)
- 4. Сила Евангелия в Фессалониках (1:5)
Б. Напоминания о прошлом и будущие ожидания (1:6-10)
- 1. Подражание читателей Павлу и его спутникам (1:6а)
- 2. Их стойкость в страданиях (1:6б)
- 3. Их пример для других церквей (1:7-8)
- 4. Отзывы об искренности их обращения (1:8б-10)
III. Отношения Павла с церковью в Фессалониках (2:1-3:13)
А. Поведение Павла в Фессалониках (2:1-12)
- 1. Мотивы Павла (2:1-7а)
- 2. Деятельность Павла (2:7б-12)
Б. Стойкость фессалоникийцев в гонениях (2:13-16)
- 1. Их искреннее принятие Слова (2:13)
- 2. Их подражание иудеям-христианам (2:14)
- 3. Неизменность гонений во всех эпохах (2:15-16)
В. Постоянная забота Павла о церкви (2:17-3:10)
- 1. Его желание увидеться с фессалоникийцами (2:17-20)
- 2. Визит Тимофея с поручением от Павла (3:1-5)
- 3. Отчет Тимофея и реакция Павла (3:6-10)
Г. Молитва Павла о фессалоникийцах (3:11-13)
- 1. Чтобы у него появилась возможность вернуться к ним (3:11)
- 2. Чтобы они были исполнены любви и непорочны при возвращении Господа (3:12-13)
IV. Наставления (4:1–5:22)
А. Наставление о христианской жизни (4:1-12)
- 1. Чтобы сохраняли нынешнее поведение (4:1-2)
- 2. Чтобы сохраняли сексуальную чистоту (4:3-8)
- 3. Чтобы проявляли братскую любовь (4:9-10)
- 4. Чтобы вели тихую и честную жизнь (4:11-12)
Б. Наставление о возвращении Господа (4:13-5:11)
- 1. Умершие во Христе и возвращение Господа (4:13-18)
2. Внезапность возвращения Господа (5:1-11)
- Как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.
- У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой,
- Чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним.
В. Общие наставления (5:12-22)
1. Поведение в христианской общине (5:12-15)
- Почтение к христианским лидерам (5:12-13)
- Будьте в мире друг с другом.
- Служение и прощение (5:14-15)
- Ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми.
- 2. Константы христианского поведения (5:16-18)
3. Реакция на христианское пророчество (5:19-22)
- Принятие действий Святого Духа (5:19-20)
- Проверка пророчеств (5:21-22)
V. Заключение (5:23-28)
- А. Благословение (5:23-24)
- Б. Заключительное слово (5:25-28)
Второе послание к фессалоникийцам
Введение
- АВТОРСТВО
- ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ
- БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
- Структура
- I. Приветствия (1:1-2)
II. Первое благодарение, ободрение и молитва (1:3-12)
- А. Благодарение за возрастание фессалоникийцев и их стойкость в гонениях (1:3-4)
- Б. Ободрение через напоминание о Божьем Суде (1:5-10)
- В. Содержание молитвы Павла (1:11-12)
III. Наставления о Господнем возвращении (2:1-12)
- А. День Господень еще не наступил (2:1-2)
-
Б. Отступничество и человек беззакония (2:3-12)
- 1. Отступничество и явление человека беззакония (2:3)
- 2. Описание человека беззакония (2:4)
- 3. Напоминание об устном наставлении на эту тему (2:5)
Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий - Содержание
Вступление
- Структура послания
- Библиография
- Введение (1-3)
- I. Молитва и благодарность (4-7)
-
II. Прошение (8-20)
- A. Просьба с любовью (8-11)
- Б. Возвращение Онисима (11в-16)
- В. Прими его, как принял бы меня (17-20)
- Заключение (21-25)
