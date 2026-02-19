Серия библейских комментариев College Press - Новый Завет

Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Даже читатель-новичок заметит: первые три повествования о жизни Иисуса в Новом Завете имеют похожий сюжет, а четвертое Евангелие (Иоанна) сильно отличается от них. На основании сходства исследователи называют книги Матфея, Марка и Луки "синоптическими Евангелиями" – слово «синоптический» означает «увиденный вместе» или «параллельный». А книгу, написанную Иоанном, так и назвали – «от Иоанна», не добавив какого-нибудь специфического определения. Она является частью новозаветного раздела известного как "Иоанновы Писания" (Евангелие от Иоанна, 1–3 Послания Иоанна и Откровение).

Внимательному читателю видна разница между синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна. Например, все синоптики описывают основное путешествие Иисуса из Галилеи в Иерусалим, а Иоанн часто изображает Иисуса в Иудее и Иерусалиме. По сути, у Иоанна основное служение Иисуса происходит в Иудее, а не в Галилее, как у синоптиков. Ещё одно отличие заключается в отсутствии у Иоанна притч в записанных им учениях Иисуса. В синоптических Евангелиях притчи – характерная форма учения Иисуса с часто повторяемым вступлением: «Иисус рассказал им другую притчу: – Царство Небесное можно сравнить…». У Иоанна фигурируют персонажи, которых у синоптиков мы не находим: **Никодим, самарянка у колодца, Лазарь**… Более того, нескольких из самых запоминающихся евангельских фраз нет у синоптиков, а только у Иоанна: «В начале было Слово»; «Вот Агнец Божий!»; «Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына»; «Я есть путь, истина и жизнь»; «Я истинная виноградная лоза»; «Что есть истина?»; «Совершилось!»; «Так и Я посылаю вас». Согласно некоторым подсчётам, примерно **90% материала** из Благовествования Иоанна отсутствует в синоптических Евангелиях.

Христианские исследователи заметили эти отличия еще в древности. Приблизительно в 185 году Климент Александрийский назвал книгу Иоанна **«духовным Евангелием»**. Выразившись так, Климент не имел в виду отсутствие историчности в книге, но что Иоанн сосредоточен больше на внутренних, духовных вопросах.

В недавнем прошлом придирчивые исследователи утверждали, что есть непреодолимые различия между Иоанном и синоптиками, и пришли к выводу: «Иоанн – это первый комментарий на Евангелия». Эта гипотеза (работа Иоанна как исторический вымысел) имеется во множестве комментариев предыдущих поколений. Часть специалистов придерживается такой точки зрения до сих пор. Однако, в общем и целом, современные ученые уверены в историческом характере четвертого Евангелия. В нашем комментарии мы поддерживаем мнение о том, что книга Иоанна относится к исторически надежной версии жизни, смерти и воскресения Иисуса, хотя повествование сильно отличается от синоптических Евангелий. Различия являются изюминкой, которая делает изучение книги столь восхитительным. Мы еще обсудим это в комментарии, в соответствующих местах.

Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий - Содержание

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Боуфорд Брайант, Марк Краузе - Евангелие от Иоанна. Комментарий - Содержание

  • Предисловие
    • Введение
    • Автор Евангелия
    • Время и причины написания
    • Характерные особенности евангелия от Иоанна
    • Подход авторов комментария к изучению Книги
    • Структура Книги
    • Библиография
  • I. Иисус являет себя (свою славу) миру (1:1-12:50)
    • А. Пролог (1:1-18)
      • 1. Предсуществование Логоса (1:1-4)
      • 2. Логос являет себя в истории (1:5-18)
    • Б. Свидетельство Иоанна Крестителя и первых учеников Иисуса (1:19-51)
      • 1. Свидетельство Иоанна Крестителя (1:19-34)
      • 2. Иисус призывает и свидетельствует Своим первым ученикам (1:35-51)
    • В. Первые чудеса Иисуса (2:1-25)
      • 1. Иисус превращает воду в вино (2:1-12)
      • 2. Иисус очищает Храм (2:13-22)
      • 3. Реакция людей на служение Иисуса (2:23-25)
    • Г. Иисус и Никодим (3:1-36)
      • 1. Новое рождение (3:1-10)
      • 2. Сын Человеческий (3:11-21)
      • 3. Очередное свидетельство Иоанна Крестителя (3:22-30)
      • 4. Свидетельство Сына (3:31-36)
    • Д. Иисус и самаряне (4:1-42)
      • 1. Введение (4:1-4)
      • 2. Иисус и женщина из Самарии (4:5-30)
        • Время и место действия (4:5-6)
        • Иисус просит воды (4:7-9)
        • Вода живая (4:10-15)
        • Признание самарянки (4:16-19)
        • Иисус открывает Себя (4:20-26)
        • Отношение к Иисусу (4:27-30)
      • 3. Христос и самаряне (4:31-42)
        • Иисус и его свидетельство ученикам (4:31-38)
        • Первое и второе свидетельства (4:39-42)
    • Е. Второе чудо Иисуса: исцеление сына придворного (4:43-54)
      • 1. Предыстория (4:43-45)
      • 2. Исцеление сына придворного (4:46-54)
    • Ж. Иисус и главные праздники иудеев (5:1-12:50)
      • 1. Иисус исцеляет человека у пруда в Иерусалиме в праздничную субботу (5:1-47)
        • Исцеление в субботу (5:1-9a)
        • Несоблюдение субботы. Доводы исцеленного в свою защиту (5:9б-15)
        • Несоблюдение субботы. Иисус приводит доводы в Свое оправдание (5:16-18)
        • Иисус говорит о субботе и Своих деяниях (5:19-29)
        • Доводы Иисуса в Свою защиту. Четыре свидетеля (5:30-47)
      • 2. Пасха. Иисус объясняет смысл Исхода (6:1-71)
        • Предыстория (6:1-4)
        • Иисус кормит пять тысяч человек (6:5-13)
        • Не просто царь (6:14-15)
        • Иисус шагает по Галилейскому морю (6:16-21)
        • Толпа ищет Иисуса (6:22-25)
        • Беседа о хлебе жизни. Часть 1 (6:26-34)
        • Беседа о хлебе жизни. Часть 2 (6:35-40)
        • Разногласия о хлебе с небес и о плоти и крови Христа (6:41-59)
        • Отвержение и принятие Иисуса (6:60-71)
      • 3. Иисус и праздник Шалашей (7:1-52)
      • Текстуальная вставка: Женщина, уличенная в прелюбодействе (7:53–8:11)
      • 4. Свет миру. Конфликт между Иисусом и иудеями (8:12-59)
        • Речь Иисуса у сокровищницы храма. Иисус – Свет миру. Значимость Его свидетельства о Себе (8:12-20)
        • Иисус упрекает иудеев, которые не поверили в Него. Основание Его свидетельства. Вопрос о природе Христа (8:21-30)
        • Истина, грех, свобода и дети Авраама (8:31-59)
      • 5. Исцеление слепорожденного (9:1-41)
        • Предыстория (9:1-5)
        • Исцеление (9:6-7)
        • Вопросы к исцеленному (9:8-34)
        • Иисус отвечает на вопрос о том, кто зрячий и кто слепой (9:35-41)
      • 6. Праздник Обновления храма. Иисус называет Себя пастухом (10:1-42)
        • Иисус – пастух и дверь для овец (10:1-21)
          • Символика истории о заботливом пастухе (10:1-6)
          • Объяснение символа (10:7-18)
          • Ответ на объяснение Иисуса: иудеи отвергают Христа (10:19-21)
        • Иисус на Празднике Обновления храма (10:22-39)
          • Иисус – Мессия (10:22-31)
          • Иисус – Сын Божий (10:32-39)
        • Отход Иисуса и Его успехи в служении (10:40-42)
      • 7. Воскрешение Лазаря. Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:1-57)
        • Лазарь (11:1-44)
        • Замысел иудеев убить Иисуса на Пасху (11:45-53)
        • Иисус ищет убежища (11:54-57)
      • 8. Приготовление к Пасхе и смерти (12:1-50)
        • Мария помазывает Иисуса (12:1-11)
        • Триумфальный въезд Иисуса (12:12-19)
        • В ответ на просьбу язычников Иисус объявляет о своем часе (12:20-36)
        • Трагедия неверия в прошлом и в настоящем (12:37-43)
        • Призыв к вере остается в силе (12:44-50)

Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Марк Мур - Деяния Апостолов. Комментарий - Содержание

  • Справочные материалы к комментарию на книгу Деяния
    • Предисловие
    • Структура книги Деяния
    • Сокращения названий журналов
    • Другие сокращения
    • Глоссарий специальных терминов
  • Введение
    • ВВЕДЕНИЕ
      • (1) Почему эта книга называется Деяния?
      • (2) Кто автор этой книги?
      • (3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния?
      • (4) К какому литературному жанру относится книга Деяния?
      • (5) Зачем Лука написал эту книгу?
      • (6) Что было важным для Луки?
      • (7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния?
      • (8) Когда Лука написал книгу Деяния?
      • (9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий?
      • (10) Был ли Лука точным историком?
      • (11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить?
      • (12) Какая версия книги Деяния достоверна?
  • I. Свидетельство в Иерусалиме (1:1 — 8:1а)
    • А. Введение (1:1-26)
      • 1. Взаимосвязь с Евангелием от Луки (1:1-5)
      • 2. Поручение провозглашать Евангелие (1:6-8)
      • 3. Вознесение (1:9-11)
      • 4. Замена Искариота (1:12-26)
    • Б. Пятидесятница (2:1-47)
      • 1. Чудо иных языков (2:1-13)
      • 2. Первое возвещение Евангелия (2:14-36)
      • 3. Реакция на Благую Весть (2:37-41)
      • 4. Описание первой церкви (2:42-47)
    • В. Гонения (3:1-4:31)
      • 1. Чудо исцеления хромого (3:1-10)
      • 2. Петр реагирует, провозглашая имя Иисуса (3:11-26)
      • 3. Синедрион реагирует, арестовав Петра и Иоанна (4:1–22)
      • 4. Церковь реагирует молитвой (4:23–31)
    • Г. Экономика и единство общины (4:32–6:7)
      • 1. Варнава подает хороший пример участия в общей экономике (4:32–37)
      • 2. Анания и Сапфира подают плохой пример экономической манипуляции (5:1–11)
      • 3. Сила апостолов, наводящая страх (5:12-16)
      • 4. Второй арест и первое избиение апостолов (5:17-42)
      • 5. Организация благотворительной помощи для вдов-христианок (6:1–7)
    • Д. Первый христианин-мученик (6:8–8:1а)
      • 1. Характер Стефана и его арест (6:8–15)
      • 2. Проповедь Стефана об Иисусе через призму истории еврейского народа (7:1–53)
      • 3. Казнь Стефана через побивание камнями (7:54–8:1а)
  • II. Свидетельство в Самарии и Иудее (8:1b-12:25)
    • А. Евангелие достигает самарян (8:1b–40)
      • 1. Филипп и Симон в Самарии (8:1b–25)
      • 2. Филипп и евнух по дороге в Газу (8:26–40)
    • Б. Обращение «апостола язычников» (9:1-31)
      • 1. Савл по дороге в Дамаск и Анания (9:1-19а)
      • 2. Савл и Варнава возвращаются в Иерусалим (9:19б-30)
      • 3. Переход: Бог приводит Петра к Энею в Лидду и к Тавифе в Иоппию (9:32-43)
    • В. Евангелие достигает язычников (10:1-11:18)
      • Эпизод 1. Видение Корнилия (10:1-8)
      • Эпизод 2. Видения Петра (10:9-16)
      • Эпизод 3. В Иоппию отправляются посланники, чтобы привести Петра (10:17-23а)
      • Эпизод 4. Петр и компания отправляются в Кесарию (10:23б-33)
      • Эпизод 5. Проповедь Петра Корнилию (10:34-43)
      • Эпизод 6. Семья Корнилия принимает крещение Святым Духом и водное крещение (10:44-48)
      • Эпизод 7. Итог и речь Петра в Иерусалиме об обращении Корнилия (11:1-18)
    • Г. Упадок иудейской церкви в Иерусалиме (11:19–12:25)
      • 1.Первая «христианская» церковь в Антиохии (11:19-30)
        • ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ ВИЗИТЫ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ
      • 2. Первое гонение в Иерусалиме, инициированное государством (12:1-24)
  • III. Свидетельство в римских провинциях (13:1–20:37)
    • А. Первое «миссионерское» путешествие: из Сирии на Кипр и в Галатию (13:1–14:28)
      • 1. Варнава и Савл поставлены на служение Святым Духом (13:1-3)
      • 2. Кипр. Служение на родине Варнавы (13:4-12)
      • 3. Антиохия Писидийская. Первая записанная проповедь Павла (13:13-52)
      • 4. Икония, Листра и Дервия. Гонение и побивание камнями (14:1–20)
      • 5. Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, навещая по пути новообразовавшиеся церкви (14:21–28)
    • Б. Иерусалимский совет (15:1-35)
      • 1. Иудействующие и вопрос об обрезании и спасении (15:1-5)
      • 2. Речь Петра (15:6-11)
      • 3. Отчет Варнавы и Павла. Иаков оглашает решение (15:12-21)
      • 4. Предписание совета рассылается в виде письма от Иакова (15:22-35)
    • В. Второе миссионерское путешествие: из Галатии в Европу (15:36-18:17)
      • 1. Формирование новой команды и нового направления (15:36–16:10)
      • 2. Филиппы. Женщины, рабы и язычники (16:11-40)
      • 3. Фессалоники. Хулиганы на площади (17:1-9)
      • 4. Верия. Знатные люди в синагоге (17:10-15)
      • 5. Афины. Интеллектуалы в ареопаге (17:16-34)
      • 6. Коринф. Иудеи в суде (18:1-17)
    • Г. Третье миссионерское путешествие: из Европы в Асию (18:18–20:38)
      • 1. Вставка. Красноречивый александриец Аполлос (18:18-28)
      • 2. Эфес. Иисус лучше (19:1-35)
        • а. Иисус лучше Иоанна Крестителя (19:1-10)
        • б. Иисус лучше магии (19:11-22)
        • в. Иисус лучше Дианы (19:23-40)
      • 3. Вставка. Подготовка Павла к возвращению в Иерусалим (20:1-12)
      • 4. Милит. Прощальное обращение Павла к эфесским старейшинам (20:13-38)
        • a. Павел свидетельствует своим слушателям (20:17-21)
        • b. Предвидение проблем Павла в Иерусалиме (20:22-24)
        • c. Прощальные наставления Павла (20:25)
        • b’. Предвидение проблем с лжеучителями (20:26-30)
        • a’. Павел свидетельствует своим слушателям. Часть 2 (20:31-35)
  • IV. Свидетельство переносится из Иерусалима в Рим (21:1-28:31)
    • А. Путешествие Павла в Иерусалим (21:1-36)
      • 1. Маршрут путешествия и прием церковью (21:1-16)
      • 2. Прибытие Павла и консультация с Иаковом (21:17-26)
      • 3. Арест Павла (21:27-36)
  • Б. Apologia[1] Павла (21:37–26:32)
    • 1. Перед иудеями (21:37–23:35)
      • а. Павел перед иудеями в Иерусалиме и избегает бичевания – 21:37–22:29
      • б) Павел перед иудейскими лидерами и избегает рук убийц (22:30–23:35)
    • 2. Перед язычниками (24:1–26:32)
      • а) Павел перед правителем-язычником Феликсом и двухлетнее тюремное заключение (24:1–27)
      • б) Павел перед правителем-язычником Фестом и требование суда кесаря (25:1-12)
    • 3. Перед царем Агриппой. Павел признается невиновным (25:13–26:32)
    • В. Путешествие в Рим (27:1–28:31)
      • 1. Шторм (27:1-20)
      • 2. Кораблекрушение (27:21-44)
      • 3. Спасение на побережье (28:1-10)
      • 4. Прибытие в Рим и беспрепятственная проповедь Евангелия (28:11-31)

Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Гэри Холлоуэй - Послание Иакова. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • Авторство
    • Братья Иисуса
    • Дата и повод
    • Структура, темы и стиль
    • Послание Иакова и Нагорная проповедь
    • Ценность послания Иакова
    • Структура
    • Библиография
    • Аббревиатуры
  • I. Приветствие (1:1)
  • II. Стойкость в испытаниях (1:2-4)
  • III. Проси мудрости (1:5-8)
  • IV. Богатство временное (1:9-11)
  • V. Искушение не от Бога (1:12-18)
  • VI. Говорим, слушаем, делаем (1:19-27)
  • VII. Суждение по внешности (2:1-13)
    • A. Предпочтение (2:1-7)
    • Б. Царский закон (2:8-13)
  • VIII. Вера, которая действует (2:14-26)
    • A. Вера без дел (2:14-17)
    • Б. Вера с делами (2:18-26)
  • IX. Укрощение языка (3:1-12)
  • X. Мудрость земная и небесная (3:13-18)
  • XI. Друзья мира или Бога (4:1-10)
  • XII. Не говори против брата (4:11-12)
  • XIII. Не рассчитывай на завтрашний день (4:13-17)
  • XIV. Предупреждение богатым (5:1-6)
  • XV. Ожидание Господа (5:7-11)
  • XVI. Не клянись (5:12)
  • XVII. Молитва, исповедь и спасение грешника (5:13-20)

Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий

Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Гэри Холлоуэй - Послание Иуды. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • Авторство
    • Дата, повод, обстоятельства
    • Связь со вторым посланием Петра
    • Использование Иудой небиблейских произведений
    • Литературные темы и приёмы
    • Структура послания Иуды
    • Библиография послания Иуды
  • I. Обращение и приветствие (1-2)
  • II. Причина написания (3-4)
  • III. Суд над нечестивыми (5-19)
    • A. Три библейских примера нечестия (5-7)
    • Б. Применение примеров к оппонентам Иуды (8-10)
    • В. Ещe три библейских примера нечестия (11)
    • Г. Метафоры из природы, применяемые к нечестивым (12-13)
    • Д. Пророчество Еноха против нечестивых (14-16)
    • Е. Предостережение апостолов (17-19)
  • IV. Призыв к вере, любви и милосердию (20-23)
  • V. Доксология (24-25)

Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Джек Коттрелл - Послание к Римлянам. Комментарий - Содержание

  • План Послания к Римлянам
  • Введение
    • I. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ: ЕГО ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
    • II. АВТОР ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
    • A. Еврейское происхождение Павла
      • Б. Обращение Павла в христианство
      • В. Поручение Павла как апостола язычников
    • III. ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ
    • IV. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ: ЦЕРКОВЬ В РИМЕ
    • V. ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ
    • VI. ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
      • A. Послание к римлянам – это доктринальное произведение
      • Б. Послание к римлянам было обусловлено насущными потребностями Павла
      • В. Поводом для написания Послания к римлянам послужили нужды самого Рима
        • 1. Потребность в единстве иудеев и язычников
        • 2. Потребность в апостольском фундаменте
        • 3. Потребность в Евангелии Павла
      • Г. Заключение
    • VII. ТЕМА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
      • A. Оправдание верой
      • Б. Праведность Бога
      • В. Равенство евреев и язычников
      • Г. Грешники спасаются по благодати, а не по закону
  • Пролог — 1:1-17
    • I. 1:1-7 – Эпистолярное приветствие
      • A. Автор представляет себя (1:1)
        • 1. Раб Христа Иисуса
        • 2. Призван быть апостолом
        • 3. Отделённый для Евангелия Божьего
      • Б. Евангелие и Ветхий Завет (1:2)
      • В. Тема Евангелия – Иисус (1:3-4)
        • 1. Две природы Иисуса
        • 2. Воплощение
        • 3. Мессианство
        • 4. Два состояния Иисуса
        • 5. Воскресение Иисуса
        • 6. Полная идентичность Сына
      • Г. Апостольство Павла (1:5)
        • 1. Происхождение апостольства Павла
        • 2. Характер апостольства Павла
        • 3. Направленность апостольства Павла
        • 4. Задача апостольства Павла
        • 5. Цель апостольства Павла
      • Д. Получатели письма Павла (1:6-7a)
      • Е. Благословение (1:7б)
    • II. 1:8-15 – Личные замечания
      • A. Молитвы Павла о римлянах (1:8-10)
      • Б. Желания Павла в отношении Рима (1:11-13)
      • В. Долг Павла перед римлянами (1:14-15)
    • III. 1:16-17 – Переходное заявление
      • A. Слава Евангелия (1:16a)
      • Б. Сила Евангелия (1:16б)
      • В. Сфера применения Евангелия (1:16в)
      • Г. Вера и Евангелие (1:16в)
        • 1. Вера является условием спасения
        • 2. Вера не является единственным условием
      • Д. Сердце Евангелия (1:17a)
      • Е. Золотой текст Евангелия (1:17б)
  • Часть первая — 1:18-3:20
    • I. 1:18-32 – Греховность язычников
      • A. Всеобщее знание о Боге и Его законе (1:18-20)
      • Б. Всеобщее отвержение истинного Бога (1:21-25)
      • В. Глубины языческой испорченности (1:26-32)
    • II. Греховность иудеев – 2:1-3:8
      • Введение
        • 1. К кому адресовано обращение в 2:1-16?
        • 2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам?
        • 3. План данного раздела
        • 4. Стиль изложения
      • А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5)
      • Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11)
      • В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16)
      • Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24)
      • Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29)
      • Е. Такое равное отношение к иудеям и язычникам не отменяет, а скорее возвеличивает Божью праведность (3:1-8)
    • III. 3:9-20 – Всеобщая греховность и безнадёжность под законом
  • Часть вторая — 3:21-5:21
    • І. 3:21-31 – Благодать как оправдание Кровью Христа через веру
      • A. Праведность через веру теперь полностью явлена (3:21-23)
      • Б. Грешники оправданы Кровью Христа (3:24-26)
      • В. Грешники оправдываются верой независимо от дел закона (3:27-28)
      • Г. Путь благодати доступен всем (3:29-30)
    • II. 4:1-25 – Авраам: парадигма благодати
      • A. Авраам был оправдан верой, независимо от дел (4:1-5)
      • Б. Давид объясняет и подтверждает оправдание верой, независимо от дел (4:6-8)
      • В. Членство в семье Авраама осуществляется по вере, а не по обрезанию (4:9-12)
      • Г. Наследство, обещанное Аврааму, приходит по вере, а не по Закону (4:13-17a)
      • Д. Вера означает воздавать славу Богу и верить Его обещаниям (4:17б-22)
      • Е. Те, кто верит, как Авраам, оправдываются, как Авраам (4:23-25)
    • III. 5:1-21 – Благодать и уверенность
      • A. Уверенность в личном спасении (5:1-11)
        • 1. Оправдание верой – ключ к уверенности (5:1-2)
        • 2. Скорби верующих не отменяют уверенности (5:3-5)
        • 3. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками (5:6-8)
        • 4. Наша надежда ещё более тверда теперь, когда мы Его друзья (5:9-11)
      • Б. Вседостаточность смерти Христа (5:12-21)
        • 1. Один грех одного человека (Адама) принёс грех и смерть всем (5:12-14)
        • 2. Христос и Его жертва больше, чем Адам и его грех (5:15-17)
        • 3. Крест Христа полностью аннулирует результаты греха Адама (5:18-19)
        • 4. Благодать торжествует над грехом и смертью (5:20-21)
  • Часть третья — 6:1-8:39
    • Введение
      • A. Основная тема данного раздела
      • Б. Доктринальное содержание этого раздела
        • 1. Ключевые понятия
        • 2. Антропологический дуализм: тело и дух
        • 3. Этапы духовной жизни
      • В. План этого раздела
    • I. 6:1–7:13 – Возражения против благодати, основанные на страхе перед антиномианством
      • A. Делает ли благодать грех несущественным? НЕТ! (6:1-14)
      • Б. Означает ли свобода от закона, что мы свободны грешить? НЕТ! (6:15-7:6)
        • 1. Мы являемся рабами Божьими (6:15-23)
        • 2. Мы повинуемся Богу от своего сердца (7:1-6)
      • В. Означает ли благодать, что закон плох? НЕТ! (7:7-13)
    • II. 7:14-8:13 — Благодать даёт победу над грехом
      • А. Христианин продолжает бороться с грехом (7:14-25)
        • 1. Сущность борьбы (7:14-20)
        • 2. Источник борьбы (7:21-25)
      • Б. Победа над грехом приходит через Святого Духа (8:1-13)
        • 1. Бог освобождает нас от наказания и власти греха (8:1-4)
        • 2. Грех и смерть побеждены в нас через Святого Духа (8:5-13)
    • III. 8:14-39 – Уверенность в окончательной и полной победе над падшим миром
      • A. Святой Дух отмечает нас как сыновей и наследников (8:14-17)
      • Б. Искупленный мир – наше наследство (8:18-25)
      • В. Бог обещает провести Свою семью через земные испытания (8:26-30)
      • Г. Божья милостивая любовь даёт нам непоколебимую уверенность (8:31-39)
  • Часть четвёртая — 9:1-11:36
    • Введение
      • A. Главная тема этого раздела
        • 1. Несостоятельные варианты
        • 2. Верность Бога
      • Б. Ответ Павла на вопрос о верности Бога
        • 1. Избранный для служения
        • 2. Избранные для спасения
      • В. Связь между 1–8 и 9–11
        • 1. Избегнуть крайностей
        • 2. Природа связи
        • 3. Непосредственная контекстуальная связь: 8:31-39
      • Г. Вопрос о суверенном выборе Бога
      • Д. Обзор глав 9–11
    • I. Проблема Израиля: горе и блаженство иудейского народа (9:1-5)
      • A. Горе Израиля: они прокляты (9:1-3)
      • Б. Блаженство Израиля: они получили невыразимо славные привилегии (9:4-5)
    • II. Различие между этническим и духовным Израилем (9:6-29)
      • A. Положение Израиля и Божья верность (9:6-13)
        • 1. Божье слово об Израиле не потерпело неудачу (9:6a)
        • 2. Ключ к загадке: существование двух Израилей (9:6б)
        • 3. Этнический Израиль существует по Божьему суверенному выбору (9:7-13)
      • Б. Божье право выбирать и использовать людей, не спасая их (9:14-18)
        • 1. Божья праведность оспаривается (9:14)
        • 2. Божий суверенитет в избрании на служение (9:15-16)
        • 3. Божьим целям могут служить неспасённые (9:17-18)
      • В. Бог использовал этнический Израиль, чтобы произвести духовный Израиль (9:19-29)
        • 1. Возражение (9:19)
        • 2. Первоначальное обличение Павлом позиции возражающего (9:20-21)
        • 3. От этнического Израиля к духовному Израилю (9:22-24)
        • 4. Пророческое подтверждение Божьего замысла (9:25-29)
    • III. Выбор Израиля в пользу закона, а не благодати (9:30-10:21)
      • A. Личная праведность против праведности Бога (9:30–10:3)
        • 1. Причина принятия язычников (9:30)
        • 2. Причина потерянности иудеев (9:31-33)
        • 3. Отвержение иудеями Божьей праведности (10:1-3)
      • Б. Только Христос является источником спасительной праведности (10:4-13)
        • 1. Выбор «или-или»: Праведность по делам или вера во Христа (10:4)
        • 2. Тщетность праведности по Закону (10:5)
        • 3. Спасительная праведность приходит через доверие к делам Христа, а не к нашим собственным (10:6-10)
        • 4. Божья праведность доступна в равной степени иудеям и язычникам (10:11-13)
      • В. Иудеи не уверовали во Христа, и их неверие непростительно (10:14-21)
        • 1. Необходимые предпосылки для спасительной веры (10:14-15)
        • 2. Большинство иудеев не поверили в Евангельскую весть (10:16)
        • 3. Проблема иудеев не в невежестве, а в упрямстве воли (10:17-21)
    • IV. Спасение истинного Израиля Божьего (11:1-32)
      • A. Истинный Божий Израиль – это остаток, избранный по благодати (11:1-6)
        • 1. Бог не отверг Свой народ (11:1-2a)
        • 2. У Бога был остаток верующих во времена ВЗ (11:2б-4)
        • 3. Те, кто находится под благодатью, являются Божьим новозаветным Израилем (11:5-6)
      • Б. Неверующий Израиль ожесточился (11:7-10)
      • В. Ожесточение неверующего Израиля становится благословением как для язычников, так и для иудеев (11:11-16)
      • Г. Оливковое дерево: метафора суда и надежды (11:17-24)
        • Введение
          • 1. Слова предостережения христианам из язычников (11:17-22)
          • 2. Слова надежды для ожесточённых иудеев (11:23-24)
      • Д. Божий план спасения Израиля (11:25-32)
        • 1. Тайна спасения Израиля (11:25-27)
        • 2. Продолжающаяся любовь Бога к Израилю (11:28-29)
        • 3. Высшая цель Бога – милость (11:30-32)
    • V. Доксология: путь Божий верен (11:33-36)
  • Часть пятая – 12:1-15:13
    • I. Каталог добродетелей (12:1–13:14)
      • A. Благодать требует преображенной жизни (12:1-2)
      • Б. Использование даров благодати для бескорыстного служения (12:3-8)
      • В. Различные нравственные наставления (12:9-16)
      • Г. Личная месть запрещена (12:17-21)
      • Д. Взаимодействие между гражданами и властями (13:1-7)
      • Е. Взаимодействие между любовью и законом (13:8-10)
      • Ж. Хождение во свете (13:11-14)
    • II. Христианская свобода в вопросах мнения (14:1–15:13)
      • A. Не судите других в вопросах мнения (14:1-12)
        • 1. Мы должны принимать всех, кого принял Бог (14:1-3)
        • 2. Мы отвечаем перед нашим Господом, а не друг перед другом (14:4-9)
        • 3. Каждый из нас будет судим Богом (14:10-12)
      • Б. Распоряжение христианской свободой (14:13-23)
        • 1. Мы должны пожертвовать своей свободой ради слабых (14:13-15)
        • 2. Не позволяйте, чтобы о добром говорили как о зле (14:16-18)
        • 3. Мы должны делать только то, что созидает других (14:19-21)
        • 4. Каждый христианин должен быть верен своим собственным убеждениям (14:22-23)
      • В. Жизнь в единстве и надежде (15:1-13)
        • 1. Бескорыстное служение производит единое свидетельство (15:1-6)
        • 2. Благодаря бескорыстному служению Христа иудеи и язычники вместе прославляют Бога (15:7-12)
        • 3. Молитва о том, чтобы все верующие преуспевали в надежде (15:13)

Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Д-р Ричард Остер, мл. - Послания к Коринфянам. Комментарий - Содержание

  • Первое послание к коринфянам
    • Предисловие
    • Введение
      • Методология
      • Первое послание к коринфянам (1)
        • АДРЕСАТ
        • ДАТИРОВКА
        • МЕСТО НАПИСАНИЯ
        • РИМСКИЙ КОРИНФ
        • ПРИЧИНЫ НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 1 КОРИНФЯНАМ
        • ПРОБЛЕМЫ В КОРИНФЕ
        • СТРУКТУРА 1 КОРИНФЯНАМ
      • Структура
      • Сокращения
      • Библиография
    • I. Вступление (1:1-9)
      • А. Приветствия (1:1-3)
      • Б. Благодарности (1:4-9)
    • II. Разделения и раскол в общине (1:10–4:21)
      • А. Разделения в церкви (1:10-17)
        • 1. Новости, дошедшие до Павла (1:10-12)
        • 2. Христос неразделим (1:13-17)
      • Б. Христос — Божья мудрость и сила (1:18-2:5)
        • 1. Послание о кресте (1:18-19))
        • 2. Оскорблены как иудеи, так и язычники (1:20-25)
        • 3. Бог избрал то, что считают глупостью (1:26-31)
        • 4. Послание Павла не опирается на красноречие (2:1-5)
      • В. Мудрость и духовная зрелость (2:6-3:4)
        • 1. Тайная Божья мудрость (2:6-9)
        • 2. Учение Божьего Духа (2:10-16)
        • 3. Разделения – качество мирских людей (3:1-4)
      • Г. Бог — главный строитель (3:5-23)
        • 1. Павел и Аполлос – всего лишь служители (3:5-9)
        • 2. Строительство на основании, заложенном Павлом (3:10-17)
        • 3. Божье понимание мудрости (3:18-23)
      • Д. Апостолы Христа (4:1-21)
        • 1. Апостолы как служители Христа (4:1-5)
        • 2. Преодоление человеческой гордыни (4:6-7)
        • 3. Честь и бесчестие (4:8-13)
        • 4. Предупреждения Павла, как отца (4:14-17)
        • 5. Необходимость противостать гордыне (4:18-21)
    • III. Аморальное поведение (5:1-6:20)
      • А. Взыскание для аморального брата (5:1-13)
        • 1. Гордыня коринфян, мирящихся с распутством (5:1-5)
        • 2. Избавление от старой закваски (5:6-8)
        • 3. Отстранение от зла (5:9-13)
      • Б. Судебные разбирательства среди верующих (6:1-11)
        • 1. Урегулирование споров внутри церкви (6:1-8)
        • 2. Наследие неправедных (6:9-11)
      • В. Сексуальный разврат (6:12-20)
        • 1. Тело, как часть Тела Христа (6:12-17)
        • 2. Тело, как храм Святого Духа (6:18-20)
    • IV. Сексуальные отношения, безбрачие, брак (7:1-40)
      • А. Благочестивый подход к сексуальной жизни (7:1-7)
      • Б. Безбрачие в сравнении с супружеством (7:8-11)
      • В. Развод (7:12-16)
      • Г. Пребывание в том, к чему вы призваны (7:17-28)
      • Д. Свобода от забот (7:29-40)
  • Второе послание к коринфянам
    • Предисловие
      • Введение
      • Коринф
      • Павел и коринфяне
      • Целостность 2-го послания к коринфянам
      • Оппоненты Павла
      • Значение для современности
      • Структура послания
      • Библиография
      • Список сокращений
    • I. Вступление (1:1–2)
    • II. Благодарение (1:3-11)
      • A. Божье утешение (1:3–7)
      • Б. Божье избавление (1:8–11)
    • III. В защиту целостности (1:12–2:13)
      • A. Стремление к ясности (1:12–14)
      • Б. Объяснение маршрута второго путешествия (1:15–17)
      • В. Потребность в откровенности (1:18–22)
      • Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)
      • Г. В защиту третьего маршрута путешествия (1:23–2:4)(продолжение)
      • Д. Прощение обидчика (2:5–11)
      • Е. Описание фактического путешествия (2:12–13)
    • IV. В защиту апостольского служения в целом (2:14–7:4)
      • A. Достаточно для служения (2:14-3:6)
        • 1. Распространение благовония Христа (2:14-17)

Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Кеннет Боулз - Послание к Галатам. Комментарий - Содержание

  • Вступление
    • Автор
    • Церкви Галатов
      • Теория северной Галатии
      • Теория южной Галатии
    • Дата и место написания
    • Структура послания
    • Аббревиатуры
    • Библиография
  • I. Власть: апостольское Евангелие (1:1-2:21)
    • А. Приветствие (1:1-5)
    • Б. Удивление Павла (1:6-10)
    • В. Призвание Павла Богом (1:11-17)
    • Г. Краткая встреча Павла с лидерами церкви (1:18-24)
    • Д. Противостояние: апостольский собор в Иерусалиме (2:1-5)
    • Е. Апостольское соглашение (2:6-10)
    • Ж. Конфликт с Петром в Антиохии (2:11-14)
    • З. Вывод, сделанный апостолом (2:15-21)
  • II. Аргументы: Закон против веры (3:1-4:31)
    • А. Аргумент первый: получение Духа (3:1-5)
    • Б. Аргумент второй: Авраам (3:6-9)
    • В. Аргумент третий: проклятие (3:10-14)
    • Г. Аргумент четвертый: завет с людьми (3:15-22)
    • Д. Аргумент пятый: Детоводитель (3:23-4:7)
      • 1. Функция «детоводителя» (3:23-25)
      • 2. Польза для «детей» (3:26-29)
      • 3. Дети обретают полноценные права (4:1-7)
      • 4. Возвращение назад – это глупость (4:8-11)
    • Е. Аргумент шестой: личная просьба Павла (4:12-20)
      • 1. Прежнее приветствие Павла (4:12-16)
      • 2. Нынешние переживания Павла (4:17-20)
      • Ж. Аргумент седьмой: аллегория Агари и Сарры (4:21-31)
  • III. Жизнь ради свободы (5:1-6:18)
    • А. Свобода или ярмо? (5:1-6)
    • Б. Брожение, вызванное смутьянами (5:7-12)
    • В. Суть закона и любви (5:13-15)
    • Г. Дела греховной природы (5:16-21)
    • Д. Плоды Духа (5:22-26)
    • Е. Закон Христа (6:1-6)
    • Ж. Плод Духа (6:7-10)
    • З. Собственноручное резюме Павла (6:11-18)
  • Эпилог

Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Кеннет Боулз - Послание к Ефесянам. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • Автор
    • Читатели
    • Дата и место написания
    • Содержание
    • Библиография послания к эфесянам
  • I. Доктрина: Божий план для спасения (1:1-3:21)
    • А. Божьи благословения (1:1-23)
      • 1. Приветствия (1:1-2)
      • 2. Существующие благословения во Христе (1:3-14)
      • 3. Возможные благословения во Христе (1:15-23)
    • Б. Божье спасение (2:1-22
      • 1. Спасены от греха (2:1-10)
      • 2. Спасены от разделения (2:11-22)
    • В. Божье участие (3:1-21)
      • 1. Божья работа в Павле (3:1-13)
      • 2. Божья работа во всех христианах (3:14-21)
  • II. Обязательства: ответ христиан на спасение (4:1-6:24)
    • А. Христиане в жизни церкви (4:1-16
      • 1. Единство в теле (4:1-6)
      • 2. Многообразие даров в едином Теле Христовом (4:7-11)
      • 3. Рост и зрелость Церкви как тела Христова (4:12-16)
    • В. Христианин в личной жизни (4:17-5:21)
      • 1. Старая природа против новой (4:17-24)
      • 2. Члены Одного Тела (4:25-32)

Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Энтони Эш - Послание к Филиппийцам. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • Город
    • Появление церкви
    • Местонахождение Павла
    • Причины написания
    • Основные темы
    • Отрывки о преданности Богу
    • Структура послания
    • Библиография к посланию к Филиппийцам
  • Приветствие (1:1-2)
  • І. Благодарение и молитва (1:3-11)
    • А. Благодарение (1:3-8)
    • Б. Молитва за любовь, растущую ради грядущей славы (1:9-11)
  • ІІ. Положение Павла и его отношение к происходящему (1:12-26)
    • А. Влияние тюремного заключения Павла (1:12-14)
    • Б. Неправильные побуждения для проповеди о Христе (1:15-18а)
    • В. Христос как жизнь и смерть как приобретение
  • III. Единство через служение (1:27-2:18)
    • А. Просьба стоять в одном духе (1:27-30)
    • Б. Отношение, ведущее к единству (2:1-4)
    • В. Христос как пример (гимн о Христе) (2:5-11)
    • Г. Просьба о послушании (2:12-18)
      • 1. Совершая спасение (2:12-13)
      • 2. Неукоризненные чада Бога (2:14-18)
  • IV. Сотрудники Павла (2:19-30)
    • А. Слово о Тимофее (2:19-24)
    • Б. Слово об Эпафродите (2:25-30)
  • V. Предостережение о «злых делателях» (3:1-3)
  • VI. Изменившаяся жизнь Павла (3:4-11)
    • А. На что надеялся Павел до прихода к Христу (3:4-6)
    • Б. От потери к приобретению (3:7-11)
  • VII. Стремление к цели (3:12-16)
    • А. «Я делаю только одно» (3:12-14)
    • Б. Взгляд зрелого христианина (3:15-16)
  • VIII. Образцы для подражания: настоящие и ложные (3:17-21)
  • IX. Наставление о непоколебимости, единстве, молитве и чистых помыслах (4:1-9)
    • А. Слово о твёрдости (4:1)
    • Б. Эводия и Синтихия (4:2-3)
    • В. Радость, молитва и мир (4:4-7)
    • Г. Мысли и дела (4:8-9)
  • X. Выражение благодарности щедрым филиппийцам (4:10-20)
  • Заключение (4:21-23)

Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Энтони Эш - Послание к Колоссянам. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • ГОРОД
    • ЦЕРКОВЬ
    • ПРИЧИНА НАПИСАНИЯ
    • МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАВЛА
    • Структура Послания
    • Библиография к Посланию к колоссянам
  • Приветствие (1:1-2)
  • І. Благодарение (1:3-8)
  • ІІ. Молитва Павла о колоссянах (1:9-14)
  • III. Гимн о Христе (1:15-20)
  • IV. Гимн о жизни во Христе (1:21-23)
  • V. Служение Павла церквям и общине в Колоссах (1:24-2:5)
    • А. Павел исполнял свой труд Божьей силой (1:24-29)
    • Б. Предостережение против обмана (2:1-5)
  • VI. Принятие Христа как Господа (2:6-15)
    • А. О том, как и впредь пребывать во Христе: «Не обманывайтесь!» (2:6-8)
    • Б. «Во Христе» (2:9-12)
    • В. Из смерти в жизнь (2:13-15)
  • VII. Предостережения против ереси (2:16-23)
    • А. Не потеряйте награду! (2:16-19)
    • Б. Избегайте правил мира сего! (2:20-23)
  • VIII. Стремитесь к тому, что на небесах (3:1-4)
  • IX. О том, что нужно умертвить (3:5-11)
  • X. О том, во что нужно облечься (3:12-17)
  • XI. Правила для христиан (3:18-4:1)
    • А. Правила для мужей и жен (3:18-19)
    • Б. Правила для детей и отцов (3:20-21)
    • В. Правила для рабов и господ (3:22-4:1)
  • XII. Завершающие наставления о молитве и добром поведении (4:2-6)
  • XIII. Заключительные указания и приветствия (4:7-18)
    • А. Наставления Тихику и Онисиму (4:7-9)
    • Б. Приветствия (4:10-15)
    • В. Последние указания (4:16-18)

Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Джон Уэтерли - Послания к Фессалоникийцам. Комментарий - Содержание

  • Введение
    • ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1]
    • СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
    • ДАТИРОВКА
    • АВТОРСТВО
    • ОРГАНИЗАЦИЯ
    • БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
    • Сокращения
    • Библиография 1 и 2 Фессалоникийцам
  • Первое послание к фессалоникийцам
    • Введение
      • ГОРОД ФЕССАЛОНИКИ [1]
      • СЛУЖЕНИЕ ПАВЛА В ФЕССАЛОНИКАХ И НАПИСАНИЕ 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
      • ДАТИРОВКА
      • АВТОРСТВО
      • ОРГАНИЗАЦИЯ
      • БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
      • Структура
    • I. Приветствия (1:1)
    • II. Благодарности (1:2-10)
      • А. Первое благодарение (1:2-5)
        • 1. Постоянные молитвы Павла о читателях (1:2)
        • 2. Их неизменность в вере, любви и надежде (1:3)
        • 3. Их избрание (1:4)
        • 4. Сила Евангелия в Фессалониках (1:5)
      • Б. Напоминания о прошлом и будущие ожидания (1:6-10)
        • 1. Подражание читателей Павлу и его спутникам (1:6а)
        • 2. Их стойкость в страданиях (1:6б)
        • 3. Их пример для других церквей (1:7-8)
        • 4. Отзывы об искренности их обращения (1:8б-10)
    • III. Отношения Павла с церковью в Фессалониках (2:1-3:13)
      • А. Поведение Павла в Фессалониках (2:1-12)
        • 1. Мотивы Павла (2:1-7а)
        • 2. Деятельность Павла (2:7б-12)
      • Б. Стойкость фессалоникийцев в гонениях (2:13-16)
        • 1. Их искреннее принятие Слова (2:13)
        • 2. Их подражание иудеям-христианам (2:14)
        • 3. Неизменность гонений во всех эпохах (2:15-16)
      • В. Постоянная забота Павла о церкви (2:17-3:10)
        • 1. Его желание увидеться с фессалоникийцами (2:17-20)
        • 2. Визит Тимофея с поручением от Павла (3:1-5)
        • 3. Отчет Тимофея и реакция Павла (3:6-10)
      • Г. Молитва Павла о фессалоникийцах (3:11-13)
        • 1. Чтобы у него появилась возможность вернуться к ним (3:11)
        • 2. Чтобы они были исполнены любви и непорочны при возвращении Господа (3:12-13)
    • IV. Наставления (4:1–5:22)
      • А. Наставление о христианской жизни (4:1-12)
        • 1. Чтобы сохраняли нынешнее поведение (4:1-2)
        • 2. Чтобы сохраняли сексуальную чистоту (4:3-8)
        • 3. Чтобы проявляли братскую любовь (4:9-10)
        • 4. Чтобы вели тихую и честную жизнь (4:11-12)
      • Б. Наставление о возвращении Господа (4:13-5:11)
        • 1. Умершие во Христе и возвращение Господа (4:13-18)
        • 2. Внезапность возвращения Господа (5:1-11)
          • Как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.
          • У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой,
          • Чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним.
      • В. Общие наставления (5:12-22)
        • 1. Поведение в христианской общине (5:12-15)
          • Почтение к христианским лидерам (5:12-13)
          • Будьте в мире друг с другом.
          • Служение и прощение (5:14-15)
          • Ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми.
        • 2. Константы христианского поведения (5:16-18)
        • 3. Реакция на христианское пророчество (5:19-22)
          • Принятие действий Святого Духа (5:19-20)
          • Проверка пророчеств (5:21-22)
    • V. Заключение (5:23-28)
      • А. Благословение (5:23-24)
      • Б. Заключительное слово (5:25-28)
  • Второе послание к фессалоникийцам
    • Введение
      • АВТОРСТВО
      • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ
      • БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕННОСТЬ
      • Структура
    • I. Приветствия (1:1-2)
    • II. Первое благодарение, ободрение и молитва (1:3-12)
      • А. Благодарение за возрастание фессалоникийцев и их стойкость в гонениях (1:3-4)
      • Б. Ободрение через напоминание о Божьем Суде (1:5-10)
      • В. Содержание молитвы Павла (1:11-12)
    • III. Наставления о Господнем возвращении (2:1-12)
      • А. День Господень еще не наступил (2:1-2)
      • Б. Отступничество и человек беззакония (2:3-12)
        • 1. Отступничество и явление человека беззакония (2:3)
        • 2. Описание человека беззакония (2:4)
        • 3. Напоминание об устном наставлении на эту тему (2:5)

Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Энтони Эш - Послание к Филимону. Комментарий - Содержание

  • Вступление
    • Структура послания
    • Библиография
  • Введение (1-3)
  • I. Молитва и благодарность (4-7)
  • II. Прошение (8-20)
    • A. Просьба с любовью (8-11)
    • Б. Возвращение Онисима (11в-16)
    • В. Прими его, как принял бы меня (17-20)
  • Заключение (21-25)
B
brat Aleksey 3 months ago

Мощно, продолжайте в том же духе, Вадиму спасибо!!!
B
brat Eduard 6 months ago

!!! СПАСИБО !!!
S
Sergey05 6 months ago

Ух ты, где вы раздобыли это сокровище? Даже не знал о существовании таких комментариев на русском. Огромное спасибо Вадиму и Эсхатосу!
E
esxatos 6 months ago

Отлично, Вадим! Хорошая работа!

