Трансперсональная метафизика Мастера Экхарта

Многовековой опыт философского осмысления фундаментальных основ мироздания и места человека в нём базируется на теоретических методах постижения сущности, на стремлении рациональными средствами создать предельно обобщённую картину мира. Метафизика в её традиционной, классической трактовке как учение о сверхчувственных основах и принципах бытия как онто-гносеологическое учение о сущности, зачастую отождествляемая с онтологией, является логико-рациональным умозрительным конструированием картины мира. Так фундаментальным методом как в философии в целом, так и в метафизике в частности является логико­-рациональное спекулятивно-рефлексивное умозрение сущностных оснований и закономерностей мира. Предмет метафизических учений, обусловленный самой методологией данного вида философствования, представлен в виде трансцендентной первосущности (Абсолют, Универсум, Бог) объективно альтернативной по своим презумпциям натурфилософии. В силу этого, осмысление трансцендентного как выходящего за границы всякого опыта (в том числе и умозрительного) не может быть ограничено рационально-­логическими подходами, что репрезентует в философской методологии целостное единство и взаимодополняемость абстрактного теоретизирования и интуитивно-иррационального постижения истины. Вместе с тем, бытие философского мышления существует на условиях дискурсивного диалога и рационального обоснования фундаментальных категорий и теоретических систем. Так в философской методологии наблюдается абсолютизация рационального, ограничивающая универсально-целостное сознание философствующего субъекта.

История философии демонстрирует различные векторы преодоления этой ограниченности. Это провозглашение невозможности познания трансцендентного Кантом и переключение предмета философствования с трансцендентного на трансцендентальное с фундаментальным поворотом от онтологической к гносеологической проблематике. И гипостазирование бессознательного в метафизике Шопенгауэра, провозгласившего иррациональный тип метафизики. И возникновение феноменологической парадигмы с презумпцией интенциональности сознания, наполнение его бытием исследуемого предмета, что формирует выходы на развитие психологического модуса философствования. И декларативный отказ от сверхэмпирического предмета исследования в позитивизме Конта, приведший к утрате аксеологических оснований формирования бытийственности, в силу чего возникает потребность в репродукции иррационально-чувственных, экзистенциально-ценностных оснований философии. Это и релятивистская поликонцептуальность постмодернистского философствования, которое через деструкцию метафизики продуцирует необходимость формирования нового типа универсальной онтологии и холономного мышления в виде голографической методологии рационально-иррационального симбиоза. И современные поиски новой рациональности в реалиях коммуникативного действия.

Как видно попытка преодоления абсолютизации рационального в метафизической методологии продуцирует возникновение новых направлений и учений в философском массиве, способствуя качественному обновлению концептуального поиска через диалектическое единство рационально­логических и иррационально-интуитивных модусов сознания.

При этом неотъемлемой частью целостного мышления является мистический элемент, присутствующий как иррационально-интуитивный принцип постижения сущего, не только в религиозно-философских системах в виде имплицитного нерационального предчувствия трансцендентного объекта умозрительного теоретизирования. Мистическое, идентифицируемое, как правило, с религиозным миропониманием, мало исследовано в качестве самоценной составляющей метафизического метода. Так альтернативное противопоставление мистики и метафизики, в контексте холономной парадигмы философствования представляется устарелым, что провоцирует потребность философского исследования мистической методологии. Тем более что в иррационально-интуитивистском модусе философствования, представленного феноменологической, религиозно-мифологической, абстрактно-нетеистской трансцендентальной методологией мистический элемент является фундаментальным. При этом значение мистики именно в её философской трактовке недооценено и исследовано больше с акцентом на религиозный концепт.