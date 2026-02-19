Серия библейских комментариев College Press - Новый Завет

Даже читатель-новичок заметит: первые три повествования о жизни Иисуса в Новом Завете имеют похожий сюжет, а четвертое Евангелие (Иоанна) сильно отличается от них. На основании сходства исследователи называют книги Матфея, Марка и Луки "синоптическими Евангелиями" – слово «синоптический» означает «увиденный вместе» или «параллельный». А книгу, написанную Иоанном, так и назвали – «от Иоанна», не добавив какого-нибудь специфического определения. Она является частью новозаветного раздела известного как "Иоанновы Писания" (Евангелие от Иоанна, 1–3 Послания Иоанна и Откровение).

Внимательному читателю видна разница между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. Например, все синоптики описывают основное путешествие Иисуса из Галилеи в Иерусалим, а Иоанн часто изображает Иисуса в Иудее и Иерусалиме. По сути, у Иоанна основное служение Иисуса происходит в Иудее, а не в Галилее, как у синоптиков. Ещё одно отличие заключается в отсутствии у Иоанна притч в записанных им учениях Иисуса. В синоптических Евангелиях притчи – характерная форма учения Иисуса с часто повторяемым вступлением: «Иисус рассказал им другую притчу: – Царство Небесное можно сравнить…». У Иоанна фигурируют персонажи, которых у синоптиков мы не находим: **Никодим, самарянка у колодца, Лазарь**… Более того, нескольких из самых запоминающихся евангельских фраз нет у синоптиков, а только у Иоанна: «В начале было Слово»; «Вот Агнец Божий!»; «Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына»; «Я есть путь, истина и жизнь»; «Я истинная виноградная лоза»; «Что есть истина?»; «Совершилось!»; «Так и Я посылаю вас». Согласно некоторым подсчётам, примерно **90% материала** из Благовествования Иоанна отсутствует в синоптических Евангелиях.

Христианские исследователи заметили эти отличия еще в древности. Приблизительно в 185 году Климент Александрийский назвал книгу Иоанна **«духовным Евангелием»**. Выразившись так, Климент не имел в виду отсутствие историчности в книге, но что Иоанн сосредоточен больше на внутренних, духовных вопросах.

В недавнем прошлом придирчивые исследователи утверждали, что есть непреодолимые различия между Иоанном и синоптиками, и пришли к выводу: «Иоанн – это первый комментарий на Евангелия». Эта гипотеза (работа Иоанна как исторический вымысел) имеется во множестве комментариев предыдущих поколений. Часть специалистов придерживается такой точки зрения до сих пор. Однако, в общем и целом, современные ученые уверены в историческом характере четвертого Евангелия. В нашем комментарии мы поддерживаем мнение о том, что книга Иоанна относится к исторически надежной версии жизни, смерти и воскресения Иисуса, хотя повествование сильно отличается от синоптических Евангелий. Различия являются изюминкой, которая делает изучение книги столь восхитительным. Мы еще обсудим это в комментарии, в соответствующих местах.

Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий

Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий - Содержание

Предисловие Введение Автор Евангелия Время и причины написания Характерные особенности евангелия от Иоанна Подход авторов комментария к изучению Книги Структура Книги Библиография

I. Иисус являет себя (свою славу) миру (1:1-12:50) А. Пролог (1:1-18) 1. Предсуществование Логоса (1:1-4) 2. Логос являет себя в истории (1:5-18) Б. Свидетельство Иоанна Крестителя и первых учеников Иисуса (1:19-51) 1. Свидетельство Иоанна Крестителя (1:19-34) 2. Иисус призывает и свидетельствует Своим первым ученикам (1:35-51) В. Первые чудеса Иисуса (2:1-25) 1. Иисус превращает воду в вино (2:1-12) 2. Иисус очищает Храм (2:13-22) 3. Реакция людей на служение Иисуса (2:23-25) Г. Иисус и Никодим (3:1-36) 1. Новое рождение (3:1-10) 2. Сын Человеческий (3:11-21) 3. Очередное свидетельство Иоанна Крестителя (3:22-30) 4. Свидетельство Сына (3:31-36) Д. Иисус и самаряне (4:1-42) 1. Введение (4:1-4) 2. Иисус и женщина из Самарии (4:5-30) Время и место действия (4:5-6) Иисус просит воды (4:7-9) Вода живая (4:10-15) Признание самарянки (4:16-19) Иисус открывает Себя (4:20-26) Отношение к Иисусу (4:27-30) 3. Христос и самаряне (4:31-42) Иисус и его свидетельство ученикам (4:31-38) Первое и второе свидетельства (4:39-42) Е. Второе чудо Иисуса: исцеление сына придворного (4:43-54) 1. Предыстория (4:43-45) 2. Исцеление сына придворного (4:46-54) Ж. Иисус и главные праздники иудеев (5:1-12:50) 1. Иисус исцеляет человека у пруда в Иерусалиме в праздничную субботу (5:1-47) Исцеление в субботу (5:1-9a) Несоблюдение субботы. Доводы исцеленного в свою защиту (5:9б-15) Несоблюдение субботы. Иисус приводит доводы в Свое оправдание (5:16-18) Иисус говорит о субботе и Своих деяниях (5:19-29) Доводы Иисуса в Свою защиту. Четыре свидетеля (5:30-47) 2. Пасха. Иисус объясняет смысл Исхода (6:1-71) Предыстория (6:1-4) Иисус кормит пять тысяч человек (6:5-13) Не просто царь (6:14-15) Иисус шагает по Галилейскому морю (6:16-21) Толпа ищет Иисуса (6:22-25) Беседа о хлебе жизни. Часть 1 (6:26-34) Беседа о хлебе жизни. Часть 2 (6:35-40) Разногласия о хлебе с небес и о плоти и крови Христа (6:41-59) Отвержение и принятие Иисуса (6:60-71) 3. Иисус и праздник Шалашей (7:1-52) Текстуальная вставка: Женщина, уличенная в прелюбодействе (7:53–8:11) 4. Свет миру. Конфликт между Иисусом и иудеями (8:12-59) Речь Иисуса у сокровищницы храма. Иисус – Свет миру. Значимость Его свидетельства о Себе (8:12-20) Иисус упрекает иудеев, которые не поверили в Него. Основание Его свидетельства. Вопрос о природе Христа (8:21-30) Истина, грех, свобода и дети Авраама (8:31-59) 5. Исцеление слепорожденного (9:1-41) Предыстория (9:1-5) Исцеление (9:6-7) Вопросы к исцеленному (9:8-34) Иисус отвечает на вопрос о том, кто зрячий и кто слепой (9:35-41) 6. Праздник Обновления храма. Иисус называет Себя пастухом (10:1-42) Иисус – пастух и дверь для овец (10:1-21) Символика истории о заботливом пастухе (10:1-6) Объяснение символа (10:7-18) Ответ на объяснение Иисуса: иудеи отвергают Христа (10:19-21) Иисус на Празднике Обновления храма (10:22-39) Иисус – Мессия (10:22-31) Иисус – Сын Божий (10:32-39) Отход Иисуса и Его успехи в служении (10:40-42) 7. Воскрешение Лазаря. Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:1-57) Лазарь (11:1-44) Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:45-53) Иисус ищет убежища (11:54-57) 8. Приготовление к Пасхе и смерти (12:1-50) Мария помазывает Иисуса (12:1-11) Триумфальный въезд Иисуса (12:12-19) В ответ на просьбу язычников Иисус объявляет о своем часе (12:20-36) Трагедия неверия в прошлом и в настоящем (12:37-43) Призыв к вере остается в силе (12:44-50)



Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий

Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий - Содержание

Справочные материалы к комментарию на книгу Деяния Предисловие Структура книги Деяния Сокращения названий журналов Другие сокращения Глоссарий специальных терминов

Введение ВВЕДЕНИЕ (1) Почему эта книга называется Деяния? (2) Кто автор этой книги? (3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния? (4) К какому литературному жанру относится книга Деяния? (5) Зачем Лука написал эту книгу? (6) Что было важным для Луки? (7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния? (8) Когда Лука написал книгу Деяния? (9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий? (10) Был ли Лука точным историком? (11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить? (12) Какая версия книги Деяния достоверна?

I. Свидетельство в Иерусалиме (1:1 — 8:1а) А. Введение (1:1-26) 1. Взаимосвязь с Евангелием от Луки (1:1-5) 2. Поручение провозглашать Евангелие (1:6-8) 3. Вознесение (1:9-11) 4. Замена Искариота (1:12-26) Б. Пятидесятница (2:1-47) 1. Чудо иных языков (2:1-13) 2. Первое возвещение Евангелия (2:14-36) 3. Реакция на Благую Весть (2:37-41) 4. Описание первой церкви (2:42-47) В. Гонения (3:1-4:31) 1. Чудо исцеления хромого (3:1-10) 2. Петр реагирует, провозглашая имя Иисуса (3:11-26) 3. Синедрион реагирует, арестовав Петра и Иоанна (4:1–22) 4. Церковь реагирует молитвой (4:23–31) Г. Экономика и единство общины (4:32–6:7) 1. Варнава подает хороший пример участия в общей экономике (4:32–37) 2. Анания и Сапфира подают плохой пример экономической манипуляции (5:1–11) 3. Сила апостолов, наводящая страх (5:12-16) 4. Второй арест и первое избиение апостолов (5:17-42) 5. Организация благотворительной помощи для вдов-христианок (6:1–7) Д. Первый христианин-мученик (6:8–8:1а) 1. Характер Стефана и его арест (6:8–15) 2. Проповедь Стефана об Иисусе через призму истории еврейского народа (7:1–53) 3. Казнь Стефана через побивание камнями (7:54–8:1а)

II. Свидетельство в Самарии и Иудее (8:1b-12:25) А. Евангелие достигает самарян (8:1b–40) 1. Филипп и Симон в Самарии (8:1b–25) 2. Филипп и евнух по дороге в Газу (8:26–40) Б. Обращение «апостола язычников» (9:1-31) 1. Савл по дороге в Дамаск и Анания (9:1-19а) 2. Савл и Варнава возвращаются в Иерусалим (9:19б-30) 3. Переход: Бог приводит Петра к Энею в Лидду и к Тавифе в Иоппию (9:32-43) В. Евангелие достигает язычников (10:1-11:18) Эпизод 1. Видение Корнилия (10:1-8) Эпизод 2. Видения Петра (10:9-16) Эпизод 3. В Иоппию отправляются посланники, чтобы привести Петра (10:17-23а) Эпизод 4. Петр и компания отправляются в Кесарию (10:23б-33) Эпизод 5. Проповедь Петра Корнилию (10:34-43) Эпизод 6. Семья Корнилия принимает крещение Святым Духом и водное крещение (10:44-48) Эпизод 7. Итог и речь Петра в Иерусалиме об обращении Корнилия (11:1-18) Г. Упадок иудейской церкви в Иерусалиме (11:19–12:25) 1.Первая «христианская» церковь в Антиохии (11:19-30) ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ ВИЗИТЫ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ 2. Первое гонение в Иерусалиме, инициированное государством (12:1-24)

III. Свидетельство в римских провинциях (13:1–20:37) А. Первое «миссионерское» путешествие: из Сирии на Кипр и в Галатию (13:1–14:28) 1. Варнава и Савл поставлены на служение Святым Духом (13:1-3) 2. Кипр. Служение на родине Варнавы (13:4-12) 3. Антиохия Писидийская. Первая записанная проповедь Павла (13:13-52) 4. Икония, Листра и Дервия. Гонение и побивание камнями (14:1–20) 5. Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, навещая по пути новообразовавшиеся церкви (14:21–28) Б. Иерусалимский совет (15:1-35) 1. Иудействующие и вопрос об обрезании и спасении (15:1-5) 2. Речь Петра (15:6-11) 3. Отчет Варнавы и Павла. Иаков оглашает решение (15:12-21) 4. Предписание совета рассылается в виде письма от Иакова (15:22-35) В. Второе миссионерское путешествие: из Галатии в Европу (15:36-18:17) 1. Формирование новой команды и нового направления (15:36–16:10) 2. Филиппы. Женщины, рабы и язычники (16:11-40) 3. Фессалоники. Хулиганы на площади (17:1-9) 4. Верия. Знатные люди в синагоге (17:10-15) 5. Афины. Интеллектуалы в ареопаге (17:16-34) 6. Коринф. Иудеи в суде (18:1-17) Г. Третье миссионерское путешествие: из Европы в Асию (18:18–20:38) 1. Вставка. Красноречивый александриец Аполлос (18:18-28) 2. Эфес. Иисус лучше (19:1-35) а. Иисус лучше Иоанна Крестителя (19:1-10) б. Иисус лучше магии (19:11-22) в. Иисус лучше Дианы (19:23-40) 3. Вставка. Подготовка Павла к возвращению в Иерусалим (20:1-12) 4. Милит. Прощальное обращение Павла к эфесским старейшинам (20:13-38) a. Павел свидетельствует своим слушателям (20:17-21) b. Предвидение проблем Павла в Иерусалиме (20:22-24) c. Прощальные наставления Павла (20:25) b’. Предвидение проблем с лжеучителями (20:26-30) a’. Павел свидетельствует своим слушателям. Часть 2 (20:31-35)

IV. Свидетельство переносится из Иерусалима в Рим (21:1-28:31) А. Путешествие Павла в Иерусалим (21:1-36) 1. Маршрут путешествия и прием церковью (21:1-16) 2. Прибытие Павла и консультация с Иаковом (21:17-26) 3. Арест Павла (21:27-36)

Б. Apologia[1] Павла (21:37–26:32) 1. Перед иудеями (21:37–23:35) а. Павел перед иудеями в Иерусалиме и избегает бичевания – 21:37–22:29 б) Павел перед иудейскими лидерами и избегает рук убийц (22:30–23:35) 2. Перед язычниками (24:1–26:32) а) Павел перед правителем-язычником Феликсом и двухлетнее тюремное заключение (24:1–27) б) Павел перед правителем-язычником Фестом и требование суда кесаря (25:1-12) 3. Перед царем Агриппой. Павел признается невиновным (25:13–26:32) В. Путешествие в Рим (27:1–28:31) 1. Шторм (27:1-20) 2. Кораблекрушение (27:21-44) 3. Спасение на побережье (28:1-10) 4. Прибытие в Рим и беспрепятственная проповедь Евангелия (28:11-31)



Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий

Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий - Содержание

Введение Авторство Братья Иисуса Дата и повод Структура, темы и стиль Послание Иакова и Нагорная проповедь Ценность послания Иакова Структура Библиография Аббревиатуры

I. Приветствие (1:1)

II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)

III. Проси мудрости (1:5-8)

IV. Богатство временное (1:9-11)

V. Искушение не от Бога (1:12-18)

VI. Говорим, слушаем, делаем (1:19-27)

VII. Суждение по внешности (2:1-13) A. Предпочтение (2:1-7) Б. Царский закон (2:8-13)

VIII. Вера, которая действует (2:14-26) A. Вера без дел (2:14-17) Б. Вера с делами (2:18-26)

IX. Укрощение языка (3:1-12)

X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)

XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)

XII. Не говори против брата (4:11-12)

XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)

XIV. Предупреждение богатым (5:1-6)

XV. Ожидание Господа (5:7-11)

XVI. Не клянись (5:12)

XVII. Молитва, исповедь и спасение грешника (5:13-20)

Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий

Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий - Содержание

Введение Авторство Дата, повод, обстоятельства Связь со вторым посланием Петра Использование Иудой небиблейских произведений Литературные темы и приёмы Структура послания Иуды Библиография послания Иуды

I. Обращение и приветствие (1-2)

II. Причина написания (3-4)

III. Суд над нечестивыми (5-19) A. Три библейских примера нечестия (5-7) Б. Применение примеров к оппонентам Иуды (8-10) В. Ещe три библейских примера нечестия (11) Г. Метафоры из природы, применяемые к нечестивым (12-13) Д. Пророчество Еноха против нечестивых (14-16) Е. Предостережение апостолов (17-19)

IV. Призыв к вере, любви и милосердию (20-23)

V. Доксология (24-25)

Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий
Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий - Содержание

План Послания к Римлянам

Введение I. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ: ЕГО ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ II. АВТОР ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ A. Еврейское происхождение Павла Б. Обращение Павла в христианство В. Поручение Павла как апостола язычников III. ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ IV. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ: ЦЕРКОВЬ В РИМЕ V. ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ VI. ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ A. Послание к римлянам – это доктринальное произведение Б. Послание к римлянам было обусловлено насущными потребностями Павла В. Поводом для написания Послания к римлянам послужили нужды самого Рима 1. Потребность в единстве иудеев и язычников 2. Потребность в апостольском фундаменте 3. Потребность в Евангелии Павла Г. Заключение VII. ТЕМА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ A. Оправдание верой Б. Праведность Бога В. Равенство евреев и язычников Г. Грешники спасаются по благодати, а не по закону

Пролог — 1:1-17 I. 1:1-7 – Эпистолярное приветствие A. Автор представляет себя (1:1) 1. Раб Христа Иисуса 2. Призван быть апостолом 3. Отделённый для Евангелия Божьего Б. Евангелие и Ветхий Завет (1:2) В. Тема Евангелия – Иисус (1:3-4) 1. Две природы Иисуса 2. Воплощение 3. Мессианство 4. Два состояния Иисуса 5. Воскресение Иисуса 6. Полная идентичность Сына Г. Апостольство Павла (1:5) 1. Происхождение апостольства Павла 2. Характер апостольства Павла 3. Направленность апостольства Павла 4. Задача апостольства Павла 5. Цель апостольства Павла Д. Получатели письма Павла (1:6-7a) Е. Благословение (1:7б) II. 1:8-15 – Личные замечания A. Молитвы Павла о римлянах (1:8-10) Б. Желания Павла в отношении Рима (1:11-13) В. Долг Павла перед римлянами (1:14-15) III. 1:16-17 – Переходное заявление A. Слава Евангелия (1:16a) Б. Сила Евангелия (1:16б) В. Сфера применения Евангелия (1:16в) Г. Вера и Евангелие (1:16в) 1. Вера является условием спасения 2. Вера не является единственным условием Д. Сердце Евангелия (1:17a) Е. Золотой текст Евангелия (1:17б)

Часть первая — 1:18-3:20 I. 1:18-32 – Греховность язычников A. Всеобщее знание о Боге и Его законе (1:18-20) Б. Всеобщее отвержение истинного Бога (1:21-25) В. Глубины языческой испорченности (1:26-32) II. Греховность иудеев – 2:1-3:8 Введение 1. К кому адресовано обращение в 2:1-16? 2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам? 3. План данного раздела 4. Стиль изложения А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5) Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11) В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16) Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24) Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29) Е. Такое равное отношение к иудеям и язычникам не отменяет, а скорее возвеличивает Божью праведность (3:1-8) III. 3:9-20 – Всеобщая греховность и безнадёжность под законом

Часть вторая — 3:21-5:21 І. 3:21-31 – Благодать как оправдание Кровью Христа через веру A. Праведность через веру теперь полностью явлена (3:21-23) Б. Грешники оправданы Кровью Христа (3:24-26) В. Грешники оправдываются верой независимо от дел закона (3:27-28) Г. Путь благодати доступен всем (3:29-30) II. 4:1-25 – Авраам: парадигма благодати A. Авраам был оправдан верой, независимо от дел (4:1-5) Б. Давид объясняет и подтверждает оправдание верой, независимо от дел (4:6-8) В. Членство в семье Авраама осуществляется по вере, а не по обрезанию (4:9-12) Г. Наследство, обещанное Аврааму, приходит по вере, а не по Закону (4:13-17a) Д. Вера означает воздавать славу Богу и верить Его обещаниям (4:17б-22) Е. Те, кто верит, как Авраам, оправдываются, как Авраам (4:23-25) III. 5:1-21 – Благодать и уверенность A. Уверенность в личном спасении (5:1-11) 1. Оправдание верой – ключ к уверенности (5:1-2) 2. Скорби верующих не отменяют уверенности (5:3-5) 3. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками (5:6-8) 4. Наша надежда ещё более тверда теперь, когда мы Его друзья (5:9-11) Б. Вседостаточность смерти Христа (5:12-21) 1. Один грех одного человека (Адама) принёс грех и смерть всем (5:12-14) 2. Христос и Его жертва больше, чем Адам и его грех (5:15-17) 3. Крест Христа полностью аннулирует результаты греха Адама (5:18-19) 4. Благодать торжествует над грехом и смертью (5:20-21)

Часть третья — 6:1-8:39 Введение A. Основная тема данного раздела Б. Доктринальное содержание этого раздела 1. Ключевые понятия 2. Антропологический дуализм: тело и дух 3. Этапы духовной жизни В. План этого раздела I. 6:1–7:13 – Возражения против благодати, основанные на страхе перед антиномианством A. Делает ли благодать грех несущественным? НЕТ! (6:1-14) Б. Означает ли свобода от закона, что мы свободны грешить? НЕТ! (6:15-7:6) 1. Мы являемся рабами Божьими (6:15-23) 2. Мы повинуемся Богу от своего сердца (7:1-6) В. Означает ли благодать, что закон плох? НЕТ! (7:7-13) II. 7:14-8:13 — Благодать даёт победу над грехом А. Христианин продолжает бороться с грехом (7:14-25) 1. Сущность борьбы (7:14-20) 2. Источник борьбы (7:21-25) Б. Победа над грехом приходит через Святого Духа (8:1-13) 1. Бог освобождает нас от наказания и власти греха (8:1-4) 2. Грех и смерть побеждены в нас через Святого Духа (8:5-13) III. 8:14-39 – Уверенность в окончательной и полной победе над падшим миром A. Святой Дух отмечает нас как сыновей и наследников (8:14-17) Б. Искупленный мир – наше наследство (8:18-25) В. Бог обещает провести Свою семью через земные испытания (8:26-30) Г. Божья милостивая любовь даёт нам непоколебимую уверенность (8:31-39)

Часть четвёртая — 9:1-11:36 Введение A. Главная тема этого раздела 1. Несостоятельные варианты 2. Верность Бога Б. Ответ Павла на вопрос о верности Бога 1. Избранный для служения 2. Избранные для спасения В. Связь между 1–8 и 9–11 1. Избегнуть крайностей 2. Природа связи 3. Непосредственная контекстуальная связь: 8:31-39 Г. Вопрос о суверенном выборе Бога Д. Обзор глав 9–11 I. Проблема Израиля: горе и блаженство иудейского народа (9:1-5) A. Горе Израиля: они прокляты (9:1-3) Б. Блаженство Израиля: они получили невыразимо славные привилегии (9:4-5) II. Различие между этническим и духовным Израилем (9:6-29) A. Положение Израиля и Божья верность (9:6-13) 1. Божье слово об Израиле не потерпело неудачу (9:6a) 2. Ключ к загадке: существование двух Израилей (9:6б) 3. Этнический Израиль существует по Божьему суверенному выбору (9:7-13) Б. Божье право выбирать и использовать людей, не спасая их (9:14-18) 1. Божья праведность оспаривается (9:14) 2. Божий суверенитет в избрании на служение (9:15-16) 3. Божьим целям могут служить неспасённые (9:17-18) В. Бог использовал этнический Израиль, чтобы произвести духовный Израиль (9:19-29) 1. Возражение (9:19) 2. Первоначальное обличение Павлом позиции возражающего (9:20-21) 3. От этнического Израиля к духовному Израилю (9:22-24) 4. Пророческое подтверждение Божьего замысла (9:25-29) III. Выбор Израиля в пользу закона, а не благодати (9:30-10:21) A. Личная праведность против праведности Бога (9:30–10:3) 1. Причина принятия язычников (9:30) 2. Причина потерянности иудеев (9:31-33) 3. Отвержение иудеями Божьей праведности (10:1-3) Б. Только Христос является источником спасительной праведности (10:4-13) 1. Выбор «или-или»: Праведность по делам или вера во Христа (10:4) 2. Тщетность праведности по Закону (10:5) 3. Спасительная праведность приходит через доверие к делам Христа, а не к нашим собственным (10:6-10) 4. Божья праведность доступна в равной степени иудеям и язычникам (10:11-13) В. Иудеи не уверовали во Христа, и их неверие непростительно (10:14-21) 1. Необходимые предпосылки для спасительной веры (10:14-15) 2. Большинство иудеев не поверили в Евангельскую весть (10:16) 3. Проблема иудеев не в невежестве, а в упрямстве воли (10:17-21) IV. Спасение истинного Израиля Божьего (11:1-32) A. Истинный Божий Израиль – это остаток, избранный по благодати (11:1-6) 1. Бог не отверг Свой народ (11:1-2a) 2. У Бога был остаток верующих во времена ВЗ (11:2б-4) 3. Те, кто находится под благодатью, являются Божьим новозаветным Израилем (11:5-6) Б. Неверующий Израиль ожесточился (11:7-10) В. Ожесточение неверующего Израиля становится благословением как для язычников, так и для иудеев (11:11-16) Г. Оливковое дерево: метафора суда и надежды (11:17-24) Введение 1. Слова предостережения христианам из язычников (11:17-22) 2. Слова надежды для ожесточённых иудеев (11:23-24) Д. Божий план спасения Израиля (11:25-32) 1. Тайна спасения Израиля (11:25-27) 2. Продолжающаяся любовь Бога к Израилю (11:28-29) 3. Высшая цель Бога – милость (11:30-32) V. Доксология: путь Божий верен (11:33-36)

Часть пятая – 12:1-15:13 I. Каталог добродетелей (12:1–13:14) A. Благодать требует преображенной жизни (12:1-2) Б. Использование даров благодати для бескорыстного служения (12:3-8) В. Различные нравственные наставления (12:9-16) Г. Личная месть запрещена (12:17-21) Д. Взаимодействие между гражданами и властями (13:1-7) Е. Взаимодействие между любовью и законом (13:8-10) Ж. Хождение во свете (13:11-14) II. Христианская свобода в вопросах мнения (14:1–15:13) A. Не судите других в вопросах мнения (14:1-12) 1. Мы должны принимать всех, кого принял Бог (14:1-3) 2. Мы отвечаем перед нашим Господом, а не друг перед другом (14:4-9) 3. Каждый из нас будет судим Богом (14:10-12) Б. Распоряжение христианской свободой (14:13-23) 1. Мы должны пожертвовать своей свободой ради слабых (14:13-15) 2. Не позволяйте, чтобы о добром говорили как о зле (14:16-18) 3. Мы должны делать только то, что созидает других (14:19-21) 4. Каждый христианин должен быть верен своим собственным убеждениям (14:22-23) В. Жизнь в единстве и надежде (15:1-13) 1. Бескорыстное служение производит единое свидетельство (15:1-6) 2. Благодаря бескорыстному служению Христа иудеи и язычники вместе прославляют Бога (15:7-12) 3. Молитва о том, чтобы все верующие преуспевали в надежде (15:13)



Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий

Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий - Содержание

Первое послание к коринфянам Предисловие Введение Методология Первое послание к коринфянам (1) АДРЕСАТ ДАТИРОВКА МЕСТО НАПИСАНИЯ РИМСКИЙ КОРИНФ ПРИЧИНЫ НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 1 КОРИНФЯНАМ ПРОБЛЕМЫ В КОРИНФЕ СТРУКТУРА 1 КОРИНФЯНАМ Структура Сокращения Библиография I. Вступление (1:1-9) А. Приветствия (1:1-3) Б. Благодарности (1:4-9) II. Разделения и раскол в общине (1:10–4:21) А. Разделения в церкви (1:10-17) 1. Новости, дошедшие до Павла (1:10-12) 2. Христос неразделим (1:13-17) Б. Христос — Божья мудрость и сила (1:18-2:5) 1. Послание о кресте (1:18-19)) 2. Оскорблены как иудеи, так и язычники (1:20-25) 3. Бог избрал то, что считают глупостью (1:26-31) 4. Послание Павла не опирается на красноречие (2:1-5) В. Мудрость и духовная зрелость (2:6-3:4) 1. Тайная Божья мудрость (2:6-9) 2. Учение Божьего Духа (2:10-16) 3. Разделения – качество мирских людей (3:1-4) Г. Бог — главный строитель (3:5-23) 1. Павел и Аполлос – всего лишь служители (3:5-9) 2. Строительство на основании, заложенном Павлом (3:10-17) 3. Божье понимание мудрости (3:18-23) Д. Апостолы Христа (4:1-21) 1. Апостолы как служители Христа (4:1-5) 2. Преодоление человеческой гордыни (4:6-7) 3. Честь и бесчестие (4:8-13) 4. Предупреждения Павла, как отца (4:14-17) 5. Необходимость противостать гордыне (4:18-21) III. Аморальное поведение (5:1-6:20) А. Взыскание для аморального брата (5:1-13) 1. Гордыня коринфян, мирящихся с распутством (5:1-5) 2. Избавление от старой закваски (5:6-8) 3. Отстранение от зла (5:9-13) Б. Судебные разбирательства среди верующих (6:1-11) 1. Урегулирование споров внутри церкви (6:1-8) 2. Наследие неправедных (6:9-11) В. Сексуальный разврат (6:12-20) 1. Тело, как часть Тела Христа (6:12-17) 2. Тело, как храм Святого Духа (6:18-20) IV. Сексуальные отношения, безбрачие, брак (7:1-40) А. Благочестивый подход к сексуальной жизни (7:1-7) Б. Безбрачие в сравнении с супружеством (7:8-11) В. Развод (7:12-16) Г. Пребывание в том, к чему вы призваны (7:17-28) Д. Свобода от забот (7:29-40)

Второе послание к коринфянам Предисловие Введение Коринф Павел и коринфяне Целостность 2-го послания к коринфянам Оппоненты Павла Значение для современности Структура послания Библиография Список сокращений I. Вступление (1:1–2) II. Благодарение (1:3-11) A. Божье утешение (1:3–7) Б. Божье избавление (1:8–11) III. В защиту целостности (1:12–2:13) A. Стремление к ясности (1:12–14) Б. Объяснение маршрута второго путешествия (1:15–17) В. Потребность в откровенности (1:18–22) Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4) Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)(продолжение) Д. Прощение обидчика (2:5–11) Е. Описание фактического путешествия (2:12–13) IV. В защиту апостольского служения в целом (2:14–7:4) A. Достаточно для служения (2:14-3:6) 1. Распространение благовония Христа (2:14-17)



Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий

Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий - Содержание

Вступление Автор Церкви Галатов Теория северной Галатии Теория южной Галатии Дата и место написания Структура послания Аббревиатуры Библиография

I. Власть: апостольское Евангелие (1:1-2:21) А. Приветствие (1:1-5) Б. Удивление Павла (1:6-10) В. Призвание Павла Богом (1:11-17) Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24) Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5) Е. Апостольское соглашение (2:6-10) Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14) З. Вывод, сделанный апостолом (2:15-21)

II. Аргументы: Закон против веры (3:1-4:31) А. Аргумент первый: получение Духа (3:1-5) Б. Аргумент второй: Авраам (3:6-9) В. Аргумент третий: проклятие (3:10-14) Г. Аргумент четвертый: завет с людьми (3:15-22) Д. Аргумент пятый: Детоводитель (3:23-4:7) 1. Функция «детоводителя» (3:23-25) 2. Польза для «детей» (3:26-29) 3. Дети обретают полноценные права (4:1-7) 4. Возвращение назад – это глупость (4:8-11) Е. Аргумент шестой: личная просьба Павла (4:12-20) 1. Прежнее приветствие Павла (4:12-16) 2. Нынешние переживания Павла (4:17-20) Ж. Аргумент седьмой: аллегория Агари и Сарры (4:21-31)

III. Жизнь ради свободы (5:1-6:18) А. Свобода или ярмо? (5:1-6) Б. Брожение, вызванное смутьянами (5:7-12) В. Суть закона и любви (5:13-15) Г. Дела греховной природы (5:16-21) Д. Плоды Духа (5:22-26) Е. Закон Христа (6:1-6) Ж. Плод Духа (6:7-10) З. Собственноручное резюме Павла (6:11-18)

Эпилог

Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий

Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий - Содержание

Введение Автор Читатели Дата и место написания Содержание Библиография послания к эфесянам

I. Доктрина: Божий план для спасения (1:1-3:21) А. Божьи благословения (1:1-23) 1. Приветствия (1:1-2) 2. Существующие благословения во Христе (1:3-14) 3. Возможные благословения во Христе (1:15-23) Б. Божье спасение (2:1-22 1. Спасены от греха (2:1-10) 2. Спасены от разделения (2:11-22) В. Божье участие (3:1-21) 1. Божья работа в Павле (3:1-13) 2. Божья работа во всех христианах (3:14-21)

II. Обязательства: ответ христиан на спасение (4:1-6:24) А. Христиане в жизни церкви (4:1-16 1. Единство в теле (4:1-6) 2. Многообразие даров в едином Теле Христовом (4:7-11) 3. Рост и зрелость Церкви как тела Христова (4:12-16) В. Христианин в личной жизни (4:17-5:21) 1. Старая природа против новой (4:17-24) 2. Члены Одного Тела (4:25-32)



Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий

Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий - Содержание

Введение Город Появление церкви Местонахождение Павла Причины написания Основные темы Отрывки о преданности Богу Структура послания Библиография к посланию к Филиппийцам

Приветствие (1:1-2)

І. Благодарение и молитва (1:3-11) А. Благодарение (1:3-8) Б. Молитва за любовь, растущую ради грядущей славы (1:9-11)

ІІ. Положение Павла и его отношение к происходящему (1:12-26) А. Влияние тюремного заключения Павла (1:12-14) Б. Неправильные побуждения для проповеди о Христе (1:15-18а) В. Христос как жизнь и смерть как приобретение

III. Единство через служение (1:27-2:18) А. Просьба стоять в одном духе (1:27-30) Б. Отношение, ведущее к единству (2:1-4) В. Христос как пример (гимн о Христе) (2:5-11) Г. Просьба о послушании (2:12-18) 1. Совершая спасение (2:12-13) 2. Неукоризненные чада Бога (2:14-18)

IV. Сотрудники Павла (2:19-30) А. Слово о Тимофее (2:19-24) Б. Слово об Эпафродите (2:25-30)

V. Предостережение о «злых делателях» (3:1-3)

VI. Изменившаяся жизнь Павла (3:4-11) А. На что надеялся Павел до прихода к Христу (3:4-6) Б. От потери к приобретению (3:7-11)

VII. Стремление к цели (3:12-16) А. «Я делаю только одно» (3:12-14) Б. Взгляд зрелого христианина (3:15-16)

VIII. Образцы для подражания: настоящие и ложные (3:17-21)

IX. Наставление о непоколебимости, единстве, молитве и чистых помыслах (4:1-9) А. Слово о твёрдости (4:1) Б. Эводия и Синтихия (4:2-3) В. Радость, молитва и мир (4:4-7) Г. Мысли и дела (4:8-9)

X. Выражение благодарности щедрым филиппийцам (4:10-20)

Заключение (4:21-23)

Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий

Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий - Содержание

Введение ГОРОД ЦЕРКОВЬ ПРИЧИНА НАПИСАНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАВЛА Структура Послания Библиография к Посланию к колоссянам

Приветствие (1:1-2)

І. Благодарение (1:3-8)

ІІ. Молитва Павла о колоссянах (1:9-14)

III. Гимн о Христе (1:15-20)

IV. Гимн о жизни во Христе (1:21-23)

V. Служение Павла церквям и общине в Колоссах (1:24-2:5) А. Павел исполнял свой труд Божьей силой (1:24-29) Б. Предостережение против обмана (2:1-5)

VI. Принятие Христа как Господа (2:6-15) А. О том, как и впредь пребывать во Христе: «Не обманывайтесь!» (2:6-8) Б. «Во Христе» (2:9-12) В. Из смерти в жизнь (2:13-15)

VII. Предостережения против ереси (2:16-23) А. Не потеряйте награду! (2:16-19) Б. Избегайте правил мира сего! (2:20-23)

VIII. Стремитесь к тому, что на небесах (3:1-4)

IX. О том, что нужно умертвить (3:5-11)

X. О том, во что нужно облечься (3:12-17)

XI. Правила для христиан (3:18-4:1) А. Правила для мужей и жен (3:18-19) Б. Правила для детей и отцов (3:20-21) В. Правила для рабов и господ (3:22-4:1)

XII. Завершающие наставления о молитве и добром поведении (4:2-6)

XIII. Заключительные указания и приветствия (4:7-18) А. Наставления Тихику и Онисиму (4:7-9) Б. Приветствия (4:10-15) В. Последние указания (4:16-18)



Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий

Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий - Содержание

Введение ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1] СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ДАТИРОВКА АВТОРСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ Сокращения Библиография 1 и 2 Фессалоникийцам

Первое послание к фессалоникийцам Введение ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1] СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ДАТИРОВКА АВТОРСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ Структура I. Приветствия (1:1) II. Благодарности (1:2-10) А. Первое благодарение (1:2-5) 1. Постоянные молитвы Павла о читателях (1:2) 2. Их неизменность в вере, любви и надежде (1:3) 3. Их избрание (1:4) 4. Сила Евангелия в Фессалониках (1:5) Б. Напоминания о прошлом и будущие ожидания (1:6-10) 1. Подражание читателей Павлу и его спутникам (1:6а) 2. Их стойкость в страданиях (1:6б) 3. Их пример для других церквей (1:7-8) 4. Отзывы об искренности их обращения (1:8б-10) III. Отношения Павла с церковью в Фессалониках (2:1-3:13) А. Поведение Павла в Фессалониках (2:1-12) 1. Мотивы Павла (2:1-7а) 2. Деятельность Павла (2:7б-12) Б. Стойкость фессалоникийцев в гонениях (2:13-16) 1. Их искреннее принятие Слова (2:13) 2. Их подражание иудеям-христианам (2:14) 3. Неизменность гонений во всех эпохах (2:15-16) В. Постоянная забота Павла о церкви (2:17-3:10) 1. Его желание увидеться с фессалоникийцами (2:17-20) 2. Визит Тимофея с поручением от Павла (3:1-5) 3. Отчет Тимофея и реакция Павла (3:6-10) Г. Молитва Павла о фессалоникийцах (3:11-13) 1. Чтобы у него появилась возможность вернуться к ним (3:11) 2. Чтобы они были исполнены любви и непорочны при возвращении Господа (3:12-13) IV. Наставления (4:1–5:22) А. Наставление о христианской жизни (4:1-12) 1. Чтобы сохраняли нынешнее поведение (4:1-2) 2. Чтобы сохраняли сексуальную чистоту (4:3-8) 3. Чтобы проявляли братскую любовь (4:9-10) 4. Чтобы вели тихую и честную жизнь (4:11-12) Б. Наставление о возвращении Господа (4:13-5:11) 1. Умершие во Христе и возвращение Господа (4:13-18) 2. Внезапность возвращения Господа (5:1-11) Как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, Чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. В. Общие наставления (5:12-22) 1. Поведение в христианской общине (5:12-15) Почтение к христианским лидерам (5:12-13) Будьте в мире друг с другом. Служение и прощение (5:14-15) Ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 2. Константы христианского поведения (5:16-18) 3. Реакция на христианское пророчество (5:19-22) Принятие действий Святого Духа (5:19-20) Проверка пророчеств (5:21-22) V. Заключение (5:23-28) А. Благословение (5:23-24) Б. Заключительное слово (5:25-28)

Второе послание к фессалоникийцам Введение АВТОРСТВО ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ Структура I. Приветствия (1:1-2) II. Первое благодарение, ободрение и молитва (1:3-12) А. Благодарение за возрастание фессалоникийцев и их стойкость в гонениях (1:3-4) Б. Ободрение через напоминание о Божьем Суде (1:5-10) В. Содержание молитвы Павла (1:11-12) III. Наставления о Господнем возвращении (2:1-12) А. День Господень еще не наступил (2:1-2) Б. Отступничество и человек беззакония (2:3-12) 1. Отступничество и явление человека беззакония (2:3) 2. Описание человека беззакония (2:4) 3. Напоминание об устном наставлении на эту тему (2:5)



Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий

Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий - Содержание