Шадура - Ханука - Песах - Пурим - Симхат Тора - Суккот

Ханука – один из самых известных еврейских праздников, который отмечается ежегодно в течение восьми дней, начиная с 25-го числа месяца кислев по еврейскому календарю. Этот праздник символизирует чудо света, произошедшее после победы Маккавеев над греко-сирий скими войсками царя Антиоха IV Эпифана. Хотя Ханука не является одним из главных рели гиозных праздников, она занимает важное место в еврейской культуре и истории благодаря своему значению для сохранения национальной идентичности и веры евреев. Для понимания значения Хануки необходимо обратиться к историческим событиям II века до н.э., когда Иудея находилась под властью Селевкидского царства, основанного преем никами Александра Македонского. Греческие правители стремились эллинизировать местные народы, включая евреев, насаждая греческий язык, культуру и религию. Это вызвало сопротив ление среди ортодоксальных евреев, особенно тех, кто придерживался строгих законов Торы. Антиох IV Эпифан стал царем Селевкидской империи в 175 году до н. э. Он был известен своей жестокостью и стремлением навязать грекоримскую культуру своим подданным. В част ности, он запретил соблюдение основных заповедей иудаизма, таких как обрезание и соблю дение субботы. Более того, Антиох приказал установить статую Зевса в Иерусалимском храме и приносить жертвы языческим богам. Эти действия вызвали глубокое возмущение среди евреев, многие из которых отказались подчиняться новым законам. В ответ на репрессии Антиоха группа евреев, возглавляемая священником Маттафией Хасмонейским и его пятью сыновьями, начала восстание против греческого правления. Самым известным из сыновей Маттафии был Иуда Маккавей, который возглавил армию повстанцев. Восстание началось в 167 году до н.э. и продолжалось несколько лет. Иуда Маккавей и его войска одержали ряд побед над сирийскими армиями, несмотря на численное превосходство противника. В 164 году до н.э. они смогли захватить Иерусалим и очистить Храм от языческих идолов. После освобождения Иерусалима Иуда Маккавей и его последователи приступили к очи щению Храма от идолов и восстановлению традиционного богослужения. Однако они столк нулись с проблемой: в Храме осталось всего лишь одно маленькое количество чистого оливко вого масла, достаточного для поддержания огня в меноре (семисвечнике) всего на один день. Тем не менее, они решили зажечь менору, надеясь, что Бог поможет им.

Песах – один из важнейших праздников еврейского народа, который отмечается еже годно весной. Его история уходит корнями в глубокую древность и связана с одним из клю чевых событий еврейской истории – Исходом из Египта. Этот праздник символизирует осво бождение от рабства, веру в Бога и возрождение нации. Праздник Песах длится семь дней (в диаспоре – восемь), начиная с 15-го дня месяца Нисан по еврейскому календарю. Он включает в себя множество традиций и символов, каждый из которых имеет глубокое значение. Название «Песах» происходит от ивритского слова, которое переводится как «прошел мимо». Это название связано с событием, когда Бог, наказывая египтян за их жестокость к евреям, послал десятое наказание – гибель первенцев. Однако дома евреев были помечены кровью ягненка, и ангел смерти прошел мимо них, оставив их невредимыми. Таким образом, слово «песах» указывает на спасение еврейских семей от гибели. Евреи жили в Египте около четырехсот лет. Изначально они пришли туда как гости, но со временем стали рабами фараона. Египетские правители использовали труд евреев для строительства городов и других крупных проектов. Жизнь евреев была тяжелой, и они моли лись Богу о спасении. Бог услышал молитвы своего народа и выбрал Моисея, чтобы он стал лидером евреев и вывел их из Египта. Моисей обратился к фараону с требованием отпустить народ Израиля, но тот отказался.

Шадура Антон - Песах

«Издательские решения», 2025 23стр

ISBN 978-5-00-654571-7

Шадура Антон - Песах - Содержание

История праздники Песах

Цель и задачи Песах

Песах

Порядок Седара

Молитва

Социальное значение праздника Песах

Группа в ВК – Синагоги России

Мои книги по иудаике

Ссылки

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Праздник Пурим является одним из самых ярких и радостных праздников еврейского календаря. Его история уходит корнями в древние времена, когда евреям угрожала опасность полного уничтожения. Этот праздник напоминает о чудесном спасении еврейского народа от гибели благодаря смелости одной женщины – Эстер, а также мудрости её двоюродного брата Мордехая. Действие истории Пурима разворачивается в Персидской империи, которая простира лась от Индии до Эфиопии и включала в себя множество народов и культур. После разру шения Первого Храма в Иерусалиме в 586 году до н.э., многие евреи были уведены в плен в Вавилон. Позже, после падения Вавилона под ударами персидских войск царя Кира Вели кого, евреи получили возможность вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Однако часть евреев осталась жить в диаспоре, включая Персию. Основная история Пурима изложена в книге Эстер, которая входит в состав Ветхого Завета. Эта книга рассказывает о событиях, произошедших при дворе персидского царя Аха швероша (Артаксеркс), который правил огромной империей. Царь был известен своей роско шью и могуществом, но он также отличался жестокостью и непредсказуемым характером. Однажды царь устроил грандиозный пир, чтобы показать своё богатство и силу. На этом пиру присутствовала его жена, царица Вашти. Когда царь потребовал, чтобы она явилась перед гостями, одетая лишь в царские одежды, Вашти отказалась, за что была низложена и изгнана из дворца. Чтобы найти новую жену, царь приказал собрать всех красивых девушек со всей страны и привести их ко двору. Среди них оказалась юная еврейка по имени Эстер, которую воспитывал её двоюродный брат Мордехай. Эстер понравилась царю больше других, и он сделал её своей новой женой. Однако Эстер скрыла свою национальность, следуя совету Мордехая. Тем временем Мордехай стал важным чиновником при дворе и однажды предотвратил покушение на жизнь царя, что было записано в дворцовых хрониках. В то же время в дворце появился новый человек – Аман, который быстро завоевал дове рие царя и получил высокое положение. Аман, амбициозный и властолюбивый человек, зани мает высокое положение при дворе царя Ахашвероша. Царь доверяет ему все важные дела государства, и Аман становится вторым человеком после самого царя. Его влияние настолько велико, что царь приказывает всем подданным склоняться перед Амоаом в знак уважения. Однако Мордехай, двоюродный брат Эстер, отказывается поклоняться Аману, объясняя это тем, что он может поклоняться только Богу Израиля. Это вызывает гнев Амана, который решает отомстить не только Мордехаю, но и всему еврейскому народу. Аман убеждает царя, что евреи представляют угрозу для стабильности государства, так как они не подчиняются законам страны и имеют свои собственные обычаи. Он предлагает уничтожить всех евреев в один день – 13-го числа месяца Адара. Для определения даты казни Аман бросает жребий (пур), отсюда и название праздника – Пурим. Шадура Антон - Пурим «Издательские решения», 2025 21стр ISBN 978-5-00-654541-0 Шадура Антон - Пурим - Содержание История Пурим

Цели и задачи праздника Пурим

Пурим

Ритуалы и молитвы Пурима

Социальное значение праздника Пурим

Группа в ВК – Синагоги России

Мои книги по иудаике

Ссылки

Контакты

Симхат Тора – одно из самых радостных событий еврейского календаря, которое завершает цикл осенних праздников. Этот день знаменует окончание чтения Торы за год и начало нового цикла её изучения. Название праздника переводится как «Радость Торы», и он отмечается с особым весельем и торжественностью. Симхат Тора следует сразу после Суккота, кото рый длится семь дней, и является восьмым днем этого праздника. Симхат-Тора имеет глубокий символический смысл. Он знаменует собой завершение годового цикла чтения Торы и начало нового. Это напоминает евреям о важности изучения Торы и соблюдения заповедей, изложенных в ней. После разрушения Первого Храма и возвращения евреев из Вавилонского плена началась новая эпоха в истории еврейской религии. Именно тогда были заложены основы современного подхода к чтению Торы. Пророк Эзра и его последователи ввели практику регулярного публичного чтения Торы, чтобы укрепить веру народа и сохранить традиции. Согласно Талмуду, Эзра установил порядок чтения Торы, согласно которому она должна была прочитываться полностью за три года. Это деление на три части соответствовало трем главным праздникам: Песах, Шавуот и Суккот. Каждый праздник был посвящен определенной части Торы, которую следовало прочитать в течение следующего года. Корни Симхат-Торы уходят в глубокую древность. Само празднование Торы началось еще в эпоху Второго Храма, когда было принято читать отрывки из Пятикнижия Моисеева каждый Шаббат. Однако, как отдельный праздник, Симхат-Тора сформировался значительно позже. В Талмуде упоминается обычай завершать чтение Торы в последний день праздника Сук кот, но этот обычай не был повсеместно распространен. Только к концу эпохи гаонов (VIII XI века н.э.) этот обычай стал общепринятым среди всех еврейских общин. Со временем традиция Симхат-Торы претерпела значительные изменения. Изначально этот праздник отмечался довольно скромно, без особых торжеств. Но со временем он стал одним из самых веселых и радостных праздников в еврейском календаре. В период Средневековья праздник Симхат-Тора приобрел новые черты. Во многих общи нах Европы и Ближнего Востока начали проводить специальные церемонии, такие как акафот (обходы синагоги с свитками Торы). Эти обряды символизировали радость от завершения одного цикла чтения и начало нового. Мудрецы того времени также разработали особые молитвы и гимны, которые до сих пор исполняются в этот день. Танцы и песни – неотъемлемая часть празднования Симхат Тора. Люди собираются вместе, чтобы выразить свою радость и благодарность Богу за дарованную им Тору. В некоторых общинах даже устраиваются специальные танцевальные вечера, где все могут присоединиться к общему веселью.